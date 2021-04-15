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Основными проблемами в стране жители Украины считают войну на Донбассе, безработицу и пандемию COVID-19, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Основными проблемами в стране украинцы считают войну на Донбассе, безработицу, пандемию COVID-19, а также низкий уровень зарплат, пенсий и коррупцию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 24-28 марта 2021 года.

По даным опроса, ключевыми проблемами страны респонденты считают военный конфликт на Востоке Украины (47%), отсутствие работы, безработица (37%) и эпидемию коронавируса (35%). 27% считают важной проблемой низкий уровень зарплат и пенсий, 21% - взяточничество и коррупцию во власти, по 19% - некомпетентность власти и повышение тарифов на коммунальные услуги, 16% - невозможность получить качественное медицинское обслуживание. По сравнению с июлем 2020 г. вдвое выросло количество тех, кто считает эпидемию коронавируса важной проблемой для страны.

Основными проблемами в стране жители Украины считают войну на Донбассе, безработицу и пандемию COVID-19, - опрос Рейтинга 01
Основными проблемами в стране жители Украины считают войну на Донбассе, безработицу и пандемию COVID-19, - опрос Рейтинга 02

Также сообщается, что на личном уровне важнейшими проблемами респонденты считают низкий уровень зарплат и пенсий (38%) и повышение тарифов на коммунальные услуги (35%). Эпидемию коронавируса личной проблемой считают 25%, военный конфликт на востоке Украины - 24%, повышение цен на основные товары и услуги - 23%, отсутствие работы, безработица - 23%, невозможность получить качественное медицинское обслуживание - 16%, взяточничество и коррупцию во власти - 14%, некомпетентность власти - 13%. С июля 2020 г. значительно возросло количество тех, кто считают личными проблемами повышение тарифов и эпидемию коронавируса.

Основными проблемами в стране жители Украины считают войну на Донбассе, безработицу и пандемию COVID-19, - опрос Рейтинга 03
Основными проблемами в стране жители Украины считают войну на Донбассе, безработицу и пандемию COVID-19, - опрос Рейтинга 04
Инфографика: соцгруппа "Рейтинг"

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Около трети опрошенных считают, что средства этого года следует в первую очередь направить на борьбу с коронавирусом и увеличение социальных выплат, пенсий. Лишь 10% выступают за направление государственных денег на увеличение зарплат медиков, 8% - на строительство дорог, 4% - на увеличение зарплат учителям.

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 24-28 марта 2021 г.

безработица (451) карантин (16729) опрос (2855) рейтинг (1642) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Главная проблема -- отсутствие мозгов у люмпена. Все остальное уже вторично.
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15.04.2021 11:50 Ответить
+6
а що дослідники очікували побачити? Невже вони вірили, що більшість відповість "власну тупість"?
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15.04.2021 11:48 Ответить
+4
Спостерігаючи виборчи кампаніі з 1991 р. робишь висновок ,що лохторат не змінився не в якісному сенсі та і в кількістному !!! Вибори 1991 р. ,Кравчук-понад 60% ,В.Чорновол-23% !!!)))
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15.04.2021 11:58 Ответить
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а що дослідники очікували побачити? Невже вони вірили, що більшість відповість "власну тупість"?
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15.04.2021 11:48 Ответить
Для останнього,потрібен інтелект
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15.04.2021 11:58 Ответить
Главная проблема -- отсутствие мозгов у люмпена. Все остальное уже вторично.
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15.04.2021 11:50 Ответить
у люмпена,там,сподівання на світле майбутнє
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15.04.2021 11:57 Ответить
З 1920-их років до 1991 р. комунізм будували , а зараз який критінізм будують !!))
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15.04.2021 12:02 Ответить
кого знищували гітлерівці,здається жидо-більшовиків
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15.04.2021 12:05 Ответить
Вера в "золотую рыбку", волшебника и все на шару.
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15.04.2021 12:02 Ответить
Це все з "русских " народних казок, про Ваню та Ємелю !!!))))
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15.04.2021 12:06 Ответить
Да. Дебилов воспитывают с детства.
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15.04.2021 12:10 Ответить
Саме так ,зебілами не народжуються ,іми стають в процесі споживання вселякої локшини !!! Зебіли це інваліди ТБ !!!!)))
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15.04.2021 12:13 Ответить
а почему в опросе нет еще одной основной проблемы . такой небольшой сорокатрехлетней проблемы ?
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15.04.2021 11:51 Ответить
ЯНЄЛОХ звичайний. Підвид кацапопарного, ореол заселення Кривий Ріг, південний - схід України
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15.04.2021 11:55 Ответить
Цікаво ,а хто ті хто делегував ім ці владні повноваження ???На мою думку ідіоти !!!))))
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15.04.2021 11:54 Ответить
А друзі з заходу вважають головною проблемою України ,це відсутність реальної судової реформи та реальної боротьби з корупцією !!!)))
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15.04.2021 11:53 Ответить
вы не понимаете, это другое
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15.04.2021 11:54 Ответить
Тобто, Кретинизм влади й дебілізм виборців...
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15.04.2021 11:55 Ответить
а банда мартышек,захвативших власть в стране - это уже не проблема ?
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15.04.2021 11:55 Ответить
Спостерігаючи виборчи кампаніі з 1991 р. робишь висновок ,що лохторат не змінився не в якісному сенсі та і в кількістному !!! Вибори 1991 р. ,Кравчук-понад 60% ,В.Чорновол-23% !!!)))
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15.04.2021 11:58 Ответить
незмінився з 1917р
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15.04.2021 12:00 Ответить
Можливо сказати з 1654 р !!!)))
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15.04.2021 12:04 Ответить
Странно.. По всем вопросам у зеленой власти полный провал,а рейтинг обосравшегося не падает.
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15.04.2021 12:05 Ответить
Відсоток лохтората в Україні незмінний!!!)))
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15.04.2021 12:10 Ответить
Це,вже,глибокий й глобальний підхід до аналізу витоків сьогодення
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15.04.2021 12:07 Ответить
Страшно і уявити що може "нареферендувати" таке населення, яке і досі не впевнилося в некомпетенції і "імпотенції" влади, встигнувшої за два роки довести країну із "епохи бідності" в "епоху злиднів".
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15.04.2021 12:22 Ответить
Из этих результатов опроса очередной раз становится понятно об отсутствии причинно-следственной связи в важнейших событиях текущего момента. Ну не доходит до людей, что именно война не дает стране нормально развиваться и решать социально-бытовые проблемы. Выбор президентом клоуна вот это и есть приговор избирателям. О котором тот так громко кричал во время предвыборной компании.
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15.04.2021 12:27 Ответить
Это не проблемы, это следствия проблемы.
Проблемы: глупость и недальновидность.
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15.04.2021 12:48 Ответить
Как интересно!

А тарифы, которые выросли на 50% , коррупцию, которая выросла в СЕМЬ раз ( по информации от Саакашвили), цены, выросшие на 50%, уровень бедности, среди работающих , выросший в ДВА раза с 23% до 47%, --это мудрый нарид уже не волнует?
Эпоха брехни закончилась или еще нет?
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15.04.2021 22:30 Ответить
Соцгрупа "Рейтинг" це маніпулятори. Обмеження "не більше трьох відповідей" це зормбування людей на те, що за межами трьох проблем це мало суттєве. Дивіться де знаходиться:
хабарництво і коррупція
некомпетентність влади
розрив між бідними й багатими
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17.04.2021 10:44 Ответить
Мене цікавить, що пропонують ті хто нищівно розвінчує "лохтрорат". Організувати демократичну просвіту цього "лохторату", перекривши технології зомбування людей, чи організувати диктатуру пороха й відмінити вибори на необмежений час?
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17.04.2021 10:51 Ответить
 
 