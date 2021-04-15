НАБУ расследует роль руководства НКРЭКУ в коррупционной схеме на 1,9 млрд грн, - Наливайченко

Национальное антикоррупционное бюро расследует участие руководства НКРЭКУ в схеме поставок электроэнергии для нужд государственной компании "Укрзализныця" по завышенным ценам, которая нанесла госкомпании убытков на 1,94 миллиарда грн.

Об этом сообщил народный депутат, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко со ссылкой на информацию НАБУ.



"Наша ВСК получила сообщение от НАБУ о расследовании одной из коррупционных схем НКРЭКУ, авторами которой являются высшие должностные лица комиссии. Речь идет о коррупционной сделке о завышении цен на электроэнергию для государственных предприятий, которую наша ВСК разоблачила в прошлом году. Жертвой этих махинаций стала государственная компания "Укрзализныця", - сообщил нардеп.



По его словам, подтвержденный детективами НАБУ размер убытков госкомпании от этой схемы за 2019 и 9 месяцев 2020 составил 1,944 млрд грн.

"Сейчас детективы НАБУ проводят обыски и допросы основных фигурантов дела", - добавил Наливайченко.



По данным следствия, приближенные к руководству НКРЭКУ компании получали от производителей электроэнергию по 1,25 грн / кВт час и в то же самое время продавали ее для "Укрзализныци" по 1,67 грн / кВт час.

"Начатые НАБУ и СБУ расследования коррупционных злоупотреблений сегодняшнего состава регулятора должны быть закончены! А подозреваемые должны сесть на скамью подсудимых ", - отметил Наливайченко.



Информация Наливайченко подтверждается опубликованными в Едином госреестре судебных решений постановлениями Высшего антикоррупционного суда о предоставлении разрешения на обыски и другие оперативно-розыскные действия.



