ВСУ сейчас в лучшей своей позиции: Командующий войсками США в Европе Уолтерс оценил, сможет ли Украина отразить новое вторжение РФ. ВИДЕО
Американское командование в Европе повысило уровень угрозы в Украине со статуса "возможного" кризиса до "потенциально неизбежный".
Сенаторы США провели слушания с командующим американскими войсками в Европе на тему финансирования армии на следующий год, значительную часть вопросов посвятили скоплению российских войск в восточной Украине и в Крыму. Среди прочего, американских законодателей интересовало, насколько реальна угроза российского вторжения в Украину и готовы ли украинские войска дать отпор россиянам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Сенатор Ангус Кинг спросил у командующего американскими войсками в Европе генерала Тода Уолтерса, достаточно ли у Украины оружия, тренировок и силы, чтобы остановить вторжение РФ.
"Нас это очень волнует. И в Украине, и их партнеры в регионе, делают все, что они могут, чтобы усилить свои позиции. Если вторжение произойдет, они сейчас в лучшей своей позиции. И речь идет не только об их войске, но и войсках их партнеров в регионе", - ответил генерал.
Кинг попросил уточнить, смогут ли они отбить вторжение, "если оно произойдет на следующей неделе".
"Думаю, со временем, это точно", – ответил Уолтерс.
Генерал также сказал, что возглавляемое им ведомство поделило действия России на четыре категории. Однако он не стал их называть, так как предпочел говорить об этом на закрытой части слушаний в Сенате.
Публично он сказал, что стягивание сил РФ существенно и отзеркаливает масштабы войск, примененных в 2014 году. "Мы остаемся очень и очень бдительными, рассматриваем как можно больше вариантов реагирования", – заверил Уолтерс.
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"Думаю, со временем, это точно", - ответил Уолтерс.
это как понять...
https://www.youtube.com/watch?v=WPAvUFkjc3A
Значит будет как и с сп-2 , мостом , миротворцами и вторым сроком плавно перетекающим в пожизненный (( Хреновая из Петрухи Ванга короче .
Вова хоть и тупит постоянно( что с клоуна возьмешь) зато не вангует как Петро прямо ....в лужу
https://www.youtube.com/watch?v=Z2pJMPY9h5k&t=5s
https://www.ukrmilitary.com/2020/04/phz.html Зупинене фінансування заводу що виробляє ракетне паливо .
"Держава не виділила фінансування на Павлоградський хімічний завод (ПХЗ), який виробляє, переробляє і утилізує ракетне паливо. Вже звільнено 687 працівників. Зупинка заводу буде означати зупинку всієї ракетної галузі, зокрема виробництво ракет «Вільха»."
Нет да?
А он есть...
Вот взять тебя например))
https://tverezo.info/post/126580
https://tverezo.info/wp-content/uploads/2020/11/gorbulin-1.jpg
Проте, для здійснення цієї програми для початку потрібно переконати 73% зебілів, що вони таки зебіли, і привести до влади таких людей, як В.Горбулін, Є.Марчук, І.Смешко, В.Чалий!
- Как там наш заказ?
- Еще не закончили.
- А на каком вы этапе?
- Скоро начнём...