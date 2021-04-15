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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский обсудил с президентом Финляндии Ниинисте обострение ситуации на Донбассе и стягивание российских войск к границам Украины

Зеленский обсудил с президентом Финляндии Ниинисте обострение ситуации на Донбассе и стягивание российских войск к границам Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндской Республики Саули Ниинисте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Подчеркивается, что Зеленский проинформировал своего коллегу об обострении ситуации с безопасностью на востоке страны и концентрации российских войск на границе с Украиной. Лидеры обменялись мнениями относительно дальнейших мер с целью сдерживания российской агрессии.

Также отмечается, что Зеленский поблагодарил за твердую поддержку Финляндией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также обсуждалось сотрудничество в сфере противодействия гибридным угрозам как одного из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности Украины и Финляндии.

Особое внимание было уделено актуальным вопросам взаимодействия Украины с Европейским Союзом.

Читайте также: Финляндия готова организовать встречу Байдена и Путина

Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западных границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен пообещал довести полученную информацию до президента Французской Республики Эмануэля Макрона и выразил надежду, что переговоры президентов двух стран оправдают ожидания.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

Автор: 

армия РФ (19674) Зеленский Владимир (20867) Финляндия (983) Донбасс (26957) Ниинисте Саули (69)


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Топ комментарии
+12
Зеленский обсудил с президентом Финляндии Ниинисте обострение ситуации на Донбассе и стягивание российских войск к границам Украины - Цензор.НЕТ 6098
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15.04.2021 13:17 Ответить
+6
В Финляндии не спросили, что вы идиоты 30 лет делали и где ваша "линия Маннергейма"?
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15.04.2021 13:26 Ответить
+4
Альо! Пачіму ми нє в НАТЄ?
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15.04.2021 13:26 Ответить
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Зеленский обсуждает ситуацию с ананистами...
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15.04.2021 13:16 Ответить
а причем тут президент Финляндии?
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15.04.2021 13:30 Ответить
Что должен делать Верховный Главнокомандующий и что не делает Владимир Зеленский

https://censor.net/ru/r3259486

Независимо от сценария агрессии, мы обязаны показать нашу готовность к любым угрожающим сценариям. Время еще есть, и люди ждут от власти твердого и уверенного руководства, а не поведения жертвы.
Для этого необходимо:
1. Во всех органах центральной власти и областных администрациях должны провести учения по подготовке введения военного положения и по гражданской обороне, проверить готовность власти к действиям в особый период, порядок связи, взаимодействие, транспорт.
2. Вооруженные силы должны провести маневры оперативных резервов на угрожаемых направлениях - как минимум 5-6 батальонных тактических групп, обеспеченных топливом и боеприпасами. Необходима проверка систем ПВО - сколько РЛС и ЗРК реально в боеготовом состоянии.
3. Заслушать подготовку Гособоронзаказа 2021 года. До сих пор Гособоронзаказ не принят - середина апреля! Нам срочно необходимо загрузить промышленность плановой работой, в частности стоит расширить выпуск противотанковых управляемых ракет "Стугна" и "Корсар" с различными видами боевых частей. Необходимы экстренные закупки 120 мин для минометов и 152 мм артиллерийских снарядов для гаубиц. Главная проблема в армии - острая нехватка боеприпасов, запасов действительно нет. К сожалению, закупки боеприпасов делаются просто мизерные и совершенно не учитывают потребности войск.
4. Срочно перераспределить бюджет-2021 года и часть средств всех правительственных фондов пустить на закупки вооружений и снабжения, необходимых нам прямо сейчас. Нам нужны срочные закупки: а) беспилотники - всех, какие у нас есть; б) тепловизионные приборы наблюдения и прицелы; в) машины повышенной проходимости для командиров и расчетов систем вооружения.
5. Обеспечить резервом топлива воинские части, топлива критически не хватает. Закупить для боевых частей карточки для топлива для заправки на крупнейших заправочных сетях. Это самый быстрый и логичный путь обеспечения войск качественным топливом, а не той субстанцией, что надо везти с далеких баз.
6. В рамках сотрудничества с США ускорить и увеличить объемы поставки помехозащищенных радиостанций "Харрис" в войска.
7. Принять закон о территориальной обороне как добровольческого рода войск в составе ВСУ - по образцу Литвы и Эстонии - для создания боеспособных добровольческих подразделений. Надо узаконить те добровольческие формирования, что есть в ТРО прямо сейчас, дать им необходимую на деле организацию, а не мечтать о воздушных замках.
8. На передовую в зоны контактных боев и действия российских снайперов направить наиболее боеспособные подразделения, подготовленные для снайперской и контрснайперской работы - из состава Сил специальных операций ВСУ, СБУ, НГУ, добровольческого полка "Азов". Как можно держать самые подготовленные подразделения в тылу, когда противник направил против нашей пехоты на фронт снайперов своих ССО и ФСБ?
9. Экстренно подготовить настоящую доктрину боевых действий и военную доктрину, которые основывались бы на реальных сценариях будущей войны. Все это можно принять в самое короткое время. У ВС РФ такая доктрина и план действий есть, мы проигрываем в организации и управлении прежде всего.
10. Президент обязан обратиться к нации с заявлением о недопустимости военного шантажа, о готовности Украины сражаться с агрессором и рассказать об основных направлениях обороны страны, для которых необходима поддержка гражданского общества. Президент должен выступить в Верховной Раде перед лидерами фракций (за исключением пророссийских) с докладом о подготовке к обороне страны, ответить на вопросы. Министр обороны и Главнокомандующий ВСУ обязаны выступить перед депутатами комитета по обороне с докладом и ответить на вопросы.
Президент обязан быть лидером в мобилизации страны.
Юрий Бутусов, Цензор.НЕТ
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15.04.2021 14:54 Ответить
взрослые дяди из американского обкома всегда отправляют президента Финляндии к всяким недоразумениям типа плешивого карлика или гнусавого клоуна - посмотреть на их выпендрежи.. Как и сейчас - перед встречей с Макроном и Меркель.

А то со взрослыми дядями - клоунам и карликам страшно сразу, ссутся и броники натягивают.. А так - Финляндия, не страшно.. и начинают бахвалится, рассказывая что на самом деле думают...
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15.04.2021 13:24 Ответить
Так и вижу Маннергейм в 1939 обсуждает ситуацию с таким как зеленский...
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15.04.2021 13:17 Ответить
Зеленский обсудил с президентом Финляндии Ниинисте обострение ситуации на Донбассе и стягивание российских войск к границам Украины - Цензор.НЕТ 6098
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15.04.2021 13:17 Ответить
У кого что болит... Нормальные люди думают о кацапах на границе, придурошные порохоботы про Порошенко и гречку.)))
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15.04.2021 13:29 Ответить
А кто орал 5 лет про пол таблетки и про пол вареника, когда шли большие, кровавые бои с террорашей?
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15.04.2021 13:59 Ответить
Зеленский обсудил с президентом Финляндии Ниинисте обострение ситуации на Донбассе и стягивание российских войск к границам Украины - Цензор.НЕТ 6952
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15.04.2021 13:36 Ответить
домашние брал в воскресенье 45 грн за десяток. магазинные не употребляю. но домашние всегда дороже были
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15.04.2021 13:42 Ответить
Нас рать! Все равно лутше, чем при овоще.
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15.04.2021 14:07 Ответить
Стоять проститути українські у ********* зараз а вони іх питають- ЗА ЧТО УКРАЇНСЬКИЙ СОЛДАТ ВБИВ МИРНОГО ЖІТЄЛЯ ЧЕРЕЗ АКНО, КОДА ТОТ КУРІЛ У ФОРТОЧКІ ОТДИХАЯ ПОСЛЄ РАБОТИ - ВСЕ ВАМ В ДАНЄЦКЄ КАНЄЦ!
ось куди вони таки суки рашистські підуть...
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15.04.2021 13:18 Ответить
Байден, который называет Путина убийцей категорически отказывается вводить санкции против России под разными предлогами. Трамп, которого считали агентом Кремля постоянно вводил экономические санкции против России. Сборище здешних дебилов ратовавших за Байдена теперь прикусили язычки.
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15.04.2021 13:20 Ответить
зебил, у тебя методичка явно идиотская, в кремле составляли.. на таких же как ты тупых рассчитана
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15.04.2021 13:26 Ответить
Это все, что ты можешь промямлить, ущербное? А для людей, которые в голову не только едят, скажу, что Байден категорически отказывается вводить санкции против СП-2 даже несмотря на сильнейшее давление со стороны конгресса США. У Трампа с этим никогда проблем не было.
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15.04.2021 13:33 Ответить
зебил, если б у тебя был хоть грамм ума, то ты бы перестал постить прокацапский-зебильный идиотизм))
Байден и Госдеп действуют как ВЗРОСЛЫЕ люди, постепенно затягивая удавку на шее фуйла и не давая тому развязать ядерную войну от безысходности. Более того, ведя фуйла к уничтожению руками самих же кацапов))
И только недоразвитые идиоты типа вовки-шмаркли орут от бахвальства "бАмбить!".. чтобы тут же спрятаться под лавку и просить "пАмагите, спасите, пАчяму мы не в НАТО?" - как только фуйло начал бряцать оружием..
впрочем, это слишком тяжело для понимания у вас, недоразвитых ботов))
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15.04.2021 13:34 Ответить
Какую удавку, дегенерат? Единственная удавка против России - это мощные экономические санкции. Никаких санкций, кроме персональных Байден против России не планирует. Наоборот, он блокирует санкции против Северного Потока -2 , чтобы наладить отношения с Германией.
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15.04.2021 13:37 Ответить
это ж каким нужно быть идиотом, чтобы на украинском сайте Цензор - повторять кацапский бред про "трамп - враг рашки"
совсем тупых в лахте набирают
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15.04.2021 13:39 Ответить
Причем здесь сайт. Я тебе факты говорю, а ты стереотипы как дебил повторяешь. Байден не друг Украины и не враг Путина. И если с первое мы переживем, то вот со второе должно как минимум вызывать серьезную обеспокоенность.
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15.04.2021 13:42 Ответить
лахта, так тебе нужны факты? держи:
сп2 начали строить в 2016 с вводом в 2020-2021... т.е. ВСЮ каденцию трампа - сп2 СТРОИЛCЯ)) Так что ж твой "злой" трамп НЕ ВВЕЛ санкции против сп2, лахта?
или тебе об єтом в методичках не рассказали
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15.04.2021 14:21 Ответить
п.с. если бы ты поменьше слушало кацапский бред - то знало бы: трамп не вводил нормальные санкции, более того - ВСЕГДА отмазывал рашку.. И только для кацапов на тв создавали образ трампа - как "врага" рашки)) де*л, бл*я))
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15.04.2021 13:36 Ответить
Засранец, Трамп постоянно вводил экономические санкции против России. Даже в последний день его пребывания на посту он ввел новую порцию санкций против рашистского проекта СП-2. В то же время Байден полностью саботирует любые экономические санкции, несмотря на двухпалатное давление конгресса.
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15.04.2021 13:39 Ответить
Траподятел, ну кому ты свистишь? Какие санкции? Давай хоть пару примеров, только сразщу предупреждают - те что вводел парламент ОБОИМИ палатами (с перспективой преодоления вето) - можешь сюда не приплетат. Давай конкретно санкации который якобы Рыжий Клован инициировал. Или обтек?
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15.04.2021 13:50 Ответить
Я тебе еще раз объясняю. Трамп не только не мешал конгрессу, но и сам вводил санкции. Байден их только блокирует. Вот свежая статья на Politico: Forthcoming Russia sanctions won't include Nord Stream 2

"We very much want to restore our relationship with Germany after four years of abuse by the previous administration," said a senior administration official. "But Congress is not budging. We are between a rock and a hard place."

В переводе с английского на русский: мы не будем вводить санкции против СП-2 так как хотим восстановить отношения с Германией, которые пострадали при администрации Трампа. Вместо этого мы введем очередные бесполезные персональные санкции от которых никому не холодно и не жарко.
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15.04.2021 14:02 Ответить
какой ты примитивный и тупой бот)) ты даже не способно осознать - что Германия должна САМА отказаться от сп2, а не через принуждение... что даст козыри рашке и навредит отношениям сша-германии.
воистину, зебилы-ватники что в рашке, что в Украине не способны подумать даже на пару шагов вперед
а про "санкции" трампа рассказывай идиотам в рашке - найдешь у них полное понимание и поддержку)) Ток не забывай добавлять - что СП2 построен был именно и благодаря действиям трампа, который всяченски разрушал союз сша и германии ..
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15.04.2021 14:30 Ответить
кто о чем, а кацап https://censor.net/ru/user/486374 сразу начал верещать о своем обсере.. чисто по фрейду))
идиот, какие санкции от трампа - ГДЕ они?))
ВСЮ каденцию трампа - сп2 СТРОИЛCЯ, несмотря на мифические санкции - о которіх в рашке особо не не слішали.. Точнее - рассказывали идиотам типа тебя по зомбоящику для создания трампу имиджа "вояки" - чтобы протянуть его на второй срок))
То-то вы в рашке обосрались - когда трамп пролетел мимо второго срока
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15.04.2021 14:24 Ответить
Ты что совсем идиот? Где он строился? Его закончить должны были в уже далеком 2019. А сейчас 21, а проект до сих пор повешен в воздухе благодаря санкциям предыдущей администрации и конгрессу Соединенных Штатов. Его начали строить, кстати, при Обаме. Он выражал озабоченности примерно как и Байден. Блокировал поставку вооружения в Украину, пока не пришел Трамп.
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15.04.2021 14:39 Ответить
идиот, так против чего тогда санкции? если "он НЕ строился" - то против чего вводить-то..

п.с. еще раз, для особо тупых и примитивных лахтинских ботов: президент сша НЕ вводит санкции, у него нет таких полномочий.

Президент США - ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ власть (да-да, президенты также не имеют права "сажать" - как истерили подобные тебе зебилы).
Президент США ПОДПИСЫВАЕТ пакет документов по санкциям, которые вводят законодательные органы в США - Нижняя/Верхняя Палаты))
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15.04.2021 14:40 Ответить
так это Обама в 2016 году выиграл выборы?))
пля, откуда вас таких тупых-то набирают, не способных даже различить сп2 от сп1))
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2 https://ru.wikipedia.org/wiki/Северный_поток_-_2

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#%D0%A5%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 Ход строительства https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#2016 3.12016 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#2017 3.22017 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#2018 3.32018 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#2019 3.42019 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#2020 3.52020 3.62021
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15.04.2021 14:42 Ответить
Да, да. Там 2016 год значится. Администрация Обамы. Именно он проморгал данный проект. А Меркель с Путиным о нем договаривалась еще в 2015.
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15.04.2021 14:45 Ответить
еще раз, для особо ТУПЫХ лахтинских ботов повторю:
прокладка труб началась в феврале 2017 - когда трамп стал президентом.. и к 2019 году была законченна на 94%.. пока ДАНИЯ не отозвала разрешение на строительство в своей зоне.
До этого момента трамп был абсолютно безразличен к сп2..
И лишь когда Конгресс/Сенат США приняли пакет документов на санкции - трамп вынужден был их подписать.. бо таков ЗАКОН))
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15.04.2021 14:50 Ответить
поправка: в ферале 2017 - лишь соглашение о начале прокладки труб
сама прокладка труб началась в МАЕ 2018...
а епнутые кацапские боты утверждают что "сп2 строился при обаме"
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15.04.2021 14:52 Ответить
. и к 2019 году была законченна на 94%.. пока ДАНИЯ не отозвала разрешение на строительство в своей зоне.

До этого момента трамп был абсолютно безразличен к сп2..

Смотри на дату этого видео, чтобы не нести бред сумасшедшего.
https://www.youtube.com/watch?v=4L9qKM2-nUY https://www.youtube.com/watch?v=78ZZmZfgnp8
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15.04.2021 14:57 Ответить
зебил, еще раз:
3 мая 2018 было начато строительство участка газопровода на территории Германии. Укладку труб планировалось завершить не позднее 4 квартала 2019 года. Эти планы не удалось осуществить в связи с позицией Дании, не дававшей разрешения на прокладку трубопровода через свою исключительную экономическую зону.
К этому моменту было СП2 был готов на 93.5% - и трамп НЕ ВВЕЛ ни одной санкции

так что, идиот из лахты, рассказывай про "злого" трампа своим кацапам.. Но ФАКТ простой: строительство СП2 началось при трампе и за 2 года было построенно практически на 94%..
при этом трампа это НЕ волновало до момента, когда Конгресс США не ввел санкции против СП2.. которые трамп был вынужден подписать санкции, бо к тому моменту его давно считали на крючке у рашки и лишние проблемы перед выборами ему не нужны.
Более того, даже твой видос лишь подтверждает - трампа волнует БИЗНЕС и продажи американского газа в Германию, а не сами санкции))
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15.04.2021 15:07 Ответить
п.с. зебил, браво! этот видос в очередной раз подтверждает факт - что вы, зебилы, не способны думать
https://bookap.info/genpsy/samohvalov/gl27.shtm Предметно-конкретное мышление характерно для электората Зеленского и лиц с умственной отсталостью, выражается примитивной речью с формальной логикой. Например, на вопрос - как вы понимаете поговорку "Яблоко от яблони недалеко падает?" отвечает: "Яблоки всегда падают недалеко от дерева". Характерно для умственной отсталости и деменций.(с)
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15.04.2021 15:09 Ответить
и шо теперь ??? финны будут тренировать нашу сборную по хоккею ???
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15.04.2021 13:20 Ответить
Альо! Пачіму ми нє в НАТЄ?
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15.04.2021 13:26 Ответить
Потому что кацапы 40 лет не давали, а потом 30 лет вам никто не угрожал. Но вы являетесь самым тесно интегрированым партнером и можете вступить в любой момент если пожелаете.
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15.04.2021 16:06 Ответить
В Финляндии не спросили, что вы идиоты 30 лет делали и где ваша "линия Маннергейма"?
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15.04.2021 13:26 Ответить
Есть линия Яйценюха.
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15.04.2021 14:00 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Россия приступила к реализации своих угроз по оглашению документальных свидетельств двойного гражданства Владимира Зеленского. (мы писали об этом еще 12.09.2020 г.; см. "Хроника"). Операция проводится через бывшего первого заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного. ..
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15.04.2021 13:30 Ответить
Зеленский обсудил с президентом Финляндии Ниинисте обострение ситуации на Донбассе и стягивание российских войск к границам Украины - Цензор.НЕТ 2798
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15.04.2021 13:30 Ответить
Да, в свое время финны вдули РККА по самое немогу. В войне все решает мотивация личного состава и качество управления войсками. Соотношение потерь авиации, в зимней войне, составило 1:10 в пользу финских пилотов.
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15.04.2021 13:31 Ответить
Тільки один їх снайпер 700 "лаптів" відправив в пекло "сушитися".
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15.04.2021 14:46 Ответить
Зеленський, мабуть, уже й не радий, що впрігся в президентство. Тут війна, тут вірус... І ні з чим впоратися не здатний. Скрізь провал. А він мріяв скрізь оплески отримувати....
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15.04.2021 13:39 Ответить
Россия развернула полевой госпиталь на границе с Украиной, - немецкие СМИ

https://focus.ua/world/479962-rossiya-razvernula-polevoy-gospital-na-granice-s-ukrainoy-nemeckie-smi-foto-video
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15.04.2021 13:40 Ответить
Зеля вже зустрівся, поговорив з Ердоганом.

"Туреччина в конфлікті між Росією та Україною не підтримує жодну зі сторін, але водночас вона готова допомогти врегулювати його дипломатичним шляхом.

Про це в інтерв'ю турецькому телеканалу https://www.ntv.com.tr/dunya/son-dakika-haberi-disisleri-bakani-cavusoglu-**********-ile-tum-sorunlarimizi-konusmaya-haziriz,********************** NTV заявив міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу.
За його словами, Анкара зацікавлена в тому, щоб Чорне море було морем миру.
"Ми виступаємо за це, але в даний час напруженість між Україною та Росією перешкоджає цьому… Наші відносини як з Росією, так і з Україною, прекрасні.
Ми пропонуємо обом країнам врегулювати проблеми мирним шляхом", - зазначив Чавушоглу."
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15.04.2021 14:01 Ответить
https://www.ntv.com.tr/dunya/son-dakika-haberi-disisleri-bakani-cavusoglu-**********-ile-tum-sorunlarimizi-konusmaya-haziriz,**********************
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15.04.2021 14:02 Ответить
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В Донецкой области пес спас бойцов украинской армии от мины.
Об этом сообщает APnews со ссылкой на заявление 10-й отдельной горно-штурмовой бригады
По словам свидетелей, пес наткнулся на советскую противопехотную осколочную мину натяжного действия ПОМ-2 "Отек". Такие мины предназначены для вывода из строя личного состава и устанавливаются только средствами дистанционного минирования.

«15 апреля. Утро, 7:00, Новгородское. Российским оккупантам нет покоя. ПОМ-2 "Отек". 3 штуки. К счастью, без жертв. Одну ПОМКу, случайно "сняла" собака. Пес жив», - говорится в сообщении.
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15.04.2021 15:43 Ответить
 
 