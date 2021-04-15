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Новости Агрессия России против Украины
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"Ситуация катастрофическая… Россия хочет стереть Украину с лица земли", - посол Мельник призвал Запад помочь в борьбе с эскалацией со стороны РФ

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал западные страны помочь Украине в борьбе с военной эскалацией, которую провоцирует Москва на украинско-российской границе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, соответствующее заявление он сделал в эфире радиостанции Deutschlandfunk в четверг.

"Ситуация катастрофическая… Россия хочет стереть Украину с лица земли как государство", - заявил дипломат.

Он подчеркнул, что Украине от Запада нужны не только выражения солидарности, но и современные системы вооружений, чтобы иметь возможность защитить себя.

"Возможно, стоит подумать и о ядерном статусе", - подчеркнул Мельник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Моральный долг Германии положить конец незаконной оккупации Крыма", - посол Украины Мельник

Чуть позже в Твиттере он еще раз уточнил, что Украина требует сильной военной поддержки от Германии и скорейшего членства в НАТО, чтобы предотвратить новое военное нападение со стороны России.

Германия (7071) россия (96184) Мельник Андрей (229)


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Топ комментарии
+33
Поражает лецимерство Ваше , когда вы выбираете себе в президенты зебила который и сдаст вас ПаРаши как свиней на мясокомбинат, а сам убежит на родину в Израиль, но это не вы виноваты , а ЕС ? Это мерзость !
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15.04.2021 10:20 Ответить
+25
да всем пох... главное шо СП2 строится
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15.04.2021 10:08 Ответить
+25
Kavkaz Center
@newkc14
·
13 t
В 1994 г. в Чечню вошла орда в 120 тыс. солдат и 6 тыс. ед. бронетехники и тяжелого оружия. В 1996 г. Чечня, вооруженная стрелковым оружием вышвырнула русскую орду. Украине угрожают 85 тыс. Даже если будет 200 тыс. украинцы с имеющимся оружием и поддержкой могут выиграть войну
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15.04.2021 10:28 Ответить
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да, но судьям и мусорам не выгоден конфликт с рахой,
так что война идёт в другом напиавлении
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15.04.2021 10:40 Ответить
Не важно кому выгодно главное что будет делать для защиты своей страны каждый из нас!
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15.04.2021 11:11 Ответить
Ой?а кто ж виноват?интересно все зелебобики успеют сбежать?
Или они думают (хотя чем?),что их защитят те,которых они не посылали?
Страна дураков...и тотальной брехни
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15.04.2021 11:01 Ответить
Нынешнее поведение раши - это прямое следствие безвольности, слабости, и пораженческой оппортунистической политики Зеленского.
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15.04.2021 11:27 Ответить
А ми не хочемо. Що далі?
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15.04.2021 11:36 Ответить
Какой смысл в России, если есть зеленский и зебилы. Они сделают эту работу лучше, чем вся Россия вместе взятая.
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15.04.2021 11:36 Ответить
Без ядерного оружия мы никогда не вернем Крым. И так и будем жить под постоянной угрозой не только со стороны РФ. Никто не знает, что стукнет в голову той-же Венгрии, Польше, Румынии, если у нас будет бойня на востоке.
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15.04.2021 11:39 Ответить
А ще було сказано про "потенційний наступ", тобто неминучий.
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15.04.2021 13:01 Ответить
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