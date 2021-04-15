РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5786 посетителей онлайн
Новости
924 20

Рада на следующей неделе может принять в первом чтении законопроект Зеленского о ликвидации ОАСК, - Разумков

Рада на следующей неделе может принять в первом чтении законопроект Зеленского о ликвидации ОАСК, - Разумков

Парламент может на следующей неделе принять в первом чтении законопроект авторства Зеленского "О ликвидации Окружного административного суда города Киева".

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал сегодня на брифинге, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Относительно скорости рассмотрения этого законопроекта, он определен президентом как неотложный… Я думаю, что на следующей неделе, если это будет инициировано в качестве внеочередного заседания, он (законопроект о ликвидации ОАСК., – Ред.) может быть рассмотрен в первом чтении в стенах Верховной рады Украины… Выйдут сроки (на внесения альтернативных законопроектов., – Ред.): там минимум 14 дней, а если сокращенная процедура – то до семи дней", – сказал Разумков.

В то же время он исключил возможность рассмотрения законопроекта о ликвидации ОАСК во время внеочередного заседания 15 апреля.

"Мы сейчас находимся в затяжном режиме рассмотрения законопроекта №2194 (о передаче земли громадам., – Ред.), надеюсь в ближайшее время мы его, все-таки, рассмотрим. Сегодня у нас внеочередное заседание. Вряд ли кто-то еще будет собирать подписи – таких обращений не было (относительно проведения еще одного внеочередного заседания ВР., – Ред.)… На этой неделе вряд ли возможно его рассмотреть", – объяснил спикер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект о ликвидации ОАСК Рада рассмотрит на следующей неделе, - "слуга народа" Вениславский

Как сообщалось, 13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект Закона Украины "О ликвидации Окружного административного суда Киева". Согласно тексту законопроекта, президент Украины Владимир Зеленский предлагает вместо ликвидируемого ОАСК создать Киевский городской окружной административный суд с местонахождением в Киеве

Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки

Позже СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова.

Автор: 

ВР (29285) ликвидация (3698) Разумков Дмитрий (1522) Окружной админсуд Киева (399)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
А такое чувство, что эта команда каждый день своими действиями просит - Выгоните нас, сами не можем уйти, Беня прибьет.
показать весь комментарий
15.04.2021 16:04 Ответить
+4
Они вывески меняют и кровати передвигают.
показать весь комментарий
15.04.2021 16:05 Ответить
+2
ОАСК подождет, давайте законопроэкт о ликвидации зеленского лучше
показать весь комментарий
15.04.2021 16:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ОАСК подождет, давайте законопроэкт о ликвидации зеленского лучше
показать весь комментарий
15.04.2021 16:00 Ответить
А такое чувство, что эта команда каждый день своими действиями просит - Выгоните нас, сами не можем уйти, Беня прибьет.
показать весь комментарий
15.04.2021 16:04 Ответить
ОАСК ліквідують, а суд ОП створять і сіддєю Вовком. Це не жарт, щоб ви знали.
показать весь комментарий
15.04.2021 16:00 Ответить
Чо этого волка кто-нибудь не выкрадет как чавуса ?
показать весь комментарий
15.04.2021 16:04 Ответить
Не інститути державні потрібно ліквідовувати, а корупціонерів, зрадників та ворів. Бо так скоро і до верховної ради і ОП можна дійти. А там і державу ліквідувати.
показать весь комментарий
15.04.2021 16:02 Ответить
Так вони партнерам на заході скажуть «бачите, ось ми боремось з корупцією», дайте ще грошей і ідіть воюйте за нас, бо ви все це почали, а нас залишіть в покої-ось і вся політика зелохів.
показать весь комментарий
15.04.2021 16:16 Ответить
ну за кордоном же не дурні, там добре знають де корупція, не в назві, не в установі, а влюдях, а тут цирк влаштовують - ліквідуємо суд і буде типа порядок.
показать весь комментарий
15.04.2021 18:02 Ответить
Рада наступного тижня може ухвалити в першому читанні законопроєкт Зеленського про ліквідацію ОАСК, - Разумков - Цензор.НЕТ 8649
показать весь комментарий
15.04.2021 18:50 Ответить
Один суд ліквідують, а інший сформують. В чому тут користь для країни? Що корисного було зроблено, що дало цій країні якусь перспективу за весь цей час?
показать весь комментарий
15.04.2021 16:04 Ответить
Они вывески меняют и кровати передвигают.
показать весь комментарий
15.04.2021 16:05 Ответить
Пробито очередное дно! Форумчане поддерживают ОАСК.
показать весь комментарий
15.04.2021 16:11 Ответить
Чому ви всіх рахуєте за дурників? Справа не в суді, а в процедурі ліквідації суда, що нелегально!
показать весь комментарий
15.04.2021 16:13 Ответить
Петя уже пробовал "легально". И шо?
показать весь комментарий
15.04.2021 16:16 Ответить
Пшел нах.
показать весь комментарий
15.04.2021 16:17 Ответить
браво! ликвидируйте!
с последующем припровождением Окружного административного суда города Киева" в КПЗ к деду Лукъяну в общую камеру.https://censor.net/ru/n3259946
показать весь комментарий
15.04.2021 16:13 Ответить
Ога-ога, а в новому суді будуть ті самі судді і як називається цей процес? Чому ви рахуєте інших людей ідіотами?
показать весь комментарий
15.04.2021 16:14 Ответить
я так не рахую але кожному ... мріється бути освідченим у цоьму питанні й оголошувати дурні відповіді.
показать весь комментарий
15.04.2021 16:34 Ответить
Хоть так, чем никак. Судейская мафия так разрослась, что высшая квалификационная комиссия судей Украины вынесла предупреждение судьи ВАКС за разрешение обыска в этом ОАСК.
показать весь комментарий
15.04.2021 16:18 Ответить
https://lb.ua/pravo/2021/04/14/482338_zelenskiy_zaproponuvav_zamist.html Зеленський запропонував замість ОАСК створити КМОАС

https://censor.net/ru/news/3259414/sudyam_oask_posle_ego_likvidatsii_predlojat_perevestis_v_novyyi_sud_sluga_naroda_venislavskiyi
показать весь комментарий
15.04.2021 16:26 Ответить
Мабуть на черзі ліквідація всіх судів.
Залишиться один незалежний - РНБО.
Настуна санкці буде - заборона українцям дихати повітрям.
показать весь комментарий
15.04.2021 16:50 Ответить
 
 