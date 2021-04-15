Низкий темп вакцинации в Украине создает дополнительный риск экономических потерь, - глава НБУ Шевченко
Низкий темп вакцинации в Украине создает дополнительный риск будущих экономических потерь при одновременном усилении инфляционного давления в условиях восстановления глобальной экономики.
Об этом заявил сегодня в ходе брифинга глава НБУ Кирилл Шевченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НБУ.
"Новые волны пандемии заставили страны возвращаться к усилению карантина в первом квартале 2021 года. Несмотря на частичную адаптацию бизнеса к новым условиям, это замедляет восстановление деловой активности. Низкий темп вакцинации в Украине создает дополнительный риск будущих экономических потерь при одновременном усилении инфляционного давления в условиях восстановления глобальной экономики", - цитирует пресс-служба Шевченко.
Подчеркивается, что актуальными также являются риски эскалации военного конфликта на востоке страны или ее границах, волатильность на мировых рынках капитала и резкое ухудшение условий торговли.
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