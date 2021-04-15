Турция сохраняет нейтралитет в вопросе отношений Украины и России, - глава МИД Чавушоглу

Турция не поддерживает ни одну из сторон в кризисе отношений между Россией и Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы не принимаем чьей-либо стороны. Наша позиция основана на открытом и конструктивном подходе", - сказал министр.

Чавушоглу отметил, что на данный момент мирной обстановке в Черном море препятствует напряженность между двумя странами.

"Мы хотим, чтобы Черное море было морем мира", - добавил глава МИД Турции.

Напомним, ранее сообщалось, что Турция поддержала перспективу членства Украины в НАТО

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