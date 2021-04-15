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Новости Конституционный кризис
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Тупицкий снова не пришел на заседание суда по избранию ему меры пресечения: адвокаты уверяют, что он госпитализирован

Тупицкий снова не пришел на заседание суда по избранию ему меры пресечения: адвокаты уверяют, что он госпитализирован

Печерский районный суд Киева отложил до 29 апреля рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Александру Тупицкому, указ о назначении которого на должность судьи Конституционного суда отменен, из-за его неявки на заседание.

На заседание в четверг Тупицкий не явился, его адвокаты сообщили, что он госпитализирован на стационарное лечение. Представители обвинения заявили об отсутствии подтверждающих документов, назвали неуважительной причину неявки подозреваемого и попросили суд о применении принудительного привода Тупицкого в суд для избрания меры пресечения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Суд назвал преждевременным вопрос принудительного привода, а также указал на статус Тупицкого как спецсубъекта.

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В связи с невозможностью слушания дела без участия Тупицкого суд объявил перерыв в заседании до 10.00 29 апреля.

Ранее Тупицкий не явился на заседание суда в связи с болезнью его матери. Учитывая уважительную причину неявки подозреваемого, суд отложил рассмотрение ходатайства до 15 апреля. До этого заседание также было отложено из-за неявки подозреваемого.

Как сообщалось, Тупицкий был вызван повесткой на 28 декабря 2020 года в Офис генпрокурора для допроса в уголовном производстве №12013110060002990 о преступной организации бывшего главы Хозсуда Виктора Татькова и его заместителя Емельянова, зарегистрированное в 2013 году, следствие в котором сейчас ведет Управление ГБР по делам Майдана.

В ГБР сообщили, что он препятствовал установлению истины в уголовном производстве, в котором он являлся подозреваемым, в частности, препятствуя предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя.

Позже в Печерском суде сообщили, что рассмотрят 2 апреля ходатайство об избрании меры пресечения Тупицкому.

В Офисе генпрокурора агентству уточнили, что мера пресечения будет избираться по делу, в рамках которого Тупицкий был уведомлен о подозрении в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч.2 ст.384, ст.386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

Следствие в своем ходатайстве просит суд взять Тупицкого под залог в сумме 45 тыс. 400 грн (20 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц - максимальный размер залога, предусмотренный статьей УПК для нетяжких преступлений) и личные обязательства, среди которых не отлучаться из населенного пункта, в котором проживает, без разрешения следователя, воздерживаться от общения со свидетелями и сотрудниками секретариата КС, не посещать помещение и здание КС, сдать на хранение документы для выезда за границу.

При этом в Офисе генпрокурора подчеркнули, что залог с обязательствами – не самая суровая мера пресечения, предусмотренная УПК, и может быть изменена, если подозреваемый не "пересмотрит свое отношение к выполнению процессуальных обязательств".

Автор: 

КС (2248) суд (25140) Тупицкий Александр (234) мера пресечения (467)


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Топ комментарии
+9
Ось така вона "судова система України"...Вона наскрізь прогнила за 30 років.
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15.04.2021 10:44 Ответить
+7
Без одеялка Насирова рискнул? Нещитово!
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15.04.2021 10:45 Ответить
+5
План "Клетчатое одеяло" всё еще работает.
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15.04.2021 10:47 Ответить
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неЛох
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15.04.2021 10:44 Ответить
Ось така вона "судова система України"...Вона наскрізь прогнила за 30 років.
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15.04.2021 10:44 Ответить
вот это правильно...Насирову респект, показал как надо..и ложил он на ваше правосудие (представителем которого сам является) с прибором...аривидерчи лузеры..
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15.04.2021 10:44 Ответить
Які вони всі хворі,як же вони працюють?
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15.04.2021 10:44 Ответить
З останніх сил,з ніг прямо таки падають. ☺️
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15.04.2021 10:54 Ответить
Без одеялка Насирова рискнул? Нещитово!
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15.04.2021 10:45 Ответить
та с одеялом он, как же без него...
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15.04.2021 10:47 Ответить
Тогда- я верю, что он болен! С таким талисманом- точно болен!
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15.04.2021 10:48 Ответить
А что, так можно было?
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15.04.2021 10:46 Ответить
Можна, але не всім.
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15.04.2021 10:55 Ответить
Какие у нас слабенькие и больные политики когда дело доходит до суда...
Жалко их.
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15.04.2021 10:46 Ответить
А у них профосмотры есть ? С таким здоровьем запретить ему навсегда занимать любые должности .
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15.04.2021 10:46 Ответить
План "Клетчатое одеяло" всё еще работает.
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15.04.2021 10:47 Ответить
и инвалидная коляска...
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15.04.2021 10:49 Ответить
Угу...Можно еще взять как реквизит костыли.Давить на жалость,типо - ноги отнялись,но он превозмогая боль ходит на работу.Но учитывая вес этого хряка-костыли нужны титановые,ну или хотя бы ходунки из уголка "тройки".
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15.04.2021 10:56 Ответить
Ось так судді відносяться до судів! Суддя-це ж зразок законослухняності. Це те, чого вони вимагають своїми рішеннями від пересічних громадян.
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15.04.2021 10:52 Ответить
Тупицкий снова не пришел на заседание суда по избранию ему меры пресечения: адвокаты уверяют, что он госпитализирован - Цензор.НЕТ 8010
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15.04.2021 10:55 Ответить
сериал "Тупой и еще Тупицкий".. серия № 247..
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15.04.2021 10:56 Ответить
а чого він має туди ходити, то суди для пересічних, для смертних так би мовити.
цей мішок гівна вважає себе за небожителя і чекає на запрошення у найвищу інстанцію.
просто цікаво, скільки це ****.ство може тянутися в цій країні??!?!?
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15.04.2021 10:56 Ответить
Тупицкий снова не пришел на заседание суда по избранию ему меры пресечения: адвокаты уверяют, что он госпитализирован - Цензор.НЕТ 5167
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15.04.2021 10:56 Ответить
Текст писал начинающий писатель фантаст? На больше не тянет.
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15.04.2021 11:38 Ответить
А ха ха ха ха
дебил!

это писал вот кто
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778 Helgi Sharp

поинтересуйся кто это
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15.04.2021 11:56 Ответить
В дубаях круто дупу греть ему не помешали болезни мамочки и свои,а как в суд явиться,то все оказались тяжело больными,какое совпадение.
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15.04.2021 10:57 Ответить
так в дубаях подхватил...
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15.04.2021 11:14 Ответить
Отак судьба з людьми іграє
Одні від перейобу мруть
Другії ж мають ту хворобу
Що все терплять від недойобу
І доленьку свою кленуть
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15.04.2021 11:03 Ответить
У тюремній лікарні?
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15.04.2021 11:03 Ответить
Примусовий привід на ланцюгу і в кайданках.як худобу.
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15.04.2021 11:08 Ответить
Бенядиктова сказала, что она занята, а ланцюг и кайданки Порошенко украл.
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15.04.2021 11:15 Ответить
конституционный мастер-класс, как "забить большой и толстый" на правосудие в Украине.. правосудие - для лохов, а ОНИ ВСЕ - "не лохи"
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15.04.2021 11:12 Ответить
Не будет в Украине нормальной жизни, пока американцы не выстроят параллельную судебную систему, где у тщательно отбираемых судей будут зарплаты 10- 25 тыс$, но при этом тотальный контроль всех их расходов, включая расходы родственников с возможностью загреметь лет на 15, если будет обнаружено превышение расходов. На местах должны быть шерифы, мировые суды и суды присяжных, куда судьи избирались бы на 3-4 года как депутаты. Когда параллельная судебная система будет выстроена, старую гнилую разогнать тотально зачистить продажных судей, прокуроров и ментов.
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15.04.2021 11:15 Ответить
Зеленый ублюдок до того довел судью что ему приходится притворяться больным!!! Наверное еще и угрожал ему! Надеюсь он не досидит до конца срока.
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15.04.2021 11:22 Ответить
яйца жмут ? оторвать их и усё тип топ...
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15.04.2021 11:16 Ответить
Судья, не уважающий само понятие,,Суд,,претендует на такой пост??? Во истину урод!!!!Да таких только за это надо навсегда запрещать работать в судебных органах!!!!
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15.04.2021 11:24 Ответить
Каляску отдолжил у Рудьковского, памперс у Мельника, ботинки у Тимошенко, одеяло у Насирова. Полный набор "Смертельно больного".
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15.04.2021 11:26 Ответить
Положил здоровье на благо Украины. Вон порохоботы видели, подтвердят.
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15.04.2021 11:27 Ответить
То есть как бы суд сразу указал, что указ зеленского ему не указ. Поскольку суд продолжает считать тупицкого спецсубъектом. Ждем законопроект о ликвидации печерского суда
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15.04.2021 12:07 Ответить
Чем болеет, или головка опять бо-бо - скажите а как он работал в очистке если ему так плохо?
Одеяльце в клеточку одолжить или сам уже прикупил на скромную зарплату а жил наверное в общаге с сухим туалетом на улице как Кернес (ну тот который похож на крысу), и в добавок еще и голодал.
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15.04.2021 12:15 Ответить
Дитё лойтенанта Щмидта?
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15.04.2021 12:24 Ответить
Які ці суки слабовиті! Вистріляти їх всіх- найкращий вихід для України...
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15.04.2021 13:38 Ответить
 
 