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Новости Газовая война Агрессия России против Украины
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Остановка "Северного потока-2" не приведет к изменению поведения России, а скорее наоборот, - глава МИД Германии Маас

Остановка

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что остановка газопровода "Северный поток-2" не изменит поведение РФ. Он считает, что нет оснований останавливать этот проект.

Об этом он заявил в эфире телеканала ARD, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его солвами, Москва "не заинтересована в возобновлении боев на Востоке Украины".

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"Эта дискуссия длится долго. Это (остановка строительства газопровода. - Ред.) бы не привело обязательно к изменению поведения России, я думаю, все было бы наоборот", – считает он.

Отметим, что строительство газопровода находится на финальном этапе. Однако, Вашингтон готовит два пакета санкций против газопровода "Северный поток-2".

Автор: 

газопровод (831) Германия (7071) Северный поток (1458) Маас Хайко (213)


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Топ комментарии
+11
Дві кацапські курви лизнули одна одну)
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15.04.2021 12:05 Ответить
+9
Позвольте! Но как же этот чувак с таким интеллектом работает министром иностранных дел Германии???
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15.04.2021 11:59 Ответить
+9
я навіть більше тобі, маАааААааАсе, скажу: закінчення будівництва ПП2 ТАКОЖ "не призведе до зміни поведінки Росії, а скоріше навпаки".
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15.04.2021 12:03 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
СП2 необходимо не достроить на 1 метр.
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15.04.2021 11:52 Ответить
Бідон добудує - не переймайся. А трамп зробив би саме так - мінус 1 метр.
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15.04.2021 11:54 Ответить
Трампа , путінского сраколиза .
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15.04.2021 12:14 Ответить
Пакт Молотова Рибентропа досі діє.Гарних посередників знайшов гетьман для Мінських домовленостей.
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15.04.2021 11:54 Ответить
Для цього його і поставили, щоб замінити Будапештський формат на нормандський із союзників ху йла.
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15.04.2021 11:55 Ответить
"Жму руку--обнимаю.",
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15.04.2021 12:02 Ответить
Дві кацапські курви лизнули одна одну)
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15.04.2021 12:05 Ответить
.Ще й - глибоченько так . А може в них- справжня любоф ? .
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15.04.2021 12:17 Ответить
https://censor.net/ua/user/482937, ви, власне, читали той меморандум?
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158#Text почитайте й скажіть, які дієві заходи, визначені меморандумом, можна було б вчинити задля зупинки російської агресії.
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15.04.2021 12:09 Ответить
Ну вы бы прочитали сами этот документ, а потом спрашивали. Если что, то по нему и росиянский агрессии быть не должно, а в случае агрессии помощь от сб ООН.
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15.04.2021 12:30 Ответить
оскільки я його читав, то знаю, що ні, ніякої "в случае агрессии помощь от сб ООН" ним не передбачено.
п. 4 даного меморандуму передбачене "...зобов'язання держав-учасниць домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги країні...".
а вже чи вдасться Рада безпеки ООН до якихось дій й що то будуть за дії ви в цьому документі не знайдете.
ви, пане, дарма лізете в розмову яку не здатні аргументовано підтримувати.
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15.04.2021 13:01 Ответить
Что у вас с логикой? "Домагатись негайних дій ,,,, допомоги Україні" каким образом это означает что такого понятия как "допомога" не будет? То что вы спесиво себя похвалили а к оппоненту отнеслись пренебрежительно это скорее показатель хамства, а не какой либо аргументированости или логики. То что этот документ не выполняется, не зависимо от причин, не могут или не хотят, только это факт, а не увиливание что документ не документ и обязательства в нем не обязательства. На бис: так где в документе возможность агрессии против Украины? Как то вы увильнуть от этого. И где в сб ООН "домагання негайных дій ... допомоги" и тд? Как то кажется в 1991 некий Кувейт обратился за помощью в сб ООН, и хотя им никто и ни как не обещал этой помощи, но вы удивитесь: помощь оказали.
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15.04.2021 13:28 Ответить
як на мене питання щодо того чи передбачене даним меморандумом право на агресію не вимагає відповіді.
ми всі знаємо, що такого ним не передбачено.
але я усвідомлюю, що росія є недоговороспроможньою країною, країною, яка легко порушує прийняті на себе міжнародні зобов'язання, то на що відповідати?
я не маю жодних ілюзій ані щодо росії ані щодо росіян.
до речі, меморандум містить й зобов'язання утримуватись від економічного тиску й це зобов'язання росія неодноразово порушувала (згадаємо продовольчі ембарго, газовий тиск) і що? росія - країна без совісті, росіяни - народ без совісті. все, що треба про них знати.
з логікою в мене все добре. так само добре як і з прочитанням юридичних документів.
"домагатися дій" не означає, що такі дії будуть ухвалені.
крім того, скажіть будь ласка, які реальні дії може ухвалити РБ ООН, якщо росія, як постійний член, має право вето?
будь-які резолюції, які несуть небезпеку росії будуть нею ж й заблоковані.
тож, про який дієвий механізм Будапештського меморандуму ми говоримо?
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15.04.2021 14:04 Ответить
все, що я намагаюся сказати, це те, що Будапештський меморандум не є дієвим механізмом щодо захисту України.

й зеленське просто тупо намахало (я думаю й через свою неосвіченість та неспроможність розібратися в тому про що патякає), тих, хто купився й досі продовжує торочити цю мантру про Будапештський меморандум - це мертвонароджена дитина.
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15.04.2021 14:09 Ответить
Вы абсолютно правы домогатися это понятие не означает что что то будет ухвалено, но так же и не означает что это не будет ухвалено. Оно означает действие которого нет со стороны гарантов не зависимо от того наложат вето росияны на такое решение или нет. Просто это означает что этот пункт как и все остальные этого документа не выполняется со стороны гарантов, не смотря на то что Украина свои обязательства по этому документу выполнила. И да конечно бм, как оказалось абсолютно никчемная бумажка и это означает что все международное уж не знаю как назвать: право, сотрудничество и тд, в общем все что основано на договорной основе никчемно. Только опять вечная истина: хочешь мира готовся к войне может гарантировать хоть какую-то безопасность. И дело не в Зеленском к сожалению, или в якобы мертвонароджености этого документа, напомню у Кувейта вообще никакого документа о гарантиях безопасности не было. И самое ужасное что больше ста лет, со времён 1й мировой если вспомнить 12 тезисов кажется Вильсона, все вернулось к тому что только войной с катострофичискими разрушениями и громадными жертвами возможно возвращение международных отношений в какое-то цивилизованное русло. Ну или развал и капитуляция одной из сторон, что пока не предвидится.
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15.04.2021 15:08 Ответить
Спочатку уважно прочитайте мій коммент. Меморадум підписали в тому числі США та Англія. Ось в цьому форматі і треба було обговорювати російську агресію. Замість США та Англіі поставили союзників ху йла Німечину та Францію. Це дипломатична перемога Кремля, або може Петя зробив це навмисно як агент РФії. Тобі зрозуміло?
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15.04.2021 16:14 Ответить
Если уже Германия стане областью Московии , то тогда поменяться поведение московии ?
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15.04.2021 11:54 Ответить
а Маас молодец . мастер по придумыванию отмазок . такое впечатление что в 95-ом квартале стажировался
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15.04.2021 11:54 Ответить
Раз СП2 не угрожает Украине, тогда минирование атомных реакторов Украины, не угрожает Германии.
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15.04.2021 11:54 Ответить
1000%
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15.04.2021 12:29 Ответить
ага, зрозуміло. Тобто вони будують північний потік задля деескалації. Фріци заради пфеннінга втоплять Україну в крові. Знайоме, 80 років тому це вже було.
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15.04.2021 11:56 Ответить
Гитлер капут!...?
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15.04.2021 11:56 Ответить
оказывается, - живее всех живых
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15.04.2021 11:59 Ответить
то есть???
и солдат ВСУ будут убивать на Востоке Украины и газ будет идти в Германию чтобы и погреться и поддержать убийц деньгами? это как-то по -гитлеровски...
и как вы ,бургеры после этого детей воспитываете? чему учите ?
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15.04.2021 11:57 Ответить
кондомы фашистские....
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15.04.2021 11:57 Ответить
немцы не догоняют , что у федерастов скрытная задача добраться до немок
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15.04.2021 11:58 Ответить
А может как раз таки они этого и ждут. Видимо слащавые набриолиненые турки перестали удовлетворять немецких самок. Хочется экстрима - вонючего бурята Иванова.
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15.04.2021 12:04 Ответить
У них ціле післявоєнне покоління "оздоблене і збагачене" московськими генами. Українськими, доречі, теж...
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15.04.2021 12:23 Ответить
Цинічний виродок.
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15.04.2021 11:58 Ответить
Так в глаза сцать даже Зеленский с мосейчук не умеют
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15.04.2021 11:59 Ответить
Позвольте! Но как же этот чувак с таким интеллектом работает министром иностранных дел Германии???
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15.04.2021 11:59 Ответить
Несколько лет назад был скандал по поводу прослушки Штатами германского правительства. Не без причины слушали, полагаю. Слишком много Шредеров получается из руководителей ФРГ. Германия уже много лет форпост политики пуйла на Западе.
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15.04.2021 12:01 Ответить
я навіть більше тобі, маАааААааАсе, скажу: закінчення будівництва ПП2 ТАКОЖ "не призведе до зміни поведінки Росії, а скоріше навпаки".
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15.04.2021 12:03 Ответить
І це більш реальний прогноз , чим того Маса . .
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15.04.2021 12:28 Ответить
саме це хотів написати
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15.04.2021 13:11 Ответить
нішта нє смєніт паввєдєнія рассєюшкі, нічаво дєлать нє нада, нікакого сапратівлєнія, нікакіх пратєстав... проста раздвігаєм булкі і палучаєм удавольствіє...

Тьфу, раби, підніжки, бруд маськви... вбогі єврошльондри.
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15.04.2021 12:06 Ответить
Та да, Германия будет смоктать газ из Северных потоков и наблюдать бойню в Украине. Удобно.
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15.04.2021 12:06 Ответить
представляю как кацапы потом будут трубить на весь мир , шо они уже имеют даже "хвашистов" через свою трубу
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15.04.2021 12:11 Ответить
хермания- продажная европейка
за куб вонючего кацапского газа
фу мля...
всеобщее презрение !
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15.04.2021 12:07 Ответить
Подібними заявами маас торує шлях для російської агресії
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15.04.2021 12:12 Ответить
всі обурені позицією німецької влади.
а не бажаєте спитати в нашої - що робить вона задля забезпечення безпеки країни?
он арестович вам окреслив позицію влади - "...неможна знов переносити акценти на війну, неможна знов героїзувати тих, хто пройшов через неї..."
зеленське вам окреслило "зійдемось посередині", "припинити стріляти".
спершу навчіться питати зі свого лайна.
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15.04.2021 12:14 Ответить
А почему нам про это сообщает брехливый путинский РуцкийБизКанал?
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15.04.2021 12:16 Ответить
Боже, какие она ДЕБИЛЫ...!
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15.04.2021 12:16 Ответить
Цей фріц , скоріше - свідомий маніпулятор , ніж недоумок . . Він знає що говорить ..
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15.04.2021 12:34 Ответить
Да чего уж там, пусть убивает налаво и направо, только ба не злился.
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15.04.2021 12:21 Ответить
Наш транзит рашистского газа - это своего рода "зонтик" от крупномасштабный военных действий. А открытие трубы СП-2- очень плохой знак для нашей безопасности.
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15.04.2021 12:23 Ответить
І гер Маас теж у долі...
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15.04.2021 12:27 Ответить
Гандон.
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15.04.2021 12:37 Ответить
Так усіх Романових в паРаші народжували німкені.
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15.04.2021 12:38 Ответить
Немецкий фашист лучший друг москотского рашиста. Давно известно.
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15.04.2021 12:43 Ответить
Продовжуйте годувати потвору, тільки не дивуйтеся, коли вона вам руку відхопить...
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15.04.2021 12:49 Ответить
Упертая комсомолка Анжела.
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15.04.2021 13:50 Ответить
подобные маневры Франции у границ с Германией немедленно привели бы к введению военного положения в Германии, уверен
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15.04.2021 14:33 Ответить
 
 