СБУ, Офис Президента и МИД наработают ответные опции из-за попытки РФ надавить через международных партнеров по водоснабжению Крыма, - Мезенцева

Офис президента, Служба безопасности Украины и Министерство иностранных дел будут нарабатывать "определенные опции" в ответ на попытки Российской Федерации через давление на международных партнеров склонить Украину к восстановлению водоснабжения на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом заявила глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Мария Мезенцева (фракция "Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я уверена, что сейчас и Служба безопасности, и Офис президента, и МИД будут нарабатывать определенные опции на такие "призывы", поскольку мы наблюдем это не первый год и понимаем, что именно населению Крыма, гражданам, украинцам и определенному количеству россиян, которые туда были перемещены и живут там сейчас, воды как раз хватает. Мы говорим здесь именно о манипуляции касательно военных баз", – сказала Мезенцева на брифинге в четверг.

Она подчеркнула, что это вопрос не просто о правах человека и доступе к воде, а также о сохранении боеготовности и жизнеспособности российских военных баз, размещенных на территории временно оккупированного Крыма.

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