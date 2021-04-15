Эпидзонирование Украины: в "красной" зоне снова более половины регионов, в 20 - превышен уровень госпитализации, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
Министерство здравоохранения Украины обновило эпидзонирование регионов. По состоянию на 15 апреля, в "красной" зоне карантина 13 регионов.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.
Так, в "красную" зону попали: Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.
В оранжевой зоне: Черкасская, Тернопольская, Ривненская, Луганская, Кировоградская, Донецкая, Днепропетровская, Волынская и Винницкая области.
"Желтыми" остаются три области - Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская.
Норма госпитализаций пациентов с COVID в Украине составляет 60 на 100 тысяч населения. Этому показателю соответствуют Кировоградская (44,8), Закарпатская (41,4), Ивано-Франковская (49,9), Херсонская (56,8) и Луганская (58,6) области. Самой проблемной остается Хмельницкая область - здесь показатель госпитализаций составляет 126,8. В Киеве - 90,8.
Кроме того, в Киеве и восьми областях превышена норма загруженности больничных коек с кислородом. Самый высокий показатель занятости коек с кислородом в Киеве (80,4% при норме до 65%) и Николаевской области (76,3%).
При этом, в 19 из 25 регионов превышен эпидемиологический порог COVID-19. При этом в Киеве он составляет 105,7%, самый худший в Тернопольской области - 183,1%.
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Що тут казати - "Короновірус" це ряд заходів які закликані зруйнувати існуючу
економічну систему і привести до влади нову економічну систему З
ДИСТАНЦІЙНИМИ РОЗРАХУНКАМИ (бєзнал) і "Короновірус" є ніщо інше
як економічна боротьба з незалежністю людей від держави - знищення
МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ, а тим часом кількість міліардерів
ікількість міліардів у ЛОКДАУН ТІЛЬКИ ЗРОСТАЄ.
Смішно