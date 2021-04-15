Украинцы смогут покупать вакцину от COVID-19 не раньше ноября, - "слуга народа" Арахамия

Купить вакцину от коронавируса, в частности Pfizer, украинцы самостоятельно смогут не раньше ноября. До этого времени все заказы на препарат от этой компании являются государственными.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Нардеп предупредил, что сейчас активизировались мошенники, которые рассказывают о поставках вакцины и предлагают ее купить. Но дальше оказывается, что злоумышленники просят предоплату за так называемый препарат и исчезают.

"Это во многом надутая схема. Совсем недавно приезжали бизнесмены, просили: дайте нам разрешение на британскую AstraZeneca, которую мы завезем и будем продавать людям, которые готовы заплатить. Пожалуйста, привозите, за 48 часов получите документы. Они говорят "спасибо" едут, возвращаются через неделю, говорят, что это была афера, нет никакой AstraZeneca", - рассказал Арахамия.

Парламентарий объяснил, что в ближайшее время вакцина не появится в Украине в свободной продаже, так как все крупнейшие производители вакцин загружены на год вперед.

"Pfizer официально заявил: если вы услышите о каких-нибудь коммерческих поставках до ноября этого года, то это фейк. Все заказы до ноября - государственные заказы", - заявил он.

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