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На должность в новый Киевский городской админсуд могут претендовать все желающие, - "слуга народа" Вениславский

На должность в новый Киевский городской админсуд могут претендовать все желающие, -

Поскольку новообразованный Киевский городской админсуд будет новой инстанцией, то соответственно там проведут новый отбор.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал", об этом заявил представитель президента в Конституционном Суде, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский.

"Участие в конкурсе смогут принять все желающие. Вместе с тем каким образом будут проводить соответствующие процедуры – определит новообразованная Высшая квалификационная комиссия судей", – отметил Вениславский.

По его словам, именно эта комиссия решит, каким будет конкурс в юстицию. Это, как он сказал, предмет урегулирования отдельным законом о судоустройстве и статусе судей.

Также читайте: Судьям ОАСК после его ликвидации предложат перевестись в новый суд, - "слуга народа" Вениславский

Он напомнил, что в первом чтении Верховная Рада приняла закон, которым предусмотрена новая процедура формирования Высшей квалификационной судей. В ближайшее время ожидается, что законопроект примут и во втором чтении, после чего запустят процедуру создания комиссии.

Нардеп отметил, что конкурсной процедуры нет в президентских законопроектах, ведь было бы совершенно неправильно и нелогично дублировать те же нормы.

"Здесь не может быть спекуляций. Потому что эти вопросы решаются конкретным законом. Это повлекло бы спекуляции и коллизии в правовом регулировании",
- заявил Вениславский.

По его мнению, большинство депутатов понимает, что инициатива президента по ликвидации ОАСК является абсолютно своевременной и закономерной реакцией Зеленского.

"Думаю, что поддержка в зале этих инициатив президента точно будет", - добавил парламентарий.

Напомним, ранее Зеленский внес в Раду законопроект о неотложной ликвидации Окружного админсуда Киева.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законопроект о ликвидации ОАСК Рада рассмотрит на следующей неделе, - "слуга народа" Вениславский

Автор: 

конкурс (1143) Вениславский Федор (273) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+4
А разве раньше не так же было? Претендовать могут все а станет тот кто занесет кому надо и сколько надо.
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15.04.2021 10:42 Ответить
+4
смеюсь от души... претендовать могут все, а пройдёт тот кому положено))
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15.04.2021 10:45 Ответить
+3
Братья Ермаки проведут честный и прозрачный аукцион.Не надо толпиться.
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15.04.2021 10:44 Ответить
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15.04.2021 10:42 Ответить
А разве раньше не так же было? Претендовать могут все а станет тот кто занесет кому надо и сколько надо.
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15.04.2021 10:42 Ответить
или кто "присягнёт на верность" с дальнейшей возможностью крысячить и выполнять приказы ОП.
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15.04.2021 10:44 Ответить
- Наших в городе много? - спросил Остап напрямик. - Каково настроение в городе ? - При наличии отсутствия: - сказал Виктор Михайлович. (с)
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15.04.2021 11:14 Ответить
Ну понабирайте безработных домработниц и свадебных фотографов...Вы это умеете.
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15.04.2021 10:43 Ответить
Братья Ермаки проведут честный и прозрачный аукцион.Не надо толпиться.
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15.04.2021 10:44 Ответить
смеюсь от души... претендовать могут все, а пройдёт тот кому положено))
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15.04.2021 10:45 Ответить
Але призначать своїх😁😁😁. Є в цих конкурсах одна така хня. Співбесіда. І за результатами співбесіди, навіть якщо ти тести набрав мінімум, то призначать кого потрібно.
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15.04.2021 10:45 Ответить
ну теперь там будет нужны зеленым глава и судьи тоже 100% свои
цирк с конями
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15.04.2021 10:48 Ответить
Я не удивлюсь если половина, а то и больше судей из старого суда перейдут в этот "новый"
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15.04.2021 10:49 Ответить
https://censor.net/n3259414Не сумнівайтесь, це звичайне шоу, для лохів.
https://censor.net/n3259414
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15.04.2021 10:52 Ответить
Це як з "прес- секретарем"?
Влаштували шоу, ідіоти ломонулись, а "перемогла" такаякакнадА мандель.
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15.04.2021 10:50 Ответить
На должность в новый Киевский городской админсуд могут претендовать все желающие, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 3848

Желаю, чтобы все!
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15.04.2021 10:50 Ответить
Рівень судочинства в нашій країні це дно цивілізації, це ганьба, це повна зневага, так званої, гівноеліти як до народу так і до самої країни, тому 4 кандидати в нову "шарашкину кантору" уже можна озвучити - чаус, тупицький і вовчики-братчики.
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15.04.2021 10:51 Ответить
На должность в новый Киевский городской админсуд могут претендовать все желающие/ Как же , как же. Чтобы стать впервые назначенным районным (всего лишь) судьей, надо "занести" деньги в четыре инстанции. 1. Договориться о месте в районном суде с его председателем $50000. 2. Найти "нужного" человека в квалификационной комиссии $50000. 3. Заплатить Высший совет юстиции $50000. 4. "занести" деньги на Банковую $100000. ИТОГО 250000 долларов, которые нужно "отбить".
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15.04.2021 10:53 Ответить
Зебіли хавають?
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15.04.2021 10:57 Ответить
На посаду в новий Київський міський адмінсуд можуть претендувати всі охочі, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 5157
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15.04.2021 11:00 Ответить
 
 