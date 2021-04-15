ОП о повестке дня сегодняшнего заседания СНБО: Ситуация на Донбассе и второй пакет санкций против контрабандистов
Сегодня, 15 апреля 2021 года, под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны. На повестке дня - детальное обсуждение ситуации с безопасностью на востоке страны, а также ситуации в национальной экономике, учитывая начатый процесс взлома многолетних коррупционных схем.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОПУ.
"Один из ключевых вопросов повестки дня СНБО по понятным причинам будет рассмотрен в тайном режиме и будет касаться обсуждения ситуации на Донбассе. Государство вполне понимает все имеющиеся риски, просчитывает любые варианты развития событий, владеет соответствующей информацией по всем актуальным направлениям, постоянно коррелирует свои позиции с партнерами", - следует из сообщения.
Кроме этого, члены Совета нацбезопасности рассмотрят второй расширенный пакет персональных санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем.
"Контрабанда, которая за десятилетие приобрела угрожающие масштабы, существенно подрывает нашу экономическую безопасность и требует неотложных решений. Кроме специализированных антиконтрабандных решений, на заседании будут обсуждаться более широкие вопросы, касающиеся экономической безопасности государства", - подчеркивают в Офисе Президента.
Отмечается также, что среди важных вопросов - кибербезопасность. Отдельно, в разделе "Разное", будут вынесены на рассмотрение членов коллегиального органа специальные вопросы от главы государства.
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Повертайте принцип: побачив ворога - **@ш!
Дозволяйте надавати адекватну відповідь, у тому числі артою.
Свонособаки розуміють тільки силу!
власть в очередной раз расписалась в собственной беспомощности или это попытка возглавить контрабандные потоки?!
хотя, риторический вопрос... и то и другое!!!
Огласите, пожалуйста, весь список!
Поіменно називати не будемо, ви їх і так всі добре знаєте. Починаючи від головуючого...
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