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Новости Агрессия России против Украины
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Вопрос возвращения ядерного статуса Украине сейчас не стоит на повестке дня, - Кравчук

Вопрос возвращения ядерного статуса Украине сейчас не стоит на повестке дня, - Кравчук

Вопрос о восстановлении ядерного статуса Украины сейчас не стоит на повестке дня внешнеполитического курса страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

"Есть очень четкие определения внешнеполитического курса Украины. Там нет позиции о восстановлении ядерного статуса. Есть другие позиции, которые сегодня очень для Украины важны. Это единство Европы относительно Украины ... Сейчас позиции о восстановлении ядерного статуса не существует", - отметил он.

Напомним, ранее посол в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина снова может задуматься о ядерном статусе.

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Автор: 

Кравчук Леонид (1226) ядерное оружие (1353)


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Топ комментарии
+18
Говорит человек, который все бесславно просрал за меморандум не о чем.
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15.04.2021 11:48 Ответить
+9
Раскудахтался старый поц. А раньше о чём думал?
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15.04.2021 11:48 Ответить
+6
Он ещё смеет рот свой открывать,после того,как просПал ядерный статус,сделал страну беззащитной и уже более 17к граждан погибло
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15.04.2021 11:56 Ответить
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Раскудахтался старый поц. А раньше о чём думал?
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15.04.2021 11:48 Ответить
сказал тот КТО ЛИШИЛ УКРАИНУ ТАКОГО СТАТУСА ЗА 30 РУБЛИКОВ....
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15.04.2021 12:22 Ответить
Говорит человек, который все бесславно просрал за меморандум не о чем.
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15.04.2021 11:48 Ответить
Найди здесь Кравчука.
Вопрос возвращения ядерного статуса Украине сейчас не стоит на повестке дня, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1178
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15.04.2021 11:56 Ответить
Все было подготовлено, передано и согласовано Кравчуком. Кучма уже не имел абсолютно ни какой возможности для маневра. Это уже была формальность.
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15.04.2021 12:13 Ответить
кучма уже подписывал по написанному . .к тому времени боеголовки уже вывезли в кацапстан и ракеты резали во всю, ну а топливо от них вон у нас на заводе лежит .. нет денег на утилизацию ..
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15.04.2021 12:20 Ответить
ДЛЯ ТУПЫХ КУЧМА ПОДПИСЫВАЛ ПРОТОКОЛЫ И ДОГОВОРА УЖЕ ТЕ ЧТО СОГЛАСОВАЛ ТАЙЦНО КРАВЧУК В МОСКВЕ... туда вояжем поперся Кравчук туда приехал спецпредставитель НАТО Британии и США...я прекрасно помню 45 минутную прямую трансляцию пресс конференции из аэропорта Борисполь Кравчука по прилету из Москвы..
оно плакалось мол годность наших ракет в Украине до 2021-2025 годов а что мол мы будем делать потом напомнить что случилось в 2014 году и почему???!!!
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15.04.2021 12:25 Ответить
Вопрос возвращения ядерного статуса Украине сейчас не стоит на повестке дня, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1403
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15.04.2021 11:50 Ответить
зато есть три позиции умирать, умирать и умирать солдатам ВСУ каждый день от кацапских пуль....
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15.04.2021 11:52 Ответить
Ще,й,як, стоїть
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15.04.2021 11:53 Ответить
А очень зря Вы его не ставите перед так называемыми Западными партнерами!!
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15.04.2021 11:53 Ответить
иди уже отдыхай
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15.04.2021 11:56 Ответить
А хто в тебе питає старий запроданець?
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15.04.2021 11:56 Ответить
Он ещё смеет рот свой открывать,после того,как просПал ядерный статус,сделал страну беззащитной и уже более 17к граждан погибло
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15.04.2021 11:56 Ответить
Пани Мария, а вы где проживаете, в каком городе? А вы не против, если мы недалеко от вашего дома разместим украинский, испытательный ядерный полигон?
Это если даже не поднимать вопроса о необходимых сотнях миллиардов долларов, для создания и содержания ядерного щита.
И по поводу "просПал". А ядерное оружие имеет коды и на взлом кодов нам нужно было минимум семь лет, а до этого ими управляли из Москвы. Ну и Москва и Вашингтон тогда поставили УЛЬТИМАТУМ - "Не сдаёте и получите полную экономическую блокаду". Без электроэнергии встали бы ВСЕ заводы, полный развал экономики и РФ нас просто бы захватила в течении года, на что было полнейшее согласие Клинтона.
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15.04.2021 18:34 Ответить
Это вы Ыну расскажите.
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15.04.2021 21:53 Ответить
Отвечаю.
В КНДР нет технологий, нет специалистов, нет оборудования. ОБОРУДОВАНИЕ для производства ядерных боеприпасов, и так же оборудование по производству баллистических ракет создают десятилетия, да и то имея возможности США. К слову, секрет ядерной бомбы ребятки Берии просто купили у американских евреев, участвовавших в проекте - у самих не хватило ни мозгов, ни ресурсов.

К чему моё вступление? Отвечаю.
РФ присоединилась к договору о запрете испытаний ядерного оружия. Путин не хотел давить на самую болевую точку США, потому просто перевез в КНДР несколько ядерных боеприпасов и их ПРОВЕРИЛИ НА БОЕГОТОВНОСТЬ на ядерном полигоне Ына. И ракеты Ыну привезли из РФ, у которой, кстати, с КНДР есть общая сухопутная граница.
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15.04.2021 22:20 Ответить
еще одна набутылочная консерва вскрылась.этому ****** 111 ст.как литая сядет,стрелок недоразвитый.
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15.04.2021 11:57 Ответить
это у этого старого поца уже не стоит!!!
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15.04.2021 11:58 Ответить
Зато у него есть легальный ствол а у большинства украинских граждан сегодня есть долги в аптеке
.Его матуся заробила себе на хатинку в богатой и развитой далекой западной стране всего за пару лет президентства своего талантливого чада , а большинство украинских матусь заробили себе горб и в лучшем случае на кравчучку .
Он проsрал безопасность целой страны на десятилетия вперед , зато обеспечил свою собственную на всю оставшуюся жизнь , ведь за это своими жизнями будут рассчитываться НЕ его дети и внуки .
Он отобрал победу у патриота и националиста В. Черновола и будущее у целой страны побрехеньками про ,,другу хранцію" и будущее у целой страны еще за 28 лет до велосипедиста Голобородька .
Он втирал про ,,писанку-вышиванку-шаровары,, еще в 1991 году в раздетой и нищей стране с богатейшим экономическим потенциалом за 23 года до того как этот лозунг покрыли толстым -толстым слоем шоколада и превратили в конфету для 16 % лохов
Так и кто после всего этого фоц ?
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15.04.2021 12:17 Ответить
А зря
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15.04.2021 12:00 Ответить
"неначасі" - старая и любимая поговорка руководства страны
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15.04.2021 12:01 Ответить
благодаря ей, "маємо те, що маємо" й "хотіли як краще, а вийшло як завжди".
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15.04.2021 12:03 Ответить
та дайте ж зтому дурному деду силетки, в конце концов!
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15.04.2021 12:05 Ответить
Не стоит в публичной плоскости ! Но центрифуги уже готовят !
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15.04.2021 12:08 Ответить
Это только у деда не стоит.
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15.04.2021 12:12 Ответить
Учитесь у Израиля: Мы не делаем ядерного оружия, но, если надо - мы найдем, чем ответить.
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15.04.2021 12:16 Ответить
золотые слова
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15.04.2021 12:20 Ответить
У меня не стоит твоя роза в стакане/ Массандровские соглашения между РФ и Украиной 3 сентября 1993 года . Все типы ядерных боезарядов МБР , также головных частей ядерных крылатых ракет, дислоцированные на Украине, снимаются и перемещаются на территорию Российской Федерации .
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15.04.2021 12:20 Ответить
Кравчук - це або старечий маразм + висока ступінь самозакоханості, або високого ступеня цинізм...
Питання повернення ядерного статусу України нині не стоїть на порядку денному, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2564
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15.04.2021 12:32 Ответить
Нужно было попробовать обменять отказ от ядерного на вывод ЧФ Расии....
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15.04.2021 12:40 Ответить
Вопрос о восстановлении ядерного статуса Украины сейчас не стоит на повестке дня внешнеполитического курса страны. Источник: https://censor.net/ru/n3259860

КРИСА І ЩУР КОМУНЯЦЬКИЙ...
Міг би побажати щоб Кравчук гнив заживо і щоб в нього м ясо відвалювалось від

кісток, але не буду - це вже багато українців і без мене побажало починаючи з 90 х

років
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15.04.2021 13:02 Ответить
Когда уже это старое падло сдохнет, надоело слушать что оно регулярно изрыгает.
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15.04.2021 13:33 Ответить
Наступні президентські вибори виграє той,хто пообіцяє відновлення ядерного щита України,а Кравчуку давно пора писати мемуари і радіти що поки-що може це робити на волі.
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15.04.2021 14:09 Ответить
Сначала прогавил стопроцентное оружие сдерживания для Украины,а теперича оправдывается повесткой дня..Уймись уже старпер..
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15.04.2021 16:35 Ответить
Свой курс мы вправе сами и изменить Не стоит но посыл миру надо посылать - Если не хотите нас в НАТО то мы сами позаботимся о своей безопасности))))
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15.04.2021 16:43 Ответить
 
 