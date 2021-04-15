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Новости Агрессия России против Украины
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Корабли РФ в Азовском море провоцировали украинских моряков, пришлось предупреждать о готовности применить оружие, - журналист Клименко

Корабли РФ в Азовском море провоцировали украинских моряков, пришлось предупреждать о готовности применить оружие, - журналист Клименко

В Азовском море в ночь с 14 на 15 апреля произошел инцидент между военными катерами ВМС Украины и катерами береговой охраны ФСБ РФ.

Об этом в Facebook сообщил руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел между тремя малыми бронированными артиллерийским катерами (МБАК) типа Гюрза-М ВМСУ и пятью катерами и кораблем береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ.

"Источники Мониторинговой группы BlaskSeaNews сообщают из Азовского моря: Ночь была горячей. Как минимум 5 катеров фсб осуществляли согласованные провокационные маневры в отношении наших 3-х МБАКов. Команды подавал корабль береговой охраны РФ N734. Утром наши все вернулись. По словам источников, ночью в ответ на угрозы корабля РФ нашим морякам пришлось предупреждать о готовности применить оружие. Поболтали ... Инфа проверенная мной лично. Инцидент произошел в 25 милях от пролива, наши эскортировали коммерческие суда", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Азовское море (1605) россия (96192) ФСБ (1942) Клименко Андрей журналист (60)


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Топ комментарии
+25
пшел вон в спам ваЗЕлиновый троль!!!!
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15.04.2021 14:57 Ответить
+20
Тоді була зрада- зрадна та зрив виборів. А зараз ...
Все одно зрада-зрадна, а БубАчка- красава. Врятував кацапів від санкцій, моряків потягав на допити, відремонтував катери, не за рахунок фуйла, а за рахунок "мудрого" наріду. "Боєць".
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15.04.2021 15:06 Ответить
+18
Троляка зелёная, тебе же человек сказал куда идти
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15.04.2021 15:01 Ответить
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А пам"ятаєте великий похід під головуванням сивочолого,так тоді нашим заборонили застосовувати зброю.
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15.04.2021 14:53 Ответить
Может они хотели передать нашим фото Путина с добрыми миролюбивыми глазами …
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15.04.2021 14:55 Ответить
Ваші з Гітлером у канаві дохлу кобилу доїдають.
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15.04.2021 14:59 Ответить
Троляка зелёная, тебе же человек сказал куда идти
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15.04.2021 15:01 Ответить
у ***** только один глаз миролюбивый - шоколадный, клоун не даст скиздеть.
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15.04.2021 15:03 Ответить
пшел вон в спам ваЗЕлиновый троль!!!!
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15.04.2021 14:57 Ответить
Тоді була зрада- зрадна та зрив виборів. А зараз ...
Все одно зрада-зрадна, а БубАчка- красава. Врятував кацапів від санкцій, моряків потягав на допити, відремонтував катери, не за рахунок фуйла, а за рахунок "мудрого" наріду. "Боєць".
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15.04.2021 15:06 Ответить
Всех твоих петухов на дно, бычков кормить, мразь лаптеногая
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15.04.2021 15:07 Ответить
ВОПРОС в том, откуда в азовском море ТРИ МБАКа, если было два.
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15.04.2021 15:27 Ответить
они не очень тяжёлые и их можно перевезти на специальных ж/д платформах.
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15.04.2021 15:50 Ответить
Вопрос не в том, что можно, первых два катера так и перевезли, вопрос в другом: когда и какой именно борт перевезли? Чего-то я это пропустил? а я за такими событиями слежу внимательно
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15.04.2021 18:41 Ответить
Эскортировали иностранные торговые суда? Понятия о таком сервисе в Азовском море не имел!
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15.04.2021 14:56 Ответить
А біля берегів Сомалі?
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15.04.2021 15:00 Ответить
Ну, там была пиратская зона таки.
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15.04.2021 15:05 Ответить
...а Азов не омывает берега пиратского государства? И в Сомали пираты-частники... а тут государственные пираты....
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15.04.2021 16:08 Ответить
Знали бы что эти журналисты пишут в авиа новостях, особенно если какое то проиcшествие. Волосы дыбом встают...
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15.04.2021 15:00 Ответить
__поболтали (?!)чем- то или с кем-то.А если там Китайцы несли вахту.
Дурики из института исследований против береговой охраны фсб.
УСТАВ для слабаков......
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15.04.2021 15:00 Ответить
надо было так:
ранен, ранен, утонул
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15.04.2021 15:01 Ответить
Корабли РФ в Азовском море провоцировали украинских моряков, пришлось предупреждать о готовности применить оружие, - журналист Клименко - Цензор.НЕТ 585
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15.04.2021 15:04 Ответить
а ты какой из этих трьох свинок? Походу тот который позади стоит, за спиной товарищей, не с переди, а с зади, как ваш путлер завещал, да, худотощий?
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15.04.2021 15:10 Ответить
гребаное цапье...
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15.04.2021 15:01 Ответить
Ключевое слово - "поболтали"
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15.04.2021 15:02 Ответить
Стой!

Ща выну пистолетик и стрельну "предупредительным" в небо...

= ДА РАЗБЕЙТЕ В ДРЫСК КАКУЮ НИБУДЬ ИХНЮЮ ЛОХАНКУ !!!

ВЫ ИМЕЕТЕ НА ЭТО ПРАВО !!!
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15.04.2021 15:04 Ответить
А че в МО молчат? в ОП молчат.
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15.04.2021 15:04 Ответить
ну, дык, обьявленный главписюном режим тишины на фронте. на флоте, я так понимаю, тоже. )
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15.04.2021 15:09 Ответить
А вот это самый интересный и самый главный вопрос!
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15.04.2021 17:30 Ответить
Россияне они понимают ,что путин тварь!!! Просто не верят ,что его поймают!!
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15.04.2021 15:12 Ответить
Не Путин, а ***** ! ! !
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15.04.2021 15:18 Ответить
с маленькой, раз уж...
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15.04.2021 16:02 Ответить
росіяни - хороші, путін - поганий? може ще про "братній народ" розповіси?
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15.04.2021 15:38 Ответить
Збройні формування Російської Федерації у Донецьку дали наказ у найшвидші темпи підготувати бомбосховища та ліжка в лікарнях, а біля адміністративних будівель https://novosti.dn.ua/news/310906-v-donetske-adminzdaniya-zakladyvayut-meshkami-s-peskom-i-gotovyat-*************** закладати мішки з піском.
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15.04.2021 15:24 Ответить
Пруфы в студию. А то я чииал что сша отправляют корпус морской пехоты в мариуполь
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15.04.2021 15:50 Ответить
Клацнете на синих (голобых) словах.
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15.04.2021 15:53 Ответить
"Утром наши все вернулись". А куда суда, которые они пытались эскортировать поделись? Утонули? Или их торжественно передали русским?
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15.04.2021 15:43 Ответить
тебе этого очень хочется как видно? каждый хочет видеть то, что хочет видеть
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15.04.2021 22:31 Ответить
Суки, на! Начинается...
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15.04.2021 15:51 Ответить
ватный эмират падет за бубль гум макадак джинсы и мальборо..
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15.04.2021 17:00 Ответить
Гарний кацап це кацап який ховається на болотах
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15.04.2021 18:21 Ответить
Это опять Порошенко кацапов провоцировал? Не?
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15.04.2021 21:19 Ответить
конечно, согласно Капительманше и Ляшку- именно они вопили в Раде в декабре 2018 об этом.
Одна прожажна с другим продажным слились в экстазе. и Ляшку-"патриоту" уже не отмыться.
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15.04.2021 22:29 Ответить
унитазы понравились
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15.04.2021 22:07 Ответить
 
 