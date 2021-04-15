Детский санаторно-оздоровительный комплекс "Жемчужина Донетчины" реконструируют в Святогорске, - ОГА

В Святогорске реконструируют детский санаторно-оздоровительный комплекс "Жемчужина Донетчины".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Донецкой облгосадминистрации.

"Из-за пандемии "Жемчужина Донетчины" работает в полмощности. Но успешный капитальный ремонт позволит заведению заработать в полную силу, как только это позволит эпидемиологическая ситуация", - сказал глава Донецкой ОГА, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

В "Жемчужине Донетчины" реконструируются три корпуса и столовая. Ранее комплекс не был приспособлен для детей с инвалидностью и маломобильных детей. В обновленной "Жемчужине Донетчины" эти требования будут учтены. В частности, будут установлены лифты для передвижения детей на креслах-колясках.

Так, в ходе реконструкции демонтировали старый пищеблок. На его месте появится новая комфортабельная столовая на 800 мест.

Работы по реконструкции оздоровительного комплекса финансируются из областного бюджета в рамках программы "Большая стройка".

"Дети имеют право на здоровье и качественный отдых. Работаем над реализацией этого права для детей Донетчины", - отметил глава области.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году в Украине будет реконструировано и построено 95 школ, 70 детских садиков, 80 стадионов и 29 бассейнов.

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