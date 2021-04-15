Корабли РФ в Азовском море провоцировали украинских моряков, пришлось предупреждать о готовности применить оружие, - журналист Клименко
В Азовском море в ночь с 14 на 15 апреля произошел инцидент между военными катерами ВМС Украины и катерами береговой охраны ФСБ РФ.
Об этом в Facebook сообщил руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел между тремя малыми бронированными артиллерийским катерами (МБАК) типа Гюрза-М ВМСУ и пятью катерами и кораблем береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ.
"Источники Мониторинговой группы BlaskSeaNews сообщают из Азовского моря: Ночь была горячей. Как минимум 5 катеров фсб осуществляли согласованные провокационные маневры в отношении наших 3-х МБАКов. Команды подавал корабль береговой охраны РФ N734. Утром наши все вернулись. По словам источников, ночью в ответ на угрозы корабля РФ нашим морякам пришлось предупреждать о готовности применить оружие. Поболтали ... Инфа проверенная мной лично. Инцидент произошел в 25 милях от пролива, наши эскортировали коммерческие суда", - говорится в сообщении.
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Все одно зрада-зрадна, а БубАчка- красава. Врятував кацапів від санкцій, моряків потягав на допити, відремонтував катери, не за рахунок фуйла, а за рахунок "мудрого" наріду. "Боєць".
Дурики из института исследований против береговой охраны фсб.
УСТАВ для слабаков......
ранен, ранен, утонул
Ща выну пистолетик и стрельну "предупредительным" в небо...
= ДА РАЗБЕЙТЕ В ДРЫСК КАКУЮ НИБУДЬ ИХНЮЮ ЛОХАНКУ !!!
ВЫ ИМЕЕТЕ НА ЭТО ПРАВО !!!
Одна прожажна с другим продажным слились в экстазе. и Ляшку-"патриоту" уже не отмыться.