В Днепре испытали новую методику лечения COVID-19 и спасли тяжелобольных супругов, - главврач больницы им. Мечникова Рыженко

В Днепре в больнице имени Мечникова врачи спасли супругов, которых госпитализировали с коронавирусом в тяжелом состоянии. К ним применили новую методику лечения COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко в Facebook.

По его словам, первый заболел Николай, у него был коронавирус и пневмония. Сатурация упала до 80, поражения легких более 70%. Из Желтых Вод прямо в реанимацию его привезла скорая. А через два дня с похожими симптомами заболела Неля, ее тоже госпитализировали. У женщины ферритин при поступлении достигал рекордных 3500 мг/л, была угроза отказа почек.

"Владимир Дубина с профессором на консилиуме предложили комбинацию противовирусной терапии с селективным блокатором янус-киназы. Это новая методика лечения коронавирусной болезни. Получилось", - написал Рыженко.

Также он добавил, что супруги провели рядом в реанимации уже 8 дней. Из-за тяжелого состояния они не узнавали друг друга.

"Все сложилось – они пошли на поправку. Уже переводятся в терапию. Теперь им будет помогать дышать концентратор. Показывают фото с детьми и внуками. Будем всегда с тобой вместе, - говорит Николай трогательно, - мы даже болеем одинаково", - рассказал главврач больницы.

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Также Рыженко добавил, что за ночь в больницу поступило 8 тяжелых пациентов с КОВИД-пневмонией.