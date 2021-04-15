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НАТО поддержало санкции США против РФ: Призываем Россию немедленно снизить напряженность на границах Украины и в оккупированном Крыму

НАТО поддержало санкции США против РФ: Призываем Россию немедленно снизить напряженность на границах Украины и в оккупированном Крыму

В НАТО отреагировали на санкции США против России и призвали РФ немедленно прекратить свое дестабилизирующее поведение и выполнять свои международные обязательства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении НАТО.

"Союзники по НАТО поддерживают Соединенные Штаты и солидарны с ними после того, как 15 апреля они объявили о действиях в ответ на дестабилизирующую деятельность России", - говорится в сообщении.

В НАТО отметили, что Россия продолжает демонстрировать устойчивую модель дестабилизирующего поведения, включая нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии, а также продолжающееся нарушение, невыполнение и обход многочисленных международных обязательств, включая Будапештский меморандум.

"Примеры включают попытку вмешательства в выборы союзников, включая президентские выборы в США, широкомасштабные кампании дезинформации и злонамеренную кибер-деятельность", - добавили в НАТО.

Читайте также: НАТО призывает РФ немедленно остановить эскалацию

В Альянсе также осудили отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

"Мы призываем Россию немедленно прекратить свое дестабилизирующее поведение и выполнять свои международные обязательства. ... Мы также призываем Россию прекратить свои провокации и немедленно снизить напряженность на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму", - говорится в сообщении НАТО.

В Альянсе добавили, что НАТО остается открытым для периодического, целенаправленного и значимого диалога, а также для конструктивных отношений с Россией, когда действия России делают это возможным.

Напомним, ранее США ввели новые санкции против России за "вредную внешнюю деятельность"

Читайте: Украина и Грузия должны получить ПДЧ в НАТО и план вступления в Евросоюз, - Зеленский

Автор: 

НАТО (10085) россия (96192) санкции (11471) США (27149)


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Топ комментарии
+8
Кто там сегодня трепался с утра, что Байден типа договорился с ******? Вот вам и "договорился".
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15.04.2021 16:02 Ответить
+3
Главное, чтобы наше чмо хорошо помнило в Париже, что ему еще возвращаться в Украину.
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15.04.2021 16:04 Ответить
+3
https://twitter.com/Euro_Solidarity

https://twitter.com/Euro_Solidarity Європейська Солідарність https://twitter.com/Euro_Solidarity @Euro_Solidarity https://twitter.com/Euro_Solidarity/status/1382582870292717568 6 ч

Депутатка «Європейської Солідарності» і медик-волонтер Яна Зінкевич стала моделлю для ляльки Barbie

НАТО підтримало санкції США проти РФ: Закликаємо Росію негайно знизити напруженість на кордонах України та в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 7674
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15.04.2021 16:22 Ответить
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Кто там сегодня трепался с утра, что Байден типа договорился с ******? Вот вам и "договорился".
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15.04.2021 16:02 Ответить
Главное, чтобы наше чмо хорошо помнило в Париже, что ему еще возвращаться в Украину.
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15.04.2021 16:04 Ответить
не залякуйте лоха бо він не повернеться зі свого турне ніколи
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15.04.2021 16:05 Ответить
Было бы лучше, чтобы не вернулся, но нам так не повезет, к сожалению.
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15.04.2021 16:11 Ответить
А давайте його подаруємо або обміняємо... Ну на що ЦЕ можна обміняти... Хіба що на шмарклю.
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15.04.2021 16:29 Ответить
ні, нехай на бойовому коні скаче попереду війська
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15.04.2021 16:32 Ответить
схоже ***** пригрозило обстріляти штати ядерними ракетами, тому Байден терміново забрав кораблі для захисту узбережжя
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15.04.2021 16:05 Ответить
кораблі нічого не вирішували, зато ***** можно перед рилом тикати виконанням його просьби і требувати виконань зі своєї сторони.
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15.04.2021 16:10 Ответить
Ага. И поэтому ***** в панике после разговора с Байденом срочно вызвал на разговор посла США. А сегодня после санкций отменил встречу на неопределенное время?
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15.04.2021 16:17 Ответить
та я жартую!
за#бала вже ця напруга
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15.04.2021 16:20 Ответить
Кстати, две авиа несущие группы США из запада Адриатики и севера Индийского океана полностью перекрывают западную часть Раши.
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15.04.2021 16:22 Ответить
https://twitter.com/Euro_Solidarity

https://twitter.com/Euro_Solidarity Європейська Солідарність https://twitter.com/Euro_Solidarity @Euro_Solidarity https://twitter.com/Euro_Solidarity/status/1382582870292717568 6 ч

Депутатка «Європейської Солідарності» і медик-волонтер Яна Зінкевич стала моделлю для ляльки Barbie

НАТО підтримало санкції США проти РФ: Закликаємо Росію негайно знизити напруженість на кордонах України та в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 7674
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15.04.2021 16:22 Ответить
Поддержка НАТО санкций от США, это прерасно...Нам на такое единство отреагировать и начать формировать отряды теробороны и отряды им. Степана Бандеры. кацапского врага будем встречать "хлебом"- минами и "солью"- пулями.
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15.04.2021 16:07 Ответить
ТА ДЕ ВАШИ ЭТИ САНКЦИИ?
не через какую лупу или микроскоп не видно !
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15.04.2021 16:07 Ответить
п#здуй сміши ескандери
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15.04.2021 16:11 Ответить
сходи к Пилипу Пилипычу и незабаром попроси брому...
уж больно сильно перевозбудился...
или сдрочи в туалете на портрет путена...
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15.04.2021 16:20 Ответить
щось твої жарти не смішні! п#здуй до ескадерів - там влаштовую свій 15-хвилинний камінг-аут
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15.04.2021 16:27 Ответить
-засмутилося й засумувало...
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15.04.2021 16:36 Ответить
теж не хавають твої жарти? чи еспандерам вже давно не смішно?
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15.04.2021 16:37 Ответить
Пощупай ззаду, казламорде...
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15.04.2021 16:19 Ответить
я не смогу!
пускай твой зад твой дружок его щупает по привычке. перед трахом

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15.04.2021 16:28 Ответить
ти не можешь нащупати свій зад? підірвався від невидимих санкцій?
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15.04.2021 16:31 Ответить
ото вже довбню!
не розуміє що я ніяк не можу носити його зад
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15.04.2021 16:39 Ответить
а що в тебе на пиці?
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15.04.2021 16:44 Ответить
У нього не на пиці, а в ротяці...
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15.04.2021 16:47 Ответить
в ротяці у нього чеченський х#й, якщо що
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15.04.2021 16:49 Ответить
Кстати, сегодня, как-раз пошла в сети информация от Дмитрия Нескромного
"Колишній заступник голови Служби безпеки України Дмитро Нескоромний повідомив, що має важливі документи щодо громадянства президента Володимира Зеленського...."

".... Новые друзья - это всегда новый опыт, новые возможности и иногда новая, неожиданная информация. Коллеги поделились интересными документами относительно гражданства нашего президента. Уверен, что после их публикации должна незамедлительно начаться процедура импичмента. Готов предоставить документы заинтересованным патриотическим политическим силам. ..."
Уважаемые политики, кто из вас хочет войти в историю?

Будем посмотреть.
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15.04.2021 16:07 Ответить
фейки по морді розмазуєш і кайфуєш?
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15.04.2021 16:12 Ответить
Я сказал -- будем посмотреть. Если реально опубликуют документы, это будет бомба под Зелю. Или его царская недвижимость в Крыму тоже фейк? Я бы очень хотел знать как и на каком законном основании он платит за неё налоги в Крыму и оплачивает текущие счета по содержанию.
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15.04.2021 16:28 Ответить
И самому прочитать первоисточник слабо?
https://t.me/s/neskoromnyidmytro
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15.04.2021 16:30 Ответить
для тебя разные фейки - первоисточник???? учись сеять информацию, тебе впихуют дерьмо в мозги, ты и уши развесил от кайфа... на таких, с несформированными мозгами, это и расчитано...
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15.04.2021 17:37 Ответить
Т.е. прямая речь сбежавшего первого зама главы СБУ -- это тебе не первоисточник? Я привел только его прямую речь без изменения Лечись и попустит.
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15.04.2021 17:43 Ответить
прямая речь сбежавшого..., такая же по весу, как и твой тупой, похожий на детский, лепет, или лепет сбежавшого преступника чауса... главное, обратить на себя внимание...
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15.04.2021 18:23 Ответить
Слышишь, дебил. А ничего, что этот сбежавший был вторым лицом в зелёном СБУ еще месяц назад? Не одним из, а именно первым замом, который в случае чего заменяет руководителя. И что он заявляет о наличии у него именно документов. Еще раз для тупого -- царская недвижимость Зели в Крыму тоже фейк? И не объяснишь как и на каком законном основании он платит за неё налоги в Крыму и оплачивает текущие счета по содержанию? Я думаю граждане очень бы это хотели знать.
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15.04.2021 18:44 Ответить
слушай, тупое ничтожество, ну и что с того, что Бандюкович был целым президентом нашего государства... ты ему веришь? - параллель для тупых....
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15.04.2021 19:04 Ответить
Для тупого одноклеточного -- посмотри где хоть слово, что я верю или не верю. Или имбецилу читать внимательно мешает врожденное скудоумие? Я сказал только то, что я сказал. Что нужно посмотреть на документы. Или дебилу смысл этих слов не доходит?

Так еще раз для тупого -- царская недвижимость Зели в Крыму тоже фейк? И не объяснишь как и на каком законном основании он платит за неё налоги в Крыму и оплачивает текущие счета по содержанию? Я думаю граждане очень бы это хотели знать.
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15.04.2021 19:12 Ответить
тупое ничтожество 18с, верю-не верю - детская игра, ты делаешь вброс гнусной, не проверенной брехни и с запененной харей, с ослячей тупостью что то пытаешься доказать в свое оправдание... доказывая, что сам в ту муть веришь.
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15.04.2021 19:27 Ответить
Где вас таких тупых делают, специально в питомниках разводят или вы сами плодитесь? Ты действительно такой тупой, что не умеешь читать или прикидываешься? Еще раз -- покажи мне хоть одно слово, имбецил, где я сказал что я ему верю или не верю. Я сказал -- нужно посмотреть на документы. Или дебилу смысл этих слов не доходит? И да, информация о возможном двойном гражданстве президента, есть очень общественно значимой для Украины, что я вправе посмотреть на документы об этом.
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15.04.2021 19:34 Ответить
https://twitter.com/tZEinform/status/1382542326279643140 Судя по поступающим данным Россия приступила к реализации своих угроз по оглашению документальных свидетельств двойного гражданства Владимира Зеленского, мы писали об этом 12.09.2020 г. Хроника. Операция проводится через бывшего заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного.
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15.04.2021 16:12 Ответить
таке фейкове гівно зливати може любий кацапський й прокацапський унітаз.
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15.04.2021 16:15 Ответить
Украина тоже могла бы ввести санкции, ведь ВСУ сейчас в лучшей своей позиции.
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15.04.2021 16:14 Ответить
это ******** такой ?
вы там поаккуратней кацапне подмахивайте,чтобы потом не аукнулось..
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15.04.2021 16:19 Ответить
НАТО підтримало санкції США проти РФ: Закликаємо Росію негайно знизити напруженість на кордонах України та в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 8980
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15.04.2021 16:18 Ответить
Зато у братьев по пацакскому разуму, жадных германских бюргеров, появился дополнительный повод к освящению СП-2.. Нестабильность - вот, что нужно пацакам!
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15.04.2021 16:22 Ответить
НАТО підтримало санкції США проти РФ: Закликаємо Росію негайно знизити напруженість на кордонах України та в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 7954
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15.04.2021 16:28 Ответить
Эта новость гуляет уже час в Мире,а цензор позднее зажигание...
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15.04.2021 16:28 Ответить
НАТО підтримало санкції США проти РФ: Закликаємо Росію негайно знизити напруженість на кордонах України та в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 3559 мы в общем и целом поддерживаем санкции Байдена против нашего окурка ,профессор,а Вы?
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15.04.2021 16:31 Ответить
https://twitter.com/svecha62
А хтось заробляє на крові.

https://twitter.com/svecha62 @svecha62

Серіал "Папік" виробництва студії "Квартал-95" увійшов у ТОП-5 на російському ТБ.
Порадійте за нашого перзидента.Да,так можна було.
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15.04.2021 17:03 Ответить
 
 