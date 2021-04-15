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Новости Санкции против России
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Санкции США против РФ не будут способствовать встрече Путина и Байдена, - Песков

Санкции США против РФ не будут способствовать встрече Путина и Байдена, - Песков

Встречу президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена невозможно организовать в кратчайшие сроки, вопрос находится на стадии изучения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

У Пескова журналисты спросили про заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который накануне сказал, что Байден предложил Путину встретиться "в предстоящие недели".

Отвечая на вопрос, идет ли речь о двусторонней встрече или Климатическом саммите, который будет проводиться по инициативе США, Песков сказал: "Нет, двустороннюю встречу, разумеется, не получится так быстро организовать, вопрос по-прежнему находится в стадии анализа. Это первое. И второе - конечно же, речь идет, наверное, о запланированном на следующую неделю Климатическом саммите".

Пресс-секретарь Путина отметил , что вопрос участия российской стороны в Климатическом саммите также находится в стадии обсуждения.

"Нет, пока обсуждается, находится в стадии обсуждения", - сказал Песков, отвечая на вопрос, принято ли соответствующее решение.

Отвечая на дополнительный вопрос, будет ли решение зависеть от того, примут ли США новые санкции в отношении РФ в четверг, он сказал: "Все будет зависеть от того решения, которое примет глава государства".

Читайте также: Песков о новых нормандских переговорах: Нужно выполнить хоть какие-то предыдущие договоренности

Песков отметил, что новые ограничительные меры Вашингтона не будут способствовать встрече Путина и Байдена.

"То, что, скажем так, обсуждаемые, вероятные санкции никоим образом не будут способствовать такой встрече, это однозначно", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Помешает или не помешает (саммиту), это будет решение президентов", - отметил он.

По словам Пескова, Байден уже сделал предложение встретиться, поэтому далее предстоит принять решение президенту РФ.

Напомним, сегодня, 15 апреля, США ввели новые санкции против России за "вредную внешнюю деятельность".

В НАТО поддержали санкции США.

Читайте: Посол США вызван на "тяжелый разговор" в МИД РФ. Наш ответ будет неотвратимым, придется расплачиваться за деградацию отношений, - Захарова о новых санкциях

Автор: 

Байден Джо (2795) Песков Дмитрий (1940) путин владимир (31564) россия (96192) США (27149)


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Топ комментарии
+29
Дипломаты российской миссии покидают Вашингтон. ФОТОФАКТСанкции США против РФ не будут способствовать встрече Путина и Байдена, - Песков - Цензор.НЕТ 2624
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15.04.2021 16:54 Ответить
+26
Санкции США против РФ не будут способствовать встрече Путина и Байдена, - Песков - Цензор.НЕТ 6265
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15.04.2021 16:54 Ответить
+20
https://twitter.com/VVP2_0

https://twitter.com/VVP2_0 Мысли Перзидента @VVP2_0

https://twitter.com/VVP2_0 https://twitter.com/VVP2_0



Байден, конечно, круто поиздевался над бункерным дедом. Позвонить, чтобы лично сообщить о санкциях - это *******.
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15.04.2021 16:57 Ответить
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Вай вай вай ........
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15.04.2021 16:52 Ответить
Точно, все на пользу а Искандеры уже икают!
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15.04.2021 16:52 Ответить
Искандеры уже какают под себя
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15.04.2021 20:04 Ответить
Мало санкцій?
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15.04.2021 16:52 Ответить
Почему?!
Санкции же полезные.
Где там семенович с Искандерами?
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15.04.2021 16:52 Ответить
Здулась, навіть імплантанти повипадали.
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15.04.2021 17:31 Ответить
Ершик аж закипел так их окунули

Санкции США против РФ не будут способствовать встрече Путина и Байдена, - Песков - Цензор.НЕТ 4066
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15.04.2021 16:53 Ответить
Санкции США против РФ не будут способствовать встрече Путина и Байдена, - Песков - Цензор.НЕТ 5266
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15.04.2021 16:54 Ответить
"Если гора х#йло не идет к Магомету Байдену, то пусть онo идет на х#@"(c)
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15.04.2021 16:53 Ответить
Санкции США против РФ не будут способствовать встрече Путина и Байдена, - Песков - Цензор.НЕТ 6265
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15.04.2021 16:54 Ответить
Дипломаты российской миссии покидают Вашингтон. ФОТОФАКТСанкции США против РФ не будут способствовать встрече Путина и Байдена, - Песков - Цензор.НЕТ 2624
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15.04.2021 16:54 Ответить
Что-то мне подсказывает, что это далеко не последние санкции США по Кремлю в этом году.
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15.04.2021 16:55 Ответить
не смотря на возраст у дедушки Байдена санкции регулярно раз в неделю и по самые помидорки, ***** не успевает подмываться.
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15.04.2021 17:03 Ответить
вот те и на! всегда ж шли только на пользу, а тут вдруг не будут способствовать )
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15.04.2021 16:55 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3526951.html Торгівля на крові ЗЕленого ублюдка

Сьогодні ранком, Україна сплатила МІЛЬЯРД гривень окупантам - за прямий імпорт електроенергії з РФ.
Нагадаю: головний лобіст цієї схеми - людина Зеленського та Коломойського - Герус.
Той самий, що розповідав у лютому 2021 :"Є кілька трейдерів, які цей імпорт здійснюють і продають на український ринок (російську) електроенергію. Далі, в березні буде потепління, і такої необхідності не буде".
Як ми бачимо, Герус черговий раз збрехав.
Alex N Alex Noyt
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15.04.2021 16:56 Ответить
Болото пришло в движение и забулькало.
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15.04.2021 16:57 Ответить
Капец. Весь цивилизованный мир толерантно выплясывает вокруг бригады гопников. А это подтвержление закона диалектики: любое качество, достигшее своего предела, меняет знак на противоположный. Хорошо быть терпеливым, но когда это уже до такой степени, то "хорошо" превращается в "пи..ец".
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15.04.2021 16:57 Ответить
А кому оно нужно чтобы Путлер и Байден встречались ?
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15.04.2021 16:57 Ответить
Тут, як кажуть, запропонувати. А решта - справа хазяйська, нехай відмовляється.
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15.04.2021 17:36 Ответить
https://twitter.com/VVP2_0

https://twitter.com/VVP2_0 Мысли Перзидента @VVP2_0

https://twitter.com/VVP2_0 https://twitter.com/VVP2_0



Байден, конечно, круто поиздевался над бункерным дедом. Позвонить, чтобы лично сообщить о санкциях - это *******.
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15.04.2021 16:57 Ответить
Та да! Скабєєва в істеричному екстазі біснувалася в студії, що то Байден вибачення хоче просити. 😁
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15.04.2021 18:25 Ответить
наверно Путин что-то сказал Байдену, после чего Байден принял такое решение- "терпець урвався".
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15.04.2021 22:52 Ответить
"Сильна" дипломатія.
Якщо фюрер не погодиться на зустріч - чим відповість =козак= ?
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15.04.2021 16:58 Ответить
Абидилась?
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15.04.2021 16:58 Ответить
Розіграли як по нотам, а «мудрий нарід» хаває! Он, Байдена вже зі Степаном Андрійовичем порівнюють! Героя із нікчемою-бюрократом, котрий за всю свою довгу політичну кар'єру взагалі нічого не зробив для своєї країни!
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15.04.2021 16:59 Ответить
За трампа голосовал?
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15.04.2021 17:01 Ответить
https://censor.net/ru/user/421358,кацапа,а где твой патриотизм? почему выходишь из-под прокси не под своей триколорной тряпкой? да еще и украiнською мовою? ето не скрепно!
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15.04.2021 20:09 Ответить
Писекевичь! У меня для тебя есть хорошая новость. Украина согласится выполнить все требования Мокшанского Мордора. Но! Только после того как ху...ло, и все остальные кремляди трахнут сами себя, коллективно, в зад, и сдохнут. Как говорится на американском языке: Fu.ck yourselves and die! Можно даже не дожидаясь встречи с Байденом
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15.04.2021 16:59 Ответить
Отпрыгнул ***** от публичной порки, тварь
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15.04.2021 17:03 Ответить
Какая встреча дурень, встреча максимум для того чтобы х#йлу поджопника дать а не для каких то переговоров с российскими деб#лами ))
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15.04.2021 17:04 Ответить
Сегодняшнее представление для Кремля делает бессмысленным уступки, которые требует путин от клоуна через макрона. Это будет завтра. По сути это шоу не только для путина, но и для зеленского и означает только одно: думай. Зебобики, вы еще помните это слово с билбордов, правда?
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15.04.2021 17:05 Ответить
пися *****, народ расейский волнуется, пишет коменты на ленте.сру..

-Чёт я переживаю что у нас россиян, начинаются большие проблемы со всеми.
Может не нужен нам этот Донбасс? Турция закрылась для нас, Болгария... У нас теперь одни враги вокруг нас.
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15.04.2021 17:09 Ответить
на другой ленте.сру. расеяне пишут: пусть Жириновский отдает своих сыновей воевать в Украину, а нам ета политика не нада
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15.04.2021 20:12 Ответить
Кацапи як на базарі: хочемо те, те і те, тоді зустрінемось. А санкції у відповідь не можуть ввести зовсім
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15.04.2021 17:10 Ответить
https://censor.net/ru/user/485643,кацапсины,обосрались-обтекайте молча
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15.04.2021 20:13 Ответить
ТЫ СКАЖИ АЙ АЙ АЙ ..ТЫ СКАЖИ...
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15.04.2021 17:10 Ответить
Санкции США против РФ не будут способствовать встрече Путина и Байдена, - Песков

Объясните кто нибудь таракану, что собака не перестаёт слушаться хозяина, после того как тот одел ей намордник, скорее наоборот.
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15.04.2021 17:11 Ответить
у кацапов сраки рвет знатно
это только начало
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15.04.2021 17:13 Ответить
Что Песков,засцал твой царь??
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15.04.2021 17:16 Ответить
сцарь!
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16.04.2021 00:20 Ответить
Санкции вводятся пока за уже совершенное. А разговаривать будут о том что может еще произойти в дальнейшем с попыткой урезонить зарвавшегося УБИЙЦУ.. Так что одно к другому отношения не имеет. ( не нужно было нарушать международные договоры, оккупировать Крым, развязывать войну на востоке Украины, совершать убийства по всей Европе да и в США, нападать на Грузию, нарушать права человека в собственной стране и совершать политические убийства оппозиционеров, не вмешиваться в выборы в других странах, не платить за головы убитых американцев талибам, не бомбить мирные города Сирии, не сравнивать с землей штурмовой авиацией Ичкерию,не подпитывать войну в Ливии, не финансировать по всему миру все террористические силы от леваков до нацистов.. не выставлять ультиматумы независимым государствам бряцая на их границах оружием стягивая туда армады, не засорять мир своей лживой пропагандой ненависти, не узурпировать пожизненно власть превратив выборы в фикцию и меняя Конституцию как кусок туалетной бумаги. и многое, многое другое. Мордор ( империя зла, как метко сказал Рейган) она и есть Мордор.
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15.04.2021 17:18 Ответить
Щось в Москві дуже засоромилися. То вони рішуче (вже завтра, або в понеділок) викликали Байдена на дуель з Путіним (після заяви про вбивцю). А тепер, коли така можливість появилася - вони ще не вирішили і чи погодяться, не відомо.
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15.04.2021 17:24 Ответить
Еще как будут!!
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15.04.2021 17:24 Ответить
А кто с горлумом хочет встречаться. Это горлуму хочется, хоть с кем нибудь встретиться еще, кроме Ким дыр пыра
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15.04.2021 17:31 Ответить
А кому от этого хуже,письков не сказал? Да вот хрен там ботоксная крыса откажется. Наоборот будет упрашивать дядю Джо сменить гнев на милость и сфоткаться совместно.
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15.04.2021 17:41 Ответить
не схоче зустрічатись - отримає ще санкцій...
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15.04.2021 17:44 Ответить
типа байдену сильно нужен доступ к телу карлика. не понимает карлик по хорошему, поймет через санкции
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15.04.2021 18:03 Ответить
Я думаю это в интересах винторогих, встретиться с дядюшкой Джо.
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15.04.2021 18:28 Ответить
странно, разве санкции не на пользу москалью ?
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15.04.2021 18:48 Ответить
то что ху...ло до сих пор не подохло, не будет способствовать глобальному миру и безопасности
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15.04.2021 18:54 Ответить
Главный удар - по рублю, военные программисты - вторая цель. https://www.fontanka.ru/2021/04/15/69868262/ Против кого и за что введены новые санкции США

За Крым
Из-за участия в строительстве Керченского моста в санкционный список попал генеральный директор «Мостотреста» Аркадия Ротенберга Леонид Рыженькин, а также компании - Дирекция по строительству железной дороги Беркакит - Томмот - Якутск и Ленпромтранспроект. Эта компания уже попадала в санкционные списки и из-за этого https://www.fontanka.ru/2021/04/12/69862853/ лишилась доступа к профессиональным программам для проектировщиков .

Третьим юридическим лицом в списке стало СИЗО-1 в Симферополе, известное американскому Минфину своими «жестокими злоупотреблениями, инфекционными заболеваниями, плохими и бесчеловечными условиями жизни и неадекватной медицинской помощью».
Также ограничения коснулись четырех крымских чиновников «за утверждение государственной власти над территорией Украины без ее разрешения». Санкции ввели против министра имущественных и земельных отношений Ларисы Кулинич, министра внутренних дел Павла Каранды, начальника УФСБ по Крыму и Севастополю Леонида Михайлюка и руководителя ГСУ СК РФ по Крыму Владимира Терентьева.
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15.04.2021 20:03 Ответить
Байдену ка-то пох - будет встреча или не будет.
Куйло мечтало о Ялте и Потсдаме - а будет Поц в дамках...
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16.04.2021 01:35 Ответить
 
 