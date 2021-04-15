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Новости Коронавирус и карантин
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72% киевлян поддерживают введенный Кличко локдаун, 69% за его продолжение, - исследование "Рейтинга"

72% киевлян поддерживают введенный Кличко локдаун, 69% за его продолжение, - исследование

Большинство киевлян поддерживают введенный Виталием Кличко локдаун в столице и считают целесообразным его продолжение.

Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

Так, 72% опрошенных считают решение Кличко об усиленном карантин с 5 по 16 апреля правильным. 69% поддержали решение властей о продлении локдауна в случае, если оно будет принято.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кличко о причинах продления локдауна в Киеве: Ситуация остается критической, больницы заполнены

Исследование было проведено 10-11 апреля 2021 методом телефонного опроса с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Аудитория - жители Киева от 18 лет и старше, выборка репрезентативна по возрасту, полу. Ошибка репрезентативности не более 2.8%.

Напомним, ранее Виталий Кличко заявил, что общенациональный локдаун и ограничения перемещений между регионами - единственный способ уменьшить количество больных коронавирусом.

72% киевлян поддерживают введенный Кличко локдаун, 69% за его продолжение, - исследование Рейтинга 01
72% киевлян поддерживают введенный Кличко локдаун, 69% за его продолжение, - исследование Рейтинга 02

Автор: 

карантин (16729) Киев (25682) Кличко Виталий (4652) опрос (2855) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+5
"Рейтинг " и Зюзе опупенные рейтинги рисует. Но кто ж этому верит?
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15.04.2021 11:59 Ответить
+4
Пидалик со своей тупой брехней в содружестве с рейтингом и другими рейтинговыми конторами уже задолбал!!!! Как жаль что этому интилехтуалу во время Майдана не набили рожу а лишь припудрили губашлепа белым порошком!!!!!
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15.04.2021 12:23 Ответить
+3
Локдаун может быть и поддерживают, но уж точно не такой, который ввел Кличко, ибо это сплошная профанация, когда троллейбусы ходят пустыми, ибо только по спецпропускам, а маршрутки часть вообще не ездят, а те, кто ездит - забивают на все и берут пассажиров без каких-либо ограничений - так, что людей туда напихивается, как сардин в консервной банке - что уже делает все остальные меры бессмысленными.
Ну и про то, что парихмахерские и салоны красоты свободно работают без ограничений - я уже писал. Смысл тогда закрывать все остальное, если работают салоны красоты?
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15.04.2021 12:04 Ответить
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"Рейтинг " и Зюзе опупенные рейтинги рисует. Но кто ж этому верит?
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15.04.2021 11:59 Ответить
Сама продажня соціологічна контора в Україні ( із великих) , і чомусь саме її дані , найбільше оприлюднюють . .
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15.04.2021 12:05 Ответить
а 100% это 100 опросов?
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15.04.2021 12:04 Ответить
Мало того,50% людей хотят,чтоб карантин вообще не прекращался !
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15.04.2021 12:04 Ответить
Локдаун может быть и поддерживают, но уж точно не такой, который ввел Кличко, ибо это сплошная профанация, когда троллейбусы ходят пустыми, ибо только по спецпропускам, а маршрутки часть вообще не ездят, а те, кто ездит - забивают на все и берут пассажиров без каких-либо ограничений - так, что людей туда напихивается, как сардин в консервной банке - что уже делает все остальные меры бессмысленными.
Ну и про то, что парихмахерские и салоны красоты свободно работают без ограничений - я уже писал. Смысл тогда закрывать все остальное, если работают салоны красоты?
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15.04.2021 12:04 Ответить
Заметьте, зебил пишет про не такой локдаун "введенный Кличком" а не зеленским.
Четко перевели стрелки с чемпионов по ковиду на местные власти.
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15.04.2021 12:07 Ответить
Да и пишет он это так как будто это Кличко сгоняет людей и заставляет набиваться в маршрутки. Профанация это скорее то что те, кто набивается в маршрутки поспешно называют людьми....
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15.04.2021 12:16 Ответить
Задача властей, когда они организовывают какой-то кипишь - это его ОРГАНИЗОВАТЬ так, чтобы это работало как должно и предусмотреть то, что может пойти не так.
А так имеем - почти все предприятия работают(уже упущение властей - какой нафиг локдаун, если все работает??), то есть - людям необходимо добираться на работу - а в городской общественный транспорт людей не пускают без спецпропусков - то есть людей фактически ставят в безвыходную ситуацию, в итоге имеем напрессованные маршрутки, за которыми тоже никто не следит (тоже упущение властей), что нивелирует любой смысл локдауна.

Настоящий локдаун проводили в Италии, в Австрии, в Китае и тд - вот там был локдаун, а у нас какой-то бред.
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15.04.2021 12:50 Ответить
Заметь зебил. Кличко ввел локдаун после того как "чемпионы мира по ковиду" розворовали ковидный фонд, провалили вакцинацию и укатили отдыхать в Буковель в новых куртках..
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15.04.2021 12:27 Ответить
И после того как премьер министр заявил что правительство ничего делать и вводить не будет и местные власти должны сами принимать решение о вводе локдауна...
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15.04.2021 12:38 Ответить
Поддерживают, разве что в его воображении! Но точно матюкаются из за работающих Эпицентров с подачи Кличко, распространителей вируса!
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15.04.2021 12:05 Ответить
Да что же Вам этот Эпицентр то жить спокойно не дает????! А кто там толпы устраивает? Герега со взводом автоматчиков или мудрый нарид?! Я открою Вам секрет - я заканчиваю отделочные работы в доме и очень прекрасно обхожусь без Эпицентра и очень часто мне это выходит дешевле...
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15.04.2021 12:18 Ответить
Молодец, теперь давай расскажи, кто там ещё в локдаун работает.
Ну чтоб знать куда бежать когда срочно чтото нужно.
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15.04.2021 12:46 Ответить
Когда срочно надо в туалет обычно бегут, их никто не закрывал.
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15.04.2021 12:47 Ответить
Вижу что сказать, как всегда нечего. В туалете трубу прорвало, пипицентр закрыт и остальные тоже локдаун чтут, ваши действия? Куда гадить будете?
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15.04.2021 12:53 Ответить
Я смотрю тебе есть что сказать и по всей видимости уже срочно нужно бежать...
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15.04.2021 12:55 Ответить
Пидалик со своей тупой брехней в содружестве с рейтингом и другими рейтинговыми конторами уже задолбал!!!! Как жаль что этому интилехтуалу во время Майдана не набили рожу а лишь припудрили губашлепа белым порошком!!!!!
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15.04.2021 12:23 Ответить
Только вот беда - количество народу на улицах Киева этот локдаун не уменьшил...
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15.04.2021 12:35 Ответить
И даже прямо скажем, маски в магазинах носят как носили.

Смотрика, и какой отсюда вывод получается? Получается что на улице можно ходить без намордника и ничего это не меняет.

Но я за локдаун. Хай колхозники по домам сидят.
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15.04.2021 12:48 Ответить
Размер имеет значение!
В смысле количество людей на квадратній метр.
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15.04.2021 13:24 Ответить
Наш будущий президент. Это вам не шут какой-то, а конкретный пацан, не успеет замахнуться а Зеля уже обосцанный
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15.04.2021 14:15 Ответить
Тотальна брехня.
Кажу це, як корінний киянин.
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15.04.2021 18:00 Ответить
 
 