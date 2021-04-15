Вопрос возвращения ядерного статуса Украине сейчас не стоит на повестке дня, - Кравчук

Вопрос о восстановлении ядерного статуса Украины сейчас не стоит на повестке дня внешнеполитического курса страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

"Есть очень четкие определения внешнеполитического курса Украины. Там нет позиции о восстановлении ядерного статуса. Есть другие позиции, которые сегодня очень для Украины важны. Это единство Европы относительно Украины ... Сейчас позиции о восстановлении ядерного статуса не существует", - отметил он.

Напомним, ранее посол в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина снова может задуматься о ядерном статусе.

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