Санкции США против РФ не будут способствовать встрече Путина и Байдена, - Песков

Встречу президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена невозможно организовать в кратчайшие сроки, вопрос находится на стадии изучения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

У Пескова журналисты спросили про заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который накануне сказал, что Байден предложил Путину встретиться "в предстоящие недели".

Отвечая на вопрос, идет ли речь о двусторонней встрече или Климатическом саммите, который будет проводиться по инициативе США, Песков сказал: "Нет, двустороннюю встречу, разумеется, не получится так быстро организовать, вопрос по-прежнему находится в стадии анализа. Это первое. И второе - конечно же, речь идет, наверное, о запланированном на следующую неделю Климатическом саммите".

Пресс-секретарь Путина отметил , что вопрос участия российской стороны в Климатическом саммите также находится в стадии обсуждения.

"Нет, пока обсуждается, находится в стадии обсуждения", - сказал Песков, отвечая на вопрос, принято ли соответствующее решение.

Отвечая на дополнительный вопрос, будет ли решение зависеть от того, примут ли США новые санкции в отношении РФ в четверг, он сказал: "Все будет зависеть от того решения, которое примет глава государства".

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Песков отметил, что новые ограничительные меры Вашингтона не будут способствовать встрече Путина и Байдена.

"То, что, скажем так, обсуждаемые, вероятные санкции никоим образом не будут способствовать такой встрече, это однозначно", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Помешает или не помешает (саммиту), это будет решение президентов", - отметил он.

По словам Пескова, Байден уже сделал предложение встретиться, поэтому далее предстоит принять решение президенту РФ.

Напомним, сегодня, 15 апреля, США ввели новые санкции против России за "вредную внешнюю деятельность".

В НАТО поддержали санкции США.

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