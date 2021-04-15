Более 3 тыс. украинских сел до конца года будут подключены к оптическому интернету, - Федоров
Министерство цифровой трансформации запускает онлайн-платформу "Интернет-субвенция", где будут рассказывать о подключении сел к фиксированному интернету.
Об этом в Telegram сообщил министр Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Более 3 000 украинских сел будут подключены к оптическому интернету уже в 2021 году. Мы запускаем платформу проекта "Интернет-Субвенции", а также публичный дашборд, где собрана информация о реализации проекта. Эта платформа поможет отследить прозрачность распределения бюджетных средств в размере 500 млн грн на интернет-субвенции", - говорится в сообщении.
По его словам, интернет-субвенция в 2021 году обеспечит доступ к фиксированному скоростному интернету 3 тыс. сел, в которых проживает более 1 млн человек. К интернету подключатся 6 000 больниц, школ и библиотек.
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А яке відношення до цього має пан Хвьодоров?!
тільки вони знають що це таке... тирнет...