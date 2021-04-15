"Слуга народа" Семинский просит подозреваемого в его похищении Мельника дать необходимые показания: Работаем над этой х…ней. Мне нужна от тебя помощь

Службы безопасности Украины 10 октября 2020 года в офисе "Слуги народа" сделала запись разговора народного депутата Олега Семинского (СН) с Андреем Мельником, которого подозревают в похищении Семинского. На записи обсуждается раздел акций газодобывающей компании "Нефтегаздобыча".

Об этом идет речь в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

"Именно против Мельника выдвинуты подозрения в похищении Семинского в 2012 году. Казалось, все очевидно, и суд должен дать оценку всем фактам, наказать виновных. Однако Слуга народа решил договориться с бандитом, чтобы тот… дал выгодные народному депутату показания, а в обмен предложил долю акций компании Нефтегаздобыча, которую Семинский планирует отнять у Николая Рудьковского! Эти показания должны были стать основой обвинения против экс-министра в уголовном преступлении", - пишет журналист.

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В ходе беседы Семинский просит Мельника о помощи: "Будем встречаться по всей этой х…не. Мы принципиально договорились. Самое главное, что договорились. Общие люди, идем вместе. Но смотри, с тебя нужна помощь, сам понимаешь какая. Короткие показания".

"Показания… Показания мы с тобой не разговаривали… Никаких показаний. Мы должны сесть за стол. И нам должны прогарантировать, что что все будет ровно, мы должны сесть за стол и закрыть всем. Если вы хотите, чтобы ситуация эта закрывалась, мы все жмем руки, чтобы она не поднималась наверх. Или все будут фигуранты", - ответил Мельник.

"Я же тебе говорю, я присутствую за столом, я говорю нет и мы говорим… бл….них… А скажи, пожалуйста, вот у нас 25 осталось… 25 которые на Рудьковском… мы должны забрать все 25 (семья Рудьковского владеет 25% акций Нефтегаздобычи, – ред.)", - добавил он.

"Вот по этому будет и пять… В зависимости от того, как пойдет процесс. Мы же записали. Я себе записал. Пять. Два и пять. Андрюха, мы должны взять свое", - ответил Семинский.

"Ну я думаю, что в парламенте я уже не дам эту историю остановить потому что… вот уже движемся до конца и все это прекрасно понимают, что вот эту тема есть. Так, поэтому ты прав, что нужно сесть, посмотреть другу другу в глаза. У нас в этой истории совпадают очень хорошо. А ты можешь помочь реально, чтобы эта дорога не была длинной, а была очень короткой", - добавил "слуга народа".

"Один и шестьдесят семь это была моя доля, а теперь я хочу 5%, мне 5% моей доли, я хочу свои 5%", - говорит Мельник.

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"Андрей я тебя услышал. И я сразу задаю вопрос, если это будет два и пять, но реальных (очевидно, речь идет про 2,5% акций, - ред.). Ты должен понять одну х..ню… Мы по этому эпизоду, сейчас, естественно… Мы с тобой знаешь на чем пожмем руку, я думаю, ты согласишься, что мы идем вместе и я тебе как честный коммерс - честному спортсмену… мы сейчас сядем и договоримся, что по поводу этой ситуации комфортно решим в случае, если у нас все получится. А у нас все должно получиться. Ты понимаешь вот это", - отвечает Семинский.

"Ну, конечно. Можно сказать, что 2,5 – это тоже немало с цифры, с ярда", - согласился Мельник.

"Смотри, работаем вот над этой х…ней. Еще раз говорю, мне нужна от тебя помощь, чтобы этот путь… Должен быть все законно… Опять же криминально-процессуально… Показания…" - уточняет "слуга народа" Семинский.

"Конечно", - соглашается Мельник.

Подробнее о содержании беседы Семинского и Мельника читайте в статье Юрия Бутусова "Слуга народа Семинский на записи СБУ делил с бандитом долю в "Нефтегаздобыче": "Звезды меня избрали, я в команде президента. Причем со мной Дубинский, ну вся команда, все бл...дь 240" здесь.

Как сообщалось ранее, экс-главе Минтранса Рудьковскому вручили подозрение в организации похищения в 2012-м "слуги народа" Семинского. По данным правоохранителей, Семинского лишили свободы более чем на 3 года, пытали и требовали $200 млн. Рудьковский все обвинения категорически отрицает и называет дело инструментом вымогательства доли компании "Нефтегаздобыча".