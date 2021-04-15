"В кратчайшие сроки хотим изготовить опытный образец тяжелой БМП "Вавилон", - генкоструктор ИГ "Арей" Степанов. ФОТО

ООО "Инженерная группа "Арей" в рамках государственного оборонного заказа Министерства обороны разработало тяжелую боевую машину пехоты "Вавилон" и занимается изготовлением опытого образца .

Об этом сообщил генеральный конструктор Инженерной группы "Арей" Сергей Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ОПК.

"При разработке БМПТ "Вавилон" нашей командой, кроме огневых характеристик, которые зависят исключительно от заказчика, в качестве приоритетов определены - маневренность, защищенность, информированность, модульность, удобство, максимальная безопасность при эксплуатации, а также ее технологичность при нынешнем состоянии промышленности Украины", - рассказал Степанов.

Для максимальной защищенности машины применяется принцип разнесенного бронирования и новейшие достижения в материаловедении при создании специальных межслойных бронезаливок. Предусмотрено установление защитных экранов и решеток. Противоминная защита днища гарантируется не только его конструкцией, но и дополнительно - за счет пластов аккумуляторных батарей и специальных полостей. Результат: на всех этапах испытания обстрелом эта новая конструкция корпуса и дополнительной защиты прошла успешные испытания. Она уже может использоваться на других образцах бронетехники.

Маневренность машины обеспечивается разработанной силовой установкой с электрооборудованием. При полной боевой массе машины в 36 т, силовая установка при необходимости способна выдавать 1088 л.с. То есть, удельная мощность машины - более 30 л.с. / т, что обеспечивает ей максимальную маневренность на поле боя.

Экипажу БМПТ "Вавилон" обеспечен высокий уровень информированности. Разработаны оптические устройства, высокоточные приводы наведения и позиционирования для принципиально новой цифровой системы управления огнем, расширенные возможности которой значительно повышают уровень ситуативной осведомленности командира и экипажа и максимально обеспечивают выявление, сопровождение и поражения цели. На машине установлено необходимое количество устройств, обеспечивающих экипаж информацией о ситуации вокруг машины и состоянии самой машины. За внутреннее состояние отвечает центральный вычислительный блок, который выводит на мониторы соответствующую информацию и выдает рекомендации относительно дальнейших действий. Анализ окружающего пространства осуществляют устройства слежения: оптические смотровые приборы и телевизионные камеры кругового обзора, прицельно-поисковые и другие приборы для определения и предотвращения угроз.

При создании БМПТ "Вавилон" применен принцип "командной централизации". То есть, все установлено на машину оборудование подключается к центральному вычислительному блоку Информационно-управляющего комплекса. Для сложных систем (например, система управления огнем) применены подструктурные блоки, которые, в свою очередь, подключены к центральному. Такая иерархия построения позволяет выполнять самодиагностику всей машины, определять его работоспособность, контролировать данные о состоянии ее узлов, выдавать управляющие команды, а также сохранять в архиве и готовить к передаче другим пользователям текущей информацию. Единый комплекс управления объединяет в себе все системы машины, пульты управления и ввода команд, навигацию, связь, позволяет обмениваться текущей информацией с внешними пользователями и делает машину полноценным участником боевой операции.

При любых обстоятельствах сохраняется управляемость машины. Для этого все исполнительные устройства имеют взаимодополняющие механизмы управления: механический, (дублирующий) электрический и дистанционно управляемый.

Модульность и открытая архитектура построения машины дает возможность оперативной замены или изменения узлов и агрегатов. Это, в первую очередь, касается навесных бронированных модулей, с помощью которых можно изменять уровень защиты и восстанавливать защищенность даже в полевых условиях. Такой подход позволяет также оперативно применять замену различных типов башенных модулей, вооружения и различных узлов. Это, в свою очередь, расширяет тактические возможности БМПТ при выполнении оперативных задач, а также упрощает проведение регламентных работ и ремонта.

Машина разрабатывается с возможностью использования существующих ходовых танков Т-64 и Т-84. В ближайших планах - разработка модерновой оригинальной универсальной ходовой, которая может использоваться при разработке перспективного украинского танка и семейства боевых и инженерных машин.