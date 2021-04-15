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Плинский назвал фамилии тех, против кого действительно должны быть введены санкции СНБО за контрабанду. СПИСОК

Плинский назвал фамилии тех, против кого действительно должны быть введены санкции СНБО за контрабанду. СПИСОК

Санкции СНБО против контрабандистов выглядят как передел рынка под других контрабандистов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил журналист Евгений Плинский.

"Список тем и фамилий которые должны быть на РНБО если это действительно борьба с контрабандой.

1. Александр Акст (почтовая контрабанда СБУ и курирование сигарет. Инкасатор всей таможни от СБУ)
2. Вадим Слюсарев (табачная контрабанда под ОП)
3. Илья Павлюк (политический куратор контрабанды в ОП)
4. Артур Гранц и Андрей Иванчук (Duty Free. Сигареты и алкоголь)
5. Сергей Бадяк "Дипломат" Куратор львовской контрабанды.
6. Юрий Дворак (куратор Кивской таможни. SANAHUNT и все все все....)

А так же кураторы контрабанды леса, янтаря, нефтепродуктов и цветных металов", - говорится в сообщении.

По его словам, кроме этого, должен быть предоставлен список сотрудников СБУ курирующих контрабанду.

"Первые две фамилии:  Андрей Наумов, Артем Капелюха, и так 100-200 человек. Без всего этого, санкции СНБО и дальше будут выглядеть переделом рынка под людей список которых я составил выше", - отметил Плинский.

Напомним, СНБО ввел санкции против лиц, признанных контрабандистами по результатам проведенного спецслужбами исследования. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в силу это решение СНБО.

Санкции введены на три года против десяти физических лиц, а также против 79 компаний.

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Автор: 

контрабанда (2410) СНБО (4441) Плинский Евгений (39)


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Топ комментарии
+11
За контрабанду саджають. А тут якісь санкції.
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15.04.2021 16:16 Ответить
+10
Почему будут выглядеть?? Эти санкции таковыми и являются...они введены исключительно для передела рынка.... в пользу зеленого стада....
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15.04.2021 16:16 Ответить
+8
Я х#ею что творится! И одновременно украинцев призывают платить налоги и показывать свои доходы?!
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15.04.2021 16:17 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Почему будут выглядеть?? Эти санкции таковыми и являются...они введены исключительно для передела рынка.... в пользу зеленого стада....
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15.04.2021 16:16 Ответить
За контрабанду саджають. А тут якісь санкції.
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15.04.2021 16:16 Ответить
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15.04.2021 16:29 Ответить
ну типа да а с иной стороны санкции уже заставят и следствие пойти как положено и внесут данные в реестры о возбужденных уголовных делах и судам не надо думать скока взять и дать самим бы в санкции не влететь так что просто санкции Уголовное право процесс и конституцию вполне даже можно состыковать и выписать-- чтобы не было формальных и фактических перекосов и противоречий... контрабас это по сути диверсия и сабботаж в условиях войны за такое к стенке ставят а не санкционирую списки...
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15.04.2021 16:35 Ответить
Я х#ею что творится! И одновременно украинцев призывают платить налоги и показывать свои доходы?!
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15.04.2021 16:17 Ответить
Первая тройка пошла:
Троих из украинских "контрабандистов", против которых Совет национальной безопасности и обороны ввел персональные санкции, лишили украинского гражданства и собираются депортировать. Об этом сообщил источник, близкий к СНБО.

По его словам, сейчас готовится предусмотренная законодательством процедура депортации трех бывших граждан Украины. Речь идет о Вадиме Альперине (гражданство Израиля), Араике Амирханяне (гражданство Армении) и Александре Еримичуке (гражданство Румынии).
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15.04.2021 16:18 Ответить
Коломойський, боголюбов ( громадянство Ізраїль)? Не?
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15.04.2021 16:22 Ответить
Детский сад! За контрабанду судят и садят в тюрьму, а не объявляют санкции.
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15.04.2021 16:23 Ответить
_Почему вы кидалово и развод лопоухого народа децким садом именуете? Это гораздо недетские события.
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15.04.2021 16:32 Ответить
Плинский назвал фамилии тех, против кого действительно должны быть введены санкции СНБО за контрабанду.

Украл в государственной конторе сейф - тюрьма. Украл у государства на таможне (не заплатил налог) - санкции.
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15.04.2021 16:26 Ответить
Ну, журналісту Плинскому з його стільчака, звичайно, видніше: де, хто і що краде. Зараз за ним вишикується ціла колона тих, хто все бачить і знає. Це підтверджує думку, що рішення РНБО прийняте правильне.
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15.04.2021 16:27 Ответить
а отаких "Николаев" будуть тратитись гроші отримані від переділу ринку.
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15.04.2021 16:31 Ответить
А до цього часу що, ваш господар отримував? Чи вони йшли в бюджет? Що вас так страхає?
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15.04.2021 16:38 Ответить
Точно ! І труба " Самара-Захід" віджата Бєньою в москалів рішенням РНБО-Зєлєнского,правильно !
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15.04.2021 17:08 Ответить
Якось ваша думка трошки по-дебільному висловлена. Що ви хотіли цим ствердити?
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15.04.2021 17:16 Ответить
Що ти занадто відкрито за контрабандистів вписуєшся. Випускник Буковельської школи для тупих?
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15.04.2021 17:55 Ответить
Я цього не замічав за собою. Контрабандистів (любого окрасу і приналежності) НЕНАВИЖУ ОДИНАКОВО ЛЮТОЮ НЕНАВИСТЮ.
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15.04.2021 18:00 Ответить
Дебіл не зрозуміє,а розумному-достатньо.
Але я добрий https://zn.ua/ukr/energy_market/jak-kolomojskij-otrimaje-medvedchukivskij-naftoprovid.html Як Коломойський отримає «медведчуківський» нафтопровід
Ну а те,що введення санкцій проти громадян власної країни-юридичний нонсенс,пояснювати не буду.Все-одно не зрозумієте.
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15.04.2021 18:57 Ответить
Та хто ж проти Слюсарєва, Павлюка, Акста введе санції...вони ж конвертики пакують баксами для "слуг клоуна"
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15.04.2021 16:33 Ответить
ой, оказывается все знают кто это, но никто ничего не делал.
за дураков всех держат
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15.04.2021 16:45 Ответить
Не выглядит, а так и есть.
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15.04.2021 16:45 Ответить
 
 