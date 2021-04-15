В Испании задержали троих украинских моряков, на их судне обнаружили 18 тонн наркотиков
В Испании задержали троих украинских моряков по подозрению в наркоторговле. На судне Albatros Guard VSL, членами экипажа которого были украинцы, обнаружили 18 тонн наркотиков.
Об этом сообщает профсоюз работников морского транспорта Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Украинских моряков задержали еще 27 марта в около 275 км к юго-востоку от острова Гран-Канария (Канарские острова). На борту судна с украинскими моряками выявили груз с гашишем.
"Выйдя на связь с семьями 7 апреля, моряки сообщили, что незадолго до ареста, когда Albatros Guard VSL находился в море, к нему подошло другое неизвестное судно, с которого на его борт были сброшены мешки с неизвестным грузом. После чего экипажем Albatros Guard VSL было получено распоряжение его владельца - принять груз на борт и доставить в порт. По словам моряков, о характере груза команде известно не было", - сообщили в профсоюзе.
Задержание украинцев произошло в рамках спецоперации испанских правоохранителей, которые следили за судном еще с декабря 2020 года.
Сейчас украинские моряки содержатся в пенитенциарном заведении "Сальто де Негро" в Лас-Пальмасе в ожидании суда.
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Бред это или не бред...нам может сказать только https://censor.net/ru/user/481297...он моряк...
18 тонн.
Если ты писал на белоруском...то это "гузікі"....а если на украинском..то это "ґудзики"...
Мабуть, дорожче самого кораблика?!
В сентябре 2018 года у берегов провинции Мурсия был задержан парусник под названием "Белья". На его борту полиция нашла 7 тонн гашиша, цена которого на черном рынке составляла тогда примерно 11 миллионов евро.
Отже, 18 тон потягне на 25 мільйонів євро!
Тепер зрозуміло, чому ти за юлю.
На жаль, у Європі дуже м'які закони.