В Раду пока не поступали от президента или Кабмина законопроекты о расширении списка лиц, против которых можно вводить санкции, - Разумков
В Верховную Раду пока не поступали предложения от президента Украины или Кабинета министров Украины относительно подготовки законопроекта о расширении списка лиц, против которых можно вводить санкции, сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков.
"Право законодательной инициативы есть у народных депутатов, президента государства и Кабинета министров Украины. По состоянию на сегодня предложений от президента или Кабинета министров не поступало. Если не ошибаюсь, есть какой-то законопроект от фракции "Голос", но я его не изучал. Поэтому теоретически это возможно, практически – я не знаю", – сказала Разумков на брифинге в четврег, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
При этом он акцентировал на необходимости привлекать к уголовной или административной ответственности лиц, которые "или работают на государство-агрессора, или нарушают другие законодательные нормы, которые действуют на территории нашего государства", но в рамках действующего законодательства.
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Boris Borisenko
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ЗАКОН ПРО ДЕРИБАН ЗЕМЛI
Нi одна поправка в ВР не проходить
Слуги одержали гроші за це. А Разумков диктує , як голосувати. Прошу підтримати і проголосувати. Це ТАК. Прошу визначитися і проголосувати -Це означає ПРОТИ.. Разумков працює "чечетовим"