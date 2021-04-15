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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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СБУ, Офис Президента и МИД наработают ответные опции из-за попытки РФ надавить через международных партнеров по водоснабжению Крыма, - Мезенцева

СБУ, Офис Президента и МИД наработают ответные опции из-за попытки РФ надавить через международных партнеров по водоснабжению Крыма, - Мезенцева

Офис президента, Служба безопасности Украины и Министерство иностранных дел будут нарабатывать "определенные опции" в ответ на попытки Российской Федерации через давление на международных партнеров склонить Украину к восстановлению водоснабжения на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом заявила глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Мария Мезенцева (фракция "Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я уверена, что сейчас и Служба безопасности, и Офис президента, и МИД будут нарабатывать определенные опции на такие "призывы", поскольку мы наблюдем это не первый год и понимаем, что именно населению Крыма, гражданам, украинцам и определенному количеству россиян, которые туда были перемещены и живут там сейчас, воды как раз хватает. Мы говорим здесь именно о манипуляции касательно военных баз", – сказала Мезенцева на брифинге в четверг.

Она подчеркнула, что это вопрос не просто о правах человека и доступе к воде, а также о сохранении боеготовности и жизнеспособности российских военных баз, размещенных на территории временно оккупированного Крыма.

Читайте также: В 2021 году Россия потратит 70 млн рублей на поиск источников питьевой воды в Азовском море

Автор: 

Крым (26425) оккупация (10199) водоснабжение (723) Мезенцева Мария (20)


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Топ комментарии
+11
Франція може танкерами воду у Крим возити. У чому проблема? За "гуманізм" треба платити з власної кишені.
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15.04.2021 11:41 Ответить
+10
Що таки правда про умови, що Макрон озвучуватимете?
А пліснява влада одне з поперед одного волають що готові поставляти воду, якщо ООН визнає гуманітарну катастрофу в Криму...
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15.04.2021 11:41 Ответить
+5
Нехай п"ють сечу.
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15.04.2021 11:39 Ответить
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Нехай п"ють сечу.
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15.04.2021 11:39 Ответить
Що таки правда про умови, що Макрон озвучуватимете?
А пліснява влада одне з поперед одного волають що готові поставляти воду, якщо ООН визнає гуманітарну катастрофу в Криму...
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15.04.2021 11:41 Ответить
А ми готові покінчити із цією владою, якщо вони підуть на таку зраду? З себе треба починати.
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15.04.2021 11:42 Ответить
Я особисто готовий.
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15.04.2021 12:31 Ответить
+
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16.04.2021 10:56 Ответить
Франція може танкерами воду у Крим возити. У чому проблема? За "гуманізм" треба платити з власної кишені.
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15.04.2021 11:41 Ответить
пусть сжиженный газ пьют
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15.04.2021 12:16 Ответить
Проблема в том, что Крым не признан кацапской территорией и любое, зашедшее туда судно должно быть подвергнуто санкциям. А лягушатникам нужно сохранять свою репутацию.
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15.04.2021 12:43 Ответить
Если ООН обїявит Крім зоной бедствия - судам с водой туда заходить можно будет!
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15.04.2021 14:55 Ответить
Это из теории если. В Европушке бюрократия довольно сильно развита. Там придется доказывать, что люди действительно терпят бедствие. И этот процесс может занять ну ооооочень продолжительное время.
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15.04.2021 15:30 Ответить
Мочу они будут пить а не воду!
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15.04.2021 11:42 Ответить
Я понимаю, что опции будут всем сотрудникам этих ведомств, за сдачу интересов страны. Сейчас уточняется размер опций и персоналии.
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15.04.2021 11:43 Ответить
Завтра будет видно, шо вы там "наработали"
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15.04.2021 11:44 Ответить
14.‎04.‎2021

Подготовка к решению о подаче воды в Крым идет уже давно. Требования Макрона - это все го лишь завершающий этап этой операции. Кроме того, Макрон получил гарантии от министра МВД Авакова, что социально-политическая ситуация после этого будет контролируемой и не приведет к массовым выступлениям. Наращивание военного присутствия РФ вокруг Украины - акт стимулирования этого решения, необходимого для Путина чисто для внутренне и внешнеполитических целей.
Зе- мрази все играются с палачами и убийцами украинских граждан. Это плохо закончится и для сабакова с говорящей свиньёй.
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15.04.2021 11:45 Ответить
Что такое забористое вы курите?
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15.04.2021 12:11 Ответить
«Мотороллер не мой, я просто разместил объяву»
А вот по употреблению в последнем абзаце оборотов "собаков, свинья и мрази" видно где "моё"
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15.04.2021 12:31 Ответить
Если нелох пустит воду будем его убирать!
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15.04.2021 11:47 Ответить
можна в крим подавати брудну воду - наприклад із каналізаційного колектора. Якщо треба, за гроші сердобольних европейців можемо збудувати суперколлектор і усю воду із Києва, Дніпра, Кременчука та інших гнати кацапам. Звичайно за гроші. ))
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15.04.2021 11:52 Ответить
наработайте , обязательно, не дай бог сдаться и дать воду...
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15.04.2021 11:52 Ответить
Добренько там постарайтесь, бо пороха не вдалось закрити за зраду національних інтересів то за таке точно закриюь.
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15.04.2021 11:55 Ответить
украинцам и определенному количеству россиян, которые туда были перемещены и живут там сейчас, воды как раз хватает. Мы говорим здесь именно о манипуляции касательно военных баз"

 Переполненное ихтамнетами Перевальное страдает от обезвоживания, но это не касается вояк - их оккупанты снабжают бесперебойно, протянули трубу и поставили ее под охрану. Вата тем временем скулит: "Каждый день из нашей водонасосной станции отъезжают водовозы от воинской части. Понятное дело, армии нужна вода! (***не доходит-поетому пускай мочу пьют!).
Но скажите нам, пожалуйста, почему вода на ул. Ангарская (я думаю, и не только на эту улицу) подается не чище, чем эти водовозы? Вы ее что, уважаемые управленцы, напрямую из озера качаете??? Что у нас в Перевальном с водой? Вы тоже эту воду пьете? Как в такой грязной воде можно стирать и купаться?"
https://twitter.com/KrimRt/status/1381916700594077696 (скрин).
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15.04.2021 11:55 Ответить
СБУ под руководством Баканова и остальная проросийская пистота из ОП конечно же всё порешают...

СБУ, Офіс Президента і МЗС напрацюють відповідні опції через спроби РФ натиснути через міжнародних партнерів щодо водопостачання Криму, - Мезенцева - Цензор.НЕТ 7779
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15.04.2021 11:57 Ответить
"наработают" и "будут нарабатывать" это разные вещи
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15.04.2021 12:00 Ответить
газ - валюта, нафта - валюта, а води кацапи хочуть на шару... вода теж валюта, на адмінкордоні 1відро - 1$. несіть відра в необмеженый кількості... сам канал взагалі не потрібен, зарить землею до адмінкордону.... кацапи, все можна вирішити цивілізовано і зможете приходити з відрами.
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15.04.2021 12:01 Ответить
пропоную опцію, закрити Северний потік 2, розібрати труби і перекинути їх в Крим.
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15.04.2021 12:02 Ответить
ахахахах! ВСОХНІТЬ, СУКИ! ВСО-ХНІТЬ!
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15.04.2021 12:04 Ответить
Это план Г! Полное Г!
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15.04.2021 12:17 Ответить
Вот одна из форм давления

СБУ, Офіс Президента і МЗС напрацюють відповідні опції через спроби РФ натиснути через міжнародних партнерів щодо водопостачання Криму, - Мезенцева - Цензор.НЕТ 8409
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15.04.2021 13:05 Ответить
Шо тут давить?!Самим не хватает.Украина обеспечивает продовольственную безопасность в Мире.И шоб её обеспечить без полива никак нельзя.
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15.04.2021 13:46 Ответить
Самое простое решение "временно" ликвидировать Каховской при помощи водохранилище. Мы затопили ради водоснабжения Крыма десятки км2 земли.. пусть Днепр течет по своему природному руслу. "Нету тела нету дела". И обсуждение сразу закончится и масса земли для единственного источника валютных поступлений( продовольствия) появится. Пусть Жирик баржами по Черному морю из "его Днепра" воду в Крым возит. И " наши европейские партнёры" пусть хоть из кожи вылезут воды то НЕ будет. Пусть айсберги из Арктики возят на "Мистралях"!
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15.04.2021 15:13 Ответить
Пускай те 100 тысяч расейских солдат берут вёдра и носят через мост, напувать свою худобу.
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15.04.2021 15:21 Ответить
 
 