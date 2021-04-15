Песков о возможности введения новых санкций США против РФ: Дыма без огня не бывает, это не поспособствует встрече Путина и Байдена

Введение нового пакета санкций со стороны США в отношении РФ не будет способствовать встрече президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность введения новых санкций США против РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Песков, говоря о новых возможных санкциях США в отношении РФ, заявил, что "дыма без огня не бывает", и что в Кремле осуждают и считают незаконными любые санкционные устремления.

"Вероятные новые санкции США не поспособствуют встрече Путина и Байдена", - заявил он.

Песков также заявил, что Москва осуждает санкционные устремления Вашингтона и будет отвечать на них по принципу взаимности, чтобы наилучшим образом обеспечить свои интересы.

Ранее Bloomberg сообщил, что США готовят новые санкции против России.

По данным канала CNN, США намерены выслать российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка.