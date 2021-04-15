Бывший первый замкомандира Керченского отряда морской охраны подозревается в сдаче оккупантам воинской части в Крыму, - Офис Генпрокурора

Сообщено о подозрении бывшему первому заместителю командира Керченского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины в совершении государственной измены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, в феврале 2014 года, во время захвата административных зданий и военных частей АР Крым, командиром Керченского отряда морской охраны были осуществлены маневры по выходу корабельно-катерной группы из оккупированной территории полуострова. В связи с этим, выполнение обязанностей командира отряда было возложено на его первого заместителя, который обязан контролировать обеспечение охраны воинской части № 1472 в г.. Керчь АР Крым, для предотвращения ее захвата российскими военными.

Подозреваемый, желая поддержать РФ в оккупации полуострова Крым, отдал незаконный приказ разблокировать ворота и запустить на территорию воинской части автобусы с представителями Вооруженных Сил РФ, чем оказал помощь представителям иностранного государства в беспрепятственном доступе к военной единице ВСУ.

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