"Пленки Халимона": в Раде заявили, что есть записи угроз военным от Минобороны за отказ принимать гнилые продукты
На Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заявили, что могут опубликовать "пленки Халимона", которые подтверждают оказание давления на военных за отказ принимать от поставщика "Вийськсервис-Волонтер" гнилые продукты и перемороженное мясо.
Об этом во время заседания Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заявил народный депутат Михаил Забродский.
На заседание оборонного комитета пригласили заместителя министра обороны Игоря Халимона, от которого депутаты требовали объяснений по снижению качества питания в армии, а также ответов на вопрос, почему рынок поставки продуктов в воинские части сегодня на 90% монополизирован одной единственной компанией "Вийськсервис-Волонтер".
Позицию Халимона парламентарии назвали оправдательной по отношению к монополисту госзакупок.
"Уважаемый господин заместитель министра обороны. То, что вы сделали – вы не решили ситуацию. Вы сделали удобную для себя схему и ручную установку, чтобы закрыть вопрос хотя бы временно. То, что вы киваете на тендерный комитет – извините меня, он никакой ответственности нести не будет, спросят прежде всего с вашего руководителя и возможно с вас, как с профильного заместителя. Теперь относительно вашей рекомендации поехать куда-то и посмотреть (как питаются военные. – Ред.), – я там бываю чаще, чем вы, и вопросы контроля (качества продуктов. -Ред.) тоже изучал. И даже имею данные, зафиксированные технически, когда отдельным начальником продовольственных служб отдельных воинских частей, которые слишком тщательно проводят контроль и составляют соответствующие рекламационные акты, раздается звонок от заместителя министра обороны с четким указанием сбавить обороты и прекратить контроль, который срывает питания", - заявил нардеп.
"Поэтому не в вашем случае и не в ваших интересах делать акцент на контроле. Если вопрос пойдет, как говорится на принцип, – то эти данные станут достоянием широкой общественности. А с вопросом определения голосов с разных пленок у нас в государстве сегодня очень хорошо поставлена работа. Если нужно – то и ВР заслушает. Я вам гарантирую – когда будем считать, что это необходимо – именно так и сделаем, тем более, что на пленках слышно, что это ваш голос", - сказал Забродский.
Напомним, ранее нардеп Соломия Бобровская также сообщила о фактах угроз увольнением в адрес военных, если те отказываются принимать продукты низкого качества от поставщика "Вийськсервис-Волонтер".
"... приезжало МО и наваливало зампотылам. Я имела опыт, когда одна из бригад мне сказала и показала фотографии продуктов, но говорят мы не будем писать, потому что нас уволят. Беда в том, что часть наименований продуктов эта контора не везет. А то что привозят - оно либо испорчено, либо дважды маркировано", - отметила она в интервью "Апостроф-ТВ".
Ранее была озвучена информация, что ООО "Вийськсервис-Волонтер" освоило на пищевых закупках МО почти 6 млрд грн. Отдельные тендерные победы компании признаны АМКУ и судами незаконными. Несмотря на это, компания остается монополистом и продолжает поставлять, в том числе и на фронт, гнилую продукцию и перемороженное мясо.
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"Халімон є фінансовим директором ТОВ «Прометей-газ 1»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-phlmn-5 [5] .
Він обіймав посаду директора ТОВ «Агро-хаус»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-phlmn-5 [5] .
Працював начальником реєстраційної служби https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8 Прилуцького міськрайонного управління юстиції у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Чернігівській області https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-phlmn-5 [5] .
Відомий тим, що 21 липня 2020 р. Дмитренко написав заяву, що Халімон і Селютін пропонували йому вирішення проблем з правоохоронцями та сприятливі умови для ведення аграрного бізнесу у Чернігівській області в обмін на 40 млн грн.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6]
НАБУ звернулося за генпрокурора Венедиктової з проханням про порушення кримінальної справи. Однак, з невідомих широкому загалу причин, отримало відмову"
Гниляки в студии будут?
а почему бестолочь министр Обороны Таран не докладывает перЗеденту о проблемах с питанием солдат?!
самое время вводить санкции против Министра Обороны Тарана, зам Министра Халимона, фирмы ""Вийськсервис-Волонтер" и лишать их гражданста..
Потому что он эти проблемы и создал.
ЖРАТЬ ГНИЛЬЁ - СВЯТОЕ...