Зеленский с супругой завтра посетят с рабочим визитом Францию. Планируются переговоры с Макроном, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой завтра отправится с рабочим визитом во Францию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой 16 апреля осуществит рабочий визит во Французскую Республику. Планируются переговоры главы государства с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Также состоится встреча первых леди - Елены Зеленской и Брижит Макрон", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее эту информацию подтвердил посол Франции де Понсен, а также французское издание.

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