ЕС должен донести до РФ все последствия, которые могут произойти в случае дальнейшей агрессии против Украины, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Европейский союз должен демотивировать Российскую Федерацию от дальнейшей агрессии против Украины. Этому могут способствовать новые санкции против РФ, а также поддержка оборонной способности Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом Кулеба заявил во время совместной пресс-конференции с главами МИД стран Балтии.

По его словам, действия со стороны ЕС должны происходить на всех уровнях.

"Что надо сделать? Многое, начиная от четких "месседжей" о том, что Украина часть западного мира и партнеры не покинут ее в одиночку. Наложение новых санкций на Россию, если она решит обострить ситуацию, предоставить Украине достаточную поддержку для повышения оборонной способности", - заявил Кулеба.

Министр добавил, что каждая страна может на двустороннем уровне заставить Россию пойти на деэскалацию ситуации.

"Должны донести до России все последствия, которые могут произойти и демотивировать от обострения ситуации", - подытожил глава МИД.

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