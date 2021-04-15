Остановка "Северного потока-2" не приведет к изменению поведения России, а скорее наоборот, - глава МИД Германии Маас
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что остановка газопровода "Северный поток-2" не изменит поведение РФ. Он считает, что нет оснований останавливать этот проект.
Об этом он заявил в эфире телеканала ARD, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его солвами, Москва "не заинтересована в возобновлении боев на Востоке Украины".
"Эта дискуссия длится долго. Это (остановка строительства газопровода. - Ред.) бы не привело обязательно к изменению поведения России, я думаю, все было бы наоборот", – считает он.
Отметим, что строительство газопровода находится на финальном этапе. Однако, Вашингтон готовит два пакета санкций против газопровода "Северный поток-2".
Топ комментарии
+11 Myroslav Hrabovsky
показать весь комментарий15.04.2021 12:05 Ответить Ссылка
+9 rock-n-roll
показать весь комментарий15.04.2021 11:59 Ответить Ссылка
+9 John Smith #481976
показать весь комментарий15.04.2021 12:03 Ответить Ссылка
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158#Text почитайте й скажіть, які дієві заходи, визначені меморандумом, можна було б вчинити задля зупинки російської агресії.
п. 4 даного меморандуму передбачене "...зобов'язання держав-учасниць домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги країні...".
а вже чи вдасться Рада безпеки ООН до якихось дій й що то будуть за дії ви в цьому документі не знайдете.
ви, пане, дарма лізете в розмову яку не здатні аргументовано підтримувати.
ми всі знаємо, що такого ним не передбачено.
але я усвідомлюю, що росія є недоговороспроможньою країною, країною, яка легко порушує прийняті на себе міжнародні зобов'язання, то на що відповідати?
я не маю жодних ілюзій ані щодо росії ані щодо росіян.
до речі, меморандум містить й зобов'язання утримуватись від економічного тиску й це зобов'язання росія неодноразово порушувала (згадаємо продовольчі ембарго, газовий тиск) і що? росія - країна без совісті, росіяни - народ без совісті. все, що треба про них знати.
з логікою в мене все добре. так само добре як і з прочитанням юридичних документів.
"домагатися дій" не означає, що такі дії будуть ухвалені.
крім того, скажіть будь ласка, які реальні дії може ухвалити РБ ООН, якщо росія, як постійний член, має право вето?
будь-які резолюції, які несуть небезпеку росії будуть нею ж й заблоковані.
тож, про який дієвий механізм Будапештського меморандуму ми говоримо?
й зеленське просто тупо намахало (я думаю й через свою неосвіченість та неспроможність розібратися в тому про що патякає), тих, хто купився й досі продовжує торочити цю мантру про Будапештський меморандум - це мертвонароджена дитина.
и солдат ВСУ будут убивать на Востоке Украины и газ будет идти в Германию чтобы и погреться и поддержать убийц деньгами? это как-то по -гитлеровски...
и как вы ,бургеры после этого детей воспитываете? чему учите ?
Тьфу, раби, підніжки, бруд маськви... вбогі єврошльондри.
за куб вонючего кацапского газа
фу мля...
всеобщее презрение !
а не бажаєте спитати в нашої - що робить вона задля забезпечення безпеки країни?
он арестович вам окреслив позицію влади - "...неможна знов переносити акценти на війну, неможна знов героїзувати тих, хто пройшов через неї..."
зеленське вам окреслило "зійдемось посередині", "припинити стріляти".
спершу навчіться питати зі свого лайна.