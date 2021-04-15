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Новости Взяточники
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"Вы же не хотите хоронить в черном мешке, как собаку. Нужно платить деньги", - родственники умерших рассказали, как у них вымогали взятку в столичной больнице №8

В столичной городской клинической больнице №8 неоднократно вымогали деньги от людей, которые идут за справкой о смерти в морг либо просто кладут тело на сохранение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в программе "Секретные материалы" рассказала одна из пострадавших.

"Если вы хотите похорнить свою тещу в мешке черном, как собаку, то пожалуйста. А если нет, то нужно платить деньги", - это сказали женщине в больнице.

"Значит, сегодня предоплата 4 тыс., и он ему дает. Едет мой муж на следующий день доплачивать 22 тыс. За что? Не знаю. В день похорон мой муж заносит еще 4 тыс. Я говорю: "Куда? За что?", а он: "Санитарам, за то, что они ее, типа, одели", - добавила пострадавшая.

Журналисты рассказывают, что когда люди приходят в морг за справкой о смерти или просто кладут тело на сохранение, их сразу ведут в кабинет, где сидит некий Василий, который говорит людям, что теперь они должны много денег.

Другая пострадавшая рассказала, что их от заведующего сразу привели к Василию, который сразу начал насчитывать сумму "за услуги".

"Он насчитал нам 43 тыс. Мы сказали, что у нас таких денег нет. Он говорит: "Ничего не знаю, до двух часов, чтобы сегодня привезли деньги", - сказала женщина.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители задержали при передаче взятки заведующего патологоанатомическим отделением и врача-патологоанатома Киевской городской клинической больницы №8.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Депутат Бориспольского райсовета вымогал $40 тыс. у столичного нотариуса, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

больница (1442) взятка (6185) Киев (25683) морг (43)


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Топ комментарии
+18
Люди в белых халатах, ****. Давайте про них песню споём и зарплату. зарплату повысим. Они ж самые голодные. В Украине - это банда вымогателей. Только бандиты, по сравнению, выгоднее выглядят. Потому что, когда бандит говорит: плати, а то умрёшь, он знает, что может пойти в тюрьму, а эти говорят то же самое каждый день и с утра до вечера совершенно безнаказанно.
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15.04.2021 14:22 Ответить
+12
Українець за хабарь народжується ,в корумпованому суспільстві живе і за хабар на той світ йде !!!)))
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15.04.2021 14:37 Ответить
+8
Срочно сделать так, чтобы платить теперь пришлось родственникам Василия.
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15.04.2021 14:24 Ответить
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Уж не представители агентства "Петр Великий" старались? Похоже. У них крепкие завязки с медиками, люди даже не знают, за что платят.
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15.04.2021 14:19 Ответить
А чем этот "василий" отличается от представителей сего агенства? Точно такой же мерзавец, может быть даже имеющий прямое отношение к сему агенству.
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15.04.2021 14:27 Ответить
Люди в белых халатах, ****. Давайте про них песню споём и зарплату. зарплату повысим. Они ж самые голодные. В Украине - это банда вымогателей. Только бандиты, по сравнению, выгоднее выглядят. Потому что, когда бандит говорит: плати, а то умрёшь, он знает, что может пойти в тюрьму, а эти говорят то же самое каждый день и с утра до вечера совершенно безнаказанно.
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15.04.2021 14:22 Ответить
прям все?
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16.04.2021 23:10 Ответить
Срочно сделать так, чтобы платить теперь пришлось родственникам Василия.
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15.04.2021 14:24 Ответить
А ху плати и здохни.
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15.04.2021 14:24 Ответить
Давно уже слухи ходят, шо за штуку можно заключение поменять и хоронить не в мешке. Вот и подтверждение.
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15.04.2021 15:45 Ответить
Або навпаки хоронить в мішку, щоб відшкодування отримати лімон гривників. Теж варіант.
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15.04.2021 15:48 Ответить
Звісно.
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15.04.2021 16:21 Ответить
Василия в чёрный мешок и с моста в реку.
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15.04.2021 14:26 Ответить
"...деньги от людей, которые идут за справкой о смерти в морг либо просто кладут тело на сохранение" - а что, можно трупы бесплатно хранить? Сколько лет? Где? Адрес дайте.
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15.04.2021 14:34 Ответить
О, это знаменитая восьмая больница. Там человеку если операцию по скорой сделали, то после операции, если пациент сразу не дает денег, сотрудник больницы едет с прооперированным к нему домой за деньгами. А аппендицит удалить стоит как пластическая операция в голливуде.
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15.04.2021 14:35 Ответить
В Киеве 95% таких врачей, цены за любые операции заоблачные, часто деньги берут вперед даже когда знают, что человеку операция не поможет. жители других городов даже не представляют насколько в Киеве жадные медики.
Некоторые больные для плановых операций договариваются и едут в больницы киевской области, чтобы иметь возможность быть прооперированными.
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15.04.2021 14:52 Ответить
Українець за хабарь народжується ,в корумпованому суспільстві живе і за хабар на той світ йде !!!)))
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15.04.2021 14:37 Ответить
Ментальна інвалідність.
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15.04.2021 15:09 Ответить
Україна наскрізь корумпована країна,повна інвазія корупціонерами -гельмінтами !!!)))
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15.04.2021 14:40 Ответить
І живуть в фекальному болоті вже 1000 років ці гельмінти і вилазити не думають.
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15.04.2021 15:09 Ответить
вот лично я на зло этим патлам хочу в мешке!
Еще и понасирать по дороге мелкими какашками пока меня до мешка нести будут
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15.04.2021 14:44 Ответить
Пані Гінзбург покриває пана Варенфельда. Ми де знаходимось, у якій країні?
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15.04.2021 16:09 Ответить
Самое противное что врачи в доле ((((
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15.04.2021 17:12 Ответить
Это давно не новость. Это по всей стране и не только в морге, а еще и полицаи требуют взятку.
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15.04.2021 17:14 Ответить
 
 