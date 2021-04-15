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Новости Коронавирус и карантин
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"Британский" штамм коронавируса выявлен в 21 регионе Украины, "южноафриканский" - только на Полтавщине, - ЦОЗ

В 21 регионе уже выявлена циркуляция "британского" штамма коронавируса (250 случаев), в Полтавской области - один случай "южноафриканского".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщил генеральный директор ЦОЗ Роман Родина в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Мы выявляем штаммы путем направления образцов (более 200 ежемесячно) на секвенирование в лаборатории ВОЗ. Кроме того, сотрудничаем с организациями из Украины, которые проводят секвенирование. Летом планируем на базе ЦОЗ запустить секвенатор и проводить такой анализ",- сказал он.

По словам Родины, в 21 регионе уже выявлена циркуляцию британского штамма коронавируса (250 случаев), в Полтавской области - один случай южноафриканского.

При этом он подчеркнул, что с распространением указанных штаммов связаны рост заболеваемости, тяжесть течения болезни и летальность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина прошла пик COVID-19, сейчас наблюдаем спад заболеваемости, - ЦОЗ

"В 2020 году заболело более 1 млн населения Украины, а за 3,5 месяца 2021 года - уже 808 тыс. Показатель заболеваемости вырос втрое. Летальность в предыдущем году составляла 1,7%, в этом году - 2,3%. Количество заболевших в возрасте 70+ в 2020 году с 3 марта составило 93,7 тыс. чел., а за 3,5 месяца 2021 года - 95,5 тыс. чел.",- сказал он.

При этом Родина добавил, что в Украине зафиксировано более 1,2 тыс. повторных заболеваний коронавирусом.

карантин (16729) ЦОЗ (269) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
на ВинниТЧине, ДонеТЧине, ХмельниТЧине, ОдеСЧине.

Даю рупь за сто, что они и бунт под предводительством Хованского назвали бы ХованСЧиной, а не ХованЩиной )))
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15.04.2021 14:41 Ответить
+1
А китайського, що вже не має?!!! А якже кажани? То де ж подівся китайський вірус? Мутував в африканський та великобританський? А ці тепер будуть далі мутувати в гондураський та папуановаогвінейський? Вакцинуєтесь від якого? Чи так як би щось вколоти, щоб від тупого стада не відставати. Примати безхвості прямоходячі вони такі. Стадні.
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15.04.2021 13:09 Ответить
+1
Не понял где у нас 21 регион Украины, это двадцать первый регион? Или нужно читать что в двадцати одном регионе Украины выявлен штамм?
Уважаемый Цензор кто пишет и редактирует ваши новости, где вы набираете этих идиотов?
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15.04.2021 13:22 Ответить
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😭
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15.04.2021 12:56 Ответить
неужели южноафриканский в Санжарах?!
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15.04.2021 12:59 Ответить
вже біля кордонів України накопичується свинокацапський вірус
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15.04.2021 13:04 Ответить
№82
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15.04.2021 13:08 Ответить
5 копійочний дурику заробив в п'ятак від свого санітара,на ніч очікуй галоперидол в сраку
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15.04.2021 13:56 Ответить
А китайського, що вже не має?!!! А якже кажани? То де ж подівся китайський вірус? Мутував в африканський та великобританський? А ці тепер будуть далі мутувати в гондураський та папуановаогвінейський? Вакцинуєтесь від якого? Чи так як би щось вколоти, щоб від тупого стада не відставати. Примати безхвості прямоходячі вони такі. Стадні.
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15.04.2021 13:09 Ответить
Самий страшний -гондураський,бо хто піймав - зразу гондурасець приходить,без рекламної паузи....
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15.04.2021 15:32 Ответить
Неужели в Новых Санжарах?
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15.04.2021 13:13 Ответить
Не понял где у нас 21 регион Украины, это двадцать первый регион? Или нужно читать что в двадцати одном регионе Украины выявлен штамм?
Уважаемый Цензор кто пишет и редактирует ваши новости, где вы набираете этих идиотов?
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15.04.2021 13:22 Ответить
на ВинниТЧине, ДонеТЧине, ХмельниТЧине, ОдеСЧине.

Даю рупь за сто, что они и бунт под предводительством Хованского назвали бы ХованСЧиной, а не ХованЩиной )))
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15.04.2021 14:41 Ответить
 
 