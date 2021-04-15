Рада не планирует менять график работы в связи с продлением локдауна в Киеве, - Разумков

Верховная Рада не планирует менять календарный план проведения пятой сессии в связи с продлением суровых карантинных ограничений в Киеве до 30 апреля, заявил председатель ВР Дмитрий Разумков.

"Было принято решение, что Верховная Рада продолжает работать: мы отработаем эту неделю, и я думаю, что на следующей пленарной неделе также будет работать. Если будут другие инициативы со стороны фракций и будет поддержка от народных депутатов, будем обсуждать. По состоянию на сегодня предложений от фракций не поступало относительно изменения (графика работы парламента. - Ред.)", – сказал Разумков во время брифинга 15 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно календарному плану пятой сессии, следующая пленарная неделя Верховной Рады должна состояться с 27 по 30 апреля.

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