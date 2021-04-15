Турция сохраняет нейтралитет в вопросе отношений Украины и России, - глава МИД Чавушоглу
Турция не поддерживает ни одну из сторон в кризисе отношений между Россией и Украиной.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Мы не принимаем чьей-либо стороны. Наша позиция основана на открытом и конструктивном подходе", - сказал министр.
Чавушоглу отметил, что на данный момент мирной обстановке в Черном море препятствует напряженность между двумя странами.
"Мы хотим, чтобы Черное море было морем мира", - добавил глава МИД Турции.
Напомним, ранее сообщалось, что Турция поддержала перспективу членства Украины в НАТО
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+20 Прощай немытая раССея
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+6 Vlad Hof
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а дипломаттия это искусство *******. к твоему сведению
При нормальном развитии Украины она могла бы стать стабилизирующим фактором черноморского региона, на которую бы точно ориентировались Грузия и Армения, но к сожалению на протяжении 30 лет Украину превратили в дидактическое учебное пособие на тему Как угробить мощную страну .