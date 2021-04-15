"Пленки Халимона": в Раде заявили, что есть записи угроз военным от Минобороны за отказ принимать гнилые продукты

На Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заявили, что могут опубликовать "пленки Халимона", которые подтверждают оказание давления на военных за отказ принимать от поставщика "Вийськсервис-Волонтер" гнилые продукты и перемороженное мясо.

Об этом во время заседания Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заявил народный депутат Михаил Забродский.

На заседание оборонного комитета пригласили заместителя министра обороны Игоря Халимона, от которого депутаты требовали объяснений по снижению качества питания в армии, а также ответов на вопрос, почему рынок поставки продуктов в воинские части сегодня на 90% монополизирован одной единственной компанией "Вийськсервис-Волонтер".

Позицию Халимона парламентарии назвали оправдательной по отношению к монополисту госзакупок.

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"Уважаемый господин заместитель министра обороны. То, что вы сделали – вы не решили ситуацию. Вы сделали удобную для себя схему и ручную установку, чтобы закрыть вопрос хотя бы временно. То, что вы киваете на тендерный комитет – извините меня, он никакой ответственности нести не будет, спросят прежде всего с вашего руководителя и возможно с вас, как с профильного заместителя. Теперь относительно вашей рекомендации поехать куда-то и посмотреть (как питаются военные. – Ред.), – я там бываю чаще, чем вы, и вопросы контроля (качества продуктов. -Ред.) тоже изучал. И даже имею данные, зафиксированные технически, когда отдельным начальником продовольственных служб отдельных воинских частей, которые слишком тщательно проводят контроль и составляют соответствующие рекламационные акты, раздается звонок от заместителя министра обороны с четким указанием сбавить обороты и прекратить контроль, который срывает питания", - заявил нардеп.

"Поэтому не в вашем случае и не в ваших интересах делать акцент на контроле. Если вопрос пойдет, как говорится на принцип, – то эти данные станут достоянием широкой общественности. А с вопросом определения голосов с разных пленок у нас в государстве сегодня очень хорошо поставлена работа. Если нужно – то и ВР заслушает. Я вам гарантирую – когда будем считать, что это необходимо – именно так и сделаем, тем более, что на пленках слышно, что это ваш голос", - сказал Забродский.

Напомним, ранее нардеп Соломия Бобровская также сообщила о фактах угроз увольнением в адрес военных, если те отказываются принимать продукты низкого качества от поставщика "Вийськсервис-Волонтер".

"... приезжало МО и наваливало зампотылам. Я имела опыт, когда одна из бригад мне сказала и показала фотографии продуктов, но говорят мы не будем писать, потому что нас уволят. Беда в том, что часть наименований продуктов эта контора не везет. А то что привозят - оно либо испорчено, либо дважды маркировано", - отметила она в интервью "Апостроф-ТВ".

Ранее была озвучена информация, что ООО "Вийськсервис-Волонтер" освоило на пищевых закупках МО почти 6 млрд грн. Отдельные тендерные победы компании признаны АМКУ и судами незаконными. Несмотря на это, компания остается монополистом и продолжает поставлять, в том числе и на фронт, гнилую продукцию и перемороженное мясо.