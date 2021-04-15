Более 50% жителей Украины считают, что Зеленский и Степанов неэффективно реагируют на угрозу коронавируса, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
Около 30% считают, что Президент Зеленский и Министерство здравоохранения эффективно реагируют на угрозу коронавируса, более половины опрошенных считают, что неэффективно.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 24-28 марта 2021 года
46% оценивают как высокий уровень профессионализма и компетентности врачей в Украине. 42% - противоположного мнения. С июля 2020 г. возросло количество тех, кто оценивает как высокую компетентность украинских медиков.
Также по данным соцопроса, 47% опрошенных обращались за медицинской помощью в государственные учреждения здравоохранения в последние полгода. 53% - не обращались. Последних больше среди младшей возрастной группы (18-29 лет) и мужчин. Среди тех, кто обращался 43% на хорошо или отлично оценили качество полученных услуг. 33% оценили на удовлетворительно, 23% - на плохо или ужасно. Последних больше всего среди старшей возрастной группы (60+) жителей городов, бедных и мужчин.
Министру здравоохранения Максиму Степанову доверяют 19%, не доверяют - 37%, не знают такого - 34%. Экс-министру Ульяне Супрун доверяют 14%, не доверяют - 61%, не знают ее - 17%. Бывших министров Илью Емца и Зоряну Скалецкую не знают почти половина опрошенных. Доверяют им около 8-9%, не доверяют - около трети.
Около 30% считают, что Президент Зеленский и Министерство здравоохранения эффективно реагируют на угрозу коронавируса, более половины опрошенных считают, что неэффективно. 18% считают эффективным реагирование Кабинета Министров Украины и Верховной Рады, более 60% - неэффективным. По сравнению с ноябрем 2020 г. в этом году наблюдается некоторое снижение положительных оценок реагирования на угрозу коронавируса органов центральной власти.
Главной причиной роста заболеваемости коронавирусом в марте этого года считают несоблюдение карантина гражданами (46%). Дальше - сезонный рост простудных заболеваний (32%), неэффективные действия власти (28%) и возникновения новых форм коронавируса (17%).
63% поддерживают то, что в Украине не планируют использовать российскую вакцину от коронавируса Спутник-V, 23% - имеют противоположное мнение. Последних больше всего среди жителей Юга и Востока.
Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 24-28 марта 2021
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ЗІ: щойно на Прямому показувади суперечку Ківи і Дзинзі. Подивіться. Ось так от, головне для лохторату: повірити в переконливо розказану брехню.
по задумці правляючій верхівки всі люди повинні залежать від держави, тому
МАЛИЙ І СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС знищують, і готують у всьому світі НОВУ СИСТЕМУ
грошових розрахунків - БЕЗГОТІВКОВУ (бєзнал).
Не слухаєшься , добре, тобі можна відключити можливість розраховуватись
за послуги і покупки
Отакі часи прийшли - не збиратись, не скупчуватись, не купувати те що заборонено,
купувати і бути там де дозволила держава. Колись це була фантастика, тепер це
реальність.
Деталі
Зокрема, за даними опитування, міністру охорони здоров'я Максиму Степанову довіряють 19%. Ексміністру Уляні Супрун довіряють 14%. Колишніх міністрів Іллю Ємця та Зоряну Скалецьку не знають майже половина опитаних. Довіряють їм близько 8-9%, не довіряють - близько третини. Разом із тим, Степанову не довіряють 37%, не знають - 34%, а Супрун не довіряють 61% населення та не знають 17%.
Довідково
Опитування проводилось 24-28 березня 2021 р. серед 2 000 респондентів серед населення України віком від 18 років і старших в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 2,2%.
Джерело: https://www.unn.com.ua/ УНН
у меня мама тяжело болела, лечили дома, в больницах харькова мест нет, а если есть, то не факт, что с кислородом.
домой таскал баллоны с кислородом, концентратор купил, анализы и лекарства за свой счет конечно же.
а у 30% идиотов все эффективно.
Это невыликовно...Может их дустом травить?