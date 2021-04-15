ВСУ сейчас в лучшей своей позиции: Командующий войсками США в Европе Уолтерс оценил, сможет ли Украина отразить новое вторжение РФ. ВИДЕО

Американское командование в Европе повысило уровень угрозы в Украине со статуса "возможного" кризиса до "потенциально неизбежный".

Сенаторы США провели слушания с командующим американскими войсками в Европе на тему финансирования армии на следующий год, значительную часть вопросов посвятили скоплению российских войск в восточной Украине и в Крыму. Среди прочего, американских законодателей интересовало, насколько реальна угроза российского вторжения в Украину и готовы ли украинские войска дать отпор россиянам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Сенатор Ангус Кинг спросил у командующего американскими войсками в Европе генерала Тода Уолтерса, достаточно ли у Украины оружия, тренировок и силы, чтобы остановить вторжение РФ.

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"Нас это очень волнует. И в Украине, и их партнеры в регионе, делают все, что они могут, чтобы усилить свои позиции. Если вторжение произойдет, они сейчас в лучшей своей позиции. И речь идет не только об их войске, но и войсках их партнеров в регионе", - ответил генерал.

Кинг попросил уточнить, смогут ли они отбить вторжение, "если оно произойдет на следующей неделе".

"Думаю, со временем, это точно", – ответил Уолтерс.

Генерал также сказал, что возглавляемое им ведомство поделило действия России на четыре категории. Однако он не стал их называть, так как предпочел говорить об этом на закрытой части слушаний в Сенате.

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Публично он сказал, что стягивание сил РФ существенно и отзеркаливает масштабы войск, примененных в 2014 году. "Мы остаемся очень и очень бдительными, рассматриваем как можно больше вариантов реагирования", – заверил Уолтерс.

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