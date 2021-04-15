"Вы же не хотите хоронить в черном мешке, как собаку. Нужно платить деньги", - родственники умерших рассказали, как у них вымогали взятку в столичной больнице №8

В столичной городской клинической больнице №8 неоднократно вымогали деньги от людей, которые идут за справкой о смерти в морг либо просто кладут тело на сохранение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в программе "Секретные материалы" рассказала одна из пострадавших.

"Если вы хотите похорнить свою тещу в мешке черном, как собаку, то пожалуйста. А если нет, то нужно платить деньги", - это сказали женщине в больнице.

"Значит, сегодня предоплата 4 тыс., и он ему дает. Едет мой муж на следующий день доплачивать 22 тыс. За что? Не знаю. В день похорон мой муж заносит еще 4 тыс. Я говорю: "Куда? За что?", а он: "Санитарам, за то, что они ее, типа, одели", - добавила пострадавшая.

Журналисты рассказывают, что когда люди приходят в морг за справкой о смерти или просто кладут тело на сохранение, их сразу ведут в кабинет, где сидит некий Василий, который говорит людям, что теперь они должны много денег.

Другая пострадавшая рассказала, что их от заведующего сразу привели к Василию, который сразу начал насчитывать сумму "за услуги".

"Он насчитал нам 43 тыс. Мы сказали, что у нас таких денег нет. Он говорит: "Ничего не знаю, до двух часов, чтобы сегодня привезли деньги", - сказала женщина.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители задержали при передаче взятки заведующего патологоанатомическим отделением и врача-патологоанатома Киевской городской клинической больницы №8.

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