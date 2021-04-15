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Новости Агрессия России против Украины
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Турция сохраняет нейтралитет в вопросе отношений Украины и России, - глава МИД Чавушоглу

Турция сохраняет нейтралитет в вопросе отношений Украины и России, - глава МИД Чавушоглу

Турция не поддерживает ни одну из сторон в кризисе отношений между Россией и Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы не принимаем чьей-либо стороны. Наша позиция основана на открытом и конструктивном подходе", - сказал министр.

Чавушоглу отметил, что на данный момент мирной обстановке в Черном море препятствует напряженность между двумя странами.

"Мы хотим, чтобы Черное море было морем мира", - добавил глава МИД Турции.

Напомним, ранее сообщалось, что Турция поддержала перспективу членства Украины в НАТО

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Автор: 

россия (96184) Турция (3500) Чавушоглу Мевлют (124)


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Топ комментарии
+20
Теперь можно представить, каких усилий стоило Пороху расшевелить весь этот курятник для поддержки Украины в начале войны....
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15.04.2021 11:09 Ответить
+8
Крымских татар терроризируют россияне,а у них нейтралитет((((.?
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15.04.2021 11:14 Ответить
+6
И на том спасибо,учитывая тесные экономические связи с РФ от турок ничего другого ждать и не стоит.
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15.04.2021 11:18 Ответить
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Турция сохраняет нейтралитет в вопросе отношений Украины и России, - глава МИД Чавушоглу - Цензор.НЕТ 5786
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15.04.2021 11:04 Ответить
ох ця турецька нейтральність)))) того диви черговий кинжал в спину та залетить
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15.04.2021 11:04 Ответить
Чітко, нас тупо злили...
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15.04.2021 11:04 Ответить
поддерживает нейтралитет, поставляя оружие.
а дипломаттия это искусство *******. к твоему сведению
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15.04.2021 11:15 Ответить
Деньги туристов для них важнее свободы и демократии. Позор.
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15.04.2021 11:05 Ответить
Теперь можно представить, каких усилий стоило Пороху расшевелить весь этот курятник для поддержки Украины в начале войны....
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15.04.2021 11:09 Ответить
Крымских татар терроризируют россияне,а у них нейтралитет((((.?
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15.04.2021 11:14 Ответить
И на том спасибо,учитывая тесные экономические связи с РФ от турок ничего другого ждать и не стоит.
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15.04.2021 11:18 Ответить
українські челнокі побудували вашу економіку(((
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15.04.2021 11:19 Ответить
Кто не понял, поясню. Вторжение будет, и параша своего добъётся, а пока турки Украине не враги.
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15.04.2021 11:27 Ответить
ВТОРАЯ класная новость с утра ))))))) мы не лохи , мы е....ты на всю голову !!!
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15.04.2021 11:38 Ответить
Там выше уже третья. Про перспективу вступления в ЕС.
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15.04.2021 11:41 Ответить
видел (((( число 15 красивое ЗАПАЧКАЛИ , надо было 13 !!! это все НАМ навалить !!! за что ПОГИБЛО столько народу ???((((
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15.04.2021 11:54 Ответить
Нейтралитет, будучи страной НАТО, это интересно...
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15.04.2021 11:38 Ответить
знаешь , Антип 61 , смотрел недавно фильм на ютбе называется "под свистом пуль " киностудии Довженко снятой . так там одна деревня сохраняла НЕТРАЛИТЕТ и слова одного героя меня СРАЗИЛ : нейтралитет ТРЕБУЕТ снарядов !!! как мне хочется это кино ЗАСТАВИТЬ ПОСМОТРЕТЬ кучму и кравчука !!! как мы могли так ЛОХАНУТЬСЯ , что за это столько ЖИЗНЕЙ ЗАГУБИЛИ МОЛОДЫХ НАШИХ СОЛДАТ !!! за это будет наказание !!
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15.04.2021 11:59 Ответить
Вот и вся поддержка "дружественных стран". Стоило параше запретить перелеты и дужба с Украиной закончлась.
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15.04.2021 11:58 Ответить
крымских татар унижают в Крыму, а вы в нейтралитете???
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15.04.2021 12:00 Ответить
Ось тобі і друг?!
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15.04.2021 12:14 Ответить
Єто после того что у них за год после продажи нам Байрактаров, появились свои Нептуни Стугни, и Квітники і двігатели для безпілотніков, с чего би єто за один год і такая подстава
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15.04.2021 12:16 Ответить
А что ты хотел? Турок -он и в Африке турок.
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15.04.2021 15:19 Ответить
Турецкие помидори пропадают усрались))
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15.04.2021 12:17 Ответить
турция легко пожертвовала интересами Украины в замен на невмешательства рф в азербайджано-армянский конфликт.
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15.04.2021 12:26 Ответить
Ну что украинцы, узнали турков? История вас не учит ничему. Когда турки, азера и при молчаливом соглассии рсских убивали армян и резали головы, вы оргазмировали и радовались успехам этой банды в Арцахе. Представляли как тюрки будут вам помогать против русских. Туркам нужен Крым. Я удивляюсь, с чего вы взяли что они хотят вернуть Крым Украине???? Они же уже 50 лет часть Кипра окуппировали?
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15.04.2021 14:19 Ответить
А яка подальша доля житлових будинків по 200 квартир , котрі зобов"язалася збудувати Туреччина у Миколаєві і Херсоні для кримських татар?
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15.04.2021 14:20 Ответить
Кризиса отношений между Россией и Украиной нет. Есть нападение России на Украину, есть война. Если начнется крупномасштабная война и Россия начнет бомбить украинские города, будут гибнуть тысячи жителей, поможет тогда Турция Украине или будет стоять в стороне, будет соблюдать нейтралитет. Хочется знать позицию Турции, хочется знать перед лицом опасности, кто враг, кто друг, а кто так, пустое место.
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15.04.2021 14:49 Ответить
При возможности Турция заберет себе кое- что в сговоре с Россией. Ну скажем Измаил. Символику они любят. Дальше будут претендовать на молдавскую Гагаузию. Они ж не хуже крымских татар? По языку гагаузы намного ближе туркам.
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15.04.2021 15:22 Ответить
Пока у власти в Турции Эрдоган, предлагаю впредь рассматривать политику Турции исключительно в свете доктрины нео-османизма и пантуркизма. Если в каких то точках интересы двух стран пересекаются, то чего то можно от них ожидать. А так, согласно пантюркистской доктрине Крым является территорией турков, как и Гагаузия и весомая часть одесской области. Эрдоган на полном серезе считает себя лидером тюркского мира а также новым халифом (представитель Аллаха) мусульман. Откройте карты и посмотрите на географическое положение Армении и Арцаха. Эти две крошечные страны как клин вбились между Турцией и остальным тюркским миром. А Россия успешно манипулирует и получает свои выгоды.
При нормальном развитии Украины она могла бы стать стабилизирующим фактором черноморского региона, на которую бы точно ориентировались Грузия и Армения, но к сожалению на протяжении 30 лет Украину превратили в дидактическое учебное пособие на тему Как угробить мощную страну .
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15.04.2021 15:42 Ответить
Нейтралитет? Это такие итоги визита найвелычнейшего?
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15.04.2021 22:50 Ответить
 
 