В МИД Франции заявили, что не считают членство Украины в ЕС "серьезной перспективой"
Госсекретарь при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что не стоит воспринимать предстоящий в пятницу визит в Париж украинского президента Владимира Зеленского как сигнал о перспективе вступления Украины в ЕС.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в четверг в интервью французскому "Еврейскому радио" (Radio J).
"Можно иметь хорошие отношения с Украиной, можно поддерживать Украину. И мы, в частности, это делаем в нынешней сложной ситуации с Россией. Но это не означает вступления. Я не думаю, что это серьезная перспектива", - сказал Бон.
Как ранее сообщала пресс-служба Елисейского дворца, президент Украины Зеленский совершит визит во Францию и 16 апреля встретится с президентом Эмманюэлем Макроном в ходе рабочего обеда.
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бывший зампредседателя СБУ заявил об импичменте Зеленскому
Бывший первый заместитель главы Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный заявил о том, что им были получены интересные документы
О ГРАЖДАНСТВЕ ПРЕЗИДЕНТА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО.
Не исключено, что эти документы приведут к импичменту. В своем telegram-канале Нескоромный подчеркнул, что его коллеги передали ему очень важные документы о гражданстве главы государства и отметил, что публикация документов приведет к тому, что немедленно начнется процедура импичмента.
https://replyua.net/politika/249614-poluchil-ochen-interesnye-dokumenty-byvshiy-zampredsedatelya-sbu-zayavil-ob-impichmente-zelenskomu.html
Операция проводится через бывшего первого заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного.https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Величайший лидер современности!
Перспектива членства України в ЄС, буде чимось реальним, ТІЛЬКИ ТОДІ, КОЛИ УКРАЇНЦІ, ЗА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, ВЛАСНИМ ПОТОМ І КРОВ'Ю ПЕРЕТВОРЯТЬ УКРАЇНУ НА ЄВРОПЕЙСЬКУ КРАЇНУ.
Збудуємо європейську медицину, освіту, логістичну сферу, політичну, судову, правоохоронну і тоді, вони подумають чи нас взяти. А ми подумаємо чи нам це взагалі потрібно. Інакше - ніяк.
І чим швидше, наш любий народ це зрозуміє, тим швидше це питання стане актуальним.
Нам потрібно стукатись у двері НАТО. Це набагато важливіше ЄС.
Они только умеют с женщинами бороться...
Вас де Голль и несколько тысяч участников Сопротивления, включая эмигрантов из Российской империи, спасли от полного позора и уничтожения государственности во время Второй мировой.
А сейчас вы вообще измельчали. Ленивые гедонисты, на каждого из которых любой ФСБшник нароет кучу компромата и будет давить, пока не добьется своего.
Не сравнить с нашими героями, которые умирали и умирают, в том числе за те ценности, которые вы давно предали.
Больно и стыдно за Францию великих людей прошлого.
https://censor.net/ru/comments/locate/3259853/01921461-9f11-70a6-87a4-ba0642fb49e3
Израиль, имея статус стратегического партнёра США, призывает нас добиваться того же и для Украины. Пока всякие макроны канут в Лету на фоне прозрения о паРаше...
Все призывы к этим "обеспокоенным" до одного места. У Украины в борьбе с парашей нет настоящих союзников. Из альтенатив, либо стать колонией параши, либо воевать. Кацапы четко настоены на уничтожение Украины, поэтому все эти мински, тгк, имеют место только как фактор времени, альтернативы остаются прежними. Показательным, лично для меня является даже не стягивание войск, а массированная пропаганда, для впихивания в башку этому тупому кацапу, что украинцы враги, они вот вот нападут, и их нужно убивать. Рассчет на примитивное мышление, и в параше, такой подхо всегда срабатывает. И когда слушаю Арахамию, хочется просто плюнуть в его петушиное ***.о.
Формируется повестка дня.
В преддверии своего визита в Брюссель госсекретарь США Блинкен интересовался у генерального секретаря НАТО Столтенберга вопросами темы "Украина-НАТО".
А там все печально.
Украинская сторона особой активности не проявляет.
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ЧТОБЫ ВАС КОРМИЛИ С ЛОЖЕЧКИ, ТО ХОТЬ РОТ ОТКРОЙТЕ,
Г-Н ЗЕЛЕНСКИЙ.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
"Я бы поддержал вступление Украины не только в ЕС, а даже и в НАТО. Но не могу - боюсь, что Брижит Жановна по жопе больно надаёт".
Я тоже начинаю считать, что вступление Украины в эту клоаку преждевременно....
Может стоит подумать об союзе со странами более близкими к нам.... Польшей Латвией, Англией.....
и после этого какой-то Клеман Бон будет рассказывать нам про серьезность??