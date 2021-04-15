"Укрзализныця" возобновила 5-дневную рабочую неделю для железнодорожников, - и.о. главы правления УЗ Юрик

С 15 апреля "Укрзализныця" возобновила 5-дневную рабочую неделю для всех железнодорожников. А с 1 апреля осуществляются все социальные выплаты, предусмотренные отраслевым соглашением и коллективным договором.

Об этом сообщил и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

По словам Юрика, работу компании постепенно удается стабилизировать. В частности, улучшен ряд показателей грузовой работы, благодаря чему в апреле наблюдается рост нагрузки, а вместе с тем - финансовых поступлений.

"Это дало нам возможность, как и обещали, восстановить все социальные выплаты, которые были приостановлены в связи с кризисом, вызванным COVID-19, и вернуть полную рабочую неделю для всех железнодорожников", - отметил руководитель Укрзализныци.

Кроме того, по словам Юрика, с апреля увеличен размер суточных для работников компании с 200 грн до 250 грн. Благодаря таким инициативам почти 57 тыс. железнодорожников получают дополнительный доход за счет повышения командировочных.

Как сообщалось, ранее "Укрзализныця" перевела часть сотрудников на четырехдневную рабочую неделю.