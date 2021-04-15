Посол США вызван на "тяжелый разговор" в МИД РФ. Наш ответ будет неотвратимым, придется расплачиваться за деградацию отношений, - Захарова о новых санкциях

Посол США в Москве вызван в МИД РФ в связи с введением США новых санкций против России.

,Об этом заявила в четверг официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"В МИД России вызван посол США. Мы поделимся с вами дополнительной информацией по итогам этого разговора, который будет для американской стороны тяжелым", - сказала она на брифинге.

Захарова также анонсировала "неотвратимый" ответ Москвы на новые санкции Вашингтона. "Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор, ответ на санкции будет неотвратимым", - уверяет она.

В свойственной РФ манере ответственность за ухудшение отношений между Россией и США Захарова переложила на американскую сторону.

"В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться. Ответственность за происходящее целиком лежит на США", - подчеркнула Захарова.

Как сообщалось, сегодня, 15 апреля США ввели новые санкции против России за "вредную внешнюю деятельность".

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