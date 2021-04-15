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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Высший совет правосудия отправил в отставку судью Зубца, председательствующего в ряде дел Майдана: некоторые из них рассматривались с 2016 года

Высший совет правосудия отправил в отставку судью Зубца, председательствующего в ряде дел Майдана: некоторые из них рассматривались с 2016 года

13 апреля 2021 г. Высший совет правосудия уволил в отставку судью Подольского суда г. Киев Юрия Григорьевича Зубца, удовлетворив его представления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Адвокатскую совещательную группу.

"Судья Юрий Зубец был председательствующим в ряде дел Майдана:

Дело Шаповалова - В деле Виктора Шаповалова, командира роты харьковского "Беркута" по  состоянию на март 2021 г., допрашивали потерпевших по событиям мирного шествия 18 февраля 2014 г. Юрий Зубец рассматривал это дело с начала 2016 года.

Дело Гайдашука-Киринчука - Дело о нападении на студентов института Карпенко-Карого 20 января 2014 г. Обвиняемые - бывшие оперуполномоченные Иван Гайдашук и Сергея Киринчук. По состоянию на март, Подольский суд исследовал доказательства. Дело поступило в Подольский суд в конце 2018 года.

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Дело Пустового - Обвиняемым по делу является Денис Пустовой, в то время - и. о. заместителя командира роты спецназначения "Беркут" управления МВД Киевской области. Его обвиняют в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия во время массовых акций протеста 1 декабря 2013 г. на ул. Банковой. Дело слушалось судьей с 2016 года.

Дело Горбенко - Виктора Горбенко (подсудимого по делу похищения и убийства Сергиенко) обвиняют во введении в заблуждение органа досудебного расследования, соединенном с искусственным созданием доказательств защиты. А именно в том, что в июле 2020 г. дал ложные показания о действительных обстоятельствах разглашение судьей Городищенского райсуда Черкасской области Синицей, обвиняемой во вмешательстве в деятельность работника правоохранительного органа, сведений досудебного расследования в другом уголовном производстве в отношении организаторов похищения и убийства журналиста Сергиенко, в т.ч. относительно Горбенко. Система автораспределения определила Юрия Зубца судьей в этом деле в ноябре 2020 года", - говорится в сообщении.

Высший совет правосудия отправил в отставку судью Зубца, председательствующего в ряде дел Майдана: некоторые из них рассматривались с 2016 года 01
Высший совет правосудия отправил в отставку судью Зубца, председательствующего в ряде дел Майдана: некоторые из них рассматривались с 2016 года 02

Автор: 

Беркут (8690) отставка (3161) судья (2651) евромайдан (7835) Высший совет правосудия (568) Сергиенко Василий (72)


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дорассматривался падла судейская до пенсии... за что мы платим, отрывая от себя, этим уркам в судейской мантии? захмарные з\п не гарантия доброчесности этих скотов...
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15.04.2021 10:17 Ответить
сподіваюсь, він встиг нахапати достатньо, щоб дожити безбідно
дітям вистачить?
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15.04.2021 10:18 Ответить
скыльки банок бабла закопано в городі?
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15.04.2021 10:20 Ответить
Оклад за 100 лет выплатите при увольнении.
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15.04.2021 10:21 Ответить
З пенсією в ...надцять тисяч гривень.
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15.04.2021 10:32 Ответить
Лет 80 ему было ?
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15.04.2021 10:39 Ответить
В Украине судьи, которые во время ВОВ работали военными прокурорами, и принимали участи в тройках выносивших смертные приговоры, поуходили на пенсию после 80 лет. Так будет и с судьями, которые принимали решения по Майдановцам в 2013-14 гг.
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15.04.2021 10:43 Ответить
 
 