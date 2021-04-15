Третий этап испытаний новой израильской COVID-вакцины может быть проведен в Украине, - посол Корнийчук
Результатом визита украинской делегации во главе с вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым в Израиль стало решение ряда важных для страны вопросов, в частности, по преодолению пандемии COVID-19.
Соответствующее заявление сделал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук на своей странице в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Хочу поблагодарить всех делегатов за активную позицию в работе и значительный вклад в вопросе достижения договоренностей в сотрудничестве с Израилем. Совместными усилиями мы решили ряд важных для нашей страны вопросов, в частности, взаимодействия в области торговли, инвестиций, медицины и в вопросе преодоления пандемии COVID-19", - отметил дипломат.
Он подчеркнул, что важным аспектом переговоров стало завершение Израилем второго этапа испытаний своей вакцины от COVID-19 в середине лета.
"Украинская сторона предложила третий этап испытаний провести в Украине с последующей возможностью производства вакцины, в том числе на наших мощностях. Израиль пока изучает указанное предложение и, надеюсь, оно будет воспринято положительно. Уже четко понятно, что пандемия коронавирусной инфекции затянется не на один год в мире. И производство вакцины, ее доступность для наших граждан - вопрос очень чувствительный и важный", - подчеркнул Корнийчук.
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Израильтяне доделают её скрупулёзно и мы, если не просрём, будем в числе первых на очереди её купить (или производить, как мечтает Резников ). Ну а хуже Пфайзера она точно не будет - евреи своих граждан говном (читай - Спутником) колоть не станут...
І тоді розумієш, що добровільці, які ідуть на таке - це мужні люди і заслуговують поваги.
Украинские фирмы давно заявили о готовности производить вакцину, если предоставить им льготы!
""Украинская" сторона предложила третий этап испытаний провести в Украине"
Ці вишкребки вже відверто заявляють "мудрому" наріду, що їх використають, як піддослідних щурів.
Я не про ізраїльських вчених, які створили вакцину, і є ймовірність, що вакцина гарна, а про те м...ське шобло, яке керує країною.
по задумці правляючій верхівки всі люди повинні залежать від держави, тому
МАЛИЙ І СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС знищують, і готують у всьому світі НОВУ СИСТЕМУ
грошових розрахунків - БЕЗГОТІВКОВУ (бєзнал).
Не слухаєшься , добре, тобі можна відключити можливість розраховуватись
за послуги і покупки
Отакі часи прийшли - не збиратись, не скупчуватись, не купувати те що заборонено,
купувати і бути там де дозволила держава. Колись це була фантастика, тепер це
реальність.