НАТО поддержало санкции США против РФ: Призываем Россию немедленно снизить напряженность на границах Украины и в оккупированном Крыму
В НАТО отреагировали на санкции США против России и призвали РФ немедленно прекратить свое дестабилизирующее поведение и выполнять свои международные обязательства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении НАТО.
"Союзники по НАТО поддерживают Соединенные Штаты и солидарны с ними после того, как 15 апреля они объявили о действиях в ответ на дестабилизирующую деятельность России", - говорится в сообщении.
В НАТО отметили, что Россия продолжает демонстрировать устойчивую модель дестабилизирующего поведения, включая нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии, а также продолжающееся нарушение, невыполнение и обход многочисленных международных обязательств, включая Будапештский меморандум.
"Примеры включают попытку вмешательства в выборы союзников, включая президентские выборы в США, широкомасштабные кампании дезинформации и злонамеренную кибер-деятельность", - добавили в НАТО.
В Альянсе также осудили отравление российского оппозиционера Алексея Навального.
"Мы призываем Россию немедленно прекратить свое дестабилизирующее поведение и выполнять свои международные обязательства. ... Мы также призываем Россию прекратить свои провокации и немедленно снизить напряженность на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму", - говорится в сообщении НАТО.
В Альянсе добавили, что НАТО остается открытым для периодического, целенаправленного и значимого диалога, а также для конструктивных отношений с Россией, когда действия России делают это возможным.
Напомним, ранее США ввели новые санкции против России за "вредную внешнюю деятельность"
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за#бала вже ця напруга
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Депутатка «Європейської Солідарності» і медик-волонтер Яна Зінкевич стала моделлю для ляльки Barbie
не через какую лупу или микроскоп не видно !
уж больно сильно перевозбудился...
или сдрочи в туалете на портрет путена...
пускай твой зад твой дружок его щупает по привычке. перед трахом
не розуміє що я ніяк не можу носити його зад
"Колишній заступник голови Служби безпеки України Дмитро Нескоромний повідомив, що має важливі документи щодо громадянства президента Володимира Зеленського...."
".... Новые друзья - это всегда новый опыт, новые возможности и иногда новая, неожиданная информация. Коллеги поделились интересными документами относительно гражданства нашего президента. Уверен, что после их публикации должна незамедлительно начаться процедура импичмента. Готов предоставить документы заинтересованным патриотическим политическим силам. ..."
Уважаемые политики, кто из вас хочет войти в историю?
Будем посмотреть.
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Так еще раз для тупого -- царская недвижимость Зели в Крыму тоже фейк? И не объяснишь как и на каком законном основании он платит за неё налоги в Крыму и оплачивает текущие счета по содержанию? Я думаю граждане очень бы это хотели знать.
вы там поаккуратней кацапне подмахивайте,чтобы потом не аукнулось..
А хтось заробляє на крові.
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Серіал "Папік" виробництва студії "Квартал-95" увійшов у ТОП-5 на російському ТБ.
Порадійте за нашого перзидента.Да,так можна було.