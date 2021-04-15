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Новости Агрессия России против Украины
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ОП о повестке дня сегодняшнего заседания СНБО: Ситуация на Донбассе и второй пакет санкций против контрабандистов

ОП о повестке дня сегодняшнего заседания СНБО: Ситуация на Донбассе и второй пакет санкций против контрабандистов

Сегодня, 15 апреля 2021 года, под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны. На повестке дня - детальное обсуждение ситуации с безопасностью на востоке страны, а также ситуации в национальной экономике, учитывая начатый процесс взлома многолетних коррупционных схем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

"Один из ключевых вопросов повестки дня СНБО по понятным причинам будет рассмотрен в тайном режиме и будет касаться обсуждения ситуации на Донбассе. Государство вполне понимает все имеющиеся риски, просчитывает любые варианты развития событий, владеет соответствующей информацией по всем актуальным направлениям, постоянно коррелирует свои позиции с партнерами", - следует из сообщения.

Кроме этого, члены Совета нацбезопасности рассмотрят второй расширенный пакет персональных санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем.

"Контрабанда, которая за десятилетие приобрела угрожающие масштабы, существенно подрывает нашу экономическую безопасность и требует неотложных решений. Кроме специализированных антиконтрабандных решений, на заседании будут обсуждаться более широкие вопросы, касающиеся экономической безопасности государства", - подчеркивают в Офисе Президента.

Отмечается также, что среди важных вопросов - кибербезопасность. Отдельно, в разделе "Разное", будут вынесены на рассмотрение членов коллегиального органа специальные вопросы от главы государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Завтра состоится очередное заседание СНБО, - СМИ

Автор: 

Зеленский Владимир (20867) контрабанда (2410) санкции (11469) СНБО (4441) Донбасс (26957) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+10
а що по "ситуаціїї на Донбасі"?
Повертайте принцип: побачив ворога - **@ш!
Дозволяйте надавати адекватну відповідь, у тому числі артою.
Свонособаки розуміють тільки силу!
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15.04.2021 11:15 Ответить
+7
Если они будут сидеть такими кругами, то они ничего не решат. Сидеть уже надо в Генштабе за картами с компами и толпой без галстуков, с блютусами в ушах, причем без завтрака с стаканчиками на коленях. А почему на коленях? - а чтобы компы кофем на засрать.. А пачему в ушах? - а патамушта времени вытягивать телефоны не хватает.
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15.04.2021 11:35 Ответить
+6
что значит санкции? почему нет уголовной ответственности если они контрабандисты и граждане Украины?!
власть в очередной раз расписалась в собственной беспомощности или это попытка возглавить контрабандные потоки?!
хотя, риторический вопрос... и то и другое!!!
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15.04.2021 11:44 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
а що по "ситуаціїї на Донбасі"?
Повертайте принцип: побачив ворога - **@ш!
Дозволяйте надавати адекватну відповідь, у тому числі артою.
Свонособаки розуміють тільки силу!
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15.04.2021 11:15 Ответить
Там технический перевес будет. Операция будет в таврических степях. Цель - водоснабжение крысчан, вернее военных баз там. Как наши остановят - вот вопрос!
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15.04.2021 11:20 Ответить
Ну за 7 років тактична авіація не оновлена, флоту у нас нема, так шо з обороною все ясно!
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15.04.2021 11:23 Ответить
Остановят без проблем. Головне - в генштаб не передавати свої реальні координати
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15.04.2021 12:54 Ответить
Нельзя использовать слово "Донбасс" - это российский нарратив, - Данилов. По словам секретаря СНБО, есть четкие географические названия - территории Донецкой и Луганской областей. А никакого "Донбасса" не существует. Виходить Обітєль Прєпіздента продовжує жити по російським нарративам. Куда смотріт Арєстовіч!
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15.04.2021 11:24 Ответить
"Куда смотріт Арєстовіч! " - путену в глаз - по приказу зе-поца ...
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15.04.2021 11:32 Ответить
причем правильнее "отдельные территории ..." или "отдельные районы.." ОРЛДО.
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15.04.2021 16:33 Ответить
Если они будут сидеть такими кругами, то они ничего не решат. Сидеть уже надо в Генштабе за картами с компами и толпой без галстуков, с блютусами в ушах, причем без завтрака с стаканчиками на коленях. А почему на коленях? - а чтобы компы кофем на засрать.. А пачему в ушах? - а патамушта времени вытягивать телефоны не хватает.
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15.04.2021 11:35 Ответить
Вы фильмов насмотрелись.
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15.04.2021 11:38 Ответить
А вы в круг хотите сесть????
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15.04.2021 11:43 Ответить
Нет, у меня свои цели в этой жизни.
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15.04.2021 11:48 Ответить
То не круг....Манеж)))) 🤫🤡🎪
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15.04.2021 15:00 Ответить
Хехе 😂 Красиво написал.... чтоб сидеть за картами нужно иметь спутниковые снимки с самой последней информацией.... Чтоб сидеть за компами - нужно иметь разработанную ОС систему управления войсками и соответствующий обученный персонал.... Последний в корне отличается от наушниковщиков и кофиевщиков. Потому что ты описал работу фабрики троллей которая обычно «печатает» на цензоре.... Что ты будешь печатать на клавиатуре? А с кем говорить по телефону? Про спецсвязь не слышал? Или ты думаешь РФ не будет слушать переговоры в открытом «эфире» или глушить все сигналы на MHZ диапазоне.... Куда арта будет стрелять? По каким координатам? Я не могу вставить картинку где на учениях офицер расчёта с двух тетрадок по табличкам и КАЛЬКУЛЯТОРОМ вычисляет координаты стрельбы.....Тут модно выставлять картинки оленевода.... мда..... Оленевод только даёт команду полученную от ВВП.... войсками управляют профессионалы....
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15.04.2021 14:59 Ответить
Мне понравилась фраза "... учитывая начатый процесс взлома многолетних коррупционных схем". Ох и говна сейчас будет кинуто на вентилятор.
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15.04.2021 11:42 Ответить
Чергова перемога, лишить гражданства януковоща и депортировать его в россею - презик должен єто подписать. Когда его будем лишать гражданства и куда оно отправиться отдіхать?* Богатыреву лишить гражданства и депортировать в Британию и так всех по списку. Коли вже до цих 40 млн голодранців дійде, що їх обдирають та стрижуть як баранів кастрованих???
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15.04.2021 13:40 Ответить
что значит санкции? почему нет уголовной ответственности если они контрабандисты и граждане Украины?!
власть в очередной раз расписалась в собственной беспомощности или это попытка возглавить контрабандные потоки?!
хотя, риторический вопрос... и то и другое!!!
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15.04.2021 11:44 Ответить
ОП про порядок денний сьогоднішнього засідання РНБО: Ситуація на Донбасі і другий пакет санкцій проти контрабандистів - Цензор.НЕТ 6395
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15.04.2021 11:49 Ответить
ну а шо? и накормлен, и в шапке, и даже в бронелифчике
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15.04.2021 14:40 Ответить
Уши открыты. Вова одень капюшон , простудишь ухи))))
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15.04.2021 15:01 Ответить
Кибербезопасность - абсолютно надуманная в сегодняшних реалиях проблема, дающая возможность чиновникам всех уровней имитировать бурную деятельность и "пилить" бюджет.
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15.04.2021 11:56 Ответить
А какие результаты после первого пакета санкций?
Огласите, пожалуйста, весь список!
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15.04.2021 12:04 Ответить
Таємний режим буде тільки для українського суспільства. Весь звук, а може навіть картинка, буде транслюватися прямо в мацкву багаточисельними агентами Кремля, які будуть засідати на тому "таємному" засіданні РНБО.
Поіменно називати не будемо, ви їх і так всі добре знаєте. Починаючи від головуючого...
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15.04.2021 12:52 Ответить
Может наконец то закроете российские помойки типа канала НАШ и Страна уа или дальше будете сопли жевать?
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15.04.2021 13:21 Ответить
Чергова перемога, лишить гражданства януковоща и депортировать его в россею - презик должен єто подписать. Когда его будем лишать гражданства и куда оно отправиться отдіхать?* Богатыреву лишить гражданства и депортировать в Британию и так всех по списку. Коли вже до цих 40 млн голодранців дійде, що їх обдирають та стрижуть як баранів кастрованих???
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15.04.2021 13:38 Ответить
Россия развернула полевой госпиталь на границе с Украиной, - немецкие СМИ

https://focus.ua/world/479962-rossiya-razvernula-polevoy-gospital-na-granice-s-ukrainoy-nemeckie-smi-foto-video
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15.04.2021 13:43 Ответить
Санкции против контрабандистов-это что значит? В офис президента теперь не будут их пускать или в разы размеры откатов выростут?
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15.04.2021 18:13 Ответить
 
 