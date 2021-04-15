"Британский" штамм коронавируса выявлен в 21 регионе Украины, "южноафриканский" - только на Полтавщине, - ЦОЗ

В 21 регионе уже выявлена циркуляция "британского" штамма коронавируса (250 случаев), в Полтавской области - один случай "южноафриканского".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщил генеральный директор ЦОЗ Роман Родина в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Мы выявляем штаммы путем направления образцов (более 200 ежемесячно) на секвенирование в лаборатории ВОЗ. Кроме того, сотрудничаем с организациями из Украины, которые проводят секвенирование. Летом планируем на базе ЦОЗ запустить секвенатор и проводить такой анализ",- сказал он.

По словам Родины, в 21 регионе уже выявлена циркуляцию британского штамма коронавируса (250 случаев), в Полтавской области - один случай южноафриканского.

При этом он подчеркнул, что с распространением указанных штаммов связаны рост заболеваемости, тяжесть течения болезни и летальность.

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"В 2020 году заболело более 1 млн населения Украины, а за 3,5 месяца 2021 года - уже 808 тыс. Показатель заболеваемости вырос втрое. Летальность в предыдущем году составляла 1,7%, в этом году - 2,3%. Количество заболевших в возрасте 70+ в 2020 году с 3 марта составило 93,7 тыс. чел., а за 3,5 месяца 2021 года - 95,5 тыс. чел.",- сказал он.

При этом Родина добавил, что в Украине зафиксировано более 1,2 тыс. повторных заболеваний коронавирусом.