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Новости Коронавирус и карантин
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Более 50% жителей Украины считают, что Зеленский и Степанов неэффективно реагируют на угрозу коронавируса, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Более 50% жителей Украины считают, что Зеленский и Степанов неэффективно реагируют на угрозу коронавируса, - опрос

Около 30% считают, что Президент Зеленский и Министерство здравоохранения эффективно реагируют на угрозу коронавируса, более половины опрошенных считают, что неэффективно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 24-28 марта 2021 года

46% оценивают как высокий уровень профессионализма и компетентности врачей в Украине. 42% - противоположного мнения. С июля 2020 г. возросло количество тех, кто оценивает как высокую компетентность украинских медиков.

Более 50% жителей Украины считают, что Зеленский и Степанов неэффективно реагируют на угрозу коронавируса, - опрос Рейтинга 01

Более 50% жителей Украины считают, что Зеленский и Степанов неэффективно реагируют на угрозу коронавируса, - опрос Рейтинга 02

Также по данным соцопроса, 47% опрошенных обращались за медицинской помощью в государственные учреждения здравоохранения в последние полгода. 53% - не обращались. Последних больше среди младшей возрастной группы (18-29 лет) и мужчин. Среди тех, кто обращался 43% на хорошо или отлично оценили качество полученных услуг. 33% оценили на удовлетворительно, 23% - на плохо или ужасно. Последних больше всего среди старшей возрастной группы (60+) жителей городов, бедных и мужчин.

Более 50% жителей Украины считают, что Зеленский и Степанов неэффективно реагируют на угрозу коронавируса, - опрос Рейтинга 03

Министру здравоохранения Максиму Степанову доверяют 19%, не доверяют - 37%, не знают такого - 34%. Экс-министру Ульяне Супрун доверяют 14%, не доверяют - 61%, не знают ее - 17%. Бывших министров Илью Емца и Зоряну Скалецкую не знают почти половина опрошенных. Доверяют им около 8-9%, не доверяют - около трети.

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Более 50% жителей Украины считают, что Зеленский и Степанов неэффективно реагируют на угрозу коронавируса, - опрос Рейтинга 04

Около 30% считают, что Президент Зеленский и Министерство здравоохранения эффективно реагируют на угрозу коронавируса, более половины опрошенных считают, что неэффективно. 18% считают эффективным реагирование Кабинета Министров Украины и Верховной Рады, более 60% - неэффективным. По сравнению с ноябрем 2020 г. в этом году наблюдается некоторое снижение положительных оценок реагирования на угрозу коронавируса органов центральной власти.

Более 50% жителей Украины считают, что Зеленский и Степанов неэффективно реагируют на угрозу коронавируса, - опрос Рейтинга 05

Главной причиной роста заболеваемости коронавирусом в марте этого года считают несоблюдение карантина гражданами (46%). Дальше - сезонный рост простудных заболеваний (32%), неэффективные действия власти (28%) и возникновения новых форм коронавируса (17%).

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63% поддерживают то, что в Украине не планируют использовать российскую вакцину от коронавируса Спутник-V, 23% - имеют противоположное мнение. Последних больше всего среди жителей Юга и Востока.

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 24-28 марта 2021

Зеленский Владимир (20867) карантин (16729) опрос (2855) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Понад 50% жителів України вважають, що Зеленський і Степанов неефективно реагують на загрозу коронавірусу, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1760
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15.04.2021 12:39 Ответить
+6
Более 50% жителей Украины считают, что Зеленский и Степанов неэффективно реагируют на угрозу коронавируса, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6311
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15.04.2021 12:20 Ответить
+6
Ідіоти, а їх аж(!) 24% вважають, що зеленський(?!) реагує на загрозу коронавірусу? Перепрошую, а це як, типу, в Буковелі на лижах повозитись? Взагалі, хоч один з тих ідіотів може то хоч якось аргументувати?
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15.04.2021 12:23 Ответить
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Почему бы не написать честно: больше 66%?
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15.04.2021 12:20 Ответить
Более 50% жителей Украины считают, что Зеленский и Степанов неэффективно реагируют на угрозу коронавируса, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6311
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15.04.2021 12:20 Ответить
Понад 50% жителів України вважають, що Зеленський і Степанов неефективно реагують на загрозу коронавірусу, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3875
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15.04.2021 12:37 Ответить
Понад 50% жителів України вважають, що Зеленський і Степанов неефективно реагують на загрозу коронавірусу, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1760
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15.04.2021 12:39 Ответить
ета опитування проплачено баригою на украденоє в народа! *** буду
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15.04.2021 12:23 Ответить
Ідіоти, а їх аж(!) 24% вважають, що зеленський(?!) реагує на загрозу коронавірусу? Перепрошую, а це як, типу, в Буковелі на лижах повозитись? Взагалі, хоч один з тих ідіотів може то хоч якось аргументувати?
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15.04.2021 12:23 Ответить
Понад 50% жителів України вважають, що Зеленський і Степанов неефективно реагують на загрозу коронавірусу, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5
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15.04.2021 12:38 Ответить
ЙОГО РЕТЕЛЬНО ПІДБИРАЛИ на цю посаду.
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15.04.2021 12:54 Ответить
Около 30% считают, что Президент Зеленский и Министерство здравоохранения эффективно реагируют на угрозу коронавируса. Они точно в Украине живут?
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15.04.2021 12:39 Ответить
Понад 50% жителів України вважають, що Зеленський і Степанов неефективно реагують на загрозу коронавірусу, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7443
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15.04.2021 12:42 Ответить
живуть, ну да. Під Г+Г. Там, в кретиноскопі, сказали, що все нормально. І говоритак перекондиво, що лохторат вірить.

ЗІ: щойно на Прямому показувади суперечку Ківи і Дзинзі. Подивіться. Ось так от, головне для лохторату: повірити в переконливо розказану брехню.
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15.04.2021 12:44 Ответить
Половина лохторату визнають, що наші медики роблять все можливе, залежне від них в боротьбі з COVIDом, але збільшувати їм зарплату вважають за потрібне лише 10%. Однього цього факту достатньо, щоб зрозуміти, чому наші медики-професіонали емігрують в Західну Європу.
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15.04.2021 12:40 Ответить
Понад 50% жителів України вважають, що Зеленський і Степанов неефективно реагують на загрозу коронавірусу, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2692
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15.04.2021 12:40 Ответить
Украина в первых странах по зарождению коронавирусом, а и наверное спид и гепатит и туберкулез и т.п. жесть! власти ни от чего не лечат и не вакцинируют качественными лекарствами и вакцинами.
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15.04.2021 12:40 Ответить
Понад 50% жителів України вважають, що Зеленський і Степанов неефективно реагують на загрозу коронавірусу, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 6777
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15.04.2021 12:43 Ответить
Не верное построение фразы! Не хватает - "...на всё и в том числе...". Более 50% жителей Украины считают, что Зеленский и Степанов неэффективно реагируют НА ВСЁ И В ТОМ ЧИСЛЕ на угрозу коронавируса,
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15.04.2021 12:42 Ответить
Понад 50% жителів України вважають, що Зеленський і Степанов неефективно реагують на загрозу коронавірусу, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9814
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15.04.2021 12:44 Ответить
"Короновірус" це по суті економічна війна з незалежним від держави бізнесом -
по задумці правляючій верхівки всі люди повинні залежать від держави, тому
МАЛИЙ І СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС знищують, і готують у всьому світі НОВУ СИСТЕМУ
грошових розрахунків - БЕЗГОТІВКОВУ (бєзнал).

Не слухаєшься , добре, тобі можна відключити можливість розраховуватись
за послуги і покупки
Отакі часи прийшли - не збиратись, не скупчуватись, не купувати те що заборонено,
купувати і бути там де дозволила держава. Колись це була фантастика, тепер це
реальність.
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15.04.2021 12:52 Ответить
Я вам говорю, судя по опросам, в этой стране 30% граждан полные долпоебы. На основании чего они решили, что в стране происходит эффективная борьба с короной? На основании видосиков?
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15.04.2021 13:16 Ответить
Как минимум те 12-14%, что голосуют за ОПЗЖ, при виде роста смертей укаинцев от ковида и провале кампании вакцинации, еле удерживаются от аплодисментов.
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15.04.2021 13:28 Ответить
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов має найвищий рейтинг довіри населення серед усіх міністрів охорони здоров'я. Про це свідчать результати опитування "Оцінка медичної сфери в Україні", проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 24-28 березня 2021 року, передає УНН.
Деталі
Зокрема, за даними опитування, міністру охорони здоров'я Максиму Степанову довіряють 19%. Ексміністру Уляні Супрун довіряють 14%. Колишніх міністрів Іллю Ємця та Зоряну Скалецьку не знають майже половина опитаних. Довіряють їм близько 8-9%, не довіряють - близько третини. Разом із тим, Степанову не довіряють 37%, не знають - 34%, а Супрун не довіряють 61% населення та не знають 17%.
Довідково
Опитування проводилось 24-28 березня 2021 р. серед 2 000 респондентів серед населення України віком від 18 років і старших в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 2,2%.
Джерело: https://www.unn.com.ua/ УНН
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15.04.2021 14:22 Ответить
наверно 30% это те, у кого из родственников никто не заболел.
у меня мама тяжело болела, лечили дома, в больницах харькова мест нет, а если есть, то не факт, что с кислородом.
домой таскал баллоны с кислородом, концентратор купил, анализы и лекарства за свой счет конечно же.
а у 30% идиотов все эффективно.
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15.04.2021 17:06 Ответить
Самый низкий уровень доверия у Супрун боровшейся с коррупцией и реформировавшую отрасль, а самый высокий уровень доверия у ворюги степашки--полного никчемы и взяточника и никакой скалецкой)))
Это невыликовно...Может их дустом травить?
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15.04.2021 22:38 Ответить
 
 