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Посол США вызван на "тяжелый разговор" в МИД РФ. Наш ответ будет неотвратимым, придется расплачиваться за деградацию отношений, - Захарова о новых санкциях

Посол США вызван на

Посол США в Москве вызван в МИД РФ в связи с введением США новых санкций против России.

,Об этом заявила в четверг официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"В МИД России вызван посол США. Мы поделимся с вами дополнительной информацией по итогам этого разговора, который будет для американской стороны тяжелым", - сказала она на брифинге.

Захарова также анонсировала "неотвратимый" ответ Москвы на новые санкции Вашингтона. "Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор, ответ на санкции будет неотвратимым", - уверяет она.

В свойственной РФ манере ответственность за ухудшение отношений между Россией и США Захарова переложила на американскую сторону.

"В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться. Ответственность за происходящее целиком лежит на США", - подчеркнула Захарова.

Как сообщалось, сегодня, 15 апреля США ввели новые санкции против России за "вредную внешнюю деятельность".

Читайте также: НАТО поддержало санкции США против РФ: Призываем Россию немедленно снизить напряженность на границах Украины и в оккупированном Крыму

Автор: 

посол (1807) россия (96192) санкции (11471) США (27149) Захарова Мария (380)


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Топ комментарии
+68
Посол США вызван на "тяжелый разговор" в МИД РФ. Наш ответ будет неотвратимым, придется расплачиваться за деградацию отношений, - Захарова о новых санкциях - Цензор.НЕТ 5226
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15.04.2021 16:34 Ответить
+55
И пиво возьму, трезвым на рожу Захаровой смотреть невозможно.
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15.04.2021 16:32 Ответить
+44
Посол США вызван на "тяжелый разговор" в МИД РФ. Наш ответ будет неотвратимым, придется расплачиваться за деградацию отношений, - Захарова о новых санкциях - Цензор.НЕТ 7643
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15.04.2021 16:36 Ответить
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Буде робити жорсткий мін'єт???
Хай рот з хлоркою помиє...
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15.04.2021 18:10 Ответить
Захарова также анонсировала "неотвратимый" ответ Москвы на новые санкции Вашингтона. "Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор Источник: https://censor.net/ru/n3259955

БОЛОТЯНА ДЕРЖАВА НАНОСИТЬ УДАР У ВІДПОВІДЬ
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15.04.2021 18:17 Ответить
Невдобно вийшло. Після дзвінка Байдена пуцину вся кацапські пропчгандонська зграя в екстазі загулялої суки заявила про вибачення і покаяння Байдена перед ******. А тут раз - і "прінуждєніє к міру", ботоксного недонаполійона. 😊
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15.04.2021 18:20 Ответить
Неотвратимый ответ и тяжелый разговор, по всей вероятности будет состоять в том, что Захарова теперь на работе, перед разговорами с американцами, будет кушать не бурбон, а самогон (или "Боярышник").
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15.04.2021 18:20 Ответить
Да, как-то так сложилось: и пироксидная блондинка, и гидролизная пьянь...
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16.04.2021 06:09 Ответить
Почему вы нас не любите? А ну быстренько полюбили нас, а не то заставим вас нас любить! У нас есть танки и искандеры, у нас есть ядреная бомба! НАС НЕ ВОЗМОЖНО НЕ ЛЮБИТЬ!
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15.04.2021 18:25 Ответить
Дура, водки нет, вали домой и будет тебе там расплата)))
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15.04.2021 18:26 Ответить
Деградація "отношєній"? Скоріше, деградація лаптєстана як такого
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15.04.2021 18:27 Ответить
Боже! Америку збережи від "невідворотної, рішучої" відповіді машки-рашки!
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15.04.2021 18:38 Ответить
Так я не понял, им там чё, не плевать на санкции ?
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15.04.2021 18:41 Ответить
Посла США викликали на "важку розмову" в МЗС РФ. Наша відповідь буде невідворотною, доведеться розплачуватися за деградацію відносин, - Захарова про нові санкції - Цензор.НЕТ 6922
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15.04.2021 19:02 Ответить
будут пугать Посла Члениным, специально из мавзолея притаранят
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15.04.2021 19:02 Ответить
Лякатимуть одразу двома...

Посла США викликали на "важку розмову" в МЗС РФ. Наша відповідь буде невідворотною, доведеться розплачуватися за деградацію відносин, - Захарова про нові санкції - Цензор.НЕТ 6862
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16.04.2021 00:44 Ответить
Яка гарна пара))
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16.04.2021 06:40 Ответить
Не совсем..Ленин пассивный ********, а ***** педофил...
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16.04.2021 07:20 Ответить
ты своей пи.дой даже не расплатишься, некудышняя ты мразь...
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15.04.2021 19:37 Ответить
Кому вона треба?.....
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15.04.2021 20:50 Ответить
Байдену и Псаки счета заблокируют в Сбербанке
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16.04.2021 16:05 Ответить
Гороха хватит?
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15.04.2021 19:38 Ответить
иди деньги собирай, чечне дань платить нужно вовремя.....
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15.04.2021 19:39 Ответить
на письку соли насыпте, москали проклятые
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15.04.2021 19:41 Ответить
похоже, доллар все таки будет по 100 рублей.
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15.04.2021 19:42 Ответить
як мінімум
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15.04.2021 20:51 Ответить
Посла США викликали на "важку розмову" в МЗС РФ. Наша відповідь буде невідворотною, доведеться розплачуватися за деградацію відносин, - Захарова про нові санкції - Цензор.НЕТ 3355.
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15.04.2021 19:43 Ответить
Посла США викликали на "важку розмову" в МЗС РФ. Наша відповідь буде невідворотною, доведеться розплачуватися за деградацію відносин, - Захарова про нові санкції - Цензор.НЕТ 2325
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15.04.2021 20:16 Ответить
Оооооо .... деградантка подала голос
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15.04.2021 19:50 Ответить
На паРаші вибухнуло...

Посла США викликали на "важку розмову" в МЗС РФ. Наша відповідь буде невідворотною, доведеться розплачуватися за деградацію відносин, - Захарова про нові санкції - Цензор.НЕТ 4397
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15.04.2021 19:56 Ответить
Не понял, почему тяжелый разговор? Я,так понимаю, благодарить будут за полезные санкции, которые, все знают, только на пользу
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15.04.2021 20:01 Ответить
Мстя будет ужасной...
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15.04.2021 20:10 Ответить
Даааааааааааа, Машка,тобі найважче:і бізнес, і діти, і хатинка-все в ненависній Великій Америці!!!!!!
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15.04.2021 20:17 Ответить
"Ответ наш будет неотвратимым.." Господи, убереги расею от неотвратимого ответа США..
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15.04.2021 20:34 Ответить
ни в коем случае, кацапы должны получить сполна.
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15.04.2021 20:57 Ответить
Господи, убереги расею... ©
А навіщо?
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16.04.2021 00:48 Ответить
Посла США викликали на "важку розмову" в МЗС РФ. Наша відповідь буде невідворотною, доведеться розплачуватися за деградацію відносин, - Захарова про нові санкції - Цензор.НЕТ 3822
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15.04.2021 20:55 Ответить
Какая-то пиццикато...
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16.04.2021 06:52 Ответить
Президент США тільки слово сказав :"Убивця!",а в путі вже з дупи по ногах потекло....вибачте але цей низькорослий маразматик може накоїти біди
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15.04.2021 20:56 Ответить
Відповідь може бути тільки одна, визвати посла і коли він буде заходити в офіс міністерства зовнішніх відносих країни нападу РФ, то разом із Мєріним Лавром навалити дві купи прямо на вході і виключити світло, щоб вступив. Ось і вся відповідь.
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15.04.2021 21:07 Ответить
Посол визваний на нєотвратімий мінєт....
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15.04.2021 21:54 Ответить
Два варіанти: попісяти на черевик або в карман, звісно ж, собі... Я правильно розумію Хаюбеєву?!!
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15.04.2021 22:18 Ответить
В ходе тяжелого разговора для. МИД РФ ответ посла будет следующим: вопрос сосать ху@лу или не сосать, даже не стоит.
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15.04.2021 22:19 Ответить
Посла США викликали на "важку розмову" в МЗС РФ. Наша відповідь буде невідворотною, доведеться розплачуватися за деградацію відносин, - Захарова про нові санкції - Цензор.НЕТ 7006
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15.04.2021 23:07 Ответить
Да уж. Американской стороне будет тяжело не засмеяться.
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15.04.2021 23:43 Ответить
стесняюсь спросить: "тяжелый для какой стороны?"
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15.04.2021 23:50 Ответить
воронеж....
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15.04.2021 23:54 Ответить
Захарова скаже ''Пабєда!!!'' , а посол США ''- Знімай труси біжи до дєда!!!''.
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16.04.2021 00:42 Ответить
"Захарова также анонсировала "неотвратимый" ответ Москвы на новые санкции Вашингтона"

Шо, чизбургеры давить будут?
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16.04.2021 01:44 Ответить
Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор, ответ на санкции будет неотвратимым", - уверяет Захарова

Ржу не могу. Они никак не могут забыть, что давно не СССР.Источник: https://censor.net/ru/n3259955
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16.04.2021 04:22 Ответить
Вместо того чтобы вести себя по-людски, налаживать добрые и взаимовыгодные отношения между соседями Кремль предпочитает бряцать оружием. и захватывать чужие территории, которые им в общем то не нужны. Лишь бы навредить и показать "какие мы страшные"
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16.04.2021 04:27 Ответить
Вы этот ****** видели?чистый прыдурок.
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16.04.2021 06:35 Ответить
Эпизод V: Империя наносит ответный удар
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16.04.2021 07:44 Ответить
«Если бы ты только знал мощь Тёмной стороны. Оби-Ван не сказал тебе, что случилось с твоим отцом?»
«Он многое сказал! Ты убил моего отца!»
«Нет. Я - твой отец».
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16.04.2021 07:48 Ответить
Машка Захарова й сама вийшла на перший рядок боротьби с США. Непрані декільк тижнів труси, Немите стільки ж тіло. Кілометровий вихлоп від бояри, чесночна відрижка, сморід гнилих (за кацапською звичкою) зубів. Дійсно. Розмова у посла США вийшла "тяжкою". КАЦАПСТАН відповів на санкції.
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16.04.2021 08:33 Ответить
Машка обкололась ботоксом и стала неотвратима.
Американский посол на "тяжёлом разговоре" скажет: "Лавров, да посол ты, и ты посла.".
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16.04.2021 09:28 Ответить
бололайка тры струна я хозяин вся улус..мы кокошник вам не отправим
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16.04.2021 14:29 Ответить
Та клали Штати з великим прибором на цю парашу з її разгаворами. А ця тупа кацапська курка нехай краще калінку-малінку урєже,бо ні на що інше вона не здатна.
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16.04.2021 15:37 Ответить
Яка вона страшна!
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16.04.2021 16:04 Ответить
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