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Новости Коронавирус и карантин
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В Днепре испытали новую методику лечения COVID-19 и спасли тяжелобольных супругов, - главврач больницы им. Мечникова Рыженко

В Днепре испытали новую методику лечения COVID-19 и спасли тяжелобольных супругов, - главврач больницы им. Мечникова Рыженко

В Днепре в больнице имени Мечникова врачи спасли супругов, которых госпитализировали с коронавирусом в тяжелом состоянии. К ним применили новую методику лечения COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко в Facebook.

По его словам, первый заболел Николай, у него был коронавирус и пневмония. Сатурация упала до 80, поражения легких более 70%. Из Желтых Вод прямо в реанимацию его привезла скорая. А через два дня с похожими симптомами заболела Неля, ее тоже госпитализировали. У женщины ферритин при поступлении достигал рекордных 3500 мг/л, была угроза отказа почек.

"Владимир Дубина  с профессором на консилиуме предложили комбинацию противовирусной терапии с селективным блокатором янус-киназы. Это новая методика лечения коронавирусной болезни. Получилось", - написал Рыженко.

Также он добавил, что супруги провели рядом в реанимации уже 8 дней. Из-за тяжелого состояния они не узнавали друг друга.

"Все сложилось – они пошли на поправку. Уже переводятся в терапию. Теперь им будет помогать дышать концентратор. Показывают фото с детьми и внуками. Будем всегда с тобой вместе, - говорит Николай трогательно, - мы даже болеем одинаково", - рассказал главврач больницы.

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Также Рыженко добавил, что за ночь в больницу поступило 8 тяжелых пациентов с КОВИД-пневмонией.

В Днепре испытали новую методику лечения COVID-19 и спасли тяжелобольных супругов, - главврач больницы им. Мечникова Рыженко 01

карантин (16729) Рыженко Сергей (65) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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та было бы спасено тысячи больных если бы минздрав не спустит сверху "протокол лечения" в обязательном порядке.
- напИсано МАЖЬ ЗЕЛЕНКООЙ - МАЖЬ ! а то накажут... падлы!
Сейчас Голубовская вроде бы отвоевала у этих питаров право каждого врача лечить индивидуально каждого больного в зависимости от симптоматики протекания болезни.
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15.04.2021 15:21 Ответить
И главное достижение - выписывать лекарства подороже!
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15.04.2021 15:37 Ответить
в прибольничной аптеке по бумажке с своей фамилией для подсчета откатных
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15.04.2021 15:56 Ответить
Молодцы, коллеги! Честь Вам и хвала!
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15.04.2021 15:36 Ответить
Вообще, янус-киназу при лечении ВИЧ применяют насколько мне известно. Не случайно некоторые характеристики так похожи. Структура ВИЧ, но гораздо заразнее. Если ВИЧ в основном болели гомосексуалисты, проститутки, наркоманы, промискуитетчики, то есть те, кто как бы своим образом жизни провоцировал, то теперь все человечество в группе риска. Кто же это сделал? Неужели Господь? Надоели мы Ему?
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15.04.2021 16:26 Ответить
Ріженко, напиши лучше какой прОцент из умерших были ковид-диссиденты и маскофобы.
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15.04.2021 16:31 Ответить
И обязательно описать это в драматическо-сентиментальном жанре! Вот он, новый жанр - моя ковид-хистори, то есть жизнь пройти не поле перейти! Кто, я маску не носил?? Да что вы несёте? А вы видели? Вы там были?Ах вы мой сосед??Вы всёврёти.
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15.04.2021 16:40 Ответить
Санитарный врач в очередной раз продемонстрировал свое невежество и полную некомпетентность! Во-первых, не существует противовирусных препаратов против коронавируса SARS-Cov-2, во-вторых барицитниб применили в лечении КОВИД еще полгода назад, но безуспешно, поэтому его и не включили в протоколы ни в одной стране мира!
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15.04.2021 16:49 Ответить
ООО Мечникова на подпевках и подтанцовках
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15.04.2021 18:26 Ответить
 
 