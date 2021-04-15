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НАБУ расследует роль руководства НКРЭКУ в коррупционной схеме на 1,9 млрд грн, - Наливайченко

НАБУ расследует роль руководства НКРЭКУ в коррупционной схеме на 1,9 млрд грн, - Наливайченко

Национальное антикоррупционное бюро расследует участие руководства НКРЭКУ в схеме поставок электроэнергии для нужд государственной компании "Укрзализныця" по завышенным ценам, которая нанесла госкомпании убытков на 1,94 миллиарда грн.

Об этом сообщил народный депутат, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко со ссылкой на информацию НАБУ.


"Наша ВСК получила сообщение от НАБУ о расследовании одной из коррупционных схем НКРЭКУ, авторами которой являются высшие должностные лица комиссии. Речь идет о коррупционной сделке о завышении цен на электроэнергию для государственных предприятий, которую наша ВСК разоблачила в прошлом году. Жертвой этих махинаций стала государственная компания "Укрзализныця", - сообщил нардеп.


По его словам, подтвержденный детективами НАБУ размер убытков госкомпании от этой схемы за 2019 и 9 месяцев 2020 составил 1,944 млрд грн.
"Сейчас детективы НАБУ проводят обыски и допросы основных фигурантов дела", - добавил Наливайченко.


По данным следствия, приближенные к руководству НКРЭКУ компании получали от производителей электроэнергию по 1,25 грн / кВт час и в то же самое время продавали ее для "Укрзализныци" по 1,67 грн / кВт час.
"Начатые НАБУ и СБУ расследования коррупционных злоупотреблений сегодняшнего состава регулятора должны быть закончены! А подозреваемые должны сесть на скамью подсудимых ", - отметил Наливайченко.


Информация Наливайченко подтверждается опубликованными в Едином госреестре судебных решений постановлениями Высшего антикоррупционного суда о предоставлении разрешения на обыски и другие оперативно-розыскные действия.

Автор: 

Наливайченко Валентин (894) НКРЭКУ (479)


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та вы шо, такого не может быть
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15.04.2021 12:38 Ответить
и я не верю, это лож, только беня может по 1 грн за квт брать для своих заводов а какой то КЭРЭЕКУКУ посмел перейти дорогу центрэнерго.
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15.04.2021 12:54 Ответить
 
 