У Украины нет выбора: либо мы являемся частью НАТО, либо нужно задуматься о ядерном статусе, - посол в Германии Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что страна имеет дело с крупнейшим перемещением войск в России со времени Второй мировой войны. Он призвал мир помочь Украине.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил в эфире главной немецкой радиостанции Deutschlandfunk.
По его словам, без поддержки и санкций, которые были введены после оккупации Крыма и во время войны на Донбассе, Украина, наверное, не выжила бы за последние семь лет, но этого все еще недостаточно.
Посол настаивает, что Украина должна немедленно стать членом НАТО, чтобы защититься от российской агрессии. В противном случае Киеву придется вернуть на повестку дня вопрос ядерного статуса.
"Мы должны сделать все возможное для того, чтобы завтра или послезавтра Путин нас не захватил", - заявил он.
Мельник считает, что единственной возможностью для этого является то, чтобы Украина наконец-то стала членом НАТО.
"У Украины нет другого выбора: или мы являемся частью союза такого, как НАТО, и делаем свой вклад, чтобы эта Европа стала сильнее, или тогда у нас остается единственная опция - вооружаться самим, и возможно, снова подумать о ядерном статусе. Как иначе мы можем гарантировать нашу оборону?" - заявил дипломат.
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А, по-друге, ніхто, у тому числі союзники, не дозволять нам відновити ядерний потенціал. І навіть намагання це зробити стануть залізним приводом для вторгнення свинособачої орди. Тому треба хоча б прийняти та затвердити держоборонзамовлення (середина квітня, країна на порозі великої війни!) та максимально швидко розвивати ******* види озброєнь: БПЛА, ОТРК, системи РСЗО підвищенної дальності, ППО і т. ін.
ты зебоба представляешь хоть примерную стоимость ядерной программы ? ты понимаешь что это большие деньги . очень большие . ваше вылупок не знает как выкручиваться без очередного транша МВФ а вы тут собрались бимбу делать . на какие шиши ?
е гарне прислів'я " дурень думкой багатіє "
В НАТО нас тоже примут только тогда, когда Рашка глубоко увязнет в своих внутренних проблемах и ей станет не до нас.
Что можно сделать прямо здесь и сейчас, так это штамповать миллионами единиц стрелковое оружие, патроны, учить всю страну военному делу и превращать ее один большой военный лагерь. Да, я понимаю, что автомат бесполезен против боевого самолета или ракеты. Но чтобы оккупировать конкретный город, туда нужно ввести пехоту. А если из-за каждого угла стреляют, то никакая пехота долго не удержиться.
И да Авакова и большую часть нашего "благородного" чиновно-силового сословия, от такого предложения кондратий хватит. Но их дворцы тоже под угрозой. Если они позволят слить Украину, то Гиви и Моторолы в первую очередь будут грабить маетки наших шляхтичей и магнатов, а только потом дома простолюдинов.
Нет, начинать нужно с самых низов. С производства стрелкового оружия, с внедрения оружейной культуры как в США или Швейцарии. С либерализации оружейного законодательства.
И да, я конечно понимаю что какой то пьяный идиот может открыть стрельбу в школе или супермаркете. Но лучше так, чем всю Украину как стадо баранов загонят в московский ГУЛАГ.
Нет, полагаться можно только на себя, на пару стволов в хате и отряд самообороны в селе или городе.
И я посмотрю как охрана погонит тебя оттуда пинками под зад. Потому что это место для высшего сословия, для "аристократов", которые и являються полноправными членами государства. А ты просто подданный, плательщик дани, член низшего сословия.
России в то время было глубоко пофигу.
Как показывает практика последних лет, запад максимум что сделает, это выразит очень глубокую и озабоченную обеспокоенность. И лучше иметь страну с обеспокоенностью запада, чем не иметь ни страны, ни обеспокоенности запада.
Пока запад будет телиться со своими решениями, Украины уже может и не стать, поэтому рассчитывать сильно на кого-то нельзя. Рассчитывать можно только на себя, на собственные вооруженные силы и если стоит вопрос выживания нации, то все средства будут хороши.
сейчас, вполне вероятно, уже поздно. и в данной ситуации постулат "лучше поздно, чем никогда" не работает.
На яку технологічну базу давати ядерні технології? Де ті підприємства, на яких можливо впровадити ці технології?
Наприклад, у спадщину Україні дісталось ВО "Електрон" (колишній Сумський завод електронних мікроскопів) - єдине підприємство на весь СРСР, на якому вироблявся аналітичний газовий ізотопний мас-спектрометр МИ1201АГМ-01М (прилад чималенький - до 1,5 тони), "заточений" виключно під прецизійний аналіз складу ізотопів урану в його гексафториді. Простіше кажучи, в руді як бруду непотрібного U-238 і трішечки цінного U-235, без якого ані АЕС не генеруватиме, ані ядерна боєголовка не вибухне. Руду потрібно збагачувати, а збагачення чимось контролювати. Це тільки маленька, але необхідна ланочка величезного технологічного ланцюга ядерного комплексу. Україна приватизувала ВО "Електрон", реорганізувала його у ВАТ «SELMI» і успішно ПРОСРАЛА (ліквідовано). Росіяни під виглядом інвестора зайшли на додихаюче «SELMI», оволоділи його піввіковим досвідом і побудували у себе аналог - державне підприємство у підпорядкуванні Російської академії наук.
Якщо цікавить, у Ю-Тубі можна набрати "SELMI 2015" і 16 хвилин подивитись на "шмарклі" за померлим підприємством, наприкінці прочитати, типу, некролог - "Этапы большого пути".
К таким основным функциям власти относится:
- правосудие
- правопорядок
- ОБОРОНА
- дипломатия
В последнюю очередь государство должно надеятся на союзников или на другое государство...
Украина обязана развивать яо, хо, бо и другие виды ОМП в связи с агрессивными действиями обезумевшего соседа (у которого есть все виды этого оружия)... Увы, мир не идеален... И Украина не имеет права допустить геноцид своих граждан имперцами-фашистами...
А послу Мельнику присвоить звание Заслуженный Аятолла Украины и отправить его в Иран, для изучения тамтешнего опыта жизни под санкциями. И немецкие психиатры вздохнут спокойно, а то они разрываются между своими служебными обязанностями и дипломатической неприкосновенностью...
мы все можемлично я могу только помечтать (сочувствующих - приглашаю присоединиться):
Если бы украинское государство было бы действительно государством украинского народа (ах, если бы, да кабы - да во рту бы росли бобы...) - было бы вполне логично ожидать от власти Украины (без всяких споров о юридическом статусе «Будапештского меморандума»):
1) Проведения встречи с послами в Киеве Великобритании, США, Франции, Китая, чтобы предупредить правительства этих стран о важных для всего мира последствиях несоблюдения ими гарантий Украины по Будапештскому меморандуму (чтобы весь мир смог бы полюбоваться на «страны-подписанты» и задуматься о том чего стоят «подписи» всех (а не только РФ) «ведущих держав»!);
2) Прямого обращения Президента и ВР Украины к народам (!!!) стран-подписантов Будапештского Меморандума с разъяснением позиции Украины (я думаю, что не стоит говорить/рассуждать о каких-либо «репутациях и рейтингах» руководства этих «стран-подписантов» после этого...)!;
3) Официального заявления Украины о том, если сегодня государства-«гаранты» отвергают (или не подтверждают) свои международно-правовые обязательства перед Украиной по Будапештскому меморандуму от 5 декабря 1994 года «О гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия», то Украина перестанет быть участником Договора о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968, к которому мы присоединились на основании Закона Украины №248/94-ВР от 16 ноября 1994 года,и вполне законно восстанавливает свое право (хотя бы только право / пока только право! ) на ядерное оружие.
А дальше - «возможны варианты» (были бы)…
Источник: https://ru.citaty.net/tsitaty/616018-golda-meir-vo-pervykh-u-nas-iadernogo-oruzhiia-net-a-vo-vtorykh/