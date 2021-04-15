С сегодняшнего дня в Киеве разрешен монтаж летних площадок в заведениях питания, - КГГА
Площадки сейчас не могут принимать посетителей из-за строгого карантина.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщает департамент промышленности и развития предпринимательства Киевской городской государственной администрации.
"Однако стоит отметить, что сейчас летние площадки не могут принимать посетителей, ведь согласно противоэпидемическим ограничениям, действующим в столице, заведения общественного питания работают только навынос и доставку", - говорится в сообщении.
В КГГА напомнили, что Киевсовет расширил льготы и преференции для малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за пандемии. В частности, в период действия карантинных ограничений уменьшен размер паевого участия владельцам площадок для питания возле стационарных заведений ресторанного хозяйства, в том числе сезонных и открытых (летних) площадок. Взнос составит одну гривню, независимо от размера паевого участия, определенного в договорах.
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