НАТО поддержало санкции США против РФ: Призываем Россию немедленно снизить напряженность на границах Украины и в оккупированном Крыму

В НАТО отреагировали на санкции США против России и призвали РФ немедленно прекратить свое дестабилизирующее поведение и выполнять свои международные обязательства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении НАТО.

"Союзники по НАТО поддерживают Соединенные Штаты и солидарны с ними после того, как 15 апреля они объявили о действиях в ответ на дестабилизирующую деятельность России", - говорится в сообщении.

В НАТО отметили, что Россия продолжает демонстрировать устойчивую модель дестабилизирующего поведения, включая нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии, а также продолжающееся нарушение, невыполнение и обход многочисленных международных обязательств, включая Будапештский меморандум.

"Примеры включают попытку вмешательства в выборы союзников, включая президентские выборы в США, широкомасштабные кампании дезинформации и злонамеренную кибер-деятельность", - добавили в НАТО.

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В Альянсе также осудили отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

"Мы призываем Россию немедленно прекратить свое дестабилизирующее поведение и выполнять свои международные обязательства. ... Мы также призываем Россию прекратить свои провокации и немедленно снизить напряженность на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму", - говорится в сообщении НАТО.

В Альянсе добавили, что НАТО остается открытым для периодического, целенаправленного и значимого диалога, а также для конструктивных отношений с Россией, когда действия России делают это возможным.

Напомним, ранее США ввели новые санкции против России за "вредную внешнюю деятельность"

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