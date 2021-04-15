На должность в новый Киевский городской админсуд могут претендовать все желающие, - "слуга народа" Вениславский

Поскольку новообразованный Киевский городской админсуд будет новой инстанцией, то соответственно там проведут новый отбор.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал", об этом заявил представитель президента в Конституционном Суде, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский.

"Участие в конкурсе смогут принять все желающие. Вместе с тем каким образом будут проводить соответствующие процедуры – определит новообразованная Высшая квалификационная комиссия судей", – отметил Вениславский.

По его словам, именно эта комиссия решит, каким будет конкурс в юстицию. Это, как он сказал, предмет урегулирования отдельным законом о судоустройстве и статусе судей.

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Он напомнил, что в первом чтении Верховная Рада приняла закон, которым предусмотрена новая процедура формирования Высшей квалификационной судей. В ближайшее время ожидается, что законопроект примут и во втором чтении, после чего запустят процедуру создания комиссии.

Нардеп отметил, что конкурсной процедуры нет в президентских законопроектах, ведь было бы совершенно неправильно и нелогично дублировать те же нормы.

"Здесь не может быть спекуляций. Потому что эти вопросы решаются конкретным законом. Это повлекло бы спекуляции и коллизии в правовом регулировании",

- заявил Вениславский.

По его мнению, большинство депутатов понимает, что инициатива президента по ликвидации ОАСК является абсолютно своевременной и закономерной реакцией Зеленского.

"Думаю, что поддержка в зале этих инициатив президента точно будет", - добавил парламентарий.

Напомним, ранее Зеленский внес в Раду законопроект о неотложной ликвидации Окружного админсуда Киева.

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