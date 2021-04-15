Плинский назвал фамилии тех, против кого действительно должны быть введены санкции СНБО за контрабанду. СПИСОК
Санкции СНБО против контрабандистов выглядят как передел рынка под других контрабандистов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил журналист Евгений Плинский.
"Список тем и фамилий которые должны быть на РНБО если это действительно борьба с контрабандой.
1. Александр Акст (почтовая контрабанда СБУ и курирование сигарет. Инкасатор всей таможни от СБУ)
2. Вадим Слюсарев (табачная контрабанда под ОП)
3. Илья Павлюк (политический куратор контрабанды в ОП)
4. Артур Гранц и Андрей Иванчук (Duty Free. Сигареты и алкоголь)
5. Сергей Бадяк "Дипломат" Куратор львовской контрабанды.
6. Юрий Дворак (куратор Кивской таможни. SANAHUNT и все все все....)
А так же кураторы контрабанды леса, янтаря, нефтепродуктов и цветных металов", - говорится в сообщении.
По его словам, кроме этого, должен быть предоставлен список сотрудников СБУ курирующих контрабанду.
"Первые две фамилии: Андрей Наумов, Артем Капелюха, и так 100-200 человек. Без всего этого, санкции СНБО и дальше будут выглядеть переделом рынка под людей список которых я составил выше", - отметил Плинский.
Напомним, СНБО ввел санкции против лиц, признанных контрабандистами по результатам проведенного спецслужбами исследования. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в силу это решение СНБО.
Санкции введены на три года против десяти физических лиц, а также против 79 компаний.
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Троих из украинских "контрабандистов", против которых Совет национальной безопасности и обороны ввел персональные санкции, лишили украинского гражданства и собираются депортировать. Об этом сообщил источник, близкий к СНБО.
По его словам, сейчас готовится предусмотренная законодательством процедура депортации трех бывших граждан Украины. Речь идет о Вадиме Альперине (гражданство Израиля), Араике Амирханяне (гражданство Армении) и Александре Еримичуке (гражданство Румынии).
Украл в государственной конторе сейф - тюрьма. Украл у государства на таможне (не заплатил налог) - санкции.
Але я добрий https://zn.ua/ukr/energy_market/jak-kolomojskij-otrimaje-medvedchukivskij-naftoprovid.html Як Коломойський отримає «медведчуківський» нафтопровід
Ну а те,що введення санкцій проти громадян власної країни-юридичний нонсенс,пояснювати не буду.Все-одно не зрозумієте.
за дураков всех держат