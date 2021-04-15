Выполнение норм законопроекта о промышленных выбросах сделает украинскую продукцию неконкурентоспособной, – исследование
Внедрение новых экологических нормативов выбросов будет стоить украинской промышленности почти 7 млрд долларов, такую инвестиционную нагрузку отрасль обеспечить не в состоянии.
К таким выводам пришел GMK Center в результате проведенного исследования "Оценка инвестиций для внедрения ВАТ (НДТМ) в металлургической отрасли Украины". По подсчетам GMK Center, для внедрения в горно-металлургическом комплексе наилучших доступных технологий и методов (НДТМ), предусмотренных законопроектом о снижении выбросов (№4167), потребуется $6,6 млрд дополнительных инвестиций. В центре подчеркнули: это в 6 раз больше инвестиций, чем предприятия отрасли вкладывают ежегодно.
"Для выполнения требований новых нормативов потребуется в 6 раз больше инвестиций, чем предприятия отрасли вкладывали в среднем ежегодно в 2016-2020 гг.", – сообщает GMK Center. В исследовании отмечается, что 62% общей суммы инвестиций пойдет на модернизацию коксохимического передела. Это $421 в пересчете на тонну кокса. Удельный уровень суммарных инвестиций составит почти $307 в расчете на тонну стали. "Внедрение НДТМ станет слишком большой инвестиционной нагрузкой для отрасли", - констатировали в GMK Center. Ранее представитель Федерации металлургов Украины Андрей Лукасевич заявил, что предусмотренные законопроектом о промышленных выбросах (№4167) сроки и условия перехода к новым экологическим нормам приведут к закрытию предприятий, ведь промышленность не имеет десятков миллиардов на проведение экомодернизации. В то же время в Европейской бизнес ассоциации Украины отметили: Украина должна применить опыт проведения экомодернизации в странах ЕС, то есть предоставить предприятиям государственную поддержку на внедрение экотехнологий и предложить финансовые стимулы.
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Предлагаю, для повышения конкурентоспособности украинской продукции (т.е., чтобы большие пацаны могли, как и раньше, косить бабло, отравляя всё вокруг), позволить предприятиям вообще всё окончательно засрать.
Это - смог.
Там чтобы бороться со смогом нужно как в европах - автомобили с чётными номерами ездят по чётным дням. Нечётные по нечётным. И штраф если в легковушке только водитель едет.
В центре подчеркнули: это в 6 раз больше инвестиций, чем предприятия отрасли вкладывают ежегодно. Источник: https://censor.net/ru/n3259923
Украина должна применить опыт проведения экомодернизации в странах ЕС, то есть предоставить предприятиям государственную поддержку Источник: https://censor.net/ru/n3259923
Вы хотите дышать чистым воздухом а платить за это должен
Ахметовдядя?
ЕСЛИ ЭТИ ВЫБРОСЫ ПОЛЕТЯТ В КУЧУ ЧЕРЕЗ ВОСТОЧНУЮ ГРАНИЦУ то конкурентноспособность останется.
Предприятия нужно модернизировать, или позволить самим вылететь в трубу.
Ви ще розподіліть всі 6,6 млрд інвестицій в екологію на обсяг коксу, виробленого за день. Тоді ціна взагалі зросте на $120000 за тонну. На екологічні проекти дуже багато організацій, як то ****, СБ, ЕКА різних країн, європейські комерційні банки дадуть вам дуже деше ві і довгі гроші. При ваших ставках дисконтування з врахуванням терміну кредиту премія на коксі знизиться на $25-30 за тонну, а на сталь - на $15-20. Що теж не мало, але не так і критично, та й близько не так страшно, як озвучені цифри.
А це з світогляду Зеленського - якщо я приберу гівно на вулиці - то стану гірше жити.