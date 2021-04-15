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Новости Агрессия России против Украины
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У Украины нет выбора: либо мы являемся частью НАТО, либо нужно задуматься о ядерном статусе, - посол в Германии Мельник

У Украины нет выбора: либо мы являемся частью НАТО, либо нужно задуматься о ядерном статусе, - посол в Германии Мельник

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что страна имеет дело с крупнейшим перемещением войск в России со времени Второй мировой войны. Он призвал мир помочь Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил в эфире главной немецкой радиостанции Deutschlandfunk.

По его словам, без поддержки и санкций, которые были введены после оккупации Крыма и во время войны на Донбассе, Украина, наверное, не выжила бы за последние семь лет, но этого все еще недостаточно.

Посол настаивает, что Украина должна немедленно стать членом НАТО, чтобы защититься от российской агрессии. В противном случае Киеву придется вернуть на повестку дня вопрос ядерного статуса.

"Мы должны сделать все возможное для того, чтобы завтра или послезавтра Путин нас не захватил", - заявил он.

Мельник считает, что единственной возможностью для этого является то, чтобы Украина наконец-то стала членом НАТО.

"У Украины нет другого выбора: или мы являемся частью союза такого, как НАТО, и делаем свой вклад, чтобы эта Европа стала сильнее, или тогда у нас остается единственная опция - вооружаться самим, и возможно, снова подумать о ядерном статусе. Как иначе мы можем гарантировать нашу оборону?" - заявил дипломат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Ситуация катастрофическая… Россия хочет стереть Украину с лица земли", - посол Мельник призвал Запад помочь в борьбе с эскалацией со стороны РФ

Автор: 

НАТО (10085) ядерное оружие (1353) Мельник Андрей (229)


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Топ комментарии
+17
Итак - сказано!
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15.04.2021 11:13 Ответить
+15
Ядерное оружие и президент 1,5 м ростом да еще и под коксом это гремучая смесь...
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15.04.2021 11:14 Ответить
+14
Дык в раше так само!!!
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15.04.2021 11:19 Ответить
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Ну для этого у Вас голова с мозгами есть
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15.04.2021 12:19 Ответить
Не совсем понял... Я написал про проблемы с которыми мы столкнемся. Вы пафосно ответили что этого нужно не допустить, но думать как не допустить должен я потому что у меня голова есть? Как то не совсем логично...
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15.04.2021 12:21 Ответить
Даже теоретическая возможность обладания страной ядерным оружием, остановит любую аггрессию, напомню, что Израиль не обладает циклом производства ЯО, но как считают имеет его
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15.04.2021 15:12 Ответить
Ракети у нас є давно.
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15.04.2021 15:18 Ответить
Я уже вижу что многим в нашей стране Чернобыля мало, хотят догнаться.
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15.04.2021 15:21 Ответить
А Вас не смущает, что та же кацапия в своем заоне прописала, что оставляет за собой право применить ЯО даже тогда, когда против него применят обычное вооружение? Или Чернобыль от кацапов Вам ближе?
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15.04.2021 15:25 Ответить
Можно довольно быстро запустить ЧАЭС, и там довольно легко можно наклепать зарядов.
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15.04.2021 11:45 Ответить
Выдано-пережовуйте... Если озабоченности и обеспокоенности не будет следующий шаг покупка центрифуг...
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15.04.2021 11:19 Ответить
Плутоний чысти, а не ссытрифухи пакупай.
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15.04.2021 11:45 Ответить
Детка а ну марш на тик ток пока взрослые дядьки базарят.
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15.04.2021 11:48 Ответить
Сасунок смени памперсы у мине унуки такие как ты. И пади пасаси рашенавскава чупачупеса папустит.
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15.04.2021 12:14 Ответить
Если ты такой взрослый чего так пишишь неграмотно, у меня так сын 12лет пишет,я ему прощаю ,А ты? Или вы? Могу обидеть.Так ты что школу не закончил,букварь скурил или мозг короновирусом повредило? Или олигофрения ,ну тогда извините что обидел.
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15.04.2021 12:20 Ответить
а смысл ? если президент клоун а ядерный чемоданчик будет таскать за этим недомерком предатель Ермак
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15.04.2021 11:19 Ответить
Жорска заява, але пан посол повинен розуміти, що є певна процедура вступу до НАТО, а у нас багато чого ще не вписується у ті протоколи, це по-перше.
А, по-друге, ніхто, у тому числі союзники, не дозволять нам відновити ядерний потенціал. І навіть намагання це зробити стануть залізним приводом для вторгнення свинособачої орди. Тому треба хоча б прийняти та затвердити держоборонзамовлення (середина квітня, країна на порозі великої війни!) та максимально швидко розвивати ******* види озброєнь: БПЛА, ОТРК, системи РСЗО підвищенної дальності, ППО і т. ін.
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15.04.2021 11:20 Ответить
На сколько я понимаю сейчас идет разговор о плане по предоставлению членства в НАТО. Т.е. документально закрепленной договоренности, где четко прописаны критерии, метрики и сроки. Никто не говорит о сиюсекундном решении и без всяких условий. Просто их нужно четко очертить и закрепить документально. А покуда только бла-бла-бла на счет открытых дверей и все типа от нас зависит. Это как морковка перед ослом.
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15.04.2021 15:28 Ответить
Ха ха ха насмешил)) Ну что за тупорылая власть? Ну кто открыто об этом говорит?)) Дебилы, на Иран посомтрите, только здесь русаки будут пресовать нас с разработкой яд))
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15.04.2021 11:21 Ответить
Оце правильно. Це краще ніж дешеві шоколадки.
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15.04.2021 11:21 Ответить
а что собственно правильно ? то что ваш зеленый посол прокукарекал ? так между его словами и реальностью такая же пропасть как между Зелькой и здравым смыслом

ты зебоба представляешь хоть примерную стоимость ядерной программы ? ты понимаешь что это большие деньги . очень большие . ваше вылупок не знает как выкручиваться без очередного транша МВФ а вы тут собрались бимбу делать . на какие шиши ?
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15.04.2021 11:29 Ответить
Що сказати хотів?
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15.04.2021 15:16 Ответить
я сказати хотів шо дешеві шоколадки ти ще можеш собі дозволить а от на дорогу бомбу ні у тебе ні у неЛоха грошей не вистачить
е гарне прислів'я " дурень думкой багатіє "
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15.04.2021 16:16 Ответить
Гарне прислів`я, якраз для свідків другого пришестя святого Петра )
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15.04.2021 16:25 Ответить
ты лошара еще первое пришествие своего жиденка переживи
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15.04.2021 16:35 Ответить
У мене нема кумирів чи ідолів
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15.04.2021 16:37 Ответить
поздравляю . или сочувствую . выбирай что больше нравится
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15.04.2021 16:41 Ответить
Правильный посыл.
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15.04.2021 11:24 Ответить
а 7 лет чем вы думали... жопой?
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15.04.2021 11:26 Ответить
Межконтинентальные ракеты с ядерной начинкой Украине конечно не нужны но на 2500 км было бы само то.
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15.04.2021 11:26 Ответить
Кстати если прекратить воровство из бюджета Украины то она смогла бы 5 ядерных статусов содержать. То что говорят о несостоятельности это бред...
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15.04.2021 11:27 Ответить
Это тупо. На возобновление ядерного статуса нужно лет десять, прорва денег и при этом весь мир будет нам мешать.
В НАТО нас тоже примут только тогда, когда Рашка глубоко увязнет в своих внутренних проблемах и ей станет не до нас.
Что можно сделать прямо здесь и сейчас, так это штамповать миллионами единиц стрелковое оружие, патроны, учить всю страну военному делу и превращать ее один большой военный лагерь. Да, я понимаю, что автомат бесполезен против боевого самолета или ракеты. Но чтобы оккупировать конкретный город, туда нужно ввести пехоту. А если из-за каждого угла стреляют, то никакая пехота долго не удержиться.
И да Авакова и большую часть нашего "благородного" чиновно-силового сословия, от такого предложения кондратий хватит. Но их дворцы тоже под угрозой. Если они позволят слить Украину, то Гиви и Моторолы в первую очередь будут грабить маетки наших шляхтичей и магнатов, а только потом дома простолюдинов.
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15.04.2021 11:29 Ответить
Кто Вам сказал что восстановление ядерного статуса 10 лет?))))))))))))))))))))
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15.04.2021 11:31 Ответить
Посмотри на Иран, сколько лет они уже свою бомбу делают и все никак не выходит.
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15.04.2021 11:33 Ответить
есть и другие типы бомбы не атомные но с такой же эффективностью. Может над ними стоит задуматься. У америкосов они уже имеются, забыл название. На самом деле "ядерный пепел"))) это каменный век
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15.04.2021 11:36 Ответить
Но в любом случае нужен ЩИТ СДЕРЖИВАНИЯ.
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15.04.2021 11:38 Ответить
И кто будет это делать? Престарелые академики из НАН? Вся госсистема, включая оборонку и космос, деградирует последние 30 лет. Антонов не выпускает самолетов годами, Моторсич коммуняка Богуслаев слил китайцам а за выручку купил остров для любимого сынульки, Южмаш что-то там еще делает для американцев, но тоже никаких инноваций, тупо эксплуатация остатков совковых технологий. Укроборонпром в основном чинит старую совковую технику, почти все новье идет на экспорт, чтоб выжить.
Нет, начинать нужно с самых низов. С производства стрелкового оружия, с внедрения оружейной культуры как в США или Швейцарии. С либерализации оружейного законодательства.
И да, я конечно понимаю что какой то пьяный идиот может открыть стрельбу в школе или супермаркете. Но лучше так, чем всю Украину как стадо баранов загонят в московский ГУЛАГ.
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15.04.2021 11:46 Ответить
Делать будет тот, кто жить захочет....Тот, кто несет ответственность перед КУ- патриоты и здравый смысл. Поверьте мне, есть народ, у которых руки чешутся вытянуть Украину из жопы. НЕТУ политической воли. А чтобы она появилась нужны спец службы. Но это отдельная тема...Эти "ФБР" уже создается в Украине из патриотов и генералов...Потому что другого выхода просто не существует для сохранности территории, страны и генофонд
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15.04.2021 11:54 Ответить
Полагаться на наше государство в вопросах защиты - это то же самое что полагаться на Запад. При реальной опасности они все сядут в самолетики, груженые дорогим барахлом, и свалят в Парижи, создавать там правительство в экзиле и бухать в дорогих кабаках. А здесь москали будут загонять безоружных овец в теплушки и везти в свои ГУЛАГи.
Нет, полагаться можно только на себя, на пару стволов в хате и отряд самообороны в селе или городе.
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15.04.2021 11:58 Ответить
Так думает советский человек. Государство -это вообще не корректная терминология и с нее все начинается. Которая означает коротко говоря- народ для барина. У нас Держава, никакая но Держава. Ответственность перед КУ несет за собой последствия в любом случае- плохие или хорошие. И КАЖДЫЙ гражданин Украины несет ответственность перед КУ. Если Вы отдали на словах все что имеете какому-то государству это означает одно -Вы несознательный не ответственный, который плачет что у него забрали "жизнь" Да Вы просто отдали ее....
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15.04.2021 12:03 Ответить
Государство это пара сотен тысяч высших чинуш и силовиков. А если ты веруешь в сказочку, что государство это "мы все", то проведи маленький эксперимент - попробуй просто зайти в здание Верховной Рады. Ведь ты же народ, это здание - твоя собственность, значит по идее тебя должны пропустить.
И я посмотрю как охрана погонит тебя оттуда пинками под зад. Потому что это место для высшего сословия, для "аристократов", которые и являються полноправными членами государства. А ты просто подданный, плательщик дани, член низшего сословия.
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15.04.2021 12:10 Ответить
Так и про рпм эти члены в палатенцах от меня только узнали, мосх птирадактиля не обучаем.
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15.04.2021 11:50 Ответить
Так в Иране нехрена нет))
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15.04.2021 12:15 Ответить
До Кравчука тільки зараз дійшло, що вже з берданкою готовий захищати Україну, а свого часу порізали чи віддали Росії майже задурно третій ядерний потенціал - СС-20, СС-24, Ту-160, Ту-22М3, Р-300, тактичні ядерні ракети і т.п. засоби стримування скажених путлєрів!
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15.04.2021 11:30 Ответить
Крава просто звиздит. При малейшей опасности он со всей семьей выедет за бугор. Как и большая часть нашей илитки.
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15.04.2021 11:31 Ответить
от тактичні треба було не віддавати
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15.04.2021 11:40 Ответить
Для начала нужно арестовывать Кравчука и публично судить эту гниду!!!
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15.04.2021 11:31 Ответить
В Кремле хохочут и говорят что-то про ежика, которого пугают голой … Есть еще третий способ. Он описан в фильме «Зоя». Немцы стоят под Москвой в 41. Сталин плачет и шепчет. Ни история, ни народ нам не простит, если мы не сделаем это. И направил в «последний» бой. Дурной молодняк. За день научили стрелять. Даже с парашюта не учили. Так сбрасывали. На бреющем полете в глубокий снег. Какой-то процент, что-то поджёг.
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15.04.2021 11:32 Ответить
https://youtu.be/PzDxesbseG8 Нет никаких шансов не быть агрессором! Нужно первыми нанести удар по Украине! Видео
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15.04.2021 11:37 Ответить
Возможно тактическое осталось со времен совка,но как его легализовать... Вот перлы начинают издавать. Просто пришло то время когда стоит на кону украинская государственность.
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15.04.2021 11:40 Ответить
не осталось
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15.04.2021 11:54 Ответить
НАТО на Россию клало. А тут какой-то Мельник
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15.04.2021 11:43 Ответить
готов скинуться на ЯО - как это было в 2014
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15.04.2021 11:50 Ответить
Кравчук и Кучма, сдавшие ЯО под филькину грамоту - гниды. Предателями не назову, потому что, скорее всего, они просто на фоне эйфории от развала совка, поверили Западу и лоханулись. Мдаааа...политическая наивность в девяностых - начале нулевых, просто таки зашкаливала. А звоночки-то были. Даже Чорновил и Дудаев знали, чем это закончится, но кто их тогда слушал?
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15.04.2021 11:53 Ответить
Ні , вони просто ставленики москви , які виконували накази . Відповідальності , за те , що накоїли це з них не знімає .
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15.04.2021 12:31 Ответить
Всего-то нужно провести референдум по этому вопросу. Как-только Европа увидет его результаты так сразу зашевелятся с принятием Украины в НАТО. Иначе дела не будет.
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15.04.2021 11:55 Ответить
Це правильно з ними тільки так можно, за те що ми відмовились від яд. Зброї США та Британія повинні нам як мінімум поставити систему ПВо!!!!
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15.04.2021 11:55 Ответить
И это при том что США и Великобритания главные кто настаивал на отказе Украины от ЯО.
России в то время было глубоко пофигу.
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15.04.2021 11:58 Ответить
Вот именно москали в этом и сыграли главную роль чтобы обезоружить страну они готовились к войне еще тогда когда ельцин произнес фразу ,россия ни когда не позволит Украине отделиться,в этом вся суть войны.
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15.04.2021 15:12 Ответить
Наявність атомних електростанції це вже майже ядерний статус ..і наших європейських партнерів повинно також не менше нас хвилювати ,-що може статися з ними під час широкомасштабної агресії..,вітер може надути ядерну хмару в любому напрямку: і до Берліну ,і до Парижа,і до Ізраіля дійдуть ядерні хмари..Тому найоптимальніший варіант завадити війні це прийняти Україну в НАТО ..тільки такі дії можуть якось зупинити злодія-путіна ..хай який він не передбачуваний ,але таки розуміє в палацах Геленджика жити таки краще ніж
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15.04.2021 12:06 Ответить
Нато це добре звісно. А якщо не приймуть? Що робити? Вмерати?
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15.04.2021 12:11 Ответить
Ви що, не відслідковуєте оснанніх новин? Яке НАТО? Який ЕС? Франція офіційно заявила що "НЕ ВВАЖАЄ членство України в ЕС серйозною перспективою"! Германія офіційно заявила, що "вступ України в НАТО НЕ ПЛАНУЄТЬСЯ"!
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15.04.2021 14:39 Ответить
Я думаю, десь є головки тактичної ядерної зброї, про це мовчать а коли підпруть десь якийсь прапор відкопа))))
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15.04.2021 12:06 Ответить
вы бы патронный завод построили, да Вильхи с Нептунами наклепали... ученые-ядерщики...
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15.04.2021 12:07 Ответить
Патронами та навіть конвенційними Вільхами з Нептунами ***** не зупинеш. А от якщо на них встановити ядерні боєголовки інша справа.
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15.04.2021 12:53 Ответить
остановим желанием сопротивляться, если будем сопли жевать и в зраде заслушивать доклады, вместо мобилизаций..то пиши-пропало...
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15.04.2021 12:59 Ответить
Давно нужно этот вопрос поднимать.
Как показывает практика последних лет, запад максимум что сделает, это выразит очень глубокую и озабоченную обеспокоенность. И лучше иметь страну с обеспокоенностью запада, чем не иметь ни страны, ни обеспокоенности запада.
Пока запад будет телиться со своими решениями, Украины уже может и не стать, поэтому рассчитывать сильно на кого-то нельзя. Рассчитывать можно только на себя, на собственные вооруженные силы и если стоит вопрос выживания нации, то все средства будут хороши.
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15.04.2021 12:21 Ответить
Абсолютно верно. Солидарен
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15.04.2021 12:25 Ответить
А що , одне іншому заважає ?
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15.04.2021 12:28 Ответить
Ну как бы да.Москали нам не оставляют выбора.Или НАТО или ЯО.Бо должен быть паритет с москалями.А паритет может дать только наличие у Украины ЯО или НАТО.Вообще не понимаю зачем Франции ЯО?!
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15.04.2021 12:28 Ответить
Слова чоловіка , а не переляканого сцикуна...
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15.04.2021 12:37 Ответить
шо за бред, армию разворовывают, программу Нептун свернули, какой ядерный статус? при ЗЕБИЛАХ, никакого развития, только сплошная коррупция
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15.04.2021 13:02 Ответить
А что мешает вступить в НАТО как ядерная держава?
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15.04.2021 13:02 Ответить
Ну наконце-то хоть кто то начал об этом говорить.Только разработку ЯО нужно было начинать в 2014 году,сразу после нападения рашофашни.
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15.04.2021 13:26 Ответить
Ну да, и Боря Академик с Брайтона Бича всегда готов взяться за любую науку лиш бы не пожалели мульонов 50 зелеными на проектирования. А в качестве бонуса обещает бесплатно две вакцины от Ковида - для людей и свиней...
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15.04.2021 15:17 Ответить
Для свиней уже есть Спутник В
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15.04.2021 16:15 Ответить
Пізно пити Баржомі.... Треба ядерний статус взагалі було не втрачати.... Але мудрий нарід вибрав в 1991 році собі в президенти ярого комуняку Кравчука...
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15.04.2021 13:39 Ответить
золотые слова. но произнести их нужно было еще в 2014-м, максимум в 2015-м.
сейчас, вполне вероятно, уже поздно. и в данной ситуации постулат "лучше поздно, чем никогда" не работает.
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15.04.2021 13:47 Ответить
Сплачиваться надо, господа патриоты, иначе будем перестукиваться в подвалах раша-гебни, а "титушки", в "горках" будут выводить нас на расстрел. Что-то надо делать? Ну, а потом уже ЯО и за бойков надо браться, всерьез. Иначе, все здесь будет Данбасс. На подонков кравчуков нет смысла расчитывать, что они что-то умное посоветуют. Ничего умного они не сделали в Украине и для Украины, за всю свою долгую жизнь, и советовать им нечего. Это касапская агентура.
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15.04.2021 14:17 Ответить
Так а кто ж мешает Украине "задуматься о ядерном статусе"? "Мечтать не вредно"©. Однако надлежит помнить, что во время мечтательной задумчивости иногда мимоходом совершаются непроизвольные действия, например, поковыряться пальцем в носу или в жопе. Так вот важно, задумываясь о ядерном статусе, палец не сломать. Кто бы что ни говорил, на сегодняшний день Украина не способна произвести ядерный боеприпас. А если чисто теоретически предположить невозможное, типа, Незалежная начала делать реальные шаги к производству ядерного боеприпаса, те же самые Штаты жесточайшими санкциями задушат Украину мгновенно.
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15.04.2021 14:28 Ответить
Снигерии вообще какое дело до этого?Может США и будут теми кто нам даст технологии по производству ЯО.Будете ваторогие потом пальцы в жопы сувать чтобы от реактивной тяги разорванного пердака не улететь в стратосферу
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15.04.2021 16:12 Ответить
"Дурень думкою багатіє"©
На яку технологічну базу давати ядерні технології? Де ті підприємства, на яких можливо впровадити ці технології?
Наприклад, у спадщину Україні дісталось ВО "Електрон" (колишній Сумський завод електронних мікроскопів) - єдине підприємство на весь СРСР, на якому вироблявся аналітичний газовий ізотопний мас-спектрометр МИ1201АГМ-01М (прилад чималенький - до 1,5 тони), "заточений" виключно під прецизійний аналіз складу ізотопів урану в його гексафториді. Простіше кажучи, в руді як бруду непотрібного U-238 і трішечки цінного U-235, без якого ані АЕС не генеруватиме, ані ядерна боєголовка не вибухне. Руду потрібно збагачувати, а збагачення чимось контролювати. Це тільки маленька, але необхідна ланочка величезного технологічного ланцюга ядерного комплексу. Україна приватизувала ВО "Електрон", реорганізувала його у ВАТ «SELMI» і успішно ПРОСРАЛА (ліквідовано). Росіяни під виглядом інвестора зайшли на додихаюче «SELMI», оволоділи його піввіковим досвідом і побудували у себе аналог - державне підприємство у підпорядкуванні Російської академії наук.
Якщо цікавить, у Ю-Тубі можна набрати "SELMI 2015" і 16 хвилин подивитись на "шмарклі" за померлим підприємством, наприкінці прочитати, типу, некролог - "Этапы большого пути".
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15.04.2021 17:28 Ответить
Спасибо за лекцию.Если у нас за пару лет смогли с нуля сделать Нептун,то и ЯО сделать с помощью США не будет проблемой.
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16.04.2021 03:51 Ответить
Просто КРАСВА!!!!!
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15.04.2021 14:36 Ответить
Просто КРАСАВА!!!!!
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15.04.2021 14:37 Ответить
Обязанность и функция государства - это обеспечение мирной жизнедеятельности граждан (без нарушения их прав)! Для этого народ платит налоги!

К таким основным функциям власти относится:
- правосудие
- правопорядок
- ОБОРОНА
- дипломатия

В последнюю очередь государство должно надеятся на союзников или на другое государство...
Украина обязана развивать яо, хо, бо и другие виды ОМП в связи с агрессивными действиями обезумевшего соседа (у которого есть все виды этого оружия)... Увы, мир не идеален... И Украина не имеет права допустить геноцид своих граждан имперцами-фашистами...
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15.04.2021 14:43 Ответить
А мне кажеться, что лучше на Южмаше в содружестве с Антоновым построить "Звезду Смерти" с двигателем на подсолнечном масле и президентским указом уменьшить в четыре раза земную гравитацию на территории Украины...
А послу Мельнику присвоить звание Заслуженный Аятолла Украины и отправить его в Иран, для изучения тамтешнего опыта жизни под санкциями. И немецкие психиатры вздохнут спокойно, а то они разрываются между своими служебными обязанностями и дипломатической неприкосновенностью...
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15.04.2021 15:11 Ответить
И давайте забудем про НАТО - судья Вовк этого никогда не позволит!
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15.04.2021 15:18 Ответить
Красавец!!!!
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15.04.2021 15:20 Ответить
При любых других обстоятельствах/при другой власти Украины вполне можно было бы назвать подобное заявление - «многообещающим» Но - не в наших конкретных условиях (не при этой/такой власти) А так - мы все можем лично я могу только помечтать (сочувствующих - приглашаю присоединиться):
Если бы украинское государство было бы действительно государством украинского народа (ах, если бы, да кабы - да во рту бы росли бобы...) - было бы вполне логично ожидать от власти Украины (без всяких споров о юридическом статусе «Будапештского меморандума»):
1) Проведения встречи с послами в Киеве Великобритании, США, Франции, Китая, чтобы предупредить правительства этих стран о важных для всего мира последствиях несоблюдения ими гарантий Украины по Будапештскому меморандуму (чтобы весь мир смог бы полюбоваться на «страны-подписанты» и задуматься о том чего стоят «подписи» всех (а не только РФ) «ведущих держав»!);
2) Прямого обращения Президента и ВР Украины к народам (!!!) стран-подписантов Будапештского Меморандума с разъяснением позиции Украины (я думаю, что не стоит говорить/рассуждать о каких-либо «репутациях и рейтингах» руководства этих «стран-подписантов» после этого...)!;
3) Официального заявления Украины о том, если сегодня государства-«гаранты» отвергают (или не подтверждают) свои международно-правовые обязательства перед Украиной по Будапештскому меморандуму от 5 декабря 1994 года «О гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия», то Украина перестанет быть участником Договора о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968, к которому мы присоединились на основании Закона Украины №248/94-ВР от 16 ноября 1994 года,и вполне законно восстанавливает свое право (хотя бы только право / пока только право! ) на ядерное оружие.
А дальше - «возможны варианты» (были бы)…
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15.04.2021 15:22 Ответить
Для початку слід засоби доставки,ракети,які здатні вразити ядерні об'єкти на території противника та його європейських приспішників,заодно відновлювати хімічну та бактеорологічну зброю.Якщо в нас буде цих три компонента,то і скавчання про виготовлення ядерної зброї буде кволим і малопомітним.Також слід вже говорити правду,що кацапи діють не самі а в коаліції,крім білорусів там мінімум Франція,Германія,Австрія,Угорщина та всі учасники Північного потоку.А це дуже потужна сила,це держави і з ядерною зброєю,потужними економіками,є членами різних військових союзів,тому Україні дуже важко їм протистояти і для цього прийняте рішення про відновлення змз.
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15.04.2021 20:11 Ответить
країна спроможна це зробити при ДЕРЖАВНІЙ ВЛАДІ
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15.04.2021 21:40 Ответить
"Во-первых, у нас ядерного оружия нет, а во-вторых, если потребуется, то мы его применим." - Голда Меир

Источник: https://ru.citaty.net/tsitaty/616018-golda-meir-vo-pervykh-u-nas-iadernogo-oruzhiia-net-a-vo-vtorykh/
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16.04.2021 10:05 Ответить
Мельник молодчага! Сказал то что должен был сказать президент!
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16.04.2021 10:37 Ответить
Ох уж эти заявления... Ну ок, пофантазируем... Мировая общественность внезапно поддержала идею возврата Украины к статусу ядерной державы... И не только не ввела санкций за отказ от соглашений в одностороннем порядке, но и бесплатно дала готовые ракеты и всю инфраструктуру для их обслуживания (ну если уж мечтать то на максимум верно?)... Что дальше? Используем сразу или ждём с моря погоды? Логика вроде как подсказывает, что использовать наши политики их собираются в случае наступления России... Ну то что творится на Донбассе сейчас ведь агрессией России уже ими не считается верно? Ок... Россия резко двинула войска, началось давление по всей линии фронта, бои за сёла, Мариуполь, Константиновку, Северо-Донецк, атакованы города в областях с которыми граничит Украина с Россией... Видимо вот он тот момент, на случай котррого нам и нужно ядерное вооружение так? Наш главнокомандующий принимает волевое (самому смешно, но мечтаем дальше) решение нанести ядерный удар по... Ой загвоздочка... По чему ударять будем? По нашим городам что б не достались врагу? Вместе с нашими солдатами и населением? Бомбить чисто поле в надежде попасть в дислокацию врага? Или бомбить сразу Москву и Воронеж? Последний вариант это кстати гарантированый ядерный удар в ответ...
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16.04.2021 20:12 Ответить
Надо не задумываться, а делать ! И уже сегодня! Хватит, наконец задумываться! Всё беды от не делания, а задумчивости (в холостую)!
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03.06.2021 08:43 Ответить
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