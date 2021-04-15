Основными проблемами в стране жители Украины считают войну на Донбассе, безработицу и пандемию COVID-19, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Основными проблемами в стране украинцы считают войну на Донбассе, безработицу, пандемию COVID-19, а также низкий уровень зарплат, пенсий и коррупцию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 24-28 марта 2021 года.

По даным опроса, ключевыми проблемами страны респонденты считают военный конфликт на Востоке Украины (47%), отсутствие работы, безработица (37%) и эпидемию коронавируса (35%). 27% считают важной проблемой низкий уровень зарплат и пенсий, 21% - взяточничество и коррупцию во власти, по 19% - некомпетентность власти и повышение тарифов на коммунальные услуги, 16% - невозможность получить качественное медицинское обслуживание. По сравнению с июлем 2020 г. вдвое выросло количество тех, кто считает эпидемию коронавируса важной проблемой для страны.





Также сообщается, что на личном уровне важнейшими проблемами респонденты считают низкий уровень зарплат и пенсий (38%) и повышение тарифов на коммунальные услуги (35%). Эпидемию коронавируса личной проблемой считают 25%, военный конфликт на востоке Украины - 24%, повышение цен на основные товары и услуги - 23%, отсутствие работы, безработица - 23%, невозможность получить качественное медицинское обслуживание - 16%, взяточничество и коррупцию во власти - 14%, некомпетентность власти - 13%. С июля 2020 г. значительно возросло количество тех, кто считают личными проблемами повышение тарифов и эпидемию коронавируса.





Инфографика: соцгруппа "Рейтинг"

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Около трети опрошенных считают, что средства этого года следует в первую очередь направить на борьбу с коронавирусом и увеличение социальных выплат, пенсий. Лишь 10% выступают за направление государственных денег на увеличение зарплат медиков, 8% - на строительство дорог, 4% - на увеличение зарплат учителям.

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 24-28 марта 2021 г.