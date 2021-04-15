За сутки из-за COVID-19 в Киеве умер 51 человек, выявили 1625 новых случаев. Среди заболевших 59 детей, - Кличко. КАРТА

За сутки в Киеве выявили 1625 новых случаев заболевания COVID-19 (всего 181691).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Telegram.

Так, заболели: 933 женщины в возрасте от 18 до 94 лет, 633 мужчины в возрасте от 18 до 91 лет, 30 девочек от 2 месяцев до 16 лет и 29 мальчиков от 1 до 17 лет.

Также зафиксирован 51 летальный случай от вируса (всего 4072).

За сутки госпилизировали 154 больных COVID-19 и 345 с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Также Кличко отметил, что 706 жителей Киева преодолели коронавирус (всего 113240).

:Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (310), Деснянском (238) и в Подольском (224) районах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Со временем коронавирус превратится в сезонное заболевание, - эксперт ВОЗ