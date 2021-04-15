Санкции США против РФ не будут способствовать встрече Путина и Байдена, - Песков
Встречу президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена невозможно организовать в кратчайшие сроки, вопрос находится на стадии изучения.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
У Пескова журналисты спросили про заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который накануне сказал, что Байден предложил Путину встретиться "в предстоящие недели".
Отвечая на вопрос, идет ли речь о двусторонней встрече или Климатическом саммите, который будет проводиться по инициативе США, Песков сказал: "Нет, двустороннюю встречу, разумеется, не получится так быстро организовать, вопрос по-прежнему находится в стадии анализа. Это первое. И второе - конечно же, речь идет, наверное, о запланированном на следующую неделю Климатическом саммите".
Пресс-секретарь Путина отметил , что вопрос участия российской стороны в Климатическом саммите также находится в стадии обсуждения.
"Нет, пока обсуждается, находится в стадии обсуждения", - сказал Песков, отвечая на вопрос, принято ли соответствующее решение.
Отвечая на дополнительный вопрос, будет ли решение зависеть от того, примут ли США новые санкции в отношении РФ в четверг, он сказал: "Все будет зависеть от того решения, которое примет глава государства".
Песков отметил, что новые ограничительные меры Вашингтона не будут способствовать встрече Путина и Байдена.
"То, что, скажем так, обсуждаемые, вероятные санкции никоим образом не будут способствовать такой встрече, это однозначно", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
"Помешает или не помешает (саммиту), это будет решение президентов", - отметил он.
По словам Пескова, Байден уже сделал предложение встретиться, поэтому далее предстоит принять решение президенту РФ.
Напомним, сегодня, 15 апреля, США ввели новые санкции против России за "вредную внешнюю деятельность".
В НАТО поддержали санкции США.
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Санкции же полезные.
Где там семенович с Искандерами?
горах#йло не идет к МагометуБайдену, то пусть онo идет на х#@"(c)
Сьогодні ранком, Україна сплатила МІЛЬЯРД гривень окупантам - за прямий імпорт електроенергії з РФ.
Нагадаю: головний лобіст цієї схеми - людина Зеленського та Коломойського - Герус.
Той самий, що розповідав у лютому 2021 :"Є кілька трейдерів, які цей імпорт здійснюють і продають на український ринок (російську) електроенергію. Далі, в березні буде потепління, і такої необхідності не буде".
Як ми бачимо, Герус черговий раз збрехав.
Alex N Alex Noyt
https://twitter.com/VVP2_0 Мысли Перзидента @VVP2_0
https://twitter.com/VVP2_0 https://twitter.com/VVP2_0
Байден, конечно, круто поиздевался над бункерным дедом. Позвонить, чтобы лично сообщить о санкциях - это *******.
Якщо фюрер не погодиться на зустріч - чим відповість =козак= ?
-Чёт я переживаю что у нас россиян, начинаются большие проблемы со всеми.
Может не нужен нам этот Донбасс? Турция закрылась для нас, Болгария... У нас теперь одни враги вокруг нас.
Объясните кто нибудь таракану, что собака не перестаёт слушаться хозяина, после того как тот одел ей намордник, скорее наоборот.
это только начало
За Крым
Из-за участия в строительстве Керченского моста в санкционный список попал генеральный директор «Мостотреста» Аркадия Ротенберга Леонид Рыженькин, а также компании - Дирекция по строительству железной дороги Беркакит - Томмот - Якутск и Ленпромтранспроект. Эта компания уже попадала в санкционные списки и из-за этого https://www.fontanka.ru/2021/04/12/69862853/ лишилась доступа к профессиональным программам для проектировщиков .
Третьим юридическим лицом в списке стало СИЗО-1 в Симферополе, известное американскому Минфину своими «жестокими злоупотреблениями, инфекционными заболеваниями, плохими и бесчеловечными условиями жизни и неадекватной медицинской помощью».
Также ограничения коснулись четырех крымских чиновников «за утверждение государственной власти над территорией Украины без ее разрешения». Санкции ввели против министра имущественных и земельных отношений Ларисы Кулинич, министра внутренних дел Павла Каранды, начальника УФСБ по Крыму и Севастополю Леонида Михайлюка и руководителя ГСУ СК РФ по Крыму Владимира Терентьева.
Куйло мечтало о Ялте и Потсдаме - а будет Поц в дамках...