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Новости Борьба с коронавирусом
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Украинцы смогут покупать вакцину от COVID-19 не раньше ноября, - "слуга народа" Арахамия

Украинцы смогут покупать вакцину от COVID-19 не раньше ноября, -

Купить вакцину от коронавируса, в частности Pfizer, украинцы самостоятельно смогут не раньше ноября. До этого времени все заказы на препарат от этой компании являются государственными.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Нардеп предупредил, что сейчас активизировались мошенники, которые рассказывают о поставках вакцины и предлагают ее купить. Но дальше оказывается, что злоумышленники просят предоплату за так называемый препарат и исчезают.

"Это во многом надутая схема. Совсем недавно приезжали бизнесмены, просили: дайте нам разрешение на британскую AstraZeneca, которую мы завезем и будем продавать людям, которые готовы заплатить. Пожалуйста, привозите, за 48 часов получите документы. Они говорят "спасибо" едут, возвращаются через неделю, говорят, что это была афера, нет никакой AstraZeneca", - рассказал Арахамия.

Парламентарий объяснил, что в ближайшее время вакцина не появится в Украине в свободной продаже, так как все крупнейшие производители вакцин загружены на год вперед.

"Pfizer официально заявил: если вы услышите о каких-нибудь коммерческих поставках до ноября этого года, то это фейк. Все заказы до ноября - государственные заказы", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В лист ожидания вакцинации записались почти 450 тыс. человек, - замглавы Минздрава Кучер

Автор: 

вакцина (3815) Арахамия Давид (990) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+9
Зачем украинцам что-то покупать если качественной вакциной бесплатно, согласно законов Украины, должно обеспечить государство!? Государство тип хочеть умыть руки? Ну тогда мы умоем руки остановив уплату налогов!
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15.04.2021 09:57 Ответить
+8
зелёный клоун ПНХ !
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15.04.2021 09:57 Ответить
+6
Ага, на Алиэкспрессе...
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15.04.2021 09:57 Ответить
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Якого року?
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15.04.2021 09:55 Ответить
Вакцина украинцам не нужна. Это огромный риск, а эпидемия пошла на спад и умереть можно от любой из 1000 болезней, а не только от Ковид - гриппа. К тому же никому не известно, что точно входит в состав вакцины, там есть состав в инструкции и он ужасает, а есть еще и секретная часть. К тому же уже в Украине 10 человек умерло от вакцинации, это только официальные заниженные данные и больше, чем у 1000 человек есть побочные действия. И всем известно, что вакцины опробируют много лет, до 6 лет, а тут за год спартачили какую-то жижу. То есть по медицинскому неписаному закону лучше не рисковать со здоровьем человека, чем рисковать и он умрет. И мы еще не знаем отдаленные последствия вакцинации. При чем вакцинация не дает никаких льгот привитым, они должны проходить карантин, носить маски, проходить тесты и т.д. и привитые зачастую даже заболевают кароной. В общем втюхивают людям непонятно что и непонятно для чего.
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15.04.2021 10:11 Ответить
ну и дурепа же ты , Лариса
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15.04.2021 11:48 Ответить
Ага, на Алиэкспрессе...
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15.04.2021 09:57 Ответить
зелёный клоун ПНХ !
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15.04.2021 09:57 Ответить
Зачем украинцам что-то покупать если качественной вакциной бесплатно, согласно законов Украины, должно обеспечить государство!? Государство тип хочеть умыть руки? Ну тогда мы умоем руки остановив уплату налогов!
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15.04.2021 09:57 Ответить
Повна фігня. В аптеках є потрібні холодильники? Отож.
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15.04.2021 09:58 Ответить
за німі другіє пріходят,
оні будут тоже трудни... (с)
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15.04.2021 10:02 Ответить
ОЗУ керує? Мож мені в тебе дозвіл запитати, макака?
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15.04.2021 10:03 Ответить
Яким боком арахімія до вакцини? Сракою...?
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15.04.2021 10:04 Ответить
Українці зможуть купувати вакцину від COVID-19 не раніше листопада, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 5847
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15.04.2021 10:06 Ответить
Как это не причем?))) а бабло?
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15.04.2021 10:13 Ответить
В Болгарии по зелёному коридору можно Астразенекой, любой желающий. За Пфйзер или Модерну надо договариваться
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15.04.2021 10:05 Ответить
зате чехи скоро зможуть закупити "Спутнік 5"..
комуняка Земан"нагнув" прем"єра Чехії
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15.04.2021 10:05 Ответить
Так это все и есть большая афера, не удивил. Просто объёмы прибыли разные для фармгигантов и мелких аферистов.
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15.04.2021 10:05 Ответить
Продаж вакцин від нового збудника в пандемію - це взагалі нонсенс. Такі ідеї лише недоумкам та заробітчанам на біді можуть приходити.
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15.04.2021 10:08 Ответить
активізувалися шахраї, які розповідають про постачання вакцини і пропонують її купити. Але далі виявляється, що зловмисники просять передоплату за так званий препарат і зникають.

пох.
це така доля лохів-Їх постійно "розводять"
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15.04.2021 10:09 Ответить
https://censor.net/ua/news/3259816/**************************************************************************************

провакцинуватись зараз "приватно"- надаремне викинуті гроші..
ні права перетнути кордон,ні імунітету.

плюс можлива депортація.
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15.04.2021 10:18 Ответить
Чомусь жодна країна не додумалась продавати вакцину від ковіду своїм громадянам.
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15.04.2021 10:09 Ответить
Бо їх влада піклується про свій народ. Для "української" влади український народ, ніяким боком, не свій.
Тому, "нічого особистого, це лише бізнес !"
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15.04.2021 10:45 Ответить
ПОКУПАТЬ???????? При всемирной пандемии?????? Они вообще себя слышат или остатки мозга уже вообще вонючим жиром заплыли от безнаказанного грабежа?
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15.04.2021 10:16 Ответить
Головне провакцинувати пфайзером хазяїв та їх "слуг" з сімеЙствами та родичами.
А "мудрий" нарід потерпить. На лоХдаунах посидить, валюту продасть, у кого залишилась, послухає про "перемоги велічайшего", по телевізору.
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15.04.2021 10:40 Ответить
Не знаю, как кого, но меня этот тупой поц раздражает! На хрена цитировать эту гниду?
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15.04.2021 10:41 Ответить
 
 