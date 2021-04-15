У Украины нет выбора: либо мы являемся частью НАТО, либо нужно задуматься о ядерном статусе, - посол в Германии Мельник

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что страна имеет дело с крупнейшим перемещением войск в России со времени Второй мировой войны. Он призвал мир помочь Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил в эфире главной немецкой радиостанции Deutschlandfunk.

По его словам, без поддержки и санкций, которые были введены после оккупации Крыма и во время войны на Донбассе, Украина, наверное, не выжила бы за последние семь лет, но этого все еще недостаточно.

Посол настаивает, что Украина должна немедленно стать членом НАТО, чтобы защититься от российской агрессии. В противном случае Киеву придется вернуть на повестку дня вопрос ядерного статуса.

"Мы должны сделать все возможное для того, чтобы завтра или послезавтра Путин нас не захватил", - заявил он.

Мельник считает, что единственной возможностью для этого является то, чтобы Украина наконец-то стала членом НАТО.

"У Украины нет другого выбора: или мы являемся частью союза такого, как НАТО, и делаем свой вклад, чтобы эта Европа стала сильнее, или тогда у нас остается единственная опция - вооружаться самим, и возможно, снова подумать о ядерном статусе. Как иначе мы можем гарантировать нашу оборону?" - заявил дипломат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Ситуация катастрофическая… Россия хочет стереть Украину с лица земли", - посол Мельник призвал Запад помочь в борьбе с эскалацией со стороны РФ