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Низкий темп вакцинации в Украине создает дополнительный риск экономических потерь, - глава НБУ Шевченко

Низкий темп вакцинации в Украине создает дополнительный риск экономических потерь, - глава НБУ Шевченко

Низкий темп вакцинации в Украине создает дополнительный риск будущих экономических потерь при одновременном усилении инфляционного давления в условиях восстановления глобальной экономики.

Об этом заявил сегодня в ходе брифинга глава НБУ Кирилл Шевченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НБУ.

"Новые волны пандемии заставили страны возвращаться к усилению карантина в первом квартале 2021 года. Несмотря на частичную адаптацию бизнеса к новым условиям, это замедляет восстановление деловой активности. Низкий темп вакцинации в Украине создает дополнительный риск будущих экономических потерь при одновременном усилении инфляционного давления в условиях восстановления глобальной экономики", - цитирует пресс-служба Шевченко.

Подчеркивается, что актуальными также являются риски эскалации военного конфликта на востоке страны или ее границах, волатильность на мировых рынках капитала и резкое ухудшение условий торговли.

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Автор: 

вакцина (3815) НБУ (4836) экономика (3884) Шевченко Кирилл (69)


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Поняли, зелепупики, из-за того что вы уколоться не хотите доллар растет. Быстро уколите хоть что то, лучше зеленку и прямо в голову, только тогда доллар по 5 будет!
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15.04.2021 14:45 Ответить
А кто виноват в том, что зелупа и степашка хотят прибарахлится на вакцинации? Неужели пфайзер и астразенека, которые не хотят давать откатов зебилам?!!
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15.04.2021 14:45 Ответить
Ну всё! Что я предлагаю: стрелять на улице, кто без маски и не вакцинирован! Кто им виноват??? Маску можно в аптеке купить а нормальная вакцина... да можно хоть атлантику вплавь пересечь и достать её!!! Всё! Никакие отмазки не канают: стрелять и вешать...
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15.04.2021 14:46 Ответить
Ну с масками понятно..а вот как отличить вакцинированного от не вакцинированного??
Предлагаю для начала каждому вакцинированному бирку на ухо цеплять...
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15.04.2021 14:49 Ответить
Чип в мосх будет получше. И назва и партия вакцины на челО.
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15.04.2021 14:51 Ответить
Зелёную плесень нужно гнать ато сдохнет страна. А что с наридом делать... Бедная нэнька Украина от двух напАстей: власть и нарид.
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15.04.2021 14:56 Ответить
Значит в казне нет денег поддерживать курс бакса. Ждем взлета. Или нового эквивалента, например в куртках Степанова.
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15.04.2021 14:47 Ответить
государственные потери всегда сопровождались чиновничьей прибылью...
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15.04.2021 14:52 Ответить
 
 