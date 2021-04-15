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Новости Агрессия России против Украины
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Спрос на украинские ОВГЗ упал из-за стягивания Россией войск к границе, но у нас есть запас прочности, - "слуга народа" Гетманцев

Спрос на украинские ОВГЗ упал из-за стягивания Россией войск к границе, но у нас есть запас прочности, -

Спрос на украинские облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) упал из-за стягивания Россией войск к границе с Украиной.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Но, по его словам, проблемы с привлечением долга явно не станут для Украины критичными.

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"Действительно, из-за стягивания Россией войск к границе с Украиной снизился спрос инвесторов на ОВГЗ Минфина. Как следствие – сократился объем государственных заимствований, который в последние недели составил 1-1,6 млрд гривен (ранее среднее привлечения составляло около 10 млрд гривен). Но как только ситуация на границе стабилизируется, инвесторы вновь начнут покупать ОВГЗ", – написал Гетманцев.

Другим деструктивным фактором он назвал заявления украинских политиков, которые озвучивают наихудшие ожидания и наиболее негативные сценарии текущей ситуации.

"Впрочем украинская экономика имеет запас прочности. В частности, из-за перекрытия коррупционных схем на таможне и в налоговой удалось перевыполнить доходы бюджета даже в условиях коронакризиса...Также по заданию президента активизирована работа над получением финансовой помощи от Международного валютного фонда", – говорит Гетманцев.

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Он отметил, что Зеленский поставил задачу ускорить достижение договоренностей с МВФ относительно тех вопросов, которые Украина еще должна реализовать. Продолжение сотрудничества с Фондом позволит сохранить финансовую стабильность в Украине в долгосрочной перспективе, предполагает Гетманцев.

Автор: 

ОВГЗ (59) Гетманцев Даниил (410)


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Топ комментарии
+9
Резинка от трусов, вот весь ваш запас прочности...
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15.04.2021 11:04 Ответить
+8
вообще то спрос упал еще в декабре. поэтому по итогам первого квартала обьем размещения упал в три раза
все, и этот источник бабла (по факту кредит под госгарантии) иссяк? рукожопы херовы
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15.04.2021 11:06 Ответить
+6
чергова маячня від навозної мухи
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15.04.2021 11:06 Ответить
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Резинка от трусов, вот весь ваш запас прочности...
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15.04.2021 11:04 Ответить
чергова маячня від навозної мухи
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15.04.2021 11:06 Ответить
лишь бы что-то трендеть...спасибо отец родной, успокоил...
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15.04.2021 11:06 Ответить
вообще то спрос упал еще в декабре. поэтому по итогам первого квартала обьем размещения упал в три раза
все, и этот источник бабла (по факту кредит под госгарантии) иссяк? рукожопы херовы
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15.04.2021 11:06 Ответить
А накуя инвесторам овгз страны, которой управляют долпоепы?!
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15.04.2021 11:06 Ответить
Еканаміст ат Бога скоро розповість нам шо за доллар можно получіть більше гривні...
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15.04.2021 11:09 Ответить
а-ха а вот и виноватые. Коцапы.
А сам гетьманцев с зиленским и шмыгалем просто мимо проходили.
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15.04.2021 11:12 Ответить
Почитайте трудовой кодекс, который пропихивает это гений, он антисоциальный, официально на работу теперь можно не устраиваться будет, смысла нет без официального трудового договора у тебя хоть какие то права будут, а то что это чудо пропихивает хуже рабства.
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15.04.2021 11:12 Ответить
А может потому что там уже и так проценты заоблачные, может пирамидка ОВГЗ почти достроена и может рухнуть в любой момент. А это уже не инвестиции а лотерея.
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15.04.2021 11:13 Ответить
ОГВЗ покупают не инвесторы,а спекулянты,ты нам сказки не рассказывай.бюджет это не экономика,экономика у нас в полной заднице,расскажи про рабочие места и настоящие инвестиции в реальную экономику,
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15.04.2021 11:18 Ответить
Ватник гетманцев разве не в восторге от действий своих кремлевских хозяев?
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15.04.2021 11:21 Ответить
спрос на овгз упал не из-за стягивания войск. Насчет запас прочности гетманцева я не спорю. А вот по поводу запаса прочности зебобов, вопрос
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15.04.2021 11:46 Ответить
Как увидишь морду этого деятеля, так сразу понимаешь - мощнейший заряд прочности
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15.04.2021 12:18 Ответить
 
 