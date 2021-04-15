Более 50% жителей Украины считают, что Зеленский и Степанов неэффективно реагируют на угрозу коронавируса, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Около 30% считают, что Президент Зеленский и Министерство здравоохранения эффективно реагируют на угрозу коронавируса, более половины опрошенных считают, что неэффективно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 24-28 марта 2021 года

46% оценивают как высокий уровень профессионализма и компетентности врачей в Украине. 42% - противоположного мнения. С июля 2020 г. возросло количество тех, кто оценивает как высокую компетентность украинских медиков.

Также по данным соцопроса, 47% опрошенных обращались за медицинской помощью в государственные учреждения здравоохранения в последние полгода. 53% - не обращались. Последних больше среди младшей возрастной группы (18-29 лет) и мужчин. Среди тех, кто обращался 43% на хорошо или отлично оценили качество полученных услуг. 33% оценили на удовлетворительно, 23% - на плохо или ужасно. Последних больше всего среди старшей возрастной группы (60+) жителей городов, бедных и мужчин.

Министру здравоохранения Максиму Степанову доверяют 19%, не доверяют - 37%, не знают такого - 34%. Экс-министру Ульяне Супрун доверяют 14%, не доверяют - 61%, не знают ее - 17%. Бывших министров Илью Емца и Зоряну Скалецкую не знают почти половина опрошенных. Доверяют им около 8-9%, не доверяют - около трети.

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Около 30% считают, что Президент Зеленский и Министерство здравоохранения эффективно реагируют на угрозу коронавируса, более половины опрошенных считают, что неэффективно. 18% считают эффективным реагирование Кабинета Министров Украины и Верховной Рады, более 60% - неэффективным. По сравнению с ноябрем 2020 г. в этом году наблюдается некоторое снижение положительных оценок реагирования на угрозу коронавируса органов центральной власти.

Главной причиной роста заболеваемости коронавирусом в марте этого года считают несоблюдение карантина гражданами (46%). Дальше - сезонный рост простудных заболеваний (32%), неэффективные действия власти (28%) и возникновения новых форм коронавируса (17%).

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63% поддерживают то, что в Украине не планируют использовать российскую вакцину от коронавируса Спутник-V, 23% - имеют противоположное мнение. Последних больше всего среди жителей Юга и Востока.

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 24-28 марта 2021