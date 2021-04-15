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Новости Агрессия России против Украины Оккупация Крыма
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Бывший первый замкомандира Керченского отряда морской охраны подозревается в сдаче оккупантам воинской части в Крыму, - Офис Генпрокурора

Бывший первый замкомандира Керченского отряда морской охраны подозревается в сдаче оккупантам воинской части в Крыму, - Офис Генпрокурора

Сообщено о подозрении бывшему первому заместителю командира Керченского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины в совершении государственной измены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, в феврале 2014 года, во время захвата административных зданий и военных частей АР Крым, командиром Керченского отряда морской охраны были осуществлены маневры по выходу корабельно-катерной группы из оккупированной территории полуострова. В связи с этим, выполнение обязанностей командира отряда было возложено на его первого заместителя, который обязан контролировать обеспечение охраны воинской части № 1472 в г.. Керчь АР Крым, для предотвращения ее захвата российскими военными.

Подозреваемый, желая поддержать РФ в оккупации полуострова Крым, отдал незаконный приказ разблокировать ворота и запустить на территорию воинской части автобусы с представителями Вооруженных Сил РФ, чем оказал помощь представителям иностранного государства в беспрепятственном доступе к военной единице ВСУ.

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Автор: 

Крым (26425) оккупация (10199) Офис Генпрокурора (2497)


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Топ комментарии
+4
Такие решения необходимы ,хотя и сильно запоздали... Все мерзавцы должны доживать свою жизнь с клеймом предателя! И пусть его детям и внукам достанется несмываемый позор!
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15.04.2021 10:23 Ответить
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Запугали так что куча г.страха уже выше самого предателя, и как всегда заочно?
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15.04.2021 10:19 Ответить
ну всё, наконец, можно идти в ощадбанк ...
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15.04.2021 10:22 Ответить
військова прокуратура флота перейшла в повному складі. Шта?
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15.04.2021 10:23 Ответить
Такие решения необходимы ,хотя и сильно запоздали... Все мерзавцы должны доживать свою жизнь с клеймом предателя! И пусть его детям и внукам достанется несмываемый позор!
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15.04.2021 10:23 Ответить
Самый главный предатель - Турчинов, преступно не исполнивший требования ст.105 Конституции Украины!
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15.04.2021 10:50 Ответить
Топ новина.....
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15.04.2021 10:26 Ответить
Был приказ?
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15.04.2021 10:34 Ответить
так, дивись, і до головного сдатчика потихеньку доберемось...
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15.04.2021 10:47 Ответить
Самый главный предатель - Турчинов, преступно не исполнивший требования ст.105 Конституции Украины!
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15.04.2021 10:51 Ответить
Мамчур точно так-же сдал свою часть, но вдруг стал чуть ли не героем.
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15.04.2021 11:20 Ответить
 
 