Корабли РФ в Азовском море провоцировали украинских моряков, пришлось предупреждать о готовности применить оружие, - журналист Клименко

В Азовском море в ночь с 14 на 15 апреля произошел инцидент между военными катерами ВМС Украины и катерами береговой охраны ФСБ РФ.

Об этом в Facebook сообщил руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел между тремя малыми бронированными артиллерийским катерами (МБАК) типа Гюрза-М ВМСУ и пятью катерами и кораблем береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ.

"Источники Мониторинговой группы BlaskSeaNews сообщают из Азовского моря: Ночь была горячей. Как минимум 5 катеров фсб осуществляли согласованные провокационные маневры в отношении наших 3-х МБАКов. Команды подавал корабль береговой охраны РФ N734. Утром наши все вернулись. По словам источников, ночью в ответ на угрозы корабля РФ нашим морякам пришлось предупреждать о готовности применить оружие. Поболтали ... Инфа проверенная мной лично. Инцидент произошел в 25 милях от пролива, наши эскортировали коммерческие суда", - говорится в сообщении.

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