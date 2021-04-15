Ситуация с обеспечением кислородом пациентов с COVID-19 в Киеве критическая, - Рубан

В Киеве наблюдается критическая ситуация с обеспечением кислородом больных COVID-19.

Об этом рассказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

"На данный момент коечный фонд Киева официально составляет более 5500, также работает Национальная академия медицинских наук, эти койки дополнительно обеспечиваются кислородом. Но ситуация с обеспечением кислородом в Киеве действительно критическая. Этот вопрос решается Департаментом здравоохранения почти каждый час", - говорит Рубан.

При этом, по его словам, до 30 апреля локдаун в Киеве не будут пересматривать.

"Что касается городского решения, оно будет выполняться до 30 апреля. До этой даты оно не будет пересматриваться. Гибридное решение сегодня нецелесообразно и невозможно. Далее будем смотреть по ситуации на конец апреля", - говорит специалист.

"Мы идем по сценарию Ивано-Франковска или Черновцов. В Киеве максимально циркулирует британский штамм – это подтверждено Центром общественного здоровья. Фактически 80% всех случаев заболевания коронавирусом вызваны именно этим штаммом. Он вызывает заболевания, прежде всего, у молодежи, у детей и подростков. Регистрируются случаи у людей от 20 до 40 лет. Инкубационный период этого возбудителя – от 3 до 7 суток. К сожалению, на 7-е сутки при самолечении могут быть осложнения, в результате чего требуется сложное лечение с обеспечением реанимационного оборудования", - отметил Рубан.

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