ЕС должен донести до РФ все последствия, которые могут произойти в случае дальнейшей агрессии против Украины, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Европейский союз должен демотивировать Российскую Федерацию от дальнейшей агрессии против Украины. Этому могут способствовать новые санкции против РФ, а также поддержка оборонной способности Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом Кулеба заявил во время совместной пресс-конференции с главами МИД стран Балтии.
По его словам, действия со стороны ЕС должны происходить на всех уровнях.
"Что надо сделать? Многое, начиная от четких "месседжей" о том, что Украина часть западного мира и партнеры не покинут ее в одиночку. Наложение новых санкций на Россию, если она решит обострить ситуацию, предоставить Украине достаточную поддержку для повышения оборонной способности", - заявил Кулеба.
Министр добавил, что каждая страна может на двустороннем уровне заставить Россию пойти на деэскалацию ситуации.
"Должны донести до России все последствия, которые могут произойти и демотивировать от обострения ситуации", - подытожил глава МИД.
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Все что-то должны нашим зебилам
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ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ЧТОБЫ ВАС КОРМИЛИ С ЛОЖЕЧКИ, ТО ХОТЬ РОТ ОТКРОЙТЕ,
Г-Н ЗЕЛЕНСКИЙ.
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