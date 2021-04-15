Рада на следующей неделе может принять в первом чтении законопроект Зеленского о ликвидации ОАСК, - Разумков

Парламент может на следующей неделе принять в первом чтении законопроект авторства Зеленского "О ликвидации Окружного административного суда города Киева".

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал сегодня на брифинге, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Относительно скорости рассмотрения этого законопроекта, он определен президентом как неотложный… Я думаю, что на следующей неделе, если это будет инициировано в качестве внеочередного заседания, он (законопроект о ликвидации ОАСК., – Ред.) может быть рассмотрен в первом чтении в стенах Верховной рады Украины… Выйдут сроки (на внесения альтернативных законопроектов., – Ред.): там минимум 14 дней, а если сокращенная процедура – то до семи дней", – сказал Разумков.

В то же время он исключил возможность рассмотрения законопроекта о ликвидации ОАСК во время внеочередного заседания 15 апреля.

"Мы сейчас находимся в затяжном режиме рассмотрения законопроекта №2194 (о передаче земли громадам., – Ред.), надеюсь в ближайшее время мы его, все-таки, рассмотрим. Сегодня у нас внеочередное заседание. Вряд ли кто-то еще будет собирать подписи – таких обращений не было (относительно проведения еще одного внеочередного заседания ВР., – Ред.)… На этой неделе вряд ли возможно его рассмотреть", – объяснил спикер.

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Как сообщалось, 13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект Закона Украины "О ликвидации Окружного административного суда Киева". Согласно тексту законопроекта, президент Украины Владимир Зеленский предлагает вместо ликвидируемого ОАСК создать Киевский городской окружной административный суд с местонахождением в Киеве

Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки

Позже СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова.