СБУ, Офис Президента и МИД наработают ответные опции из-за попытки РФ надавить через международных партнеров по водоснабжению Крыма, - Мезенцева
Офис президента, Служба безопасности Украины и Министерство иностранных дел будут нарабатывать "определенные опции" в ответ на попытки Российской Федерации через давление на международных партнеров склонить Украину к восстановлению водоснабжения на территории временно оккупированного Крыма.
Об этом заявила глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Мария Мезенцева (фракция "Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я уверена, что сейчас и Служба безопасности, и Офис президента, и МИД будут нарабатывать определенные опции на такие "призывы", поскольку мы наблюдем это не первый год и понимаем, что именно населению Крыма, гражданам, украинцам и определенному количеству россиян, которые туда были перемещены и живут там сейчас, воды как раз хватает. Мы говорим здесь именно о манипуляции касательно военных баз", – сказала Мезенцева на брифинге в четверг.
Она подчеркнула, что это вопрос не просто о правах человека и доступе к воде, а также о сохранении боеготовности и жизнеспособности российских военных баз, размещенных на территории временно оккупированного Крыма.
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А пліснява влада одне з поперед одного волають що готові поставляти воду, якщо ООН визнає гуманітарну катастрофу в Криму...
Подготовка к решению о подаче воды в Крым идет уже давно. Требования Макрона - это все го лишь завершающий этап этой операции. Кроме того, Макрон получил гарантии от министра МВД Авакова, что социально-политическая ситуация после этого будет контролируемой и не приведет к массовым выступлениям. Наращивание военного присутствия РФ вокруг Украины - акт стимулирования этого решения, необходимого для Путина чисто для внутренне и внешнеполитических целей.
Зе- мрази все играются с палачами и убийцами украинских граждан. Это плохо закончится и для сабакова с говорящей свиньёй.
А вот по употреблению в последнем абзаце оборотов "собаков, свинья и мрази" видно где "моё"
Переполненное ихтамнетами Перевальное страдает от обезвоживания, но это не касается вояк - их оккупанты снабжают бесперебойно, протянули трубу и поставили ее под охрану. Вата тем временем скулит: "Каждый день из нашей водонасосной станции отъезжают водовозы от воинской части. Понятное дело, армии нужна вода! (***не доходит-поетому пускай мочу пьют!).
Но скажите нам, пожалуйста, почему вода на ул. Ангарская (я думаю, и не только на эту улицу) подается не чище, чем эти водовозы? Вы ее что, уважаемые управленцы, напрямую из озера качаете??? Что у нас в Перевальном с водой? Вы тоже эту воду пьете? Как в такой грязной воде можно стирать и купаться?"
https://twitter.com/KrimRt/status/1381916700594077696 (скрин).