72% киевлян поддерживают введенный Кличко локдаун, 69% за его продолжение, - исследование "Рейтинга"
Большинство киевлян поддерживают введенный Виталием Кличко локдаун в столице и считают целесообразным его продолжение.
Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.
Так, 72% опрошенных считают решение Кличко об усиленном карантин с 5 по 16 апреля правильным. 69% поддержали решение властей о продлении локдауна в случае, если оно будет принято.
Исследование было проведено 10-11 апреля 2021 методом телефонного опроса с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Аудитория - жители Киева от 18 лет и старше, выборка репрезентативна по возрасту, полу. Ошибка репрезентативности не более 2.8%.
Напомним, ранее Виталий Кличко заявил, что общенациональный локдаун и ограничения перемещений между регионами - единственный способ уменьшить количество больных коронавирусом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну и про то, что парихмахерские и салоны красоты свободно работают без ограничений - я уже писал. Смысл тогда закрывать все остальное, если работают салоны красоты?
Четко перевели стрелки с чемпионов по ковиду на местные власти.
А так имеем - почти все предприятия работают(уже упущение властей - какой нафиг локдаун, если все работает??), то есть - людям необходимо добираться на работу - а в городской общественный транспорт людей не пускают без спецпропусков - то есть людей фактически ставят в безвыходную ситуацию, в итоге имеем напрессованные маршрутки, за которыми тоже никто не следит (тоже упущение властей), что нивелирует любой смысл локдауна.
Настоящий локдаун проводили в Италии, в Австрии, в Китае и тд - вот там был локдаун, а у нас какой-то бред.
Ну чтоб знать куда бежать когда срочно чтото нужно.
Смотрика, и какой отсюда вывод получается? Получается что на улице можно ходить без намордника и ничего это не меняет.
Но я за локдаун. Хай колхозники по домам сидят.
В смысле количество людей на квадратній метр.
Кажу це, як корінний киянин.