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Новости Коронавирус и карантин
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Эпидзонирование Украины: в "красной" зоне снова более половины регионов, в 20 - превышен уровень госпитализации, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Эпидзонирование Украины: в

Министерство здравоохранения Украины обновило эпидзонирование регионов. По состоянию на 15 апреля, в "красной" зоне карантина 13 регионов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.

Так, в "красную" зону попали: Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области. 

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В оранжевой зоне: Черкасская, Тернопольская, Ривненская, Луганская, Кировоградская, Донецкая, Днепропетровская, Волынская и Винницкая области.

"Желтыми" остаются три области - Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская.

Норма госпитализаций пациентов с COVID в Украине составляет 60 на 100 тысяч населения. Этому показателю соответствуют Кировоградская (44,8), Закарпатская (41,4), Ивано-Франковская (49,9), Херсонская (56,8) и Луганская (58,6) области. Самой проблемной остается Хмельницкая область - здесь показатель госпитализаций составляет 126,8. В Киеве - 90,8.

Кроме того, в Киеве и восьми областях превышена норма загруженности больничных коек с кислородом. Самый высокий показатель занятости коек с кислородом в Киеве (80,4% при норме до 65%) и Николаевской области (76,3%).

При этом, в 19 из 25 регионов превышен эпидемиологический порог COVID-19. При этом в Киеве он составляет 105,7%, самый худший в Тернопольской области - 183,1%.

Эпидзонирование Украины: в красной зоне снова более половины регионов, в 20 - превышен уровень госпитализации, - Минздрав 01
Эпидзонирование Украины: в красной зоне снова более половины регионов, в 20 - превышен уровень госпитализации, - Минздрав 02
Эпидзонирование Украины: в красной зоне снова более половины регионов, в 20 - превышен уровень госпитализации, - Минздрав 03

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Вы наблюдаете спад заболеваемости?А он есть!!!
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15.04.2021 12:17 Ответить
Страх це гарна зброя.

Що тут казати - "Короновірус" це ряд заходів які закликані зруйнувати існуючу

економічну систему і привести до влади нову економічну систему З

ДИСТАНЦІЙНИМИ РОЗРАХУНКАМИ (бєзнал) і "Короновірус" є ніщо інше
як економічна боротьба з незалежністю людей від держави - знищення
МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ, а тим часом кількість міліардерів
ікількість міліардів у ЛОКДАУН ТІЛЬКИ ЗРОСТАЄ.

Смішно
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15.04.2021 12:38 Ответить
Поеду в Херсон на пасху
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15.04.2021 13:00 Ответить
Карантин мінімум треба до 15 травня протримати по всій країні.
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15.04.2021 14:12 Ответить
Сенс? Що від цього зміниться? Ви відео в youtube.com дивитеся - як дотримуються "правил" дебільний нарід? Да же коли в жовтій зоні....
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16.04.2021 09:12 Ответить
 
 