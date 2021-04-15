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"Пленки Халимона": в Раде заявили, что есть записи угроз военным от Минобороны за отказ принимать гнилые продукты

На Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заявили, что могут опубликовать "пленки Халимона", которые подтверждают оказание давления на военных за отказ принимать от поставщика "Вийськсервис-Волонтер" гнилые продукты и перемороженное мясо.

Об этом во время заседания Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заявил народный депутат Михаил Забродский.

На заседание оборонного комитета пригласили заместителя министра обороны Игоря Халимона, от которого депутаты требовали объяснений по снижению качества питания в армии, а также ответов на вопрос, почему рынок поставки продуктов в воинские части сегодня на 90% монополизирован одной единственной компанией "Вийськсервис-Волонтер".

Позицию Халимона парламентарии назвали оправдательной по отношению к монополисту госзакупок.

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"Уважаемый господин заместитель министра обороны. То, что вы сделали – вы не решили ситуацию. Вы сделали удобную для себя схему и ручную установку, чтобы закрыть вопрос хотя бы временно. То, что вы киваете на тендерный комитет – извините меня, он никакой ответственности нести не будет, спросят прежде всего с вашего руководителя и возможно с вас, как с профильного заместителя. Теперь относительно вашей рекомендации поехать куда-то и посмотреть (как питаются военные. – Ред.), – я там бываю чаще, чем вы, и вопросы контроля (качества продуктов. -Ред.) тоже изучал. И даже имею данные, зафиксированные технически, когда отдельным начальником продовольственных служб отдельных воинских частей, которые слишком тщательно проводят контроль и составляют соответствующие рекламационные акты, раздается звонок от заместителя министра обороны с четким указанием сбавить обороты и прекратить контроль, который срывает питания", - заявил нардеп.

"Поэтому не в вашем случае и не в ваших интересах делать акцент на контроле. Если вопрос пойдет, как говорится на принцип, – то эти данные станут достоянием широкой общественности. А с вопросом определения голосов с разных пленок у нас в государстве сегодня очень хорошо поставлена работа. Если нужно – то и ВР заслушает. Я вам гарантирую – когда будем считать, что это необходимо – именно так и сделаем, тем более, что на пленках слышно, что это ваш голос", - сказал Забродский.

Напомним, ранее нардеп Соломия Бобровская также сообщила о фактах угроз увольнением в адрес военных, если те отказываются принимать продукты низкого качества от поставщика "Вийськсервис-Волонтер".

"... приезжало МО и наваливало зампотылам. Я имела опыт, когда одна из бригад мне сказала и показала фотографии продуктов, но говорят мы не будем писать, потому что нас уволят. Беда в том, что часть наименований продуктов эта контора не везет. А то что привозят - оно либо испорчено, либо дважды маркировано", - отметила она в интервью "Апостроф-ТВ".

Ранее была озвучена информация, что ООО "Вийськсервис-Волонтер" освоило на пищевых закупках МО почти 6 млрд грн. Отдельные тендерные победы компании признаны АМКУ и судами незаконными. Несмотря на это, компания остается монополистом и продолжает поставлять, в том числе и на фронт, гнилую продукцию и перемороженное мясо.

Автор: 

армия (8503) ВР (29285) Минобороны (9423) продукты (1532) Забродский Михаил (65)


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Топ комментарии
+13
Подонки. Кормят защитников Украины гнильем. Сами то не идут на мобилизацию, себе они отменили, олигархи не идут на фронт, а люди, которые защищают государство должны есть помои. Это Зеленский так кормит армию и так она готова к наступлению Путина?
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15.04.2021 13:41 Ответить
+10
13.04.2021 Донбасс. Зеленский усомнился в решении взять под контроль военные позиции у Шумов. "Для некоторых это означало, что мы были крутыми парнями."
"Пленки Халимона": в Раде заявили, что есть записи угроз военным от Минобороны за отказ принимать гнилые продукты - Цензор.НЕТ 6873
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15.04.2021 13:48 Ответить
+7
срамота !
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15.04.2021 13:34 Ответить
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срамота !
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15.04.2021 13:34 Ответить
Подонки. Кормят защитников Украины гнильем. Сами то не идут на мобилизацию, себе они отменили, олигархи не идут на фронт, а люди, которые защищают государство должны есть помои. Это Зеленский так кормит армию и так она готова к наступлению Путина?
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15.04.2021 13:41 Ответить
13.04.2021 Донбасс. Зеленский усомнился в решении взять под контроль военные позиции у Шумов. "Для некоторых это означало, что мы были крутыми парнями."
"Пленки Халимона": в Раде заявили, что есть записи угроз военным от Минобороны за отказ принимать гнилые продукты - Цензор.НЕТ 6873
показать весь комментарий
15.04.2021 13:48 Ответить
"Плівки Халімона": в Раді заявили, що є записи погроз військовим від Міноборони за відмову приймати гнилі продукти - Цензор.НЕТ 3882
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15.04.2021 14:02 Ответить
"Плівки Халімона": в Раді заявили, що є записи погроз військовим від Міноборони за відмову приймати гнилі продукти - Цензор.НЕТ 3863
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15.04.2021 14:03 Ответить
"Плівки Халімона": в Раді заявили, що є записи погроз військовим від Міноборони за відмову приймати гнилі продукти - Цензор.НЕТ 8890
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15.04.2021 14:08 Ответить
Жралі ми в дитинстві в армії стратегзапасноє м'яско... року так 1956...
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15.04.2021 13:37 Ответить
я лично в наряде по столовой разгружал в 1989 году фуры с говядиной с отметками "Ленд-Лиз, 1943г.", а потом ел это мсяо..
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15.04.2021 13:58 Ответить
Коровы шли своим ходом столько лет? Это где ж такие закрома Родины были?
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15.04.2021 14:08 Ответить
коровы приплыли из Америки и оказались в подземных мобилизационных хранилищах глубоко под землей в вечной мерзлоте..
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15.04.2021 14:15 Ответить
Але, глубако пад землей нет вечнай мерзлаты!
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15.04.2021 15:27 Ответить
мабуть не на стільки глубако )))
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22.04.2021 21:54 Ответить
Судячи по "м"ясу" що нам давали, ми в радянській армії з"їли кілька мамонтів, що з вічної мерзлоти виколупали. А про смак комбіжиру навіть зараз згадувати гидко.
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15.04.2021 14:29 Ответить
какая контрактная армия!
о чем вы говорите.
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15.04.2021 13:39 Ответить
Халимон гнилой лимон ...
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15.04.2021 13:42 Ответить
Це уже стандарти НАТО чи ще ні?
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15.04.2021 13:47 Ответить
Мразота.

"Халімон є фінансовим директором ТОВ «Прометей-газ 1»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-phlmn-5 [5] .
Він обіймав посаду директора ТОВ «Агро-хаус»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-phlmn-5 [5] .
Працював начальником реєстраційної служби https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8 Прилуцького міськрайонного управління юстиції у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Чернігівській області https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-phlmn-5 [5] .
Відомий тим, що 21 липня 2020 р. Дмитренко написав заяву, що Халімон і Селютін пропонували йому вирішення проблем з правоохоронцями та сприятливі умови для ведення аграрного бізнесу у Чернігівській області в обмін на 40 млн грн.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6]
НАБУ звернулося за генпрокурора Венедиктової з проханням про порушення кримінальної справи. Однак, з невідомих широкому загалу причин, отримало відмову"
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15.04.2021 13:50 Ответить
Что скажет нам по этому поводу г-жа Мосейчук?
Гниляки в студии будут?
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15.04.2021 13:53 Ответить
И обязательная слеза про "бедных мальчиков". Без этого никак.
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15.04.2021 14:13 Ответить
Цю мерзоту, типу халімонів потрібно знищувати фізично, бо доки халімони при владі - доти країна буде у дупі.
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15.04.2021 13:55 Ответить
А кто же будет знищувать если при владі в основном такие халимоны. Так и живем.
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15.04.2021 15:09 Ответить
а гундосный Бубочка не хочет обсудить на совещании СНБО кризисное положение с питанием в Армии..
а почему бестолочь министр Обороны Таран не докладывает перЗеденту о проблемах с питанием солдат?!
самое время вводить санкции против Министра Обороны Тарана, зам Министра Халимона, фирмы ""Вийськсервис-Волонтер" и лишать их гражданста..
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15.04.2021 13:56 Ответить
"почему бестолочь министр Обороны Таран не докладывает перЗеденту о проблемах с питанием солдат?!"

Потому что он эти проблемы и создал.
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15.04.2021 15:33 Ответить
Пусть едят шаурму
"Плівки Халімона": в Раді заявили, що є записи погроз військовим від Міноборони за відмову приймати гнилі продукти - Цензор.НЕТ 5213
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15.04.2021 13:56 Ответить
И сравнить

"Плівки Халімона": в Раді заявили, що є записи погроз військовим від Міноборони за відмову приймати гнилі продукти - Цензор.НЕТ 9696
"Плівки Халімона": в Раді заявили, що є записи погроз військовим від Міноборони за відмову приймати гнилі продукти - Цензор.НЕТ 3294
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15.04.2021 14:17 Ответить
Плівки на плівках і плівками поганяють.
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15.04.2021 14:01 Ответить
садикам школам дурдомам армии и тюрьмам
ЖРАТЬ ГНИЛЬЁ - СВЯТОЕ...
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15.04.2021 14:48 Ответить
зеленое ******, волает на весь мир: "почему мы не в нато"! Вот поэтому нас никто туда не возьмет с идиотом говнокомандующим и ****** назначенными ним в гейштаб.
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15.04.2021 15:00 Ответить
Очередной ППР- посидели , попи@дели , разошлись!
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15.04.2021 15:13 Ответить
Виновных-расстрелять!
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15.04.2021 16:14 Ответить
Таки постачальники повинні гинути від рук ворожих диверсантів!
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15.04.2021 16:23 Ответить
Зачем кормить свою армию ,если ждут чужую ?! Понять и простить от министра обороны тут не пройдет ,а самому главному вообще неизвестно что это такое - продовольственное обеспечение т.к. в сериалах про армию не снимался .
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15.04.2021 17:48 Ответить
 
 