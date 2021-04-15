РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7192 посетителя онлайн
Новости
1 140 30

Выполнение норм законопроекта о промышленных выбросах сделает украинскую продукцию неконкурентоспособной, – исследование

Выполнение норм законопроекта о промышленных выбросах сделает украинскую продукцию неконкурентоспособной, – исследование

Внедрение новых экологических нормативов выбросов будет стоить украинской промышленности почти 7 млрд долларов, такую инвестиционную нагрузку отрасль обеспечить не в состоянии.

К таким выводам пришел GMK Center в результате проведенного исследования "Оценка инвестиций для внедрения ВАТ (НДТМ) в металлургической отрасли Украины". По подсчетам GMK Center, для внедрения в горно-металлургическом комплексе наилучших доступных технологий и методов (НДТМ), предусмотренных законопроектом о снижении выбросов (№4167), потребуется $6,6 млрд дополнительных инвестиций. В центре подчеркнули: это в 6 раз больше инвестиций, чем предприятия отрасли вкладывают ежегодно.

"Для выполнения требований новых нормативов потребуется в 6 раз больше инвестиций, чем предприятия отрасли вкладывали в среднем ежегодно в 2016-2020 гг.", – сообщает GMK Center. В исследовании отмечается, что 62% общей суммы инвестиций пойдет на модернизацию коксохимического передела. Это $421 в пересчете на тонну кокса. Удельный уровень суммарных инвестиций составит почти $307 в расчете на тонну стали. "Внедрение НДТМ станет слишком большой инвестиционной нагрузкой для отрасли", - констатировали в GMK Center. Ранее представитель Федерации металлургов Украины Андрей Лукасевич заявил, что предусмотренные законопроектом о промышленных выбросах (№4167) сроки и условия перехода к новым экологическим нормам приведут к закрытию предприятий, ведь промышленность не имеет десятков миллиардов на проведение экомодернизации. В то же время в Европейской бизнес ассоциации Украины отметили: Украина должна применить опыт проведения экомодернизации в странах ЕС, то есть предоставить предприятиям государственную поддержку на внедрение экотехнологий и предложить финансовые стимулы.

Автор: 

металлургия (449) экология (1609)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
а футболистов новых покупать и дома в Англии - осиливают?
показать весь комментарий
15.04.2021 14:55 Ответить
+5
Грабёж на миллиарды выдерживает, а экологические нормы уже не выдерживает..
показать весь комментарий
15.04.2021 14:56 Ответить
+3
Выполнение норм законопроекта о промышленных выбросах сделает украинскую продукцию неконкурентоспособной, - исследование

Предлагаю, для повышения конкурентоспособности украинской продукции (т.е., чтобы большие пацаны могли, как и раньше, косить бабло, отравляя всё вокруг), позволить предприятиям вообще всё окончательно засрать.
показать весь комментарий
15.04.2021 14:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а футболистов новых покупать и дома в Англии - осиливают?
показать весь комментарий
15.04.2021 14:55 Ответить
ну ты то не наглей, не путай свое с общим. тут то видишь, за рабочие места переживают...
показать весь комментарий
15.04.2021 14:57 Ответить
Дом в Англии это хорошо. А Украина - если жителям не нужна то алигархам и подавно.
показать весь комментарий
15.04.2021 15:04 Ответить
Грабёж на миллиарды выдерживает, а экологические нормы уже не выдерживает..
показать весь комментарий
15.04.2021 14:56 Ответить
Другими словами, хозяева заводов и предприятий, вкладывать деньги в технологии не хотят
показать весь комментарий
15.04.2021 14:57 Ответить
кто в здравом уме хочет сюда вкладывать? Засрать всё и свалить в монако.
показать весь комментарий
15.04.2021 15:03 Ответить
Преобладать должны не желания, а закон
показать весь комментарий
15.04.2021 15:04 Ответить
Выполнение норм законопроекта о промышленных выбросах сделает украинскую продукцию неконкурентоспособной, - исследование

Предлагаю, для повышения конкурентоспособности украинской продукции (т.е., чтобы большие пацаны могли, как и раньше, косить бабло, отравляя всё вокруг), позволить предприятиям вообще всё окончательно засрать.
показать весь комментарий
15.04.2021 14:58 Ответить
Согласен, очевидго, что другого выхода нету. Проживем недолго, умрём мучительно. Зато как я сказал хоть мучаться недолго.
показать весь комментарий
15.04.2021 15:02 Ответить
Это не облака.
Это - смог.
Выполнение норм законопроекта о промышленных выбросах сделает украинскую продукцию неконкурентоспособной, – исследование - Цензор.НЕТ 2096
показать весь комментарий
15.04.2021 14:58 Ответить
В Киеве вроде нет металлургических предприятий.
Там чтобы бороться со смогом нужно как в европах - автомобили с чётными номерами ездят по чётным дням. Нечётные по нечётным. И штраф если в легковушке только водитель едет.
показать весь комментарий
15.04.2021 15:11 Ответить
Значится что я предлагаю. Для углубления роста конкурентоспособности, чтоб наш чермэт не перестали брать, лить отбросы прямо на землю и всё. На улицы прямо.
показать весь комментарий
15.04.2021 14:59 Ответить
Не доводите мысль до маразма.
В центре подчеркнули: это в 6 раз больше инвестиций, чем предприятия отрасли вкладывают ежегодно. Источник: https://censor.net/ru/n3259923
Украина должна применить опыт проведения экомодернизации в странах ЕС, то есть предоставить предприятиям государственную поддержку Источник: https://censor.net/ru/n3259923
Вы хотите дышать чистым воздухом а платить за это должен Ахметов дядя?
показать весь комментарий
15.04.2021 15:05 Ответить
Маразм это когда можно засирать страну где живёшь и тебе за это ничего. Дополнительная господдержка не нужна. Они и так на ней воруя из бюджета
показать весь комментарий
15.04.2021 15:10 Ответить
Ежегодно говорите? А не подскажете, когда и на каком металлургическом предприятии вообще проводились подобные работы ? Действительно , не надо доводить до маразма. От них никто и не требует сделать всё на вчера на всех предприятиях отрасли одновременно.
показать весь комментарий
15.04.2021 15:12 Ответить
Це ахметка замовив цю статтю? Страдалец наший.
показать весь комментарий
15.04.2021 15:00 Ответить
Дышите на здоровье.Вставляйте глубже.
показать весь комментарий
15.04.2021 15:03 Ответить
А если ещё сделать европейскую зарлату и сделать правильные европейские налоги, то мы не будем в опе.
показать весь комментарий
15.04.2021 15:07 Ответить
Уклонение от налогов - это святое. А Вы еще предлагаете и европейские сделать.
показать весь комментарий
15.04.2021 15:14 Ответить
Загибаем пальцы: апартаменты в лондоне - 90млн фунтов, вилла в ницце 350млн евро, домик сынку - 60млн. А вы говорите ахметовский говнобизнес не будет конкурентноспособен в мире
показать весь комментарий
15.04.2021 15:08 Ответить
30 лет косили бабки, рассчитывают и дальше, не вкладываясь в производство. Нормально так устроились.
показать весь комментарий
15.04.2021 15:08 Ответить
да но...

ЕСЛИ ЭТИ ВЫБРОСЫ ПОЛЕТЯТ В КУЧУ ЧЕРЕЗ ВОСТОЧНУЮ ГРАНИЦУ то конкурентноспособность останется.
показать весь комментарий
15.04.2021 15:11 Ответить
Уменьшение выбросов на технологиях прошлого тысячелетия?
Предприятия нужно модернизировать, или позволить самим вылететь в трубу.
показать весь комментарий
15.04.2021 15:31 Ответить
Розрахунки вірні, але некоректні.
Ви ще розподіліть всі 6,6 млрд інвестицій в екологію на обсяг коксу, виробленого за день. Тоді ціна взагалі зросте на $120000 за тонну. На екологічні проекти дуже багато організацій, як то ****, СБ, ЕКА різних країн, європейські комерційні банки дадуть вам дуже деше ві і довгі гроші. При ваших ставках дисконтування з врахуванням терміну кредиту премія на коксі знизиться на $25-30 за тонну, а на сталь - на $15-20. Що теж не мало, але не так і критично, та й близько не так страшно, як озвучені цифри.
показать весь комментарий
15.04.2021 15:53 Ответить
Можна не красти й садити тих, хто краде - тоді все стане конкурентоздатним.
А це з світогляду Зеленського - якщо я приберу гівно на вулиці - то стану гірше жити.
показать весь комментарий
15.04.2021 16:02 Ответить
Заказная статья Ахметовых-Пинчуков. Давайте расплачемся и пожалее бедных миллиардеров, что им приходится соответствовать закону. Придется закрыться, говорите? Закрывайтесь. Или продавайте бизнес тем, кто сможет провести модернизацию, кому это не дорого. Хватит уже сверхприбыли за счет здоровья украинских граждан получать. В Днепродзержинске средняя продолжительность жизни мужчин 47 лет. Вы хотели бы стопько прожить? В Мариуполе, экология ужасающая. В Днепре тоже. Идет планомерное отравление населения.
показать весь комментарий
15.04.2021 16:09 Ответить
Но, я уверен, что это игра на публику. Никто закрывать ничего не будет, в любом случае. Это способ поприбедняться миллиардерам. Когда дело дойдет до штрафов, то деньги на модернизацию найдутся. Удачи вам господа толстосумы, жиреющие на нашей шее.
показать весь комментарий
15.04.2021 16:11 Ответить
"Выполнение норм законопроекта о промышленных выбросах сделает украинскую продукцию неконкурентоспособной" - а невиконання норм цього законопроекту швидко зробить країну непридатною для життя.
показать весь комментарий
15.04.2021 16:11 Ответить
Кто заказчик этого "исследования"?
показать весь комментарий
15.04.2021 16:24 Ответить
зарабатывайте меньше и будет вам счастье. а то привыкли лопатами навар грести...
показать весь комментарий
15.04.2021 22:32 Ответить
 
 