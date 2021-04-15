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В Раду пока не поступали от президента или Кабмина законопроекты о расширении списка лиц, против которых можно вводить санкции, - Разумков

В Раду пока не поступали от президента или Кабмина законопроекты о расширении списка лиц, против которых можно вводить санкции, - Разумков

В Верховную Раду пока не поступали предложения от президента Украины или Кабинета министров Украины относительно подготовки законопроекта о расширении списка лиц, против которых можно вводить санкции, сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков.

"Право законодательной инициативы есть у народных депутатов, президента государства и Кабинета министров Украины. По состоянию на сегодня предложений от президента или Кабинета министров не поступало. Если не ошибаюсь, есть какой-то законопроект от фракции "Голос", но я его не изучал. Поэтому теоретически это возможно, практически – я не знаю", – сказала Разумков на брифинге в четврег, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом он акцентировал на необходимости привлекать к уголовной или административной ответственности лиц, которые "или работают на государство-агрессора, или нарушают другие законодательные нормы, которые действуют на территории нашего государства", но в рамках действующего законодательства.

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Автор: 

ВР (29285) санкции (11471) Разумков Дмитрий (1522)


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Топ комментарии
+1
кинули народу кость с Медведчуком , наградили друг-друга и всё...не поступали списки...просто сюрр какой-то...
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15.04.2021 16:06 Ответить
+1
торга еще не закончились и по этой причине со списками еще не оприделились...
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15.04.2021 16:23 Ответить
+1
отвратная харя этого заумного чмошника, со своим "особым" мнением, и его политическая проституция вызывают позывы на рвоту...
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15.04.2021 16:27 Ответить
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А морда така синя й опухла чому?
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15.04.2021 16:06 Ответить
Он на фото член держал. Цензура порезала
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15.04.2021 16:31 Ответить
кинули народу кость с Медведчуком , наградили друг-друга и всё...не поступали списки...просто сюрр какой-то...
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15.04.2021 16:06 Ответить
Весна проходит-садить некого.
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15.04.2021 16:13 Ответить
П шут,что сегодня Зеленский лишил Альперина и еще двух перцев гражданства. Готовят их к депортации,одного в Израиль,второго в Армению и третьего в Румырию.
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15.04.2021 16:13 Ответить
Пока Свободою горим
Пока сердца для Чести живы
Мы Украине посвятим
Души прекрасные порывы...
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15.04.2021 16:16 Ответить
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1382603589466652672 5 ч

ЗАКОН ПРО ДЕРИБАН ЗЕМЛI
Нi одна поправка в ВР не проходить
Слуги одержали гроші за це. А Разумков диктує , як голосувати. Прошу підтримати і проголосувати. Це ТАК. Прошу визначитися і проголосувати -Це означає ПРОТИ.. Разумков працює "чечетовим"
В Раду пока не поступали от президента или Кабмина законопроекты о расширении списка лиц, против которых можно вводить санкции, - Разумков - Цензор.НЕТ 168
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15.04.2021 16:17 Ответить
Час назад Джо Байден подписал новые санкции против Мавзолейных ублюдков сообщил сайт Украина 24...
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15.04.2021 16:18 Ответить
торга еще не закончились и по этой причине со списками еще не оприделились...
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15.04.2021 16:23 Ответить
Китайцы скупили пол Америки ЧайнаТауны тянутся от Нью-Йорка до Голливудских Холмов в Лос-Анджелесе,Байден астанавите китайскую экспансию...Омерика уже Китай...
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15.04.2021 16:26 Ответить
отвратная харя этого заумного чмошника, со своим "особым" мнением, и его политическая проституция вызывают позывы на рвоту...
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15.04.2021 16:27 Ответить
Какие санкции ? Детский сад! Люди крадут по-настоящему, а за ними бегают с игрушечными пистолетами: " Пиф-паф я тебя убил! У тебя 2-е гражданство есть? Тогда уезжай."
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15.04.2021 16:28 Ответить
А у нас,поле нескольких нокдаунов,М. Санду отправила в глубокий нокаут дандона!Конституционный Суд Молдовы подтвердил,что сложились все условия для РОСПУСКА ПАРЛАМЕНТА ! Следовательно нашу "раду" успешно спустили в унитаз!
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15.04.2021 16:28 Ответить
ваш дондон от слова "г", мог организовать за кацапское бабло кражу нашого бывшего судьи чауса, чтоб скомпроментировать Санду перед выборами в парламент... хочется передасту снова иметь большинство в парламенте...
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15.04.2021 17:29 Ответить
Точно сейчас нельзя сказать кто организовал кражу. Но то что это было направлено на то,чтобы вбить клин между Молдовой и Украиной -это точно! Тем более,что вся информация о Чаусе поступала первой,на СМИ,которые курируют соси-алисты и ихние хозяева. Скоро очень многое будет проясняться. Ну,а большинство у него уже никогда не будет.
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15.04.2021 18:55 Ответить
Надеюсь на мудрость молдавского народа... очень симпатизирую Санду, давайте помогать друг-дружке идти в Европу.
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15.04.2021 19:09 Ответить
Так и будет!
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16.04.2021 06:34 Ответить
 
 