РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9831 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 635 19

ЕС должен донести до РФ все последствия, которые могут произойти в случае дальнейшей агрессии против Украины, - Кулеба

ЕС должен донести до РФ все последствия, которые могут произойти в случае дальнейшей агрессии против Украины, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Европейский союз должен демотивировать Российскую Федерацию от дальнейшей агрессии против Украины. Этому могут способствовать новые санкции против РФ, а также поддержка оборонной способности Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом Кулеба заявил во время совместной пресс-конференции с главами МИД стран Балтии.

По его словам, действия со стороны ЕС должны происходить на всех уровнях.

"Что надо сделать? Многое, начиная от четких "месседжей" о том, что Украина часть западного мира и партнеры не покинут ее в одиночку. Наложение новых санкций на Россию, если она решит обострить ситуацию, предоставить Украине достаточную поддержку для повышения оборонной способности", - заявил Кулеба.

Министр добавил, что каждая страна может на двустороннем уровне заставить Россию пойти на деэскалацию ситуации.

"Должны донести до России все последствия, которые могут произойти и демотивировать от обострения ситуации", - подытожил глава МИД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кулеба - РФ: "Не дождетесь, мы не боимся"

Автор: 

россия (96184) Евросоюз (17272) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
Перечислить все виды озабоченности?
показать весь комментарий
15.04.2021 12:34 Ответить
+5
Ваше чмо уже донесло -корабли из США теперь не приплывут
показать весь комментарий
15.04.2021 12:38 Ответить
+4
не, ну сначала избираем вотето президентом а потом ЕС нам чего-то должен?

ЕС должен донести до РФ все последствия, которые могут произойти в случае дальнейшей агрессии против Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3720
показать весь комментарий
15.04.2021 12:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Перечислить все виды озабоченности?
показать весь комментарий
15.04.2021 12:34 Ответить
ЕС ДОЛЖЕН донести до РФ в
Все что-то должны нашим зебилам

Сейчас в структурах НАТО ведется активная подготовка к предстоящему Саммиту НАТО
Формируется повестка дня.
В преддверии своего визита в Брюссель госсекретарь США Блинкен интересовался у генерального секретаря НАТО Столтенберга вопросами темы "Украина-НАТО".
А там все печально.
Украинская сторона особой активности не проявляет.
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ЧТОБЫ ВАС КОРМИЛИ С ЛОЖЕЧКИ, ТО ХОТЬ РОТ ОТКРОЙТЕ,
Г-Н ЗЕЛЕНСКИЙ.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
показать весь комментарий
15.04.2021 13:39 Ответить
скоро ЕС донесёт все последствия унылому ослику в Париже, выб**док зеленый
показать весь комментарий
15.04.2021 12:36 Ответить
одна Panzerdivision на восточном фронте стократно эффективней всех озабоченностей Европы..
показать весь комментарий
15.04.2021 12:37 Ответить
Ваше чмо уже донесло -корабли из США теперь не приплывут
показать весь комментарий
15.04.2021 12:38 Ответить
https://twitter.com/chemodanov_di

https://twitter.com/chemodanov_di Chemodanov https://twitter.com/chemodanov_di @chemodanov_di
Стерненко на волі, а ви пам'ятаєте, що сталося минулого разу, коли "Дональд Кук" заходив до Одеси? Отож. Думай. Те. (c)

ЕС должен донести до РФ все последствия, которые могут произойти в случае дальнейшей агрессии против Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6921
показать весь комментарий
15.04.2021 12:44 Ответить
не, ну сначала избираем вотето президентом а потом ЕС нам чего-то должен?

ЕС должен донести до РФ все последствия, которые могут произойти в случае дальнейшей агрессии против Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3720
показать весь комментарий
15.04.2021 12:38 Ответить
Да все уже поняли,что какому-то Иванову и Петрову запретят 3 года в ЕС въезжать,это всё что могут.
показать весь комментарий
15.04.2021 12:40 Ответить
Вы забыли про несколько видов озабоченности!😁
показать весь комментарий
15.04.2021 12:48 Ответить
Да-да и стадий обеспокоенности
показать весь комментарий
15.04.2021 12:51 Ответить
Так уже донесли. Франция:" Для Украины членство в ЕС туманно". Турция: У нас нейтралитет", хер на этих крымских татар. Германия: Дайте *****, что он хочет, и оствьте нас в покое со своими проблемами, у Германии нет войны с парашей.
показать весь комментарий
15.04.2021 12:48 Ответить
А что Германия делает не так. Электроэнергию у Беларуси (по сути Российская АЕС) покупаете покупаете, контрабас угля ДНР/ЛНР есть есть. С х#я до трубы до#бались.
показать весь комментарий
15.04.2021 13:00 Ответить
Россия и Китай - диктатуры договорились захватывать мелкие страны, как Гитлер договорились со Сталиным в Пакте Молотова-Ребентропа. 3 мировая война может случиться, только еще у многих стран Ядерное оружие - серьезная игра. И с Другой стороны Байден и Европа объединенная и все они в НАТО и другие еще страны демократические, а Украина одна из стран, которые Китай и Россия договорились поделить, Украину которая типа за Запад, но Запад не принял до конца Украину. И Россия ее должна захватить по новому пакту раздела мира с Китаем России и РФ подвезла ядерное оружие к границе Украины еще, Украине нужно тоже ядерное оружие восстановить для защиты, и или сказать Западу, что пусть берут в НАТО и в клуб Запада демократических стран. Еще и забрали вооружения ядерные и договор Украина подписал о странах не распространяющих ядерной оружия, а Украине дали Будапештский меморандум, который по сути фейковый развод дураков. Еще и Украины вина, что в Запад не берут потому что олигархов не может страна переварить и уничтожить и приписаны системой к олигархии мафиозной, а не к демократиям Западным. Если Украина с себя не начнет, то не сможет защититься. Нужно изменить систему и вступить в ряды стран демократических по-настоящему. Затем ядерное оружие можно восстановить и быть защищенной и союзом Западным и с ядерными ракетами и никто нападать и не подумает. Хоть можно ядерное оружие и сейчас восстановить с такой системой, но будет это по обходной дорожке, которая с обманом. Но зато с ядерным трезубом. Ядерное оружие на всякий случай, если проигрывать ВСУ будут, то лупануть по русской армии ядерными ракетами! Серьезность показать, что никто шутить не будет и защита будет Украины для врагов равна попаданию в ад и прописать это еще законом, что защиту совершать и ядерным оружием в том числе!
показать весь комментарий
15.04.2021 12:51 Ответить
что-то ЕС, коррупционерам Зеленского даже озабоченности не выражает?
показать весь комментарий
15.04.2021 12:54 Ответить
К сожалению в ЕС большинстве своем не меньшие коррупционеры чем тот же Зелох
показать весь комментарий
15.04.2021 13:02 Ответить
Никаких особых последствий не будет. Меркель продолжит защищать СП2, Макрон будет призывать к диалогу с Россией.
показать весь комментарий
15.04.2021 13:08 Ответить
 
 