РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5854 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
41 022 146

ВСУ сейчас в лучшей своей позиции: Командующий войсками США в Европе Уолтерс оценил, сможет ли Украина отразить новое вторжение РФ. ВИДЕО

Американское командование в Европе повысило уровень угрозы в Украине со статуса "возможного" кризиса до "потенциально неизбежный".

Сенаторы США провели слушания с командующим американскими войсками в Европе на тему финансирования армии на следующий год, значительную часть вопросов посвятили скоплению российских войск в восточной Украине и в Крыму. Среди прочего, американских законодателей интересовало, насколько реальна угроза российского вторжения в Украину и готовы ли украинские войска дать отпор россиянам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Сенатор Ангус Кинг спросил у командующего американскими войсками в Европе генерала Тода Уолтерса, достаточно ли у Украины оружия, тренировок и силы, чтобы остановить вторжение РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия остается устойчивой угрозой для США и Европы, - генерал Уолтерс

"Нас это очень волнует. И в Украине, и их партнеры в регионе, делают все, что они могут, чтобы усилить свои позиции. Если вторжение произойдет, они сейчас в лучшей своей позиции. И речь идет не только об их войске, но и войсках их партнеров в регионе", - ответил генерал.

Кинг попросил уточнить, смогут ли они отбить вторжение, "если оно произойдет на следующей неделе".

"Думаю, со временем, это точно", – ответил Уолтерс.

Генерал также сказал, что возглавляемое им ведомство поделило действия России на четыре категории. Однако он не стал их называть, так как предпочел говорить об этом на закрытой части слушаний в Сенате.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кулеба - РФ: "Не дождетесь, мы не боимся"

Публично он сказал, что стягивание сил РФ существенно и отзеркаливает масштабы войск, примененных в 2014 году. "Мы остаемся очень и очень бдительными, рассматриваем как можно больше вариантов реагирования", – заверил Уолтерс.

.

Автор: 

армия РФ (19682) США (27149) Сенат США (513) ВСУ (6695) Уолтерс Тод (8)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+56
Командувач військ США в Європі Уолтерс оцінив, чи зможе Україна відбити нове вторгнення РФ: ЗСУ зараз у найкращій своїй позиції - Цензор.НЕТ 2060
показать весь комментарий
15.04.2021 12:49 Ответить
+50
Командувач військ США в Європі Уолтерс оцінив, чи зможе Україна відбити нове вторгнення РФ: ЗСУ зараз у найкращій своїй позиції - Цензор.НЕТ 9709
показать весь комментарий
15.04.2021 12:47 Ответить
+43
так может это вы 73% малоросов и кацапов воевать будете во главе с кловуном-четырежды уклонистом на коне ?
показать весь комментарий
15.04.2021 12:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Кинг попросил уточнить, смогут ли они отбить вторжение, "если оно произойдет на следующей неделе".
"Думаю, со временем, это точно", - ответил Уолтерс.
это как понять...
показать весь комментарий
15.04.2021 12:46 Ответить
Вот и я об этом подумал,опередили.
показать весь комментарий
15.04.2021 12:52 Ответить
Мабуть, як завжди з перекладом проблеми...
показать весь комментарий
15.04.2021 13:13 Ответить
со временем это вероятно через какое то время... может три дня а может три месяца или тридцать лет. Толковать может и возможно бы, но нужно это делать в оригинале с английского слушать а не с чьего то перевода.
показать весь комментарий
15.04.2021 13:56 Ответить
с 40-й секунды
https://www.youtube.com/watch?v=WPAvUFkjc3A
показать весь комментарий
15.04.2021 17:08 Ответить
Спасибо за ссылку на хорошую новость!
показать весь комментарий
16.04.2021 01:07 Ответить
Как натовцы подойдут
показать весь комментарий
15.04.2021 14:06 Ответить
"ВСУ сейчас в лучшей своей позиции". (Уолтерс) Значит, в случае чего сами будем отбиваться. В лучшей позиции.
показать весь комментарий
15.04.2021 13:02 Ответить
То есть как это все понимать ? Генерал забыл посоветоваться с атцом украинской Армии и создателем украинской мовы шановным Петром лексеечем ? Ведь тот сладкими устами своих преданных сторонников из числа свидетелей життя по-новому уже успел всех успокоить новостью про то что если х.йло только дернется -как американские партнеры тут же введут бесполетную зону над нашей страной для кацапских самолетов и крылатых ракет ! А я так надеялся , но бравый генерал подкачал , так и не решился сообщить нам эту долгожданную новость ....
Значит будет как и с сп-2 , мостом , миротворцами и вторым сроком плавно перетекающим в пожизненный (( Хреновая из Петрухи Ванга короче .
Вова хоть и тупит постоянно( что с клоуна возьмешь) зато не вангует как Петро прямо ....в лужу
показать весь комментарий
15.04.2021 13:20 Ответить
Вы с своём саранске отбиваться будете?
показать весь комментарий
15.04.2021 14:07 Ответить
Я не в курсе как там у вас саранске .
показать весь комментарий
15.04.2021 15:36 Ответить
нет, за тебя америка придет гибнуть)))) они тебе что то должны?
показать весь комментарий
15.04.2021 18:08 Ответить
Зрады! Больше зрады! А тех, кто считает украинскую армию сильнее чем раньше удалять! И в бан!
показать весь комментарий
15.04.2021 13:09 Ответить
Замість бойових ракет - макети! ВМС України отримають протиракетний комплекс Нептун із "фанерою"
https://www.youtube.com/watch?v=Z2pJMPY9h5k&t=5s
показать весь комментарий
15.04.2021 13:14 Ответить
Раздули панику из ничего. Габаритно-массовые макеты тоже нужны чтобы отрабатывать запуски при обучении операторов. Или предлагаете ракеты которые на вес золота просто так запускать?
показать весь комментарий
15.04.2021 13:21 Ответить
Де ракети, які на вагу золота?
показать весь комментарий
15.04.2021 13:31 Ответить
Ви найшли в кого спитать - то ж свидетель членограя, оно не вменяемое
показать весь комментарий
15.04.2021 13:44 Ответить
И ракеты есть. Но никто тебе же не скажет где они.
показать весь комментарий
15.04.2021 13:48 Ответить
"Без павлоградського палива - не полетять нові українські ракети "Нептун" та "Вільха".

https://www.ukrmilitary.com/2020/04/phz.html Зупинене фінансування заводу що виробляє ракетне паливо .

"Держава не виділила фінансування на Павлоградський хімічний завод (ПХЗ), який виробляє, переробляє і утилізує ракетне паливо. Вже звільнено 687 працівників. Зупинка заводу буде означати зупинку всієї ракетної галузі, зокрема виробництво ракет «Вільха»."
показать весь комментарий
15.04.2021 14:12 Ответить
А ну да... вот ты суслика видишь?
Нет да?
А он есть...
показать весь комментарий
15.04.2021 14:23 Ответить
Да да... вот еще нужно раздать деревянные автоматы и деревянные пушки склепать из фанеры и привезти картошку вместо снарядов... ну а фуле - нате воюйте
показать весь комментарий
15.04.2021 13:43 Ответить
Чукча, при чем тут деревянное? Это габаритно-массовый макет. Оружие новое. Нужно обучать персонал. Но тебе этого не понять.
показать весь комментарий
15.04.2021 13:50 Ответить
вот своим братьям чукчам как попрут с моря и суши и расскажете что вы там стоите чисто для обучения, и что у вас макет и дальше твоя не хади я типа вас уже уничтожил по чесному от этим макетом
показать весь комментарий
15.04.2021 14:10 Ответить
А если серьезно то для обучения используются УТС учебно-тренировочные средства, обычно оно одно и находится рядом с жилой охраняемой зоной и учебными классами. Проводить обучение и тренировки на боевых ракетных комплексах (и составных частях) категорически воспрещено. Учебная оснастка и приборы никогда не пересекались со штатными боевыми, так что о чем вы думаете и что творите я хз и порой просто в полном ах уе
показать весь комментарий
15.04.2021 14:21 Ответить
И надувные танки
показать весь комментарий
15.04.2021 14:08 Ответить
Ложные цели . Это всегда хорошо .
показать весь комментарий
15.04.2021 13:22 Ответить
Які ложні цілі? "Нептун"- справжній. Стріляти- нічим.
показать весь комментарий
15.04.2021 13:33 Ответить
Лучшая позиция...Баба на четвереньках,это тоже лучшая позиция...
показать весь комментарий
15.04.2021 13:16 Ответить
Да! Будут добровольцы Гондураса а потом союз добровольцев Гондураса с крестами на груди
показать весь комментарий
15.04.2021 13:56 Ответить
По моему хуже обдристаных и сеющих зраду и панику порохоботов только те, кто делает вид, что пытается напасть...
показать весь комментарий
15.04.2021 14:02 Ответить
Нет, зебилы обдристанные хуже
Вот взять тебя например))
показать весь комментарий
15.04.2021 14:30 Ответить
Командувач військ США в Європі Уолтерс оцінив, чи зможе Україна відбити нове вторгнення РФ: ЗСУ зараз у найкращій своїй позиції - Цензор.НЕТ 7250 ПРОГРАМА ПРОТИСТОЯННЯ У ВЕЛИКІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ВІЙНІ З МОСКОВІЄЮ:
https://tverezo.info/post/126580
https://tverezo.info/wp-content/uploads/2020/11/gorbulin-1.jpg Командувач військ США в Європі Уолтерс оцінив, чи зможе Україна відбити нове вторгнення РФ: ЗСУ зараз у найкращій своїй позиції - Цензор.НЕТ 7250Командувач військ США в Європі Уолтерс оцінив, чи зможе Україна відбити нове вторгнення РФ: ЗСУ зараз у найкращій своїй позиції - Цензор.НЕТ 267
Проте, для здійснення цієї програми для початку потрібно переконати 73% зебілів, що вони таки зебіли, і привести до влади таких людей, як В.Горбулін, Є.Марчук, І.Смешко, В.Чалий!
показать весь комментарий
15.04.2021 14:08 Ответить
Кучмоид гарбула, каторый пробухал с клоуном (кучма на мардовском клоун) ядренае оружие усех пабидит уместе с кансервай смешкой и чекирастом марчукчей.
показать весь комментарий
15.04.2021 14:14 Ответить
фридріх енгельс оцінюючи царську росію як світового жандарма зокрема писав, що всі війни,які починала Росія,закінчувались її поразкою. Хоча цн була сказано у 19 сторіччі, однак ця теза знаходила своє підтвердження і у 20 столітті. Слід згадати російсько-японську війну, де втратили і армію і флот, першу світову, яка припинила існування імперії. А вже правонаступники продовжили "георгієвську традицію". Перша ж війна з Польщею обернулась катастрофою і позорищем (2/3 армії в полоні та інтерновані), а потім була війна з Фінлянцією де вся кампашка сталіна хотіла йому піднести подарунок до 60 річчя і утворити нову угрофінську республіку. Це вже потім, коли зрозуміли, що ні хрена не получається, почали воювати чужими руками, але радили як воювати, як і давали чим. І завжди все було не так, закінчувалось катастрофами. це війни з ізраїлем, іракські війни, кадаффі, хафтари, бем белли та всяка наволоч. і знову викопав сокиру війни, шамани бють в бубни і вперед - дранг нах вест. закінчить по енгельсу.
показать весь комментарий
15.04.2021 14:17 Ответить
100%!!!
показать весь комментарий
15.04.2021 19:03 Ответить
ну значит пускай украинцы своими силами справляются разворачивай корабли а то ***** разозлится
показать весь комментарий
15.04.2021 14:41 Ответить
Прошла любовь, завяли помидоры...
показать весь комментарий
15.04.2021 19:12 Ответить
Ответ типа "кактамнашзаказ" :

- Как там наш заказ?

- Еще не закончили.

- А на каком вы этапе?

- Скоро начнём...
показать весь комментарий
15.04.2021 14:55 Ответить
Уолтерс дал правильную и оптимистическую оценку ВСУ, но он не учёл постоянно-разлагающего воздействия шмаркли, который сейчас полетит в Париж для чего? Правильно, сдачи интересов страны через Макрона Путлеру.
показать весь комментарий
15.04.2021 15:05 Ответить
Никаких уступок - козломордые уходят из Крыма, тот получает воду. Как говорится:"Утром деньги - вечером стулья. Но деньги - вперед!"
показать весь комментарий
16.04.2021 15:56 Ответить
Глибока стурбованість. Ось і вся допомога
показать весь комментарий
15.04.2021 15:19 Ответить
Ну, и на том спасибо!
показать весь комментарий
15.04.2021 19:10 Ответить
путлер никак не возьмет в толк что чем больше он истерит тем сильнее будут становится ВСУ. Уже боятся ВСУ кремле*ляди То- ли ещё будет....
показать весь комментарий
15.04.2021 16:29 Ответить
Если бы Путин был уверен в успехе, то в 2014 году захватил бы Украину военным путем, сейчас он тем более не уверен. Но чем этот черт не шутит - "работает" методами Гитлера при оккупации Чехословакии в 1938 году - пугает, чтобы оккупировать Украину без единого выстрела.Но здесь главное: Путин не вечен, еще несколько лет - он или уйдет по болезни, или помрет, после чего в орде начнется борьба за власть и богатства, в которой претенденты забудут об Украине.В 1917 году Россия капитулировала в войне с Германией, а через год Германия капитулировала и рухнула. Обидно будет - чем дальше, тем ближе этот момент - надо продержаться еще немного.Нынешняя ситуация связана с рухнувшми планами захватить власть выборным путем агентами орды - Медведчуком ОПЗЖ.
показать весь комментарий
15.04.2021 16:43 Ответить
Дернется ВСУ отгребет и НАТО и вонючая американская падаль.
показать весь комментарий
15.04.2021 18:07 Ответить
Мадам,не волнуйтесь так, в любом случае отгребут кацапские свинособаки)))
показать весь комментарий
15.04.2021 19:17 Ответить
Страница 2 из 2
 
 