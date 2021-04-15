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Новости Коронавирус и карантин
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Третий этап испытаний новой израильской COVID-вакцины может быть проведен в Украине, - посол Корнийчук

Третий этап испытаний новой израильской COVID-вакцины может быть проведен в Украине, - посол Корнийчук

Результатом визита украинской делегации во главе с вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым в Израиль стало решение ряда важных для страны вопросов, в частности, по преодолению пандемии COVID-19.

Соответствующее заявление сделал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук на своей странице в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу поблагодарить всех делегатов за активную позицию в работе и значительный вклад в вопросе достижения договоренностей в сотрудничестве с Израилем. Совместными усилиями мы решили ряд важных для нашей страны вопросов, в частности, взаимодействия в области торговли, инвестиций, медицины и в вопросе преодоления пандемии COVID-19", - отметил дипломат.

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Он подчеркнул, что важным аспектом переговоров стало завершение Израилем второго этапа испытаний своей вакцины от COVID-19 в середине лета.

"Украинская сторона предложила третий этап испытаний провести в Украине с последующей возможностью производства вакцины, в том числе на наших мощностях. Израиль пока изучает указанное предложение и, надеюсь, оно будет воспринято положительно. Уже четко понятно, что пандемия коронавирусной инфекции затянется не на один год в мире. И производство вакцины, ее доступность для наших граждан - вопрос очень чувствительный и важный", - подчеркнул Корнийчук.

Третий этап испытаний новой израильской COVID-вакцины может быть проведен в Украине, - посол Корнийчук 01
Третий этап испытаний новой израильской COVID-вакцины может быть проведен в Украине, - посол Корнийчук 02

Автор: 

вакцина (3815) Израиль (1940) испытания (380) карантин (16729) Корнийчук Евгений (136) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Традиционно начнем с Умани?
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15.04.2021 10:30 Ответить
+5
зеленский и шмендель будут продавать лохам ?
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15.04.2021 10:28 Ответить
+4
Пусть на арабах испытывают
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15.04.2021 10:29 Ответить
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зеленский и шмендель будут продавать лохам ?
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15.04.2021 10:28 Ответить
Наша олигархическая власть мало того, что не подготовлена к наступлению противника, мало того, что торгует 7 лет с агрессором и продает ему титан для вооружения, то есть вооружает агрессора, чтобы он убивал украинцев, так она еще и решила сделать из украинцев подопытных кроликов. Овец из украинцев они уже сделали, втюхали им маски, вакцины, карантин так теперь решили кроликами сделать, а потом пушечным мясом на фронте. Они же себя освободили от мобилизации, а народ пусть стреляет, тем более дистанционной современной высокоточной техники нет в нужном количестве. Такая она - власть олигархов.И украинцы уже 30 лет избирают во власть только олигархов, слуг сатаны.
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15.04.2021 10:37 Ответить
Судя по твоему высеру- стакан наполовину пустой.Тебе цвет волос мешает трезво мыслить.
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15.04.2021 11:08 Ответить
Кацапских ботов геть!
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15.04.2021 13:20 Ответить
Вот и я о том же, вали нах.
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15.04.2021 14:07 Ответить
ПНХ.
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15.04.2021 16:56 Ответить
Пусть на арабах испытывают
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15.04.2021 10:29 Ответить
и на каких кроликах будут ставить єкскрименти?
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15.04.2021 10:30 Ответить
Не переживайте раньше времени. Ключевое слово МОЖЕТ, как и во всем у зеленой власти.
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15.04.2021 10:32 Ответить
Традиционно начнем с Умани?
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15.04.2021 10:30 Ответить
Хто піде в кролики ?
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15.04.2021 10:32 Ответить
Исключительно на единоверцах...
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15.04.2021 10:34 Ответить
Караул! Ізраіль знову зі своїми мансами. Випробовуйте на китайцях, їх багато, а нас вже хрєн да нєхрєна залишилось та й ті на 72% дебіли.
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15.04.2021 10:37 Ответить
Учитывая уровень медицины в Израиле, эту возможность нужно не просрать, как многое другое, что было просрано нынешней властью. Это вам не Спутник V, предназначенный для вакцинирования скота.
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15.04.2021 10:37 Ответить
що цікаво ізраїль масово вакцинувався пфайзер, дещо модерною.тож подумайте логічно чому??? а не став чекати своєї чудо вакцини...
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15.04.2021 10:47 Ответить
Тому, що ще півроку назад, його власна вакцина була тільки в стадії розробки. І вони вакцинувалися пфайзер, який до речі, також не мав закінченої стадії третього етапу дослідження.
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15.04.2021 10:56 Ответить
Дочка знакомых, когда вакцинировалась Пфазером, думала - не выживет, так было плохо ночью...
Израильтяне доделают её скрупулёзно и мы, если не просрём, будем в числе первых на очереди её купить (или производить, как мечтает Резников ). Ну а хуже Пфайзера она точно не будет - евреи своих граждан говном (читай - Спутником) колоть не станут...
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15.04.2021 11:59 Ответить
Ви вже записалися на випробування цієї вакцини на собі?
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15.04.2021 10:47 Ответить
Ты себе местечко на кладбище уже прикупила?
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15.04.2021 11:11 Ответить
Ви вже записалися на випробування цієї вакцини на собі? Чи нехай хтось ризикує здоров'ям і життям, а ви будете писати іронічні дописи і хизуватися своєю крутизною?
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15.04.2021 21:41 Ответить
Я то записался на вакцинацию, но когда дойдет очередь не знаю.
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16.04.2021 21:48 Ответить
Всё в нашей жизни познаётся в сравнении. Я сравнил Спутник и израильскую вакцину...
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15.04.2021 11:50 Ответить
Я це розумію. Але іноді варто приміряти деякі речі особисто. Тоді дивишся на на них зовсім інакше. Хоча б теоретично - представте себе улюбленого і лікаря з повним шприцем неперевіреної вакцини, і що ніхто, нічого не гарантує.
І тоді розумієш, що добровільці, які ідуть на таке - це мужні люди і заслуговують поваги.
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15.04.2021 21:48 Ответить
Умань нехай привітають вони жидів *******.
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15.04.2021 10:37 Ответить
Їж те, не обляпайтесь.
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15.04.2021 10:38 Ответить
визит украинской делегации во главе с вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым в Израиль / Где вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Резников узнал, что "Израиль захватил сирийские Голанские высоты и провозгласил свой суверенитет над этой территорией. Резолюция Совбеза ООН признала аннексию недействительной".
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15.04.2021 10:41 Ответить
А он случайно не узнал, что Израиль положил на "Резолюцию Совбеза ООН"?
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15.04.2021 10:58 Ответить
Как положил Путин ? Большой и толстый?
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15.04.2021 11:05 Ответить
бла бла бла! це буде логічний результат всіх цих поїздок за наш раїхунок! пишуть що бразилія теж готова до випробування цього ізраїльского чуда...але поки лише наміри, такі ж як купівля 10млн вакцин пфайзер
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15.04.2021 10:45 Ответить
Не треба розганяти паніку про піддослідних ! Всім відомо ,що медична наука в Ізраїлі дуже потужна! Два етапи ( самих ризикованих) вони вже провели на своїх громадянах, а третій -кінцевий може ще тільки погодяться провести в Україні! Думаю. що їх вакцина буде не гіршою за китайські, індійські або британські! Інакше б вони не ризикували, випробуючи свою вакцину на своїх громадянах, яких вони цінують понад усе!
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15.04.2021 10:57 Ответить
Удивительно!
Украинские фирмы давно заявили о готовности производить вакцину, если предоставить им льготы!
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15.04.2021 10:57 Ответить
Хто знає, яка вакцина на сьогодні пройшла всі етапи дослідження?
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15.04.2021 10:58 Ответить
Це вже просто "умиляє".
""Украинская" сторона предложила третий этап испытаний провести в Украине"

Ці вишкребки вже відверто заявляють "мудрому" наріду, що їх використають, як піддослідних щурів.
Я не про ізраїльських вчених, які створили вакцину, і є ймовірність, що вакцина гарна, а про те м...ське шобло, яке керує країною.
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15.04.2021 11:04 Ответить
Не хочеш бути щуром, будеш кроликом.
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15.04.2021 11:14 Ответить
Вакцинация по израильски
Третій етап випробувань нової ізраїльської COVID-вакцини може бути проведено в Україні, - посол Корнійчук - Цензор.НЕТ 8718
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15.04.2021 11:26 Ответить
Хм....на гоях проверять будут?
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15.04.2021 11:35 Ответить
На биомассе(зеленский-старший) будут ставить эксперименты
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15.04.2021 11:40 Ответить
Предлагаю начать испытания с семьи Козинчука. Он как бы и в Израиле, но территория посольства считается территорией Украины. Поэтому и его обещания будут исполнены и затраты на доставку минимальные и те, кто не подписывался быть подопытными ими не станут
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15.04.2021 12:03 Ответить
Нічого поганого у випробуванні вакцин немає, свого роду це навіть герої які ризикують своїм здоров'ям заради інших. Ізраїльську вакцину від ГРВІ у нас недавно випробовували. Є лише питання до того що це за вакцина, її ефективність, і це випадково не та що розроблялася разом з росіянами.
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15.04.2021 12:23 Ответить
"Короновірус" це по суті економічна війна з незалежним від держави бізнесом -
по задумці правляючій верхівки всі люди повинні залежать від держави, тому
МАЛИЙ І СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС знищують, і готують у всьому світі НОВУ СИСТЕМУ
грошових розрахунків - БЕЗГОТІВКОВУ (бєзнал).

Не слухаєшься , добре, тобі можна відключити можливість розраховуватись
за послуги і покупки Третій етап випробувань нової ізраїльської COVID-вакцини може бути проведено в Україні, - посол Корнійчук - Цензор.НЕТ 2728
Отакі часи прийшли - не збиратись, не скупчуватись, не купувати те що заборонено,
купувати і бути там де дозволила держава. Колись це була фантастика, тепер це
реальність.
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15.04.2021 12:56 Ответить
 
 