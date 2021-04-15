Украина и Грузия должны получить ПДЧ в НАТО и план вступления в Евросоюз, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал позицию президента Грузии Саломе Зурабишвили относительно получения странами конкретных предложений по получению ПДЧ в НАТО и вступления в Европейский Союз.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщилл в Twitter.

"Полностью согласен с Зурабишвили, что настал момент конкретных предложений относительно получения Украиной и Грузией ПДЧ в НАТО и плана вступления в Европейский Союз. Консолидация усилий и солидарность сегодня очень важны. У Украины и Грузии есть историческое понимание и взаимная поддержка в вопросах мира", - говорится в сообщении.

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