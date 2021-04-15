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Трое кавказцев избили двух российских курсантов на глазах целого взвода и спокойно ушли

Трое кавказцев избили двух российских курсантов на глазах целого взвода и спокойно ушли

В Санкт-Петербурге взвод курсантов наблюдал, как трое кавказцев сильно побили двух их сокурсников. Начальник курса приказал не вмешиваться, двое военных получили серьезные травмы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Фотанка".

Так, около половины девятого вечера 12 апреля взвод второго курса Военно-медицинской академии возвращался из столовой в общежитие, то есть в расположение части. 30 человек курсантов, во главе - майор медицинской службы, начальник курса. Все произошло на пересечении Боткинской улицы и улицы Академика Лебедева. Взвод встал на красный свет светофора. В этот момент крайний стоящий курсант задел своей сумкой проходившего молодого человека.

"Я тебе, чмо, погоны сорву", — высказал отношение молодой человек к своей наилегчайшей моральной травме. Так рядом с курсантом оказался потерпевший и двое его друзей. Все трое спортивны, явно с Кавказа.

"Попробуй, ты мне их давал?" — парировал курсант, добавив некое обращение, вроде бы адекватное услышанному "чму".

Зажегся зеленый свет. Курсанта толкнули в спину, он влетел в строй. Двое его товарищей развернулись, чтобы защитить. Колонна перешла Лесной проспект. Трое догнали строй. Ответившего им курсанта они сбили кулаками, а второму с ноги прилетело в живот. Развернулся уже весь строй. Еще немного, и колонна превратилась бы в каре, внутри которого оказался бы неприятель.

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В этот момент к концу строя уже бежал майор.

"Стоять, не ввязываться в драку!" — пару раз прокричал он. И начал растаскивать курсантов и выходцев с Кавказа. Его речь перемежалась военными командами. Уличного текста тоже было достаточно. Трое скрылись.

В результате потасовки двое курсантов оказались в госпитале. У первого - перелом шейных позвонков, у второго - разрыв каких-то мягких тканей живота. Телефонограмма полетела в полицию Выборгского района, но все же нельзя сказать, чтобы все метнулись собирать видео с камер наблюдения.

По данным "Фонтанки", уже поздно вечером, да и 13 апреля руководство ВМедА выясняло детали. Когда выяснили, то первый вопрос был следующий: "Почему тридцать человек их не снесли в один момент?" Некое возмущение было прервано объяснениями того же майора, начальника курса.

В общих чертах рапорт его такой: конечно, мы могли помножить их на ноль, но я тут же увидел картину глазами прохожих — толпа военнослужащих избивает горстку несчастных молодых людей, это все попадает на мобильные телефоны, мгновенно выкладывается в Сеть, журналисты пишут о зверствах военных медиков, в результате оргвыводы, курсантов отчисляют. Данный рапорт был принят.

драка (2027) россия (96184) Санкт-Петербург (488) курсанты (165)


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Топ комментарии
+40
Трое кавказцев избили двух российских курсантов на глазах целого взвода и спокойно ушли - Цензор.НЕТ 477
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15.04.2021 11:04 Ответить
+38


Правильне виховання кацапського вояка !
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15.04.2021 11:02 Ответить
+38
добре, що хоч не згвалтували майбутніх охфіцерів "непабєдімай і лєгєндарнай"
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15.04.2021 11:03 Ответить
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А не надо было их бить. Просто скрутить и сдать в полицию. Очень надеюсь что в Рассейской армии таких тормознутых командиров много.
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15.04.2021 12:53 Ответить
Ну и правильно майор поступил. Драться на улице, удел низших по развитию. Все должно решаться в рамках закона.
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15.04.2021 12:54 Ответить
литвин ты вроде не чурка , а такую херню пишешь , майора за глаза и в глаза будут обзывать очень обидным прозвищем , авторитет потеряет и он , и весь взвод ( ну у взвода будет возможность реабилитации )
вас там всех лука на 0 помножил ?
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16.04.2021 19:19 Ответить
Тут от продолжения истории многое зависит. На самом деле этих троих в тот же день повязали, так что рвение копы таки проявили. Задержанные - дагестанцы. Вот что дальше с ними будет, это определяющее.
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15.04.2021 13:15 Ответить
Ну тут достаточно их протесты посмотреть, чтоб понять, что это общее поведение на всех там
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15.04.2021 13:17 Ответить
Из серьезного, в подразделениях контрактников стягиваемых к Украине серьёзный некомплект, затыкается сборными командами срочников. Это к тем безвременно обосравшимся от расейской угрозы.
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15.04.2021 13:35 Ответить
Сегодня полевой лагерь русских чмошников сгорел. 45 км от украинской границы
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15.04.2021 14:18 Ответить
Правильно майор зробив, нєфіг народу показувати, як кавказці трахають посеред вулиці взвод героїчних асвабадітєлєй.
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15.04.2021 17:45 Ответить
так три кавказца захватят страну и трахнут жену майора а он такой нам нельзя вмешиватся ггг
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13.06.2021 08:06 Ответить
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