"Ситуация катастрофическая… Россия хочет стереть Украину с лица земли", - посол Мельник призвал Запад помочь в борьбе с эскалацией со стороны РФ

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал западные страны помочь Украине в борьбе с военной эскалацией, которую провоцирует Москва на украинско-российской границе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, соответствующее заявление он сделал в эфире радиостанции Deutschlandfunk в четверг.

"Ситуация катастрофическая… Россия хочет стереть Украину с лица земли как государство", - заявил дипломат.

Он подчеркнул, что Украине от Запада нужны не только выражения солидарности, но и современные системы вооружений, чтобы иметь возможность защитить себя.

"Возможно, стоит подумать и о ядерном статусе", - подчеркнул Мельник.

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Чуть позже в Твиттере он еще раз уточнил, что Украина требует сильной военной поддержки от Германии и скорейшего членства в НАТО, чтобы предотвратить новое военное нападение со стороны России.