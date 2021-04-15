Высший совет правосудия отправил в отставку судью Зубца, председательствующего в ряде дел Майдана: некоторые из них рассматривались с 2016 года

13 апреля 2021 г. Высший совет правосудия уволил в отставку судью Подольского суда г. Киев Юрия Григорьевича Зубца, удовлетворив его представления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Адвокатскую совещательную группу.

"Судья Юрий Зубец был председательствующим в ряде дел Майдана:

Дело Шаповалова - В деле Виктора Шаповалова, командира роты харьковского "Беркута" по состоянию на март 2021 г., допрашивали потерпевших по событиям мирного шествия 18 февраля 2014 г. Юрий Зубец рассматривал это дело с начала 2016 года.

Дело Гайдашука-Киринчука - Дело о нападении на студентов института Карпенко-Карого 20 января 2014 г. Обвиняемые - бывшие оперуполномоченные Иван Гайдашук и Сергея Киринчук. По состоянию на март, Подольский суд исследовал доказательства. Дело поступило в Подольский суд в конце 2018 года.

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Дело Пустового - Обвиняемым по делу является Денис Пустовой, в то время - и. о. заместителя командира роты спецназначения "Беркут" управления МВД Киевской области. Его обвиняют в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия во время массовых акций протеста 1 декабря 2013 г. на ул. Банковой. Дело слушалось судьей с 2016 года.

Дело Горбенко - Виктора Горбенко (подсудимого по делу похищения и убийства Сергиенко) обвиняют во введении в заблуждение органа досудебного расследования, соединенном с искусственным созданием доказательств защиты. А именно в том, что в июле 2020 г. дал ложные показания о действительных обстоятельствах разглашение судьей Городищенского райсуда Черкасской области Синицей, обвиняемой во вмешательстве в деятельность работника правоохранительного органа, сведений досудебного расследования в другом уголовном производстве в отношении организаторов похищения и убийства журналиста Сергиенко, в т.ч. относительно Горбенко. Система автораспределения определила Юрия Зубца судьей в этом деле в ноябре 2020 года", - говорится в сообщении.



