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"В кратчайшие сроки хотим изготовить опытный образец тяжелой БМП "Вавилон", - генкоструктор ИГ "Арей" Степанов. ФОТО

ООО "Инженерная группа "Арей" в рамках государственного оборонного заказа Министерства обороны разработало тяжелую боевую машину пехоты "Вавилон" и занимается изготовлением опытого образца .

Об этом сообщил генеральный конструктор Инженерной группы "Арей" Сергей Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ОПК.

"При разработке БМПТ "Вавилон" нашей командой, кроме огневых характеристик, которые зависят исключительно от заказчика, в качестве приоритетов определены - маневренность, защищенность, информированность, модульность, удобство, максимальная безопасность при эксплуатации, а также ее технологичность при нынешнем состоянии промышленности Украины", - рассказал Степанов.

Для максимальной защищенности машины применяется принцип разнесенного бронирования и новейшие достижения в материаловедении при создании специальных межслойных бронезаливок. Предусмотрено установление защитных экранов и решеток. Противоминная защита днища гарантируется не только его конструкцией, но и дополнительно - за счет пластов аккумуляторных батарей и специальных полостей. Результат: на всех этапах испытания обстрелом эта новая конструкция корпуса и дополнительной защиты прошла успешные испытания. Она уже может использоваться на других образцах бронетехники.

В кратчайшие сроки хотим изготовить опытный образец тяжелой БМП Вавилон, - генкоструктор ИГ Арей Степанов 01

Маневренность машины обеспечивается разработанной силовой установкой с электрооборудованием. При полной боевой массе машины в 36 т, силовая установка при необходимости способна выдавать 1088 л.с. То есть, удельная мощность машины - более 30 л.с. / т, что обеспечивает ей максимальную маневренность на поле боя.

Экипажу БМПТ "Вавилон" обеспечен высокий уровень информированности. Разработаны оптические устройства, высокоточные приводы наведения и позиционирования для принципиально новой цифровой системы управления огнем, расширенные возможности которой значительно повышают уровень ситуативной осведомленности командира и экипажа и максимально обеспечивают выявление, сопровождение и поражения цели. На машине установлено необходимое количество устройств, обеспечивающих экипаж информацией о ситуации вокруг машины и состоянии самой машины. За внутреннее состояние отвечает центральный вычислительный блок, который выводит на мониторы соответствующую информацию и выдает рекомендации относительно дальнейших действий. Анализ окружающего пространства осуществляют устройства слежения: оптические смотровые приборы и телевизионные камеры кругового обзора, прицельно-поисковые и другие приборы для определения и предотвращения угроз.

В кратчайшие сроки хотим изготовить опытный образец тяжелой БМП Вавилон, - генкоструктор ИГ Арей Степанов 02

При создании БМПТ "Вавилон" применен принцип "командной централизации". То есть, все установлено на машину оборудование подключается к центральному вычислительному блоку Информационно-управляющего комплекса. Для сложных систем (например, система управления огнем) применены подструктурные блоки, которые, в свою очередь, подключены к центральному. Такая иерархия построения позволяет выполнять самодиагностику всей машины, определять его работоспособность, контролировать данные о состоянии ее узлов, выдавать управляющие команды, а также сохранять в архиве и готовить к передаче другим пользователям текущей информацию. Единый комплекс управления объединяет в себе все системы машины, пульты управления и ввода команд, навигацию, связь, позволяет обмениваться текущей информацией с внешними пользователями и делает машину полноценным участником боевой операции.

При любых обстоятельствах сохраняется управляемость машины. Для этого все исполнительные устройства имеют взаимодополняющие механизмы управления: механический, (дублирующий) электрический и дистанционно управляемый.

В кратчайшие сроки хотим изготовить опытный образец тяжелой БМП Вавилон, - генкоструктор ИГ Арей Степанов 03

Модульность и открытая архитектура построения машины дает возможность оперативной замены или изменения узлов и агрегатов. Это, в первую очередь, касается навесных бронированных модулей, с помощью которых можно изменять уровень защиты и восстанавливать защищенность даже в полевых условиях. Такой подход позволяет также оперативно применять замену различных типов башенных модулей, вооружения и различных узлов. Это, в свою очередь, расширяет тактические возможности БМПТ при выполнении оперативных задач, а также упрощает проведение регламентных работ и ремонта.

Машина разрабатывается с возможностью использования существующих ходовых танков Т-64 и Т-84. В ближайших планах - разработка модерновой оригинальной универсальной ходовой, которая может использоваться при разработке перспективного украинского танка и семейства боевых и инженерных машин. 

Автор: 

военно-промышленный комплекс (249) оборона (5238) Степанов Сергей (2)


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Топ комментарии
+34
Удачи вам, парни!
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15.04.2021 16:51 Ответить
+12
Слава Українським розробникам. Тричі!!!
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15.04.2021 17:03 Ответить
+6
Куда дели образец опытной тяжелой БМП "Азовец".
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15.04.2021 16:54 Ответить
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Удачи вам, парни!
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15.04.2021 16:51 Ответить
Только вот вопрос зачем "В кратчайшие сроки хотим изготовить опытный образец...." если никто его закупать не будет (вне зависимости от полученных ТТХ). Клоуны не собираются закупать ни Нептун, ни Ольху....при том, что ими, им все уши прожужжали, а тут какой то "опытный образец"
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15.04.2021 18:03 Ответить
"У найкоротші терміни хочемо виготовити дослідний зразок важкої БМП "Вавілон", - генкоструктор ІГ "Арей" Степанов - Цензор.НЕТ 8763
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15.04.2021 21:48 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4aGdq-DiD08 БМП "Вавилон"
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15.04.2021 16:53 Ответить
Начал смотреть видео, но как только услышал "характеристики превосходят иностранные аналоги", сразу выключил.
Трудно доверять производителю, у которого нет даже элементарной скромности.
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15.04.2021 16:58 Ответить
Ну то такое...А проект действительно сильный.
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15.04.2021 17:00 Ответить
как раз тот случай когда аналогов действительно очень мало . разве что только израильские тяжелые БМП ну и москали чего то там пилят ( в основном бюджет )
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15.04.2021 18:48 Ответить
Такие заявления, обычно делают по результатам испытаний, а не на стадии создания опытного образца.
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15.04.2021 19:03 Ответить
Частично согласен,недоверие есть...Главная проблема наших ВСУ - полный провал в ВОЗДУХЕ,сейчас у кого сильное ПВО,тот и выиграет войну. Хотя если люди занимаются созданием новой техники,то и флаг им в руки,была-бы польза для ДЕРЖАВИ...
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16.04.2021 05:03 Ответить
Куда дели образец опытной тяжелой БМП "Азовец".
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15.04.2021 16:54 Ответить
делают одни и те же люди . не удивлюсь если окажется что Азовца разобрали и на его базе делают опытный образец Вавилона
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15.04.2021 17:59 Ответить
Мне этот "вавилон" до боли напоминает оду из модификаций БМПВ-64, и тоже на базе шасси танка Т-64
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15.04.2021 18:11 Ответить
Должно быть не плохо! Что скажут знающие по технике?
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15.04.2021 16:54 Ответить
Тут таких нет Здесь только те, которые знают, что Зе шмаркля, а голосовали за него зедебилы. А насчёт техники - это, наверное, на других сайтах знают
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15.04.2021 17:22 Ответить
А Игорек?! Тут есть все что он любит и гусеницы и броня...только ракет не хватает
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15.04.2021 18:13 Ответить
Замість Ігора Л чекаємо на бенефіс експерта Сулими І.
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15.04.2021 21:51 Ответить
Удельная мощность почти на 7л.с./т больше чем у БМП 1,2,значит скорость по шоссе более 70км/ч,а ср. по гр.дороге ок. 45км/ч., улучшена маневренность.Вооружение можно было установить посолиднее, ни чем не уступающее россиянской БМП-3(100мм пушка-пусковая установка+30мм.автоматическая ).Над немецкой БМП"Мардер"и штатовской"Бредли"действительно имеет превосходство,но те, как-бы, уже считаются ветеранами..
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15.04.2021 17:39 Ответить
Вы лучше скажите, чем Вавилон, отличается от БМПВ-64 выпущенной в 2005 году?
То же шасси (от Т-64), то же вооружение, та же мощность двигателя (1000 л.с.), скорость кстати до 75 км/ч. И кстати БМПВ-64 с активной защитой, а Вавилон - нет!!!
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15.04.2021 18:19 Ответить
Слишком много красивых слов. Подозрительно.
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15.04.2021 17:00 Ответить
Слава Українським розробникам. Тричі!!!
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15.04.2021 17:03 Ответить
слабо верится
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15.04.2021 17:15 Ответить
я бы на месте мацкалей сильно трепетал, когда такая силища на испытания пойдет, ставлю на то, шо ета вундервафля покажет мацкалям, где раки зимуют
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15.04.2021 17:19 Ответить
Цена?
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15.04.2021 17:23 Ответить
Вопрос в том, сколько это будет стоить, а то наш БМ Оплот тоже хорош, только денег на его производство нет...
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15.04.2021 17:25 Ответить
А зачем провластной"зелени"деньги мимо своего кармана на какой-то "Оплот"вытрачивать..? Они со своим главковерхом мечтают что Запад с дядюшкой Сэмом, в случае чего, и так помогут,..Мечтатели бл..н..
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15.04.2021 17:48 Ответить
Пффф . У Зели стул с подогревом, от это круть
"В кратчайшие сроки хотим изготовить опытный образец тяжелой БМП "Вавилон", - генкоструктор ИГ "Арей" Степанов - Цензор.НЕТ 7724
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15.04.2021 17:30 Ответить
Мне кажется все это секретная информация и не должна быть в открытом доступе.
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15.04.2021 18:59 Ответить
скільки ракет птрк буде достатньо, щоби зробити з цього витвору "братську могилу"? Подібні "авто" можуть бути гарні десь у пустелях, безкрайніх ланах...В країні посадки, яри, холми, густозаселенні міста...
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15.04.2021 19:17 Ответить
непробиваемой техники нет , птуром можно завалить любую БМ в лоб ( при условии если попадешь ) , ты предлагаешь вобще ниче не делать ?
а в городской застройке , если БМ прикрыта - то замахаешся ее сжечь , про рпг на крышах пишут только диванные
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15.04.2021 20:12 Ответить
робити техніку, пристосовану для бойових дій в умовах ланшафту країни та протидії ворогу, котрий має чисельну та технічну перевагу. Наприклад: прилаштовувати тіж самі кулемети на шасі типу баггі...
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15.04.2021 21:52 Ответить
чудова новина
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15.04.2021 20:50 Ответить
Така нахзва як ніби "Вовілом". Це що, ломка у Вови, чи Вова з ломом йде на війну?
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15.04.2021 21:03 Ответить
Вавівлом?
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15.04.2021 21:53 Ответить
На 7 рік війни тільки хотім ізготовіть. ВОВА ІДИ У ВІДСТАВКУ.
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15.04.2021 21:27 Ответить
Зачем??В мире никто не морочится с разработкой бронерухляди.Делают модернизацию,не более.Тяжелый танк беззащитен перед современными средствами поражения.Деньги на ветер и в карман,ничего не меняется в этой стране
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15.04.2021 21:59 Ответить
 
 