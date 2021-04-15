Остановка "Северного потока-2" не приведет к изменению поведения России, а скорее наоборот, - глава МИД Германии Маас

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что остановка газопровода "Северный поток-2" не изменит поведение РФ. Он считает, что нет оснований останавливать этот проект.

Об этом он заявил в эфире телеканала ARD, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его солвами, Москва "не заинтересована в возобновлении боев на Востоке Украины".

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"Эта дискуссия длится долго. Это (остановка строительства газопровода. - Ред.) бы не привело обязательно к изменению поведения России, я думаю, все было бы наоборот", – считает он.

Отметим, что строительство газопровода находится на финальном этапе. Однако, Вашингтон готовит два пакета санкций против газопровода "Северный поток-2".