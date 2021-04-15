Зеленский с супругой завтра посетят с рабочим визитом Францию. Планируются переговоры с Макроном, - ОП
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой завтра отправится с рабочим визитом во Францию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой 16 апреля осуществит рабочий визит во Французскую Республику. Планируются переговоры главы государства с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Также состоится встреча первых леди - Елены Зеленской и Брижит Макрон", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее эту информацию подтвердил посол Франции де Понсен, а также французское издание.
Топ комментарии
+26 Алла Новосад #194524
показать весь комментарий15.04.2021 10:27 Ответить Ссылка
+21 18c49ed2
показать весь комментарий15.04.2021 10:24 Ответить Ссылка
+20 Victor Bublik
показать весь комментарий15.04.2021 10:25 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/ukrainesinger Sofiya Fedyna
https://twitter.com/ukrainesinger @ukrainesinger
На переговорах у Макрона щодо московської агресії Зеленському варто памятати, що йому ще повертатися в Україну...
Про це повідомляє Мілітарний.
Вже у другому кварталі поточного року підприємство розпочне модернізацію партії бойових машин.
Роботи проводитимуться для Пакистану, угоду з Державним концерном «Укроборонпром» країна підписала у рамках міжнародної виставки озброєнь IDEX-2021.
Ремонт парку танків Т-80УД збройних сил Пакистану оцінено на загальну суму 85,6 млн доларів.
Це першій контракт Концерну з цією країною у поточному році.https://mil.in.ua/uk/news/zavod-imeni-malysheva-provede-modernizatsiyu-tankiv-t-80ud/
Всі французські президенти лише продаються путєну, гітлеру і т.п., і продають тих, кого обіцяють захищати, а потім і самі складають лапки, перед ворогом...
в формате "обеда"
Цікаво, що там у Парижі трапиться цього разу? Мабуть Сєна з берегів вийде та затопить Ейфелеву вежу.