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Детский санаторно-оздоровительный комплекс "Жемчужина Донетчины" реконструируют в Святогорске, - ОГА

Детский санаторно-оздоровительный комплекс

В Святогорске реконструируют детский санаторно-оздоровительный комплекс "Жемчужина Донетчины".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Донецкой облгосадминистрации.

"Из-за пандемии "Жемчужина Донетчины" работает в полмощности. Но успешный капитальный ремонт позволит заведению заработать в полную силу, как только это позволит эпидемиологическая ситуация", - сказал глава Донецкой ОГА, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

В "Жемчужине Донетчины" реконструируются три корпуса и столовая. Ранее комплекс не был приспособлен для детей с инвалидностью и маломобильных детей. В обновленной "Жемчужине Донетчины" эти требования будут учтены. В частности, будут установлены лифты для передвижения детей на креслах-колясках.

Так, в ходе реконструкции демонтировали старый пищеблок. На его месте появится новая комфортабельная столовая на 800 мест.

Работы по реконструкции оздоровительного комплекса финансируются из областного бюджета в рамках программы "Большая стройка".

"Дети имеют право на здоровье и качественный отдых. Работаем над реализацией этого права для детей Донетчины", - отметил глава области.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году в Украине будет реконструировано и построено 95 школ, 70 детских садиков, 80 стадионов и 29 бассейнов.

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Автор: 

ОГА (2394) Донецкая область (9997) Большая стройка (728)


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Будут оздоравливать деток пополченцов?
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15.04.2021 16:59 Ответить
дык туда детей патрыотов посылать надо будет, а е всякой данбасской шушеры
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15.04.2021 17:01 Ответить
Так а шо случилось,чего удрал?😂🌷×××
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15.04.2021 20:52 Ответить
это как раз то, что на сегодня в первую очередь необходимо ....
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15.04.2021 17:01 Ответить
Я вот заметил что в последее время очень много грандиозных проэктов в близи ЛДНР начинают. Я так понимаю это клондайк для воровства и все можно будет на войну списать!
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15.04.2021 17:02 Ответить
почему бы и нет, кацапы это всё в первую очередь расхерачат, будет на что списать ..
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15.04.2021 17:03 Ответить
Або "миролюбний" блазень відведе ще на кілька кілометрів ЗСУ та віддасть це сепаратистам...
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15.04.2021 17:05 Ответить
Есть такое! Не знаю- чья именно идея, только проталкивает это Резников. Не раз от него слышал: надо тут строить и облагораживать дабы в Дыре позавидовали.
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15.04.2021 17:06 Ответить
краще б міст з хрусталя зробили
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15.04.2021 17:05 Ответить
 
 